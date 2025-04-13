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Aos domingos, os ouvintes também entram no jogo de Fora do Baralho. Todas as semanas, um dos nossos quatro ases responde a perguntas, dúvidas, desafios que são colocados. E como os últimos dias foram marcados por avanços e recuos de Donald Trump nas tarifas e a retaliação por parte dos países visados, vamos começar mesmo por aí. Há um ouvinte que nos escreveu, é José Ferreira, que gostava que os ases fossem mais claros a explicar como é que funcionam as tarifas aduaneiras. Ainda bem que temos esta semana um dos nossos economistas com a tarefa de esclarecer os ouvintes. Professor Luís Aguiar-Conraria, faça favor.

Honestamente, não há muito para explicar. Basicamente, qualquer bem que é importado depende da tarifa que é imposta. Às vezes são impostas tarifas sobre determinados produtos em concreto de determinado país, como os automóveis da China pagam uma tarifa tanto. E portanto, os automóveis que sejam importados da China, chegando à fronteira, têm de pagar um imposto de tanto por cento para poderem ser vendidos dentro do país. E há várias tarifas desse gênero que são diferentes produto por produto. Mas neste caso do Trump, aquilo que se tem andado a falar são tarifas que se aplicam a todos os produtos. É aquilo que ele anunciou e depois suspendeu. Uma pessoa tem aqui de honestamente dizer que as coisas que o Trump anuncia, uma pessoa nunca sabe exatamente o que é que está a ser anunciado. Só quando depois se vê na prática é que se tem a certeza absoluta. E portanto, como não se chegou a aplicar na prática, nós, na verdade, não chegamos a saber exatamente o que iam fazer. Mas em princípio, o que existiria era que todos os produtos pagam uma determinada taxa. Digamos que não é muito diferente do IVA que todas as importações pagam quando entram na Europa. Portanto, se nós comprarmos alguma coisa ao Brasil, quando chega à alfândega em Lisboa, no Porto ou onde quer que seja, para entrar no país, depois tem que pagar uma determinada taxa de IVA. Só que neste caso será uma tarifa. É mais ou menos mudar-lhe o nome.

Exato. E agora há essa suspensão de 90 dias. A ver vamos se é mesmo para vigorar durante esses três meses e o que acontece a seguir. Ainda no plano económico, há aqui outra questão, Luís, e é do nosso ouvinte Ricardo Fernandes. Ele recorda que a presidente do BCE, Christine Lagarde, se queixou esta semana da falta de uma empresa europeia que concorra com a Visa, a Mastercard, o PayPal, a Alipay, que são empresas, plataformas americanas e chinesas que controlam os pagamentos eletrônicos que os europeus fazem. Este ouvinte pergunta se isto é feito por via legislativa, pelo mercado ou pelo mercado com ajuda pública.

Vamos começar. Em condições normais, isto não seria problema. O ideal é que as melhores empresas a trabalhar no setor sejam as empresas responsáveis por isto.

Independentemente de onde vêm.

Independentemente de onde vêm, eu diria, pelo menos, desde que sejam de países que sejam confiáveis. E portanto, não seria problemático. Agora, é evidente, isto é minha opinião, com o que temos assistido nos Estados Unidos, passou a ser problemático. Quer dizer, quando nós vimos como é que Trump e os seus assessores ou trabalhadores tiveram acesso a informação confidencial do Departamento de Justiça, da Segurança Social e por aí fora, uma pessoa, de fato, fica aqui com medo do que lhes vai passar pela cabeça. E de fato, aqui há demasiada informação que é confidencial e que não pode estar sujeita aos humores do presidente dos Estados Unidos. E portanto, eu percebo a preocupação da presidente do Banco Central Europeu.

Pois, Christine Lagarde fala em marcha para a independência financeira. E é por isso que este ouvinte pergunta também se é realmente importante termos autonomia na União Europeia a este nível. Será que é uma forma de prevenir que a guerra comercial venha a ter como alvo estas plataformas e acabe por paralisar os pagamentos eletrônicos no Velho Continente?

Pois, eu estava, de certa forma, a responder essa pergunta, que é: em condições normais, não, não era importante. Os sistemas que existem funcionam perfeitamente e todos nós temos Visa, PayPal e por aí fora, e fazemos pagamentos sem problemas nenhuns. Dada a atual conjuntura geopolítica em que os Estados Unidos parecem deixar de ser um aliado, acho que sim, que faz sentido essa independência. Agora, é evidente que montar um sistema destes é complicado, exige investimentos grandes, e eu não vejo como é que com rapidez isto é feito se não for das duas formas, ou seja, com algum apoio do Banco Central Europeu ao nível de regulação, facilitar a criação de novas empresas e, por outro lado, se calhar, mesmo algum apoio financeiro para que algumas empresas avancem. Eu não vejo como fugir a isso. Se queremos fazer isto rapidamente, não vejo como fugir a alguns apoios dos Estados.

Vamos voltar aqui ao primeiro ouvinte que nos escreveu, José Ferreira, porque tem aqui uma outra questão, é mais política neste caso, e é sobre o fato de os políticos mudarem de opinião. Dá aqui o exemplo de Pedro Nuno Santos, no que toca ao orçamento de Estado para 2025, que passou de não aprovar até aprovar, e não percebe, este ouvinte, por que ninguém pergunta a Pedro Nuno Santos por que não se absteve na moção de confiança, porque poderia ter ganhos eleitorais a prazo. Poderia, diz este ouvinte, fazer com que o primeiro-ministro ardesse em lume branco, usando aqui esta expressão popular, e depois ganhar mais condições o PS para ganhar as eleições mais ou menos em seis meses ou enfim, quando houvesse novas eleições. Por que para os políticos às vezes é tão fácil mudar de opinião? E outras vezes é tão difícil. Tem alguma perspectiva sobre isso?

Aqui há duas pontas diferentes. Uma é por que ele não se absteve, isso é uma coisa, outra é por que ninguém lhe pergunta. E eu acho que ele não tem razão nisso. Eu acho que os jornalistas se fartaram de perguntar a Pedro Nuno Santos por que inviabilizou a moção de confiança. Acho que isso foi perguntado várias vezes e o ouvinte e eu também podemos não ter ficado contentes com a explicação. Mas que os jornalistas perguntaram, perguntaram e fez parte do debate político. Portanto, eu não acho que essa questão se coloque. Agora, eu de resto estou de acordo com o ouvinte, não consigo perceber como é que um partido diz que não quer eleições e no que depende dele, não vota de forma a evitar essas eleições. Portanto, eu acho que essa contradição pode e deve ser apontada, e acho, de facto, que é uma fragilidade na argumentação de Pedro Nuno Santos.

A ver o desfecho dessas eleições este domingo. Vamos ficar por aqui. Pode escrever aos quatro ases, Luís Aguiar-Conraria, Jorge Fernandes, Susana Peralta e João Marques de Almeida para o nosso e-mail foradobaralho@observador.pt ou envie-nos um áudio ou uma mensagem texto por WhatsApp para este número 910 002 41 85. Ficamos por aqui, até terça-feira. Não se esqueça, há uma edição extra do "Fora do Baralho", ali pouco depois das 18h30 na Rádio Observador, das 18h30, sem esquecer, claro, o jogo nos moldes originais, sempre às sextas, também em FM, depois das 19h. E claro, estamos sempre em podcast. Siga-nos na plataforma que utiliza e assim não perde pitada. Boa semana.