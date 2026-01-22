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Este é o som do Gabinete de Guerra das manhãs 360 esta quinta-feira, com análise do historiador Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno, bom dia. Bem-vindo.

Olá, bom dia. Obrigado.

Olá, Bruno. Ontem, grande parte do mundo esperava ansiosamente pelo discurso de Donald Trump no Fórum de Davos. Um discurso algo confuso. Mas, Bruno, o certo é que o presidente norte-americano anunciou um princípio de acordo sobre a Groenlândia e recuou nas tarifas à Europa. Que leitura fazes de tudo o que foi anunciado? Trump não quer conflitos com os aliados ou é tudo uma estratégia e também por isso o ceticismo de muitos líderes europeus?

Eu acho que, desde logo, aquilo não é bem um discurso, aliás, geralmente Trump não faz discursos, pelo menos não no sentido clássico. É uma espécie de sessão terapia em público. Muitas das coisas são falsas, outras são até um pouco incompreensíveis. No meio de uma crise sobre a Groenlândia, que é um sítio absolutamente central pra defesa dos Estados Unidos, aparentemente Donald Trump não consegue fixar o nome do país, passa a referir-se à Islândia várias vezes. Aliás, uma delegação islandesa aparentemente esteve realmente em Washington nos últimos dias, porque eles também acharam que podiam acabar como alvo de pressão por parte de Donald Trump, portanto, suponho que tenham ficado ainda mais nervosos. Das poucas coisas mais ou menos compreensíveis e que pareciam fazer algum sentido do que foi dito, também muita coisa que tinha a ver com política interna americana, não era certamente o sítio pra isso, mas foi realmente essa declaração de que não haveria o uso da força. Isto mostra que estamos realmente em tempos extraordinários e uma ruptura total com o passado, mesmo o passado recente, ou mesmo com o primeiro mandato de Donald Trump. É supostamente uma grande notícia saber que os Estados Unidos não vão usar a força para atacar um aliado. Mas, de fato, aparentemente, em relação a isso, pelo menos Donald Trump recuou, isso é positivo. Agora, não há nenhum acordo sobre a Groenlândia. Também aí nós temos que nos esforçar pra manter algum rigor, porque realmente com Donald Trump não podemos contar com nada disso. Aparentemente, ele falou com o secretário-geral da NATO. Isso não dá nenhum acordo, porque pra haver acordo é preciso que a Dinamarca e a Groenlândia concordem com o que quer que seja. Eventualmente, haverá aqui uma proposta que ele terá apalavrado com o secretário-geral da NATO, e vamos ver se isso é aceitável pra Dinamarca, pra Groenlândia e pra os países europeus. Mas a mim parece-me que a lição fundamental é que realmente Donald Trump, quando percebe que há resistência e que há custos, recua. Espero que os europeus tenham percebido isso e não se precipitem agora a aceitar qualquer coisa que Trump ponha em cima da mesa. Tudo que seja cedência de soberania, de fato, não deve ser aceito.

Em relação a isso e ao acordo sobre a Groenlândia, é vago, mas pode implicar a concessão de partes do território pra construção de bases militares norte-americanas. Bruno, isto será tranquilo pra Europa?

Não parece. Eu acho que aí o tema é análise, porque obviamente quem tem que decidir é a Dinamarca e a Groenlândia. Mas eu acho que isso seria um erro. Donald Trump foi forçado a recuar porque percebeu que os europeus finalmente perceberam que esta tentativa desesperada de compromisso com Donald Trump não resulta. O Parlamento Europeu suspendeu sequer a discussão do péssimo acordo comercial que foi assinado na esperança de que isso daria estabilidade às relações com os Estados Unidos. Claramente não dá, nem sequer às relações econômicas e comerciais, porque ele está sempre disposto a voltar a esse tipo de chantagem. A única coisa que resulta é ele perceber que isso tem custos, que não pode tomar a Groenlândia também sem arriscar uma operação militar, que eventualmente alguns militares americanos poderão recusar, que muitos congressistas já disseram que seria ilegal. Ele gosta de operações militares rápidas e com resultados que ele pode rapidamente declarar uma vitória ao fim de poucas horas. Acho que os europeus realmente finalmente devem perceber como lidar com Donald Trump, lidar de maneira fácil e com resultados garantidos, isso não existe. Sem tensões, isso também não existe. Acho que o mínimo que se pode pedir é que mantenham alguma dignidade e também algum sentido daquilo que são os interesses europeus, e não façam à partida cedências que não têm nenhum interesse em fazer.

Alguma dignidade e unidade também, não é, Bruno?

Aí, realmente, a questão da coesão, pelo menos entre um núcleo razoável de países, não precisam ser todos, mas um número razoável de países é muito importante. A Dinamarca e a Groenlândia já deixaram claro que estariam dispostos a falar em termos de aumento da presença militar ou de investimento. Tudo que seja cedência de soberania, acho que os dinamarqueses deixaram claro que era uma linha vermelha e não vejo razão pra isso ser alterado, porque agora Trump aparece com falinhas mais mansas.

E enquanto tudo isto está a acontecer, esta tensão entre Estados Unidos e Europa, a China está a aproveitar para se posicionar como um líder global alternativo?

Nem precisa fazer grande coisa para isso acontecer. Pelo menos há já este resultado bastante evidente. O discurso talvez mais importante em Davos, realmente um discurso, foi do primeiro-ministro canadiano, o Mark Carney, que deixou muito claro estas questões, inclusive este dado fundamental que qualquer pessoa que saiba o mínimo de história devia saber que é verdade, que a história é um vasto cemitério de grandes potências que confundiram ter grande poder com ser omnipotentes. Aliás, isso é tão frequente, nós até temos um termo em relações internacionais pra isso, que é overstretch, que basicamente traduzido quer dizer ter mais olhos que barriga. A história está cheia de histórias em que os mais fracos derrotaram os mais fortes, a começar pelo David e Golias e a acabar na Ucrânia e a Rússia, ou nos talibãs e os Estados Unidos. Realmente, aí a questão é: a China, face a tudo isto, aparece como, apesar de tudo, por exemplo, em termos econômicos, um parceiro mais previsível. Como o próprio Mark Carney também deixou claro, não quer dizer que vamos agora abraçar de olhos fechados a China, ou ignorar que também tem as suas próprias políticas protecionistas Mas realmente é bastante mais previsível, é bastante mais racional, sabe-se muito mais com o que é que se conta e portanto, desse ponto de vista, apresenta algumas vantagens em relação à atual administração americana.

Entretanto, Vladimir Putin, que aceitou o convite de Donald Trump para fazer parte do Conselho de Paz para o Médio Oriente, diz que admite destinar os ativos congelados nos Estados Unidos, estamos a falar de cerca de 850 milhões de euros, à reconstrução da Palestina. Bruno, como assim? Houve aqui algum acordo com Trump que nós desconhecemos?

É sempre esta tática de Putin tentar descongelar os bens congelados, enfim, tentar acabar com as sanções que ele diz que supostamente não têm nenhuma importância para a Rússia. O valor de bens congelados nos Estados Unidos é mínimo em relação ao que existe na Europa, que são mais de 200 mil milhões. Portanto, aqui nem sequer mil milhões são. Isso também mostra bem a importância, o peso, e também a capacidade negocial que a Europa tem, porque era muitíssimo mais importante e continua a ser, nem que seja pelos bens congelados para a Rússia, economicamente, do que eram os Estados Unidos. Mas enfim, ele está sempre com esse género de táticas. Em relação ao Conselho de Paz, cabe dizer que, aparentemente, Trump quer transformar isso numa espécie de ONU alternativa, em que ele é que é o presidente do mundo. Mas aparentemente também já recuou em relação a esta ideia, realmente absolutamente delirante, que os países iriam pagar mil milhões de dólares para ter o privilégio de ser presididos por Donald Trump. Mas aparentemente a Rússia encontrou aqui uma fórmula hábil de tentar dar algum dinheiro para aquilo que é suposto ser a missão deste tal Conselho de Paz, que era realmente lidar com a questão de Gaza.

Entretanto, depois de Davos, Whitkoff e Kushner vão encontrar-se hoje com Putin em Moscovo. O que é que temos para desta reunião? Whitkoff diz que estão a aperfeiçoar o plano de 20 pontos, sendo que a questão dos territórios tem sido, de facto, o elefante na sala. E tudo isto numa altura em que os ataques russos têm deixado a Ucrânia a gelar.

Sim, de facto, uma das tragédias aqui também é que estamos a falar de uma ameaça inexistente na Gronelândia, por muito relevante que seja a Gronelândia, não há qualquer atividade militar relevante da China, nunca houve, mas da Rússia não há, e onde existe é em zonas como o Alasca, que até já é um território, um estado norte-americano. E enquanto isso, nós estamos a falar da continuação da guerra na Ucrânia, onde se intensificou esta tática russa de ataques indiscriminados a alvos civis, de destruição da infraestrutura crítica. Enfim, vamos ver. Aparentemente, os negociadores americanos não são muito sensíveis a esses problemas, porque foi perguntado a Steve Whitkoff, ele achou que uma guerra é uma guerra. Aparentemente, não está familiarizado com o conceito de crimes de guerra, mas realmente vamos ver se há aqui algum avanço. Eu tendo a ser cético, porque realmente não vejo que com a atual postura norte-americana, a Rússia tenha grandes incentivos para deixar de continuar a apostar em tentar fazer ganhos, ainda que mínimos, no terreno, sempre na ideia de que, eventualmente, Donald Trump pode acabar por deixar cair ainda mais a Ucrânia ou restringir ainda mais o abastecimento de munições à Ucrânia e, portanto, dar ainda mais vantagem à Rússia.

Bruno Cardoso Reis, muito obrigada pela tua análise. Bom final de semana.

Obrigado.

Obrigada, Bruno.

Igualmente.