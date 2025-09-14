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Bem-vindos ao "Fora do Baralho Extra", aos domingos de manhã na Rádio Observador, sempre em podcast. Hoje com o Nuno Garoupa, é uma estreia no "Fora do Baralho" esta semana e por isso também regimentámo-lo logo para responder às perguntas dos nossos ouvintes. Nuno, começamos por uma pergunta enviada pelo Luís Gonçalves, que nos fala de impostos. Diz que os impostos progressivos são mal desenhados, o problema não é apenas a taxa, mas a percepção de justiça e simplicidade. E a pergunta é se um sistema mais simples, estável e previsível era também mais benéfico pra atrair investimento, mesmo que os impostos fossem razoavelmente mais altos ou próximos dos atuais. Ou seja, esta diferença entre estabilidade face àquilo que é cobrado à taxa de impostos. O que pode ser mais benéfico pra um país?

Eu acho que isto depende um pouco do país que estamos a falar. No caso português, neste momento, ambos são problemáticos, quer a falta de estabilidade e previsibilidade fiscal, quer, evidentemente, as taxas de impostos que são cobradas neste momento. Mas o que eu acrescentaria é que não é algo que os responsáveis políticos, os diferentes partidos, não estejam atentos. Agora, a questão é que há constrangimentos orçamentais que levaram a que progressivamente a lei do Orçamento de Estado, todos os anos, se dedique a alterar taxas, taxinhas, escalões e taxas de imposto, com a consequência de que há falta de previsibilidade. Isso tem a ver, obviamente, com o problema da despesa, tem a ver com o problema adicional de promessas eleitorais que há que cumprir e tem a ver com, até aos últimos anos, não é verdade obviamente nos últimos dois, três anos, mas até aos últimos anos, uma certa falta de folga orçamental, porque obviamente qualquer alteração na forma de programação fiscal pro futuro acarretará naturalmente algumas perdas fiscais no curto prazo. Acontece que no momento em que nós temos alguma folga fiscal, que foi o caso dos últimos anos, essa folga foi gasta, obviamente, em despesa, não foi gasta em alterar a programação e a forma de fazer o orçamento. Só pra terminar, relacionado com esta questão, um debate que houve há muitos anos, mas quem é um pouco mais velho lembra-se, que era o orçamento de base zero, que nós nunca fomos capazes de fazer. Houve uma grande discussão, daqui há uns 15 anos, 20 anos, que era preciso romper com a lógica da atual programação orçamental e fazer um orçamento de base zero. Foi prometido por sucessivos governos que se iria fazer orçamentos de base zero, nunca se fez, precisamente por causa dos constrangimentos orçamentais e da falta de programação atempada desses orçamentos.

Isso faria sentido num plano teórico, numa lógica em que o orçamento deixasse de ter aqueles apelidados cavaleiros orçamentais, ou seja, propostas que do ponto de vista financeiro não são muito relevantes, mas que se aproveita pra fazer política um bocadinho à boleia daquilo que comanda.

Obviamente, e também me parece francamente muito difícil fazer isto em governos minoritários, nos chamados mini ciclos, porque obviamente qualquer alteração fundamental ao orçamento significa assumir custos de curto prazo, o que requer uma legislatura de quatro anos. E recordo, nós tivemos legislaturas de quatro anos em que nem aí se fizeram os orçamentos de base zero, nem aí se fez programação orçamental a quatro anos para tentar alterar drasticamente as regras da programação orçamental. Isto significa que não é AD, ou PSD, ou PS, que são partidos maus que não querem fazer, é que significa que há, de fato, uma inércia e um enorme custo político em fazer isso.

Isto nunca é uma resposta simples, mas entre a esquerda e a direita vai-se sempre discutindo o que é mais preponderante pros investidores, se é a estabilidade, se são as taxas mais reduzidas. É possível escolher um?

Eu acho que não é possível escolher um, mas eu até diria que seria teoricamente mais fácil fazer consensos entre a esquerda e a direita na matéria de estabilidade do que na matéria das taxas, porque a matéria de estabilidade significaria que os partidos estariam de acordo que uma vez definidas as taxas, pelo menos que as coisas se mantivessem estáveis num período de cinco a 10 anos. E eu penso que nenhum partido, nem vejo razões nenhum para que nenhum partido viesse dizer que isso não é uma coisa boa. Agora, o problema está realmente em que para fazer isso, é preciso alterar drasticamente a programação orçamental e é evidente que nesse processo, há ganhadores e há perdedores. Quer dizer, não é possível fazer essas alterações pensando que todos ganham. E é aí que entra a política.

Vamos pra nossa segunda pergunta, que recebemos há pouquíssimos minutos. Foi alguém que nos esteve a ouvir no "Fora do Baralho" sexta-feira ao final da tarde em direto, o Mário Martins, e que envia uma pergunta sobre um dos tópicos de discussão, que é a candidatura de André Ventura a presidente da República, que está a ser discutida também na noite de sexta-feira, e pergunta este ouvinte se uma candidatura de André Ventura a presidente da República não pode significar, a médio e longo prazo, a morte do Chega, no sentido em que perde o líder da oposição, esse partido.

A minha opinião é que depende do resultado e por isso mesmo durante o programa eu fui mais cauteloso em dizer que não há custos pro Chega, porque eu acho que há custos potenciais pro Chega, desde logo se houver um mau resultado eleitoral e desde logo num novo desenho institucional que vai sair destas eleições, em que se podem criar relações complicadas do Chega com o Presidente eleito, caso o presidente eleito não seja André Ventura, como é, segundo as sondagens, o mais que provável cenário. Portanto, eu acho que isto pode ser um erro estratégico do Chega, mas a escolha do Chega neste momento também já não é ir ou não ir a eleições, porque o Chega colocou-se numa situação que, como também falámos no programa, não tem grande alternativa a não ser ir a eleições. Porque para evitar isto, o Chega há três ou quatro meses já devia ter vindo a dizer que ia apoiar um outro qualquer candidato que já estivesse no terreno, mesmo sem nada em troca, o que levaria que o Chega agora não estivesse nesta posição de não havendo nenhum candidato, dos muitos que já há, que representa os valores e o programa do Chega, o Chega tem que apresentar um candidato e evidentemente, qualquer outro nome terá ainda menos votos que Ventura. Eu acho que o Chega já teve uma muito má experiência nas eleições europeias quando tenta lançar nomes que não são André Ventura e, portanto, aqui sobra André Ventura com riscos. Portanto, eu acho que há riscos consideráveis para o Chega.

Esta pergunta do nosso ouvinte, Mário Martins, é também no sentido de se André Ventura ganhar as presidenciais, o que para já não é um cenário que as sondagens indiquem, mas se ganhar, o Chega perde a liderança da oposição, mas aí acrescento eu, a liderança da oposição passa a fazer-se a partir de Belém, não é?

Eu ia dizer isso mesmo e penso que no pouco do extrato que eu ouvi da própria entrevista de Pacheco Amorim, eu acho que o que subentendi é que seria um mecanismo para criar a tal Quarta República. Não é o presidente da República presidir aos Conselhos de Ministros, o que é perfeitamente constitucional dentro daquilo que é o nosso arranjo constitucional de momento, mas seria uma presidência bastante diferente e bastante mais interveniente de presidências anteriores. Mas parece-me que esse cenário, com todo o respeito pelos diferentes candidatos, não parece o mais provável. Eu acho que aqui a questão é saber se André Ventura passa ou não passa à segunda volta. Se passar à segunda volta, eu acho que tem razões para dizer que tem um bom resultado e que, mais uma vez, o Chega surpreendeu e conseguiu alcançar resultados eleitorais muito significativos. Se não passar à segunda volta, eu penso que André Ventura, pessoalmente, e o Chega enquanto partido, ficam numa posição bastante complicada em relação àquilo que é até o resultado das atuais sondagens e do milhão e trezentos mil votos que tiveram em 2025, agora em maio.

Porque trava aqui um bocadinho este ímpeto de crescimento.

Exatamente, porque reparem, se ele não passar à segunda volta, quer dizer que fica atrás ou de Marques Mendes ou de António José Seguro. Seja um, seja o outro, é um resultado complicado para o Chega.

Sim, que dá créditos a outras forças, não só às duas figuras, mas outras forças partidárias.

Às outras forças partidárias com a qual o Chega está a concorrer neste momento para ser a mais votada, não é?

Exatamente.

Portanto, quer dizer, tem ali um problema.

Nuno Garoupa, obrigado por te juntares a nós neste Fora do Baralho extra. Vai para o ar domingo de manhã. Podem enviar-nos sempre as vossas perguntas para foradobaralho@observador.pt. A edição regular do programa volta a ir para o ar na próxima sexta-feira às 19h. Até lá.