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Rescaldo das eleições autárquicas e, à boleia disso, a qualidade dos políticos em Portugal. Fora do Baralho, edição dos ouvintes. Quem responde às perguntas esta semana, que chegaram via foradobaralho@observador.pt, é o nosso economista e professor de Direito, Nuno Garoupa. Vamos a isto, Nuno. Maria Sá pergunta aqui, a propósito do Chega, se apesar de conseguir três câmaras e vereadores também numa série de municípios, o Chega continua a ser, sobretudo, um partido de um homem só.

O Chega tem um problema, objetivamente, independentemente da nossa opinião sobre as opções políticas do Chega, que é: a marca Chega vale menos que o seu líder. Isso está claríssimo nas europeias, foi claríssimo desta vez. Agora, o Chega, neste momento, tem já vários deputados, tem já um governo de sombra e tem três presidentes de Câmara e muitos vereadores. Portanto, agora vamos ver. Penso que é cedo para especular como é que vai evoluir o Chega. Para além disso, o Chega, é normal, aconteceu com o PSD, com o PS, com o CDS, com o Bloco, o Chega vai ter dores de crescimento, portanto, o Chega não é só Gabriel Mithá já esta semana. O Chega vai ter demissões. Noutros países, como em França, ou em Espanha, ou Itália, os partidos congéneres do Chega tiveram cisões. Portanto, até é possível que venha a haver cisões dentro do Chega, com a formação de outros partidos à direita do Chega, com projetos não muito distintos. E, portanto, neste momento, eu diria que o Chega já não é um partido de uma só pessoa, mas é um partido que tem um problema, que é o seu líder vale cerca de duas vezes a três vezes mais eleitoralmente que a marca do partido Chega.

E referiste Mithá Ribeiro, só para os ouvintes que possam não estar familiarizados. Mithá Ribeiro escreveu um artigo no site do Observador, um artigo de opinião em que desfere uma série de críticas contra André Ventura e foi também entrevistado nesta editora.

Deixa-me só acrescentar que já houve outros militantes no passado. Lembrar às pessoas que o Chega tem um problema no Tribunal Constitucional, com os seus estatutos e com as suas candidaturas, porque há militantes e antigos militantes que continuam a trazer ações contra o Chega no tribunal, queixas contra o Chega, e o que me parece provável é que no futuro, Gabriel Mithá não vai ficar sozinho. Haverá mais crises destas à vista.

Sendo que Mithá Ribeiro era, até há bem pouco tempo, vice-presidente do partido. Vamos agora à pergunta, que são aqui várias perguntas, na verdade, de Pedro Santos, que nos escreveu dizendo que ouve frequentemente que a qualidade dos líderes partidários em Portugal ou das decisões destes líderes têm vindo a diminuir, muitas vezes atribuída aos baixos salários que têm. E este ouvinte olha também aqui para o outro lado, a redução da participação política e da militância de base dos partidos. Ele pergunta se tem verificado uma redução efetiva da militância partidária em Portugal desde 1974, e eu pelo menos pelos dados que encontrei, Nuno, não é muito fácil fazer este retrato, porque não há dados de todos os anos, nem de todos os partidos. Não sei se tens aqui uma visão.

Claro, não há dados nem de todos os anos, nem de todos os partidos. E depois há aqui questões complicadas, que os próprios meus partidos, o PS, o PSD e o CDS, já tiveram processos de refiliação. E quando há refiliação, é normal que a base de militantes diminua, porque simplesmente estão a fazer aquilo que seria o equivalente à limpeza dos cadernos eleitorais. Agora, depois os partidos também têm ciclos, que quando estão no governo, têm mais pessoas que andam na órbita do partido, do que quando estão na oposição. A que se juntam partidos novos. Nós neste momento, na Assembleia da República, temos o Chega, a Iniciativa Liberal, o Livre e até o PAN, portanto, quatro partidos que são relativamente novos. Não é fácil dizer que há hoje menos militância partidária do que havia há 20 ou 30 anos. O que eu acho que acontece e que depois entronca em toda esta discussão, é que a política profissionalizou-se. Quer dizer, até aos anos 90, digamos, até ao governo de António Guterres, os políticos não eram profissionais, porque tinham as suas carreiras na advocacia, na universidade, na função pública, nas empresas, excepcionalmente alguns médicos, e vinham para a política pelas mais razões que podemos ter. E, portanto, obviamente, havia diferentes pessoas que vinham, outros voltavam. Desde os anos 90, isto tem vindo a profissionalizar-se, o que também é normal, porque acontece nas outras democracias. O problema em Portugal é que nós não alteramos os sistemas de transparência em função dessa profissionalização. Criamos muitas entidades, obviamente, mas nós não temos, por exemplo, resolvido alguns dos problemas graves que nos afetam, que é o que é que acontece aos políticos profissionais quando termina a carreira. Para onde é que vão? O que é que vão fazer? E nesse sentido, continuamos a não ter regulação do lobbying, porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quase todos os políticos, quando saem da política, vão para o lobbying, porque é o que sabem fazer. Nós não temos isso regulado. Nós não temos claramente regulado, por exemplo, como é que essas pessoas depois entram em portas giratórias, quer na Justiça, quer, por exemplo, agora, na Google e na Microsoft, quer mesmo nas universidades. E, portanto, o que temos são regimes em que as pessoas podem estar 10, 20 anos fora do seu lugar de serviço e depois voltar ao fim de 20 anos. Isso não existe noutros países, por exemplo. E depois há a questão, obviamente, dos rendimentos, enfim, que já se foi tocado. Portanto, eu acho que o problema em Portugal não é tanto uma diminuição da participação, não é tanto, mesmo na questão geral, uma diminuição da qualidade intrínseca dos ministros ou dos secretários de Estado ou dos presidentes de Câmara, o que há é uma profissionalização Da política. Nós hoje temos pessoas que são políticos profissionais, que entraram aos 18 anos ou até antes nas jotas aos 16, e reformam-se aos 70 como políticos. E essas carreiras requerem um regime de transparência que infelizmente nós ainda não temos. Eu acho que isso é que está a fazer falta em Portugal.

Portanto, acabaste por responder aqui por atacado até essas outras questões do nosso ouvinte, que se referia à menor participação política e se isso poderia também estar a afetar a qualidade das decisões dos líderes partidários. Fizeste aqui essa comparação também com os Estados Unidos. Temos ainda aqui, Nuno, uma última questão do Sérgio Santos. Ele tem curiosidade sobre os livros e os filmes de que gostas e os hobbies que tens. Aqui uma pergunta um pouco mais pessoal.

Mais pessoal. Já sei que no nosso painel de dados temos preferências muito diferentes, ao contrário de que alguém dizia que não gosta de biografias, eu gosto de biografias, portanto as minhas leituras preferidas são biografias, quer nacionais, quer internacionais. Portugal, por razões que não estão muito bem explicadas, não tem uma tradição de biografias. Nós continuamos, por exemplo, a não ter uma boa coleção de biografias dos presidentes da República dos últimos 100 anos. Nós praticamente não temos biografias dos primeiros-ministros. Praticamente isso não existe. Nós não temos, de facto, essa tradição da biografia.

Mas há alguma biografia nacional que recomendasses, que tenhas lido?

Eu penso que têm sido algumas biografias que são razoáveis. Estou a me lembrar, por exemplo, das biografias de Jorge Sampaio, de algumas das biografias que têm sido publicadas sobre António Ramalho Eanes, Mário Soares. Temos três boas biografias sobre Salazar, mas isso mesmo em si revela um problema, que Salazar sendo uma figura absolutamente fundamental do século XX e que continua a ser uma referência política no século XXI, de quem ataca e quem defende, obviamente, há três biografias apenas. Isso não tem comparação com Espanha, com Franco, ou muito menos com Mussolini ou Hitler, que têm milhares, centenas de biografias. Nós temos, penso que é uma biografia de Álvaro Cunhal. Temos a autobiografia de Diogo Freitas do Amaral, mas não temos uma biografia de Freitas do Amaral. Penso que há duas biografias de Sá Carneiro, mas mais uma vez, se formos para trás do 25 de abril, nós não temos boas biografias de Tomás, de Carmona, de Craveiro Lopes. E, portanto, eu acho que há aqui um problema, que a nossa história evoluiu. A nossa história, quer dizer, a historiografia, não a história no sentido da história de Portugal, mas da historiografia. Evoluímos para muito enfoque nas questões sociais, econômicas e políticas e esquecemos um pouco o papel do indivíduo. As pessoas, apesar de tudo, tiveram importância, porque os indivíduos não são todos iguais. E, portanto, desse ponto de vista, fica também esta alerta. Eu gostava de ver mais publicação de biografias.

E os filmes também são mais filmes sobre política ou de outras coisas?

Não, eu sou um gosto mais clássico, portanto eu gosto mais dos filmes, não quero chamar essa palavra de antigos, mas mais clássicos do que aquilo que é a produção de Hollywood. Eu sou mais americano do que europeu, isso está evidente até pela minha experiência de vida, mas de facto prefiro a produção de Hollywood.

E os teus hobbies?

Os hobbies. Eu viajo bastante por questões de trabalho e, portanto, tenho sempre o meu Kindle para fazer as minhas leituras, mas aquilo que são os hobbies que estão da moda, como a culinária e as artes, devo dizer que sou muito mau pintor e sou péssimo cozinheiro. Portanto, fica aqui que não serei cozinheiro nem artista, com consistência.

Mas és um bom leitor, Nuno.

Sou um bom leitor. Sou um ávido e bom leitor.

Nuno, obrigada por teres respondido esta semana às perguntas dos ouvintes. Já sabem, enviem também as suas perguntas sobre o programa, sobre os bastidores, sobre os nossos quatro ases, como vê, estão disponíveis sempre para responder a tudo. foradobaralho@observador.pt é o nosso e-mail. Estamos também sempre, já sabe, na Rádio Observador depois das 19:00 às sextas-feiras e sempre em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz. Boa semana.