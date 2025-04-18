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Começa agora um Fora do Baralho especial, muito viajado, tão viajado que passa por cinco continentes. Hoje juntamos dois dos programas mais ouvidos da Rádio Observador, o Fora do Baralho e os Cinco Continentes, e fazemos um programa especial deste encontro afortunado e vamos olhar para o que se passa nas universidades norte-americanas, para as taxas alfandegárias, para Donald Trump, Europa e China. Bem-vindos, Susana Peralta e Jorge Fernandes, e bem-vindo, Bruno Cardoso Reis, em direto dos Estados Unidos. À semelhança do Fora do Baralho, também temos cartas e naipes. E Bruno, pela tua localização privilegiada, vou começar por ti, para começarmos por falar precisamente nas universidades. O que está em causa aqui na política de Donald Trump face às instituições acadêmicas?

Olá a todos e eu prometo tentar não fazer muita batota com as cartas. Mas realmente, o respeito pelas regras não é bem regra na América de Donald Trump. Em relação às universidades, o que está em questão, acho que são uma série de coisas. Por um lado, é uma manobra de diversão bastante inteligente da parte de Donald Trump e dos seus próximos, ou seja, temos este caos das tarifas com implicações econômicas sérias e isto é, ao mesmo tempo, uma manobra de diversão que agrada muito a base apoiante de Donald Trump e se calhar a muitos americanos em geral. Vamos ser claros, eu sou um universitário e acho que as universidades têm um papel muito importante e as universidades americanas, em muitos aspectos, funcionam muito bem e têm imensos recursos, o que é uma coisa bastante importante para funcionarem bem, mas realmente são instituições de elite, são instituições extremamente ricas. Estamos a falar, no caso da Harvard, de 51 ou 52 mil milhões de dólares em endowment, ou seja, de patrimônio que foi dado ao longo dos séculos, desde 1635, é a universidade mais antiga e talvez mais elitista. E depois também há um processo realmente recente, nos últimos anos, de uma certa politização das universidades. As universidades acham que têm que tomar posições públicas sobre tudo e mais alguma coisa. Há a questão da cultura do cancelamento, portanto um certo policiamento da linguagem. E depois tivemos, que é o grande pretexto do Donald Trump e da sua equipa, esta questão das manifestações, dos protestos em relação à questão da Palestina, mas que em muitos casos impediram o normal funcionamento das aulas, das instituições, e que foram vistas como ameaçadoras por muitos alunos de origem judaica. É, no fundo, esse o pretexto. Agora, o grande problema é, por muito que se reconheça que há algumas coisas a melhorar ou a mudar nas universidades, por exemplo, Harvard finalmente veio dizer que ia isentar de propinas pessoas que não tivessem rendimentos abaixo dos 200 mil dólares. Realmente, por uma instituição tão rica, era escandaloso que isso não tivesse acontecido já. Há estas questões específicas da gestão dos protestos, etc. Mas independentemente disso, parece-me evidente, não pode ser o Estado realmente a solução para haver problemas de falta de diversidade ideológica, que também é uma realidade, muito mais até do que na Europa, de posições questionáveis, etc. Não pode ser o Estado a policiar o pensamento, a expressão nas universidades, e se isso não acontecer, retaliar com retirar financiamento público, retirar isenções fiscais, até porque isso será altamente, para quem tinha esta agenda, Donald Trump, e termino com esse ponto, de voltar a fazer a América grande novamente, uma das coisas que faz a América grande, inquestionavelmente, são as suas grandes universidades, que são um enorme motor de inovação, um enorme motor de empreendedorismo também, até de criação de riqueza, e também de recrutamento de talento. Muitos dos melhores alunos de todo o mundo querem vir estudar para os Estados Unidos e depois acabam por ficar, e tudo isso está em risco com estas iniciativas de Donald Trump. Agora, podem ser muito populares politicamente.

Jorge Fernandes, tu escolheste dar copas a Harvard por se ter recusado a cumprir as exigências da administração Trump?

Sim, eu escolhi dar copas a Harvard, porque se há alguma instituição que está em condições, não só materiais, mas também simbólicas, para liderar de alguma maneira este verdadeiro ataque que está a ser feito às universidades, é Harvard. O Bruno no fundo já elencou os motivos, está sentado em cima de um pote de dinheiro absolutamente gigantesco, tem, além disso, uma rede de alumni, não só internacional, mas nacionalmente. Basta pensarmos que todos os juízes do Supremo Tribunal, neste momento, estudaram ou em Harvard ou em Yale. Tem uma rede de alunos que realmente estão em todos os lugares certos da política, da vida social, econômica americana. É realmente o sítio para, de alguma maneira, conseguir resistir a isto que se está a fazer. É importante dizer, eu acho que é uma questão de clarificação, eventualmente as pessoas em Portugal podem não estar exatamente a ver o que é que se está a passar, mas é importante perceber que isto não é exatamente Trump que está a liderar isto. Existe um conjunto de gente à volta dele cujo grande objetivo há muito tempo, e há escritos vários artigos de jornais, artigos em revistas, revistas de discussão sobre política educacional, etc, em que é bastante inequívoca a ideia de que queremos destruir a Ivy League, é necessário destruir estas universidades. E há aqui um conjunto de passos que estão a ser dados para, de alguma maneira, tentar eludir as universidades. Estamos a falar de coisas como, por exemplo O Trump e a administração estão a ponderar impedir os estudantes internacionais de terem vistos para vir estudar, o que seria altamente lesivo para estas universidades. Mas também se fala agora da possibilidade de acabar com a accreditation de vários cursos de Harvard. No fundo, fazia com que os cursos deixassem de ser admitidos nos Estados Unidos, coisas como Direito, Medicina, Arquitetura, que de alguma maneira têm algum tipo de regulação federal e não estadual. Isto seria uma coisa altamente lesiva e é evidente que isto vai acabar tudo no Supremo Tribunal. O problema é que entre o momento de ser ouvido no Supremo Tribunal e o momento e a duração de todo este processo, haverá danos absolutamente incalculáveis. Haverá pessoas cujas vidas são interrompidas pessoalmente, há também danos institucionais. Já foram revogados cerca de 6 mil F1, que são os vistos de estudante. Isto pode parecer muito pouco, porque há cerca de 2 milhões de F1 neste momento nos Estados Unidos todos. Mas imaginem uma pessoa de um momento para o outro que recebe um telefonema da universidade dizendo: "Olha, o seu visto está cancelado e tem que sair embora". Isto, de facto, é uma coisa muito importante e tem implicações que vão muito para além das universidades e são sintomáticas daquilo que é o clima atual instalado nos Estados Unidos.

Susana Peralta, como académica, como é que reages a esta interferência da autonomia das universidades? Aliás, eu estou a falar só com académicos, portanto a pergunta é transversal.

É transversal. Isto para nós é um bocadinho o desmoronar de um edifício que nós acreditávamos que era um bocado o nosso farol. Ou seja, quando tu olhas para como é que as coisas funcionam bem em termos de ter as regras para a carreira das pessoas, baseadas, sobretudo, naquilo que produzem cientificamente. Claro, depois de tudo isto eu podia ficar aqui vários dias de programa a dizer de que maneira é que muitas vezes, apesar de tudo também tinha os seus entorses. Mas dizia eu, de regras com base na produção científica das pessoas, de financiamento muito generoso. O financiamento muito generoso na investigação é muito importante, porque nós nunca sabemos que ideias é que vão vingar, que ideias é que são boas. Isso não se sabe antes, só se sabe depois. E a única maneira de realmente fomentar aquele ambiente de investigação muito produtivo nos Estados Unidos é porque, de facto, há muito dinheiro, tanto privado como público. E depois todas as regras que há até na própria governança das universidades e no quadro legal que garante a tal liberdade académica e a independência das universidades. Quer dizer, isso para nós sempre foi um bocadinho bem. Às vezes nós até pensamos, qualquer problema que tenhamos internamente, é como é que isto é feito nos Estados Unidos e depois pensar um bocado de maneira que isso se pode transpor para a nossa realidade. Eu, por exemplo, fiz isso muitas vezes, a quantidade de vezes que eu escrevi e discuti assuntos sobre as questões do assédio, por exemplo, eu vou sempre ver o que está a acontecer nos Estados Unidos. Depois também vou ao Reino Unido, aos países nórdicos, etc. Mas quer dizer, os Estados Unidos é um bocadinho sempre o nosso farol. E isto é o desmoronar desse grande símbolo, eu diria, da nossa tradição ocidental, se quiseres, de produção do conhecimento, e é um desmoronar de um edifício que já existia há mais de 100 anos, da independência académica. E realmente eu acho que nunca ninguém imaginou que o facto de mesmo estas universidades da Ivy League, ou sobretudo as universidades da Ivy League, receberem tanto dinheiro do orçamento federal, e quando eu digo sobretudo é porque são também aquelas que mais investigação produzem, que têm equipas mais ativas e, portanto, é normal que assim seja. Enfim, podemos também discutir isso, mas digamos que a razão vem daí, que é uma razão perfeitamente legítima. E nós não estávamos à espera que essa dependência, não é bem dependência, porque lá está, por exemplo, Harvard tem uma dotação privada que lhe dá também depois este conforto para dizer: "Isto nós não fazemos". Mas essa preponderância, apesar de tudo, do dinheiro público, que as ponha sob esta chantagem da equipa de Donald Trump. E depois há aqui algo que é também muito importante, que é: todos os alegados abusos ou desvios que estas pessoas que a administração Trump identifica, que há antissemitismo nos campus ou que há perseguição de certas pessoas por causa das suas ideologias conservadoras. Quer dizer, tudo isso, precisamente, as universidades construíram o tal corpo de governança que em princípio está preparado para lidar com isso e depois a seguir temos os tribunais. Portanto, isso não é nunca uma razão para atacar a independência das universidades. Pelo contrário, é uma razão para a proteger, para refletir de que forma é que os tais instrumentos que as universidades têm para lidar com estes problemas estão ou não estão a funcionar, eventualmente para as melhorar. Agora, não é para pôr sob custódia da administração, como foi feito em Colúmbia, uma série de departamentos de estudos do Médio Oriente, porque isso é, de facto, a politização do conhecimento. E a politização do conhecimento é o fim do conhecimento, na verdade.

Mas é isso precisamente que Donald Trump alega, uma alegada perseguição a vozes mais conservadoras. Bruno Cardoso Reis, na tua experiência, como é que tem sido?

Por exemplo, recebi agora um e-mail sobre a questão da possível crise constitucional. Recebi um e-mail também há uns dias que um grupo de mais de 80 universidades, no fundo, juntou-se para colocar um processo em tribunal, lá está aquilo que estava a dizer a Susana, a dizer que tudo isto é inconstitucional, que põe em questão, desde logo, a primeira emenda da Constituição, ou seja, a liberdade de expressão, e até a liberdade de associação, de funcionamento das universidades. Portanto, há aqui algum esforço para se lidar com isto. Agora, realmente é muito preocupante para as universidades, nomeadamente um aspecto que foi referido, penso, pelo Jorge, que foi a questão do cancelamento de vistos para estudantes estrangeiros, ou seja, isso é uma enorme fonte de riqueza em termos de rendimento, são propinas que entram. É uma enorme fonte também de diversidade e possibilidade de recrutar os melhores, que mais uma vez é supostamente o argumento de toda a administração Trump, é que o que havia era que recrutar os melhores e não estar com seleções de cotas para corrigir, por exemplo, discriminação racial do passado, etc. E realmente assusta as pessoas, porque estamos a falar de pessoas que estão a um ano ou a meses de concluir o seu mestrado ou a sua licenciatura e que de repente ficam no completo limpo, portanto, investiram aqui imenso dinheiro. Isso obviamente vai ter um efeito na possibilidade de estudantes virem para os Estados Unidos e não para outras alternativas.

Vai ter um efeito dissuasor.

Por exemplo, para a China. Eu diria muitas universidades europeias, canadianas, estão a tentar explorar também ativamente isto, a recrutar acadêmicos e a recrutar estudantes. Infelizmente, não sei se Portugal terá a capacidade de fazer isso, mas realmente há essa questão. E depois, até em termos pessoais, quer dizer, é esta questão. Por exemplo, nós temos instruções, não é instruções, mas é um aconselhamento muito forte para não sair dos Estados Unidos. Eu tenho um outro visto, que é um visto que é dado para acadêmicos que estão aqui como visitantes nos Estados Unidos, mas à partida, com o nível de restrição e arbitrariedade que existe atualmente, além daquelas pessoas que já foram detidas, inclusive com este visto que eu também tenho, por serem vistas como tendo tomado posições, digamos, hostis a Israel e, portanto, na visão da administração, antissemitas. Eu não quero dizer que concordo com essas posições todas, mas essa não é a questão relevante. Nós é suposto estarmos num país de realmente a liberdade de expressão, na sua expressão máxima, a própria administração passa o tempo a falar nisso e, portanto, há realmente um certo temor, quer do impacto a prazo, quer das implicações práticas e, portanto, como eu digo, por exemplo, há acadêmicos como eu, há basicamente esta indicação: não saiam dos Estados Unidos, não vão a uma conferência ou ao que tenham planeado, porque não há certeza de conseguirem regressar com todas as implicações práticas que isso teria.

Para terminar esta primeira parte, Jorge, ainda no âmbito dos direitos humanos, queres dar paus às deportações sumárias sem processo judicial.

Eu quero dar pause. O meu problema não é tanto com a deportação, porque a deportação é uma prerrogativa que os países têm. Os meus pauses, na verdade, são para o facto de Donald Trump já estar na fase de desobedecer claramente a tribunais. Isto não é propriamente um efeito retórico que estamos a falar, de pura desobediência do tribunal. Houve uma pessoa que foi deportada para El Salvador e houve um caso em tribunal, foi levado a tribunal um recurso por esta decisão e o tribunal decidiu unanimemente, nove de zero, os nove juízes todos votaram a favor do caso da pessoa, a dizer que a deportação era ilegal e que a pessoa deveria regressar aos Estados Unidos. E o que fez Donald Trump? Ignorou simplesmente os tribunais. Portanto, já estamos nesta fase e eu acho que quem julgava que isto eram apenas meros gritos de alerta e inconsequentes e que não tinham qualquer tipo de fundamento e que Trump iria cumprir. Não, a democracia nos Estados Unidos, neste momento, está na fase em que o ramo executivo não obedece às decisões do ramo judicial. Quando chegamos aqui, como diriam os americanos, all bets are off. Ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer, porque apesar de toda esta desobediência, é sobre uma deportação de um cidadão, com alguns problemas legais, etc. E será que Donald Trump desobedecerá noutras matérias? A partir daqui, tudo pode acontecer.

Ora, aqui, agora, vamos para a segunda parte do Fora do Baralho. Fazemos antes só um pequeno intervalo. Voltamos ao Fora do Baralho, à segunda parte deste programa especial que junta o Fora do Baralho e o Cinco Continentes e faz a ponte para falarmos de política e deste caso de política internacional. Eu agora vou recordar que Donald Trump decidiu por uma abordagem protecionista, confrontacional, está a reacender tensões comerciais não só com a China, mas também com a Europa. E Bruno, tu queres dar copas a Giorgia Meloni, que vai pela segunda vez visitar a Casa Branca. A insistência é um bom sinal?

Vamos ver se não me arrependo das copas, enfim, vamos ver o que é que sai daqui, mas eu acho que à partida é positivo que ela venha. Por quê? Porque o Donald Trump funciona muito em função de inclinações pessoais e não institucionais, portanto, eu tenho grande desconfiança ou tenho pouca esperança neste diálogo institucional entre a União Europeia e os elementos da administração de Donald Trump, o secretário do comércio, etc., que têm formalmente estas pastas, de lidar com questões de relações comerciais, de impostos alfandegários, tarifas, etc. Enfim, mesmo nos ecos que vou tendo aqui, ainda recentemente esteve cá a vice-presidente da comissão, etc. É muito esta ideia, está tudo a correr normalmente, temos indicações positivas. Mas a questão é que ninguém sabe o que o Donald Trump quer fazer. Em última análise, é ele que decide de forma improvisada muitas vezes, avança com uma ideia sobre Gaza que ninguém nunca tinha ouvido falar antes. Portanto, acho que é fundamental realmente tentar perceber se ele tem alguma ideia do que quer da Europa, porque também não é, para mim, completamente evidente que ele tenha outra ideia que não seja tentar manter estas tarifas, se ele quer coisas que são realmente minimamente realistas ou se quer coisas que são basicamente impossíveis. Mas acho que é realmente importante que haja aqui um contato direto de alguém em relação a quem Donald Trump tenha alguma simpatia até ideológica, como Giorgia Meloni. E desde que isso seja bem coordenado com os parceiros europeus e as indicações que temos também é que realmente os outros países estão confortáveis com esta missão Meloni, que a própria presidente da comissão, Ursula von der Leyen, também tem a questão coordenada com Meloni e portanto, à partida, acho que desse ponto de vista, vale a pena fazer esse esforço. Até porque eu tenho ouvido aqui os vossos comentários também sobre este tema, e eu faço parte daquela linha que percebe perfeitamente que as tarifas retaliatórias são estúpidas e são custosas para os europeus, ou seja, nós achamos que as tarifas são uma coisa má, que vai ter custos, vai gerar inflação para os americanos, a mesma coisa funciona para os europeus se as aplicarmos. Agora, do ponto de vista de estratégia negocial e de Donald Trump, eu acho que realmente é muito arriscado não avançar com esse tipo de medidas. Por exemplo, estivemos a falar das universidades. Columbia cedeu a Donald Trump, ao contrário de Harvard, não voltou a receber o financiamento, tem mais exigências em cima da mesa. Portanto, eu acho que ele vai querer, até para poder declarar a vitória, ter aqui algum tipo de cedência. Ora, se o que temos não é nada, se não temos medidas retaliatórias para recuar nessas medidas, acho que isso retira espaço negocial e, sobretudo, acho que podemos fazer, de facto, de forma inteligente, ou seja, ir para setores agrícolas em que é possível facilmente substituir a soja americana por soja do Mercosul, avançar com esses acordos também com o Mercosul, etc. Eu acho que era muito importante ter medidas para os serviços, porque isso era fundamental na narrativa europeia, porque muitos americanos aqui não se dão conta, porque o Donald Trump não fala disso, que eles têm realmente um déficit nos bens, mas têm um enorme superávit nos serviços, em tudo o que é economia digital, isso é favorável aos norte-americanos. Portanto, seja com impostos sobre as tecnológicas, ameaçar com isso, seja com algum tipo de imposto alfandegário, enfim, que se encontre, acho que era muito importante isso. E sobretudo, era fundamental melhorar a comunicação pública nos Estados Unidos. Isso é que eu acho que é realmente desesperante. O TikTok consegue fazer campanhas muito eficazes nas redes, na Fox News, etc., a explicar que é crucial para os americanos. Os canadianos, várias províncias do Canadá, Ontário, etc., têm publicidade, tem sido muito eficaz. Também nos podcasts, como o Joe Rogan, etc., a explicar por que o Canadá é ótimo para os Estados Unidos, por que os americanos precisam do petróleo canadiano, etc. Acho que era crucial os europeus pensarem em diplomacia pública para o século XXI, vamos dizer assim. Acho que esse tipo de coisa é muito mais eficaz com o Donald Trump do que propriamente a diplomacia convencional. Coisas como 48 dos 50 estados americanos exportam mais para a Europa do que para a China. Esta questão do superávit nos serviços. Os Estados Unidos já são o principal fornecedor de gás natural para a Europa, portanto, isso é ótimo para o setor da energia. Tudo setores também que são populares com o Donald Trump.

Susana Peralta, passo para ti agora a jogada para perguntar se achas que esta suspensão provisória de taxas alfandegárias pode ou não ser um recuo.

Elas são um recuo objetivo, ou seja, o que aconteceu foi que a dívida pública norte-americana estava a ser vendida, designadamente pela China. A China é um país que detém 2%, acho, da dívida norte-americana, posso agora estar a enganar-me no número, peço desculpa, mas enfim, detém muitos trilhões de dólares de dívida norte-americana, vamos dizer assim desta maneira. Isso tudo para dizer o quê? Que a crise nos mercados de dívida não foi apenas resultado de agentes econômicos, de investidores, cada um no seu canto a pensar: "Este tipo está a dar cabo da economia, como ele está a dar cabo da economia, os Estados Unidos vão ter mais dificuldade em pagar a sua dívida e, portanto, deixa-me lá vender a dívida dos Estados Unidos". Houve também isso, mas houve também uma decisão geoestratégica de uma potência que é a China, que está em guerra comercial e financeira com os Estados Unidos. E isso fez aumentar a taxa de juro da dívida a 10 anos dos Estados Unidos em poucos dias, de 3,9 a 4,5%, mas enfim, um aumento bastante. Basta ver o gráfico. O gráfico numa altura torna-se praticamente vertical, portanto, um aumento realmente muito repentino da taxa de juro. E isso fez com que o Trump, ou ele, ou as pessoas perto dele tivessem dito: "É melhor parar com isso". Porque também estamos a falar de um país que tem um rácio muito elevado da dívida pública relativamente ao PIB e no qual este tipo de movimentações das taxas de juro da dívida pública, enfim, não preciso explicar isso aos nossos ouvintes, porque nós todos em Portugal sabemos o que isto quer dizer, a dor que isso pode trazer. Agora, claro que Trump vendeu isto de uma maneira. Ele não disse isto assim. O spin do outro lado do Atlântico, na administração Trump é, e Bruno, por favor, corrige-me se eu estiver a dizer disparates, mas foi: "Não, agora os países estão todos prontos para negociar. Aqui estamos nós". Realmente, o presidente Trump fez este disparate completo daquele anúncio Absurdo daquelas tarifas, que nem sequer eram tarifas recíprocas, porque não eram recíprocas relativamente a quê? Porque as contas que ele tinha não eram de tarifas alfandegárias, e ele apresentou isto como: "Realmente, como eu sou aqui um tipo muito forte, agora os países vieram aqui à minha mão, estão prontos para negociar." Mas não foi isso que aconteceu objetivamente. Agora, se isto é um recuo de médio a médio longo prazo, se nós efetivamente podemos contar com o Trump para não fazer mais uma loucura, tenho muita dificuldade em dizer. Por um lado, eu acho que neste momento ficou claro o risco que aquilo é para a economia mundial, mas sobretudo para a americana, que é aquela que poderá fazer Trump reagir. Agora, o grau de imprevisibilidade e de falta de racionalidade das decisões deste agente político impedem-me de prever se ele não é capaz de vir aí com mais tarifas, porque repara, por exemplo, este fim de semana, de um dia para o outro anunciou a isenção das tarifas aos chips e depois voltou passado menos de 24 horas, já tinha outra vez tarifas e, portanto, não consigo mesmo. Acho que o grau de imprevisibilidade e de irracionalidade, na verdade, até de uma certa maldade daquela pessoa, é muito difícil prever o que é que vai acontecer.

Jorge, isto é só um comportamento errático ou veio destapar que há uma tensão entre os Estados Unidos e a China que agora ficou absolutamente evidente?

Não, vamos ver. A tensão entre os Estados Unidos e a China não pode de maneira nenhuma ser sacada a Trump. Na verdade, a melhor maneira de vermos isso é simples. Houve um conjunto de medidas que o Trump tomou contra a China no relacionamento bilateral, que quando Joe Biden chegou ao poder em 2021, manteve inalteradas. Portanto, apesar de tudo, há aqui um consenso no establishment americano acerca da necessidade de lidar com a China e da capacidade do país, de alguma maneira, conseguir conter a China. O interessante é que a maneira como Trump vê a China acaba por ser um bocadinho caricato, porque se há 10 ou 15 anos, de fato, poderia ser feito um caso forte para a ideia de que a China realmente poderia se tornar, de alguma maneira, o competidor ou tomar até o lugar dos Estados Unidos como primeira economia mundial, os últimos anos, especialmente a pandemia, marcam um antes e um depois na evolução econômica da China. E portanto, nos últimos três, quatro anos, tornou-se mais ou menos claro para toda a gente que a China, provavelmente, em primeiro lugar, mentiu em muitas estatísticas, deixou de publicar estatísticas oficiais e, portanto, muito provavelmente, a economia da China é muito menos forte do que aquilo que durante muitos anos nós pensávamos. E internamente, também há um conjunto de problemas que a China tem que gerir, que são altamente complexos. E portanto, o interessante de tudo isto é que quando os Estados Unidos estavam definitivamente na mó de cima, se quisermos assim, relativamente à China, Trump toma um conjunto de medidas que podem recentrar o papel da China no sistema econômico internacional e até político. Há muitos países neste momento que estão, no fundo, a virar-se para a China, e esta é que é a ironia suprema, como uma espécie de garante ou o promotor de bens públicos internacionais. Quando digo bens públicos, é o conjunto de regras que sustentam as trocas econômicas internacionais, as trocas comerciais, etc. E portanto, a China parece estar mais interessada em servir como meio ou país que pode garantir a ordem mundial que os Estados Unidos criaram e da qual foram, de alguma maneira, o sustentáculo durante décadas. E agora parece que é a China que está interessada em sustentar essa mesma ordem. Ordem essa, de resto, da qual a China saiu grandemente vencedora, porque a China, no fundo, levantou-se da enorme pobreza quando decidiu entrar no jogo capitalista e tirar partido do sistema e da globalização que os Estados Unidos em grande medida tinham criado. E portanto, o Trump agora está a criar aqui uma situação em que, para todos os efeitos, se estas tarifas realmente tiverem efeito, isso significará em grande medida, não o acabar, mas pelo menos uma diminuição brutal do comércio entre a China e os Estados Unidos, porque não haverá qualquer tipo de racionalidade econômica para ninguém nos dois países. E portanto, o que acontecerá, sem dúvida nenhuma, é o decoupling final e os Estados Unidos e a China tornar-se-ão parceiros completamente descolados. E é interessante que na União Europeia, de fato, há aqui alguns movimentos, por exemplo, aqui liderado por Sánchez, em Espanha, e há pessoas e há fortes movimentos para quem defenda que a Europa deve fazer um acordo, não da mesma natureza que os Estados Unidos, mas um acordo comercial com a China, que de alguma maneira tentasse fazer da China um substituto para os Estados Unidos em termos comerciais, econômicos, etc. O sumário disto tudo é: quando a China parecia estar a perder gás e os Estados Unidos definitivamente a ganhar esta Segunda Guerra Fria, Donald Trump faz um enorme favor à China e recoloca o país novamente no centro das decisões e no centro do sistema internacional. E portanto, mais uma vez, tal como nas universidades, parece que estamos a assistir a um remake da Europa dos anos 30, quando uma civilização se decidiu suicidar, tinha o domínio total do mundo e decidiu acabar consigo e entregar a outro país, na altura a Europa entregou aos Estados Unidos Enfim, agora Donald Trump, veremos a quem entrega ou se é que entrega a alguém, mas decidiu suicidar-se quando o país estava, sem dúvida nenhuma, num pináculo de poder.

Bruno Cardoso Reis, a Europa está demasiado preocupada com estes choques externos, pouco focada nas suas ineficiências internas, ou essa é uma boa altura para a Europa deixar de ter um mercado quase único para verdadeiramente ter um mercado único?

Acho que há muito trabalho a fazer, mas pegando só no ponto da Susana, que é realmente dramático, falando com alguns diplomatas, inclusive os canadianos, que foram as primeiras vítimas, nós há meses e meses que estamos a dizer que queremos negociar e que estamos dispostos a oferecer isto, aquilo ou aqueloutro, a questão, por exemplo, das tarifas zero nos bens, que foi oferecido pela Comissão Europeia, mas não temos resposta. Ou temos respostas a dizer que é interessante da parte de funcionários, mas não são eles que decidem. Em última análise, é o presidente Trump, portanto, isso é o dramático. Depois, no ponto do Jorge, que é realmente crucial, nunca os Estados Unidos enfrentaram uma potência rival com a dimensão, com a escala da China. A União Soviética não tinha essa escala, além de que em termos económicos e tecnológicos era mais um problema do que propriamente um exemplo. E portanto, obviamente, a China aí tem imensas cartas a dar, por muito que se possa falar de práticas económicas e comerciais inclusive duvidosas, de subsídios, etc. A verdade é que é inegável a capacidade de inovação chinesa, de inovação tecnológica. Isso é muito evidente, por exemplo, agora na questão dos carros elétricos ou todos estes produtos ligados à transição energética. E portanto, era fundamental os Estados Unidos terem o máximo possível de escala e passarem a mensagem que, ao contrário da China, são uma potência inclusive comercial e económica muito mais fiável. Ora, é exatamente o contrário que está a acontecer. No fundo, a China, e embora eu esteja também muito de acordo com o Jorge, é preciso a Europa ter algum cuidado com esta ideia. Parece muito disparado pensar que se pode substituir os Estados Unidos pela China por várias razões, inclusive a natureza do regime, que tem implicações em termos de valores, de política externa, de política económica, transparência, etc. E não só por uma questão de princípio, essa ideia de substituição, não, mas a verdade é que isto obriga basicamente os países a diversificar. E a China, pelo menos, parece ter a ideia de ser um pouco mais previsível em termos das suas ações externas, das suas ações económicas, mais racional. E desse ponto de vista, neste momento, um parceiro, em certo sentido, mais fiável que os Estados Unidos. Agora, isto significa também que a Europa realmente tem menos desculpas. Também falando aqui com colegas americanos, até ainda recentemente um colega da American Enterprise Institute, numa sessão fechada, portanto, não vou aqui dizer nomes, alguém da direita americana que nos dizia: "Vocês, desta administração, a Europa só pode esperar malignity", uma má vontade, uma hostilidade quase visceral. Esta ideia de que, no fundo, a Europa toda está alinhada com a esquerda americana, e isso para o Trump e para a sua equipa é que é o critério crucial. Agora, isso significa também que os europeus têm aqui uma certa oportunidade, mas têm de fazer o trabalho de casa. Eu já referi isso, por exemplo, na questão das universidades. Seria uma oportunidade para ir buscar acadêmicos americanos, projetos de investigação, desde que haja dinheiro, flexibilidade e investimento à altura. E depois também a nível económico, acho que há muitas questões para resolver, associando até, por exemplo, a questão da defesa também, em que se fala, e bem, da necessidade de um investimento muito mais significativo, mas os europeus já gastam muito. Só são ultrapassados pelos Estados Unidos se somarmos o dinheiro todo que investem em defesa. Ora, o problema é que não investem de forma coordenada, investem com imensa burocracia, autolimitações. Esse seria um setor, aliás, crucial, também em termos económicos, porque a indústria da defesa, por exemplo, nos Estados Unidos, mas em todo lado, é sempre historicamente um setor de ponta. Em muitos casos, as grandes inovações tecnológicas, depois com grandes aplicações económicas também na economia civil, surgem do setor da defesa. Há aí realmente muito trabalho de casa a fazer e os países do sul também têm aí alguns argumentos para dizer, há coisas que nós falamos há muito tempo, por exemplo, uma plena união bancária, etc. Áreas em que a Susana está muito mais à vontade, que já se podia ter avançado muito mais, e isso aí realmente não depende dos Estados Unidos, é trabalho de casa que nós devemos fazer.

Deixa-me passar então a palavra à Susana para um minuto e meio, dois, no máximo, Susana.

Não, mas é muito rápido. Relativamente à China, eu não tenho quaisquer ilusões que a Europa tem que diversificar os seus parceiros comerciais e tem que combater alguma dependência que tem dos Estados Unidos a vários níveis. Portanto, não tenho nenhuma ilusão quanto a isso, embora isto me doa dizer, porque eu acho a China o regime mais pernicioso e totalitário que algum dia foi inventado, porque é uma ditadura tecnológica. A maneira como as minorias são tratadas é, de facto, um regime. Custa-me que a Europa tenha que se virar, mas eu acho que a Europa tem que se virar para a China. Agora, claro que não pode ficar na mão da China, portanto, eu acho que aqui realmente a palavra de ordem é diversificar, o Mercosul é essencial, a Índia é essencial. Lá está, há aqui muito trabalho de casa a fazer, como disse o Bruno, mas eu queria só dizer uma coisa relativamente à previsibilidade da China. A China é efetivamente, neste momento, muito mais previsível do que os Estados Unidos.

Quem diria, não é?

E até, curiosamente, mais previsível no sentido do interesse económico, ou seja, follow the money. Na China, neste momento, nós sabemos que o que interessar a Xi Jinping do ponto de vista dos interesses económicos da China, provavelmente vai ser feito. E nos Estados Unidos, temos um tipo capaz de dar tiros nos pés fenomenais, como o Jorge, aliás, já aqui disse. Mas a China é previsível enquanto durar o regime, ou seja, todas as ditaduras, apesar da China ter uma força enorme por ser tão terrível, a verdade é que todas as ditaduras têm uma incerteza inerente, porque no dia em que aquilo rebentar, porque eu não sei se vai ser no nosso tempo de vida, depois então é incerteza total, ninguém sabe o que é que vem no lugar. Tem esse ponto de vista. Mas era só esse detalhe. Evidentemente, a União Europeia não se pode fazer de rogada. A China tem que ser um parceiro, neste momento, privilegiado.

Muito bem, privilegiada fui eu e privilegiados são os ouvintes por terem tido este encontro tão frutuoso entre o "Fora do Baralho" e o "Cinco Continentes". De certeza que é para repetir. O "Fora do Baralho" normal volta amanhã com a Vanessa Cruz. O "Cinco Continentes" fica para o fim de semana, Bruno Cardoso Reis. Obrigada a todos e com certeza que nos encontramos mais cedo do que mais tarde.

Obrigado. Boas jogatinas.

Tchau. Obrigada por ter jogado conosco, Bruno.

Obrigado eu.