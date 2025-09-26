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Este é o Som do Gabinete de Guerra das manhãs 360º esta sexta-feira com a análise do Miguel Baumgartner, especialista em Relações Internacionais. Bom dia, Miguel. Bem-vindo.

Olá, bom dia, Maria João. Tudo bem?

Tudo bem. Começamos pela Dinamarca. Há novos relatos de drones no aeroporto de Aalborg. Um avião foi desviado, um voo teve de ser cancelado. Em França, aeronaves não identificadas também sobrevoaram uma base militar no norte do país. Miguel, a Rússia continua a negar qualquer envolvimento. Entretanto, a Turquia enviou um avião de controle pra Lituânia e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, diz que os países membros da aliança vão poder abater drones e aviões russos que entram no seu espaço aéreo, caso seja necessário. Isto só tende a escalar.

Isto só tende a escalar, mas há que pôr algum gelo nos pulsos para acalmar. Há uma certa excitação que está a ser provocada por vários interesses e a Europa, incluindo o Reino Unido, não pode, de alguma forma, ser pressionada a escalar a situação por interesses que não sejam diretamente os da Europa. Nós vimos que na Assembleia Geral das Nações Unidas, vimos dois lados a pressionarem a Europa. Vimos Donald Trump, que neste momento já não está com Putin, poderá estar amanhã ou depois, porque não deixa de ser um cata-vento midiático, digamos assim. Portanto, vai mudando de opinião, porque acreditava em Putin e fez toda uma cena política naquela cimeira do Alasca e quando se percebeu que foi utilizado por Putin para ganhar tempo, agora está mais próximo da Ucrânia. Mas o interesse de Donald Trump está determinado, que é o interesse econômico e, portanto, tem a Europa a pagá-lo. Da parte da Ucrânia, nós vimos também um discurso, e já vou explicar o porquê esta questão dos drones, nós vimos um discurso na Assembleia das Nações Unidas, em que Zelensky eleva o patamar da guerra, não a uma guerra regional, mas a uma guerra global, dizendo que é quase o mundo contra a Rússia, portanto, pressionando a Europa. Por outro lado, o que está a passar, quer com a questão dos drones, quer também exatamente com a questão daquilo que foi uma fragata que entrou em águas territoriais ou mesmo a questão dos aviões, não é nova. E obviamente o que a Europa tem que fazer, ou digamos assim, o braço europeu da NATO, tem que ser firme nas suas posições. Agora, temos que ter muito cuidado em escalar o assunto e como é que vamos escalar o assunto, porque a questão é a seguinte: se abatermos uma aeronave russa, se for uma aeronave russa ou estes drones, qual será o próximo passo e se a Europa está preparada para-

Para uma reação russa e depois uma outra resposta.

Exatamente. Até porque nós temos aqui uma situação que nós não podemos esquecer. Donald Trump deixou bem dito variadíssimas vezes que o artigo quinto, porque nós até agora temos ouvido falar do artigo quarto, que é quando os países pertencentes à NATO se pedem para reunir para dividir informações e tentar chegar a saber o que se passou. O artigo quinto é a utilização, é dizendo que um sendo atacado, são todos. E Donald Trump já disse que não aceitaria, que não vê o artigo quinto como ele está escrito. Portanto, a Europa tem que ter neste cuidado, muito cuidado, porque da forma como está a guerra e a partir do momento que a Ucrânia ouviu da parte dos Estados Unidos que poderia ter, tendo capacidade e apoio militar, poder derrotar a Rússia nesta guerra, a longo prazo, obviamente, sentiu-se um escalar de situação também por parte da Ucrânia, nesta ideia de pressionar a Europa. Não é pressionar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão lá como alguém que vai continuar a vender armas. Mas a Europa é que neste momento tem o peso político e principalmente o peso econômico. E, portanto, esta questão dos drones, que inclusive não há informações de que estes drones possam mesmo ser russos. E havia, por exemplo, até a situação de que na própria Dinamarca, o governo da Dinamarca veio tentar resfriar um pouco este ímpeto alarmista. Eu acho que neste momento tem que haver um certo cuidado. Disse ontem também o primeiro-ministro neerlandês, que a posição da Europa tem que ser dar à Rússia a ideia de que a Europa está preparada para responder, ou seja, para abater, quer sejam os drones, quer sejam os aviões. Mas quando lhe perguntaram diretamente e fizeram-lhe a pergunta três vezes, uma jornalista de um canal americano, se efetivamente isto ia acontecer e se a Holanda estava preparada para, a partir de agora, qualquer invasão do espaço aéreo, abater essa aeronave, ele não responde à pergunta e volta a dizer: "Não, é importante é que a Rússia saiba que nós estamos preparados". Portanto, há aqui uma ideia de acalmar a situação. O que nós vimos nas últimas duas semanas foi uma tentativa, quer nos Estados Unidos, quer na própria Rússia, de pressionar a Europa a tomar uma decisão que não pode ser brusca, porque depois é a Europa que vai responder.

Quanto ao Medio Oriente, o presidente da Autoridade Palestiniana, que participou na Cimeira de dono por videoconferência, depois da Casa Branca ter negado o visto de entrada, disse que está pronto para assumir a total responsabilidade pela governação e segurança na Faixa de Gaza, sem a Hamas, que terá de entregar as armas. Miguel, como é que Mahmoud Abbas pensa conseguir isso?

Mahmoud Abbas tem um grande problema, é que neste momento a própria autoridade palestiniana está extremamente enfraquecida. Nós sabemos que teve inúmeros problemas de corrupção, nós sabemos que não existe, até pela idade avançada do próprio presidente da autoridade palestiniana, nós sabemos que não há ninguém que pudesse seguir. A sua própria autoridade está enfraquecida também por aquilo que tem sido a posição de Israel. Não existe, neste momento, a capacidade da autoridade palestiniana tomar a liderança, porque a autoridade palestiniana, além de estar cingida à própria Cisjordânia, não tem capacidade e nunca teve capacidade, mesmo na Faixa de Gaza. Será muito difícil de o fazer sozinho. O que é que aqui poderia haver? A mesma coisa que aconteceu no Kosovo ou a mesma coisa que aconteceu em Timor quando a comunidade internacional reconheceu o direito à autodeterminação. Nós andamos aqui a falar e andamos sempre a falar do reconhecimento do Estado da Palestina. Talvez seja importante explicar que, além de ser uma posição diplomática no intuito de pressionar Israel a aceitar a ideia dos dois Estados e, portanto, permitir que sentasse à mesa com outro lado, que não seja o Hamas. É muito isto, que é o reconhecimento da Palestina, era com a ideia de fortalecer a posição da autoridade palestiniana. Portanto, no Kosovo fez-se isto e também se fez isto com a Fretilin em Timor por parte da comunidade internacional, no sentido de dar força àquilo que é a réstia de algo que não é efetivamente uma organização terrorista. O Hamas nós sabemos que não vai depor as armas, porque depor as armas seria a sua capitulação. E esta é uma realidade que nós temos que entender. Ao mesmo tempo que Israel continuar a pressionar como está a pressionar, a fazer esta política de terra queimada que está a fazer em Gaza, só fortalece. Ontem vi uma notícia que saía na Reuters em que Israel dava esta informação de que a escalada daquilo que se pensaria ser o número de homens disponíveis para combater pelo Hamas nos últimos três meses e aqueles que são hoje era que teria escalado em cerca de 40 mil, ou seja, teria aumentado cerca de 40 mil. Perfeitamente normal, porque neste momento, o que Israel também ajudou a criar, e a autoridade palestiniana não tem mão nisso, é uma geração muito mais extremista do que alguma vez teve. Mahmoud Hamas teve um discurso que não foi mau, mas é um discurso que acaba por cair em saco roto, porque a autoridade palestiniana tem que ser legitimada pela comunidade internacional, mas ao mesmo tempo-

Para depois fazer promessas dessas, não é?

E, Maria João, terá que haver uma força internacional a entrar em Gaza. Portanto, terá que haver a ideia de capacetes azuis entrar em Gaza, quer seja para combater o Hamas ou para manter a paz e permitir efetivamente que haja um processo, eu vou lhe chamar entre aspas, um processo democrático dentro da democraticidade que seja possível.

Que seja possível, claro.

Mas que permita ao único elemento político, neste momento, que nós podemos reconhecer, para que haja alguém com quem Israel se possa sentar à mesa e conversar. Porque se nós já excluirmos completamente a autoridade palestiniana, fica esta pergunta: vai a comunidade internacional e vai Israel conversar com quem?

Fica a pergunta, Miguel Baumgartner. Obrigada pela análise. Bom final de semana.

De nada, Maria João.

Obrigada.

Muito obrigado. Bom final de semana. Obrigado.

Bom dia.