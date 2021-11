Os valetes Rio e Rangel, espadas para a ministra "insuportável". Ouça aqui a estreia de Fora do Baralho, novo programa da Rádio Observador

Do "amoroso Rendeiro" ao PSD e à CNN. Ouça aqui o Fora do Baralho, novo programa da Rádio Observador, com Luís Aguiar-Conraria, João Marques de Almeida, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida.