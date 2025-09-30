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Gabinete de Guerra hoje com Liliana Reis aqui em estúdio. Obrigado por ter vindo a esta hora aqui ao nosso estúdio. Especialista em Ciência Política e Relações Internacionais, bem-vinda. É uma das notícias mais importantes das últimas horas. Donald Trump e Benjamin Netanyahu reuniram ontem em Washington. O primeiro-ministro israelita aceitou os termos de um plano de cessar-fogo desenhado pela Casa Branca. É um plano com 20 pontos. Agora a bola está do lado do Hamas. Qual é a expectativa sobre uma aceitação do Hamas?

Muito bom dia a todos. Neste momento, não apenas está nas mãos do Hamas, como o Hamas pode vir a ser pressionado também por estados do Médio Oriente, que já vieram concordar também com o plano. E falo da Arábia Saudita, do Qatar, do Egito, dos Emirados Árabes Unidos e da Jordânia. Por isso, a pressão também dos atores regionais começa a aumentar sobre o Hamas. O que nos parece é que, na verdade, a tentativa por parte quer do governo Netanyahu, quer também de Donald Trump, é condicionar, efetivamente, o Hamas a aceitar estes pontos, dos quais eu destaco o término do conflito de forma imediata e a libertação de todos os reféns, nomeadamente vivos ou mortos, dentro de um prazo de 72 horas, e a desmilitarização e a desradicalização de toda a zona do território de Gaza, o que não representará uma ameaça direta para os países vizinhos e será desenvolvido para benefício da própria população de Gaza, e o plano refere que já sofreu o suficiente. No quadro deste plano, que são 20 pontos e é bastante extenso, há também um ponto que me parece muito importante, que é a criação de um conselho de paz para a administração da região e que será constituído quer por um comitê de tecnocratas palestiniano, e será supervisionado por Donald Trump, mas incluirá Tony Blair.

O ex-primeiro-ministro britânico.

Exatamente, que foi primeiro-ministro entre 97 e 2007 e, como nós sabemos também, teve um processo de gestão muito difícil, que foi o do Kosovo. E fundou, aliás, do ponto de vista das relações internacionais, o internacionalismo liberal e também foi um dos promotores da responsabilidade de proteger, que colocava em questão, efetivamente, a questão da soberania dos Estados e o direito de intervir quando havia populações massacradas. Por isso, e depois daquilo que nós observamos, aos dois principais líderes da oposição israelita, nomeadamente Benny Gantz e Lapid, terem também aceito o acordo. E alguns líderes europeus, isso também deve ser sublinhado, também terem vindo referir que a aceitação deste acordo, não apenas por Netanyahu, mas se vier a ser aceito pelo Hamas, que é efetivamente um sinal muito positivo para a região, nomeadamente Macron e Meloni, que saudaram o compromisso, e a Meloni até fez questão de referir que podíamos estar perante um ponto de viragem.

Ou seja, o apoio internacional a este plano é, até agora, geral, de alguma forma.

Exatamente.

Em várias geografias.

Exatamente, e não deixa de ser surpreendente as palavras do presidente francês. E por que eu sublinho? Porque surgem no momento depois do reconhecimento-

Da Palestina

...da Palestina por parte da França e da crítica de Donald Trump deste reconhecimento. Aliás, ele disse que este reconhecimento até tinha sido estúpido. Por quê? Porque este reconhecimento não conseguiu absolutamente nada. Se este plano vier a ser aceito pelo Hamas, quem consegue o acordo de paz é Donald Trump, que não reconheceu a Palestina e que inclui, efetivamente, como eu há pouco estava a dizer, uma frase que me parece lapidar, que é: os palestinianos já sofreram o suficiente. Ou seja, há determinadas opções-

No fundo, há uma crítica também, se quiser, não só àquilo que-

Velada, claro

...teve sido a ação e a ação israelita, de alguma maneira

...e a ação israelita. Ou seja, a ação israelita até há mais por parte de Donald Trump, há quase uma imposição das condições de paz. Aliás, o plano refere que a administração, quer de Gaza, quer da Cisjordânia, terão que ficar nas mãos dos palestinianos, mas deste tal governo tecnocrata.

Deste conselho de paz, como se chama. Que no fundo é uma entidade internacional, de alguma maneira, uma entidade inorgânica e internacional.

Exatamente.

Liliana Reis, conseguimos perceber quais são os pontos que poderão ser mais críticos para o Hamas, disso tudo? Esse plano futuro, no fundo, que transforma Gaza num protetorado quase internacional, ou as questões concretas de terreno agora?

Parece-me que há aqui dois aspectos que poderão efetivamente ser críticos para o Hamas. Por um lado O seu abandono do território. Ou seja, é que na verdade, mesmo os membros do Hamas, há aqui quase uma tentativa de conversão ou efetivamente se entregam e depõem as armas.

É lhes logo concedido um perdão, se o fizerem?

Exatamente. Pelo menos é aquilo que está inscrito no plano. Esse ponto, depois destes dois anos de tentativa de resistência à incursão israelita e por parte das IDF, parece que pode ser um ponto que efetivamente pode estar mais-

Pode ser crítico. No fundo, isto representaria de alguma forma uma rendição em relação àquilo que tem sido o tipo de luta do Hamas.

Sim, é uma rendição absoluta, até porque não poderão continuar na administração de Gaza no futuro. Aliás, prevê-se um quadro de eleições depois desta administração provisória.

Desta transição.

Exatamente, deste quadro transitório. Mas o que se apresenta também ao governo do Hamas atual é uma inviabilidade absoluta de qualquer tipo de administração no futuro. Agora, também vai haver uma pressão da própria sociedade palestiniana, porque assim que todos os reféns forem libertados, Israel também libertará 250 prisioneiros condenados à prisão perpétua depois do 7 de outubro, além de 1700 habitantes de Gaza que tinham sido detidos também depois deste período.

Depois da sequência do 7 de outubro.

A própria população palestiniana terá interesse pela paz nesta fase. Por isso não nos parece que o Hamas, também com a pressão dos parceiros que eu já referi que vieram mostrar apoio a este acordo, os parceiros regionais, fica numa situação difícil. Aliás, a propósito do Catar, Netanyahu também ligou ao primeiro-ministro do Catar a pedir desculpa pelo ataque que entretanto tinha levado a cabo. Ou seja, isto foi claramente uma pressão de Donald Trump.

Para conseguir mais apoios também para este plano. Liliana Reis, muito rapidamente para terminar. Se este plano não for aceito pelo Hamas, vamos ter certamente a continuação do conflito como temos até agora.

Não, vai ser mais grave. E eu vou explicar por quê. É porque Donald Trump deu autorização ao governo Netanyahu para que, em caso de fracasso deste plano, ou seja, em caso de não aceitação por parte do Hamas destes 20 pontos, a incursão em Gaza pode ser muito mais pesada, porque tem a autorização e a legitimidade por parte da administração norte-americana para efetivamente conseguir a libertação de todos os reféns e todos os corpos destes reféns que ainda estão em Gaza.

Muito bem. Vamos aguardar então as próximas horas ou dias. São determinantes, sobretudo a resposta do Hamas. Liliana Reis, obrigado pela presença neste Gabinete de Guerra.

Muito obrigada e bom dia.

Obrigado.