Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Os ouvintes do Fora do Baralho também lançam cartas. Chegam-nos por e-mail, através do endereço foradobaralho@observador.pt, mesmo durante as férias. Hoje, o às que tem a tarefa de responder é o João Marques de Almeida. Duas perguntinhas, João. A primeira é sobre eleições autárquicas, do Miguel Santos: Faz algum sentido o PSD apoiar, como decidiu apoiar, Isaltino Morais na recandidatura à Câmara de Oeiras nas próximas autárquicas de outubro?

Olá, bom dia. Faz sentido. Antes de mais, na minha opinião, não devia apoiar. Acho que o PSD não devia apoiar Isaltino Morais pelo passado, o passado em política conta e os partidos políticos devem ter memória, e a memória é muito importante para os partidos políticos. Agora, fazer sentido? Faz sentido de duas perspectivas. Politicamente faz sentido porque o PSD decidiu colocar a vitória no Conselho de Oeiras acima de qualquer outra consideração. Como eu disse, sou crítico disso, mas do ponto de vista político, independentemente da nossa opinião e, neste caso, da minha opinião, faz sentido no sentido de que o PSD apoiando Isaltino Morais tem muito mais hipóteses de ganhar e irá seguramente ganhar as eleições num conselho importante. Por outro lado, e este ponto julgo que é muito importante e vai um pouco contra a minha opinião, apesar de eu manter a minha opinião, Isaltino Morais foi condenado por corrupção e cumpriu a pena.

Já saldou as contas com a sociedade.

Exatamente. No Estado de Direito, Isaltino Morais é tão inocente como eu, como tu, Vanessa, como qualquer um de nós. Ele pagou pelo que fez. Portanto, não só tem toda a legitimidade para ter uma vida política plena, igual à de qualquer outro político, autarca ou político nacional, como o PSD tem toda a legitimidade de o apoiar. Portanto, neste sentido, coloco a minha opinião pessoal num plano secundário e acho que é justo quando uma pessoa paga pelos erros que cometeu ou pelos crimes que cometeu, não pode ser marginalizada para o resto da vida. E portanto, neste momento, Isaltino Morais é um político como qualquer outro, independentemente do meu juízo pessoal e da minha opinião sobre o apoio do PSD.

E ficou clara aqui essa tua opinião também. Agora, a próxima pergunta é de Ângela Marques, é uma ouvinte que está aqui muito preocupada com os acontecimentos em Torre Pacheco, em Espanha. Tudo começou com um homem de 68 anos que foi agredido pelas costas por dois jovens. Essa agressão acabou por ficar viral, desencadeou uma onda de violência contra a população imigrante numa sociedade onde coabitam mais de 90 nacionalidades, são números da câmara. E esta ouvinte pergunta, João: é de esperar que incidentes semelhantes possam ocorrer em Portugal com a extrema-direita a organizar, digamos, e a expressão também é da nossa ouvinte, caçadas a imigrantes?

A questão da localidade perto de Muros é uma questão muito complicada. É complicado porque mostra como a imigração pode levar a despertar os piores instintos políticos e violentos numa sociedade. Antes de mais, aquela agressão dos jovens, era um grupo de três, acho que só dois é que agrediram.

Sim.

É uma coisa bárbara. E vamos imaginar que era um grupo de três portugueses ou espanhóis, três europeus, a fazer aquilo em Marrocos a um idoso marroquino. A reação seria muito semelhante da população local, ninguém tenha qualquer dúvida sobre isso. Portanto, há aqui um ponto, muita gente na Europa acha que a maioria dos europeus ultrapassou certos instintos primários que existem nas pessoas em todo o mundo, e isso não aconteceu. Há instintos primários violentos, cruéis, que nós não gostamos de ver, que continuam a existir na Europa. E agora, a imigração, e sobretudo quando há problemas com imigrantes, trouxe de volta esses instintos. O que eu quero dizer de uma maneira muito simples? A imigração pode tornar as sociedades europeias mais violentas. Aliás, está a torná-las mais violentas.

E Portugal está a esquecer-se que também é um país de emigrantes, que são imigrantes noutros países.

Vanessa, nós podemos discutir isso, mas isso não é importante para muita gente. O que se devia ter pensado em tempo útil e não pensou, foi: há um limite de número de imigrantes em qualquer sociedade. Isto é a natureza humana, por mais que custe, é a natureza humana. E custa-me, como custa a muita gente, ver isto, ver este clima de conflitos na rua entre jovens locais, podem chamar extrema-direita, eu acho que aqui os nomes políticos não são muito importantes, são jovens, sobretudo nacionalistas E anti-imigrantes, contra grupos de imigrantes. Nós em Portugal reparamos porque foi aqui ao lado, em Espanha, mas este tipo de confrontos entre grupos de imigrantes e grupos de locais tem acontecido em vários países europeus. Infelizmente, eu acho que nós vamos assistir a isto muito mais vezes. Vai haver muita violência, julgo eu, na maioria dos países europeus onde há muitos imigrantes. Isto é trágico no sentido em que a violência é sempre má, mas o meu ponto é que eu estou a procurar analisar um problema muito complicado antes de julgar. Obviamente eu, em termos abstratos, condeno a violência, mas isto é um problema demasiado complicado e infelizmente vai continuar assim, porque as pessoas reagem mal quando há grupos de estrangeiros que se portam mal. Por exemplo, quantas vezes já não houve lutas de rua com turistas, até de países europeus, em Portugal e em Espanha, com locais? Também há, porque as pessoas locais não gostam de ver estrangeiros portarem-se mal, sobretudo, como neste caso, agredirem uma pessoa que não se podia defender. E eu acho que esta violência vai aumentar, infelizmente. Mas há uma coisa que nós não podemos fazer. Nós não podemos expulsar as populações locais. Eles vivem cá, já cá estavam, são locais e vão reagir assim. Portanto, eu acho que os governos europeus vão enfrentar grandes problemas e vai ter que se fazer um esforço muito grande para integrar melhor os imigrantes ou então vamos estar sujeitos a ter que ter uma força policial muito mais reforçada nas ruas e a intervir de um modo decisivo sempre que houver problemas deste tipo. Que também não é agradável. Mas o ponto central é o que aconteceu em Murcia, eu temo, receio mesmo muito, que se vai repetir várias vezes em muitos países europeus, incluindo em Portugal, porque há aqui um problema real. Há muitos imigrantes que se sentem injustiçados, que sentem que há racismo, que são maltratados. E depois há muitas populações locais que acham que os imigrantes abusam, que não respeitam as regras e os costumes locais. Isto é um choque cultural enorme que vai marcar as sociedades europeias, mas o problema inicial foi a imigração descontrolada e devia-se ter pensado nisto a tempo. E devia-se ter percebido, se calhar, que há um limite para as virtudes das sociedades europeias, que nós ignoramos. As sociedades europeias são menos virtuosas do que nós achávamos que eram e continuam a obedecer a instintos que nós achamos que tinham acabado na Europa, mas não acabaram.

A preocupação da nossa ouvinte Ângela Marques sobre este potencial efeito dominó do que se está a passar em Torre Pacheco, na província de Murcia, em Espanha, também aqui secundada, essa preocupação, pelo João Marques de Almeida. Obrigada, João, pelas respostas aos ouvintes esta semana. Já sabe, pode escrever-nos para foradobaralho@observador.pt. À vez, um dos nossos quatro atos, Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria, Jorge Fernandes ou João Marques de Almeida respondem aos ouvintes. Eu sou a Vanessa Cruz. Boa semana para si.