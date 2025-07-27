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O tema da habitação continua a preocupar os ouvintes e depois de ser anunciada uma nova descida do IRS, há quem tenha dúvidas sobre possíveis abordagens no que ao futuro diz respeito. Já vamos perceber tudo. Ao fim de semana, são os ouvintes que questionam o Fora do Baralho e um dos nossos ases responde. Desta vez, temos conosco o Luís Aguiar Conraria. O Hélder Costa quer ouvir-te sobre o tema da habitação e pergunta se existem políticas que os governos deveriam estar a implementar ou a melhorar, tanto do lado da oferta como do lado da procura, ainda que não estejam a ser executadas, ou se devemos simplesmente aguardar pela correção do mercado.

Vamos começar pelo fim. Aguardar simplesmente pela correção do mercado não deve dar, pela simples razão que o mercado parece não estar a funcionar. Agora, claro, há quem ache que o mercado não está a funcionar porque o mercado não presta, o mercado não é solução pra nada. Isso é uma visão ideológica, outra visão, que neste caso corresponde à minha, é achar que se o mercado não funciona, é porque não o estão a deixar funcionar. E nesse caso, diria que a resposta à primeira pergunta está aqui. As medidas que se deviam tomar eram aquelas que permitissem que o mercado funcionasse mais facilmente. Mas indo diretamente à pergunta, o Hélder pergunta se há políticas do lado da oferta, como da procura, que possam ser levadas a cabo. É evidente que se o objetivo é baixar o preço, medidas do lado da procura, estamos a falar de supressão da procura. E isso pode ser feito, nós podemos impedir a compra de casas por não residentes, podemos impedir a vinda dos nômades digitais, podemos restringir o turismo, porque havendo menos turistas, haverá menos clientes pra o alojamento local e assim não só se reduz a procura, como até se liberta um bocadinho algumas casas que ficariam pra arrendamento mais permanente. Mas eu diria que o grande problema das medidas do lado da procura é que são recessivas. Suprimir a procura é sempre reduzir a atividade econômica. Esse é o defeito desse tipo de medidas. E uma pessoa nunca sabe bem quais são os efeitos finais, os efeitos de segunda ordem e as coisas que nós não antecipamos que aconteçam, mas que acabam por acontecer. Do lado da oferta, basicamente para aumentar a oferta precisamos reduzir os custos de fazer casas, para permitir um funcionamento mais fácil do mercado. E aí há muita coisa que pode ser feita. Aqui quando eu falo em custos, estou a falar de forma muito lata. Estou a falar de custos administrativos, quer dizer, os tempos de licenciamento, as exigências que são feitas para que uma casa possa avançar.

A tal desburocratização que se fala.

A desburocratização, sim, o facilitar a transformação de terrenos rurais que não estejam a ser usados de forma relevante pra agricultura, por exemplo, permitir mais facilmente a sua transformação em solos urbanos que depois possam ser usados pra construção. Há esse lado, que é evidente e que o que tem sido feito tem sido bastante tímido. E depois, há o outro lado, puro e duro, que é simplesmente o Estado construir habitação. Como confio pouco no Estado, teria algum medo disso, de de repente ter o Estado a construir prédios e mais prédios. Aqui seria, se calhar, na forma das câmaras de construir prédios que depois se tornariam em bairros sociais. Eu teria alguma desconfiança, mas objetivamente à pergunta de se isto ajudaria a resolver o problema da habitação, sim, claro que resolveria.

Vamos passar agora à outra pergunta. Eu vou tentar resumir, é uma pergunta que tem muita coisa aqui. É do Luiz Lemos Miranda, que fez as contas sobre o seu salário e os contributos para os impostos e Segurança Social e concluiu que se fosse obrigado a depositar esse valor desses pagamentos numa conta PPR ou num fundo com um juro a 2,5%, teria, ao fim de 40 anos, um valor que daria mais de 27 anos de salário completo após a reforma. Sabendo que perante os números expectáveis, a reforma, diz ele, será cerca de 60% do valor médio do salário, tem algumas questões para ti, Luiz. Como é que podemos promover, sem pensamento crítico, este volume de descontos para um rendimento futuro tão incerto? E vou juntar aqui outra pergunta, depois geres à tua maneira: e o que se pode dizer a um jovem que agora começa a trabalhar e a descontar, que não tem uma perspectiva concreta de reforma ou que tem a perspectiva de uma reforma baixa?

Eu não vi as contas, portanto, nem sei se o Luís chegou a enviar as contas no e-mail que mandou, mas só chamar a atenção para uma coisa. Quando se faz essas contas, é preciso ter em atenção que os descontos para a Segurança Social, na verdade, apenas uma parte vai para pensões, há outra parte que vai para outras áreas, incluindo, por exemplo, o subsídio de desemprego. Depois, quando se faz as contas a isto, de 40 anos de trabalho, uma pessoa não se deve esquecer que há quem não tenha esses 40 anos de trabalho e, portanto, há aqui uma componente de risco que é preciso ter em atenção. E depois há perfis que é necessário definir, será que temos o mesmo salário ao longo dos 40 anos ou se vamos sempre a subir ou se subimos até aos 50 anos e depois estabilizamos? E tudo isso tem impacto nas contas e, portanto, deixe-me dizer-lhe que, sem ter visto as contas, eu estou a achar estes resultados demasiado simplistas e demasiado, se calhar, determinísticos. E aliás, a Segurança Social ajuda-nos precisamente nisto, que nos protege de alguns tipos de riscos que podemos ter, como este, de ficarmos inválidos aos 50 anos, ter um acidente e de repente deixar de poder trabalhar ou de passar longos períodos no desemprego. E portanto, a Segurança Social funciona como um seguro e isso em si mesmo tem um valor que não me parece que o Luís Miranda esteja a ter em atenção quando faz as suas contas. Mas eu como não vi as contas dele, também posso estar a ser injusto. Mas em relação à pergunta de, sabendo que a reforma será cerca de 60% do salário, como podemos promover esse volume de descontos para um rendimento futuro tão incerto? Eu concordo que o atual sistema é injusto e é injusto para quem está neste momento a descontar. E eu faço parte desse conjunto de pessoas. Nós temos neste momento taxas muito elevadas que garantem as pensões de pessoas que quando estiveram a descontar, tinham regras um bocadinho mais simpáticas do que aquelas que nós temos agora. Mas a verdade é que essas pessoas estão aí e não é por acharmos injusto que o problema deixa de existir, e até as decisões que o Tribunal Constitucional tomou durante a Troika mostram que seria muito difícil fazer uma reforma da Segurança Social que se traduzisse num corte das atuais pensões de reforma, de forma a aliviar as pessoas que neste momento descontam. Portanto, eu aqui não vejo grandes alternativas a isto.

Mas deixa-me já-

Agora, claro.

Sim. Diz.

Deixa-me só aqui. Claro que evoluir gradualmente para um sistema onde nós tenhamos as nossas contribuições individuais, além dessa contribuição que nós fazemos para o sistema público, também pouparmos e essa nossa poupança ser capitalizada, portanto, uma contribuição atual individual que depois é capitalizada, isto é uma forma até de promover a poupança. Nós temos taxas de poupança baixas, isto seria uma forma de promover a poupança e de caminharmos para um sistema misto que de certa forma permitiria corrigir alguns destes defeitos que apontámos.

Na sequência disso, o Luís também me fazia outra pergunta que acabaste por responder, mas se calhar podes também ajudá-lo aqui, que é: o que há de errado ou perigoso num fundo público de contribuição individual, em vez do atual sistema de contribuição para os atuais que existem com esperança de ter reforma mais à frente?

Bem, eu seria contra um sistema que fosse radical neste sentido, em que fosse tudo contribuições individuais. Aliás, se fosse um sistema que fosse todo ele contribuição individual, então nem valia a pena existir, cada um trata a sua vida. Portanto, nesse caso não era preciso Segurança Social. Eu poupava o que queria, não precisava que o Estado dissesse que eu tinha de poupar 30% dos meus rendimentos.

Teria ser um sistema misto.

Parece-me que ele está a pôr aqui a questão na questão extrema. O que há de errado de ser uma coisa individual? Eu, pessoalmente, não gostaria de uma sociedade dessas, mas isso é uma escolha societária. Eu não gostaria, eu gosto de uma sociedade onde aqueles que têm mais sorte e que tiveram emprego ao longo dos 40 anos, possam contribuir de alguma forma para as pensões das pessoas que tiveram mais azar ou que ficaram inválidas ou que tiveram longos períodos de desemprego. E portanto, eu gosto de um sistema onde haja uma certa repartição e uma certa distribuição. Agora, concordo, de facto, que neste momento, um sistema puro ou quase puro como o que temos de repartição, acaba por ser injusto. Portanto, eu sou a favor de um sistema misto. Agora, queria chamar a atenção para uma coisa que muitas vezes em que neste debate. O facto de nós podermos ter um sistema misto, em que eu tenho uma parte do meu salário que é descontado para uma conta minha própria, digamos assim, e que depois vai ser capitalizada e eu beneficiarei dela diretamente, isto não quer dizer que seja um sistema privado. Isto pode ser gerido pelo público. Ok? Portanto, eu não queria que se confundisse o evoluir para um sistema misto e evoluir para um sistema com capitalização, com a privatização da Segurança Social. São duas questões diferentes.

Pode haver um sistema misto e todo ele assente no público.

E todo ele público. O caso da Noruega, as pessoas quase nem fazem descontos, mas aquilo é gerido por uma entidade pública. Portanto, sim, pode ser misto. Aliás, formalmente, o nosso sistema é misto, só que a componente é tão baixinha que, na prática, é como se fosse só repartição.

As pessoas não sentem.

Sim.

Muito obrigada, Luís. Eu sou a Inês André Figueiredo. Este é o Fora do Baralho ouvintes e fica por aqui. Enviem as vossas perguntas para os nossos ases através do e-mail foradobaralho@observador.pt. Bom fim de semana.