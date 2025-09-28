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Fora do Baralho, edição extra dedicada às perguntas dos ouvintes. Vamos olhar aqui para as medidas pro setor da habitação que foram anunciadas esta semana pelo governo, também para o estado do Bloco de Esquerda, numa altura em que a líder está fora do país numa missão humanitária até Gaza, e olhar também para o problema da abstenção. Vamos começar precisamente pela habitação, Susana, que é um problema que preocupa muitos cidadãos em Portugal. Miguel Caetano pergunta aqui se será apenas mais uma medida paliativa a de incentivos fiscais para senhorios com rendas moderadas. Como é que pode o governo garantir que os senhorios não vão simplesmente aumentar as margens de lucro? Economista Susana Peralta, é isto que respondes esta semana aos ouvintes.

Obrigada, Joker. É um gosto estar aqui a responder perguntas da nossa joker Vanessa Cruz. Bem-vinda de volta.

Obrigada.

A resposta a essa pergunta é: o governo não pode garantir. Sempre que nós lançamos um imposto ou diminuímos um imposto, que é o caso deste, ou lançamos um subsídio, nunca podemos garantir que esse imposto vai ser pago ou que a diminuição de imposto vai ser absorvida pelo lado do mercado que nós queremos afetar com esta medida de impostos. Isso é aquilo que nós em economia chamamos a diferença entre a incidência legal de um imposto e a sua incidência econômica. Também há um aumento da dedução que as pessoas podem fazer das rendas que pagam em IRS, neste caso, pelo lado dos inquilinos. Mas no benefício fiscal que é dado aos senhorios, isto é, a diminuição da tributação das rendas quando cobra uma renda abaixo de um determinado preço.

Portanto, esta questão também dos senhorios terem uma redução no IRS, de 25% para 10%.

É evidente que havendo um teto para essa medida, nós temos pelo menos a certeza que as rendas não vão saltar acima desse teto. Agora, o que pode acontecer é nos senhorios que já iam cobrar uma renda abaixo desse teto, neste caso, não vão no fundo baixar a renda que cobram, vão apenas manter a renda e ficar com uma parte maior em rendimento líquido, porque já não têm que pagar nada aos impostos. Portanto, isto é perfeitamente possível. Não há nenhuma maneira de uma legislação fiscal evitar este tipo de efeitos que não são exatamente aqueles que a medida desejava obter.

Há aqui uma outra questão de outro ouvinte, José Nascimento, a propósito do investimento público em habitação pública. Pergunta se não estaremos a investir em capital morto. Dá aqui um exemplo de familiares que construíram habitação com apoio público, mas que hoje em dia esse patrimônio está desqualificado, desvalorizado, desadequado a uma população que é mais idosa, porque, por exemplo, não há elevador, e desvalorizado também esse tipo de patrimônio por estar inserido num contexto de bairro social. Enfim, há aqui esta expressão capital morto, tu és economista, que explicação é que nos podes aqui dar?

Capital morto, eu não sei bem como é que nós traduziríamos em economês capital morto, mas talvez fosse um capital que já tinha sido sujeito a uma tal quantidade de depreciação, porque o capital efetivamente vai se depreciando ao longo do tempo, todo ele. O capital das empresas, os computadores cá e no Observador, depreciam e há uma altura em que se tornam obsoletos e o Observador tem de comprar novos computadores, novos microfones, etc. Mas depois também, obviamente, o capital edificado. O que é que poderia ser um capital morto? Era um capital que já tinha sido tão depreciado, que no fundo, já tinha um valor negativo ou valor nulo. Não me parece que seja o caso, embora haja, de facto, devolutos, por exemplo, patrimônio edificado devoluto, de uma certa maneira, está morto, porque aquilo não serve pra nada e até é mau, porque gera sujidade, gera eventualmente poluição visual e até poluição, às vezes, de produtos químicos que libertam, não sei se vocês precisam dessas coisas. Agora, pra responder à pergunta mais diretamente, isso é mais uma pergunta que tem a ver com uma certa forma de fazer habitação pública do que o fato de haver habitação pública. Nós temos é que desenhar políticas de habitação pública que, em primeiro lugar, não criem os tais guetos. Portanto, obviamente que tem que haver uma política que não promova a segregação social e faça habitação a custos moderados em localizações nas cidades que promovam a mistura dessas pessoas com as outras pessoas que estão no mercado livre, portanto, conseguem comprar habitação sem estes programas sociais. Nós temos que ter, obviamente, em qualquer política de habitação pública, uma política de seguimento e de continuidade, e tem que estar inserida, no fundo, numa política social de apoio a essas famílias, porque efetivamente, quando as pessoas compram a casa, porque quando a propriedade fica do Estado, e é responsabilidade do Estado manter a propriedade em boas condições, portanto, fazer a manutenção do edificado. Quando as pessoas compram a casa, se nós estamos a vender casas a pessoas que são demasiado frágeis economicamente pra poderem suportar os tais custos de manutenção, porque o capital efetivamente se degrada, se deprecia ao longo do tempo, nós ou temos uma política pública que depois vai também ajudar as pessoas a fazer essa manutenção. Estou a pensar, por exemplo, naquelas políticas que agora há de melhoria das condições energéticas dos edifícios. Que se calhar não são suficientemente abrangentes, não são suficientemente ambiciosas, mas esse tipo de políticas, ou então, de facto, deixar as pessoas comprar as casas é um presente envenenado. Portanto, isto tem mais a ver com o detalhe da política de habitação pública ou de construção pública, do que propriamente nós dizermos: "Não, não é bom o Estado construir casas, porque isto vai acontecer necessariamente". Não vai necessariamente.

Tem que ver com a forma de fazer. Vamos agora à próxima questão, pré-anunciada sobre o Bloco de Esquerda. Francisco Correia tem uma pergunta muito direta, Susana: se consideras nefasta a ausência de Mariana Mortágua numa altura política preponderante para a saúde e sobrevivência do Bloco, isto porque a deputada única e líder do partido está na flotilha, na missão humanitária rumo a Gaza. Já abordamos isso até no programa desta semana no Fora do Baralho, mas nem foste tu que falaste sobre isso, agora tens esta pergunta diretamente pra ti.

A resposta direta a essa pergunta é sim, considero muito nefasto e acho que é um tiro no pé monumental e não consigo perceber. Se o Bloco de Esquerda queria estar presente naquela flotilha, podia obviamente mandar outras pessoas, penso eu. O partido tem outros militantes, até destacados, até tem uma quantidade de ex-deputados, uma vez que foi reduzida a uma deputada única, ir uma deputada única.

Sendo que pode ter sido um ímpeto cívico da cidadã Mariana Mortágua também, mas não pode estar alheada da sua função política.

A cidadã Mariana Mortágua, claro, não se pode alhear. Se tem esse ímpeto cívico, então renuncia à presidência do partido, renuncia ao seu mandato e vai seguir o seu ímpeto cívico, pelo qual eu tenho a maior das simpatias. Já agora, eu acho que neste momento da nossa história, estes gestos simbólicos e a chegada de uma flotilha, confrontar a comunidade internacional e Israel com a potencial chegada de uma flotilha de civis à costa da Faixa de Gaza e ver como é que Israel vai gerir isto, estamos a ver todos os jogos diplomáticos entre países, quem é que protege, quem é que não protege, eu acho isso essencial do ponto de vista do debate e de fomentar este debate. Se eles vão ou não vão salvar vidas em Gaza, e se não vão, não tenho qualquer ilusão no curto prazo, podem no médio prazo, lá está, fomentando o debate. Portanto, eu tenho uma simpatia pela iniciativa da flotilha. Agora, se a cidadã Mariana Mortágua tem esse ímpeto cívico, demita-se do partido. Isto é o partido Bloco de Esquerda a afundar-se no Mediterrâneo na pior altura, numa altura de campanha eleitoral. Portanto, acho que foi mesmo um grande tiro no pé.

Vamos para a última questão, que tem que ver com a abstenção. Nem é bem uma pergunta. Nuno Paiva envia-nos um e-mail tecendo aqui algumas considerações. Não entende como é que os portugueses pagam a 230 deputados na Assembleia da República para decidirem por nós, cidadãos, e quando chega o momento, muitas vezes os partidos abstêm-se. Perante uma determinada proposta em discussão na Assembleia da República, considera este ouvinte que os deputados deveriam ter a obrigação de dizer se são a favor ou se são contra, e nunca este meio-termo, mais ou menos, ou quando não se querem comprometer, e quero ouvir a tua opinião sobre isto.

A minha opinião é muito clara e é a que eu dei essa pergunta. Em primeiro lugar, os 230 deputados não estão lá apenas para votar em plenários. Eles estão lá a trabalhar nas comissões, chamam lá a Comissão de Educação, a Comissão de Assuntos Constitucionais, chamam lá governantes, chamam lá diferentes atores do terreno e inquirem, e perguntam, e escrutinam. Portanto, têm esse trabalho muito importante, que é um trabalho que nós podemos ver na ARTV, mas não é no plenário, não é de votação de leis, e esse trabalho depois também leva à própria preparação dos diplomas legais, que é um trabalho extremamente complexo. Portanto, eles não estão lá apenas para votar no momento das votações no plenário. Para isso é que nós estamos a pagar e já agora, é para isso é que nós precisamos de 230, de muitos. Não podia estar lá apenas um de cada partido, porque esse trabalho são muitas horas de trabalho especializado, obviamente que eles depois têm gabinetes que os ajudam a fazer esse trabalho legislativo, mas é um trabalho que não pode ser feito por um representante de cada partido, que valha em número de votos o equivalente ao número de deputados e deputadas desse partido. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, relativamente às abstenções. A abstenção de um cidadão, em princípio, pode ser interpretada como efetivamente essa expressão a dizer: "Não me comprometo, não consigo decidir, não quero pensar nisso". Mas isso não é verdade quando se trata da abstenção de um deputado ou de uma deputada no Hemiciclo. Essa abstenção é uma tomada de posição política. Os grupos parlamentares sabem que quando se abstêm relativamente a algo, estão a deixar passar uma lei e que se ao invés votassem contra, não deixavam passar essa lei. Outra questão é: mas por que não votam a favor? Porque efetivamente eles podem considerar que não vão caucionar o conteúdo desta lei por razões várias, que têm a ver com a sua divergência política. No entanto, consideram que nesta altura da vida política do país ou por razões várias, faça sentido não deixar passar esta lei, portanto, vão abster-se nesse sentido. Já agora, a abstenção por parte dos cidadãos também pode ter esse significado. Não é necessariamente uma decisão de não quer saber disto para nada, não me vou comprometer. Não, pode ser uma decisão de dizer: "Olha, realmente, perante os candidatos que se estão a apresentar, não parece que nenhum deles responda cabalmente aos desafios políticos do país neste momento, candidatos ou candidatas, e, portanto, não vou votar." A abstenção não é sempre uma declaração de estou nas tintas. Pode ser uma declaração de pensei muito no assunto e a minha decisão racional, informada e cuidadosa, etc., é de facto que eu não me consigo decidir, estou indiferente, não consigo decidir. Isso é uma decisão de grande comprometimento político, no fundo.

Olha, eu não me abstenho de te ouvir, senhora Águeda, fora do baralho. Gosto muito, os nossos ouvintes também. Sexta-feira estamos de volta com a Susana Prado. Obrigada, Susana.

Obrigada.

Obrigada. Também com o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o Nuno Garoupa para a nossa reunião semanal, a jogada da semana. Envie-nos perguntas, interpelações, desafios, o que quiser para foradobaralho@observador.pt. Sou a Vanessa Cruz, boa semana.