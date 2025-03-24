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Começa agora o Gabinete Guerra das manhãs 360º. Eu sou a Maria João Simões. A análise é do Jorge Rodrigues, coordenador do Observatório de Risco Geopolítico da Porto Business School. Bem-vindo, Jorge. Bom dia.

Bom dia.

Bom dia. Começamos pelas negociações na Arábia Saudita. Estados Unidos estiveram reunidos ontem com a Ucrânia, hoje é a vez da Federação Russa. Jorge, muita diplomacia de corredor, o que é que podemos esperar?

Eu gostei da expressão, eu utilizo mais o "shuttle diplomacy", porque realmente é uma situação de vai e volta interessante. Primeiro que é bom termos avançado a nível de negociações de cessar-fogo. Tudo que possa promover a paz é bom. E vamos deste ponto de partida agora dar um enquadramento. Em boa verdade, há vários sinais que nos demonstram a importância relativa que cada uma das partes está a dar. E logo a própria comitiva que vai estar presente de um lado e de outro demonstra bem qual a importância. Do lado da Ucrânia, estamos a falar a nível ministerial, portanto, o ministro da Defesa Nacional, o Umerov. Do lado da Rússia, já será um representante, um ex-dirigente do FSB, o Bezda, e depois do Conselho de Negócios Estrangeiros, o Karagin. Portanto, estamos a falar de patamar diferente, que é para obrigar de alguma forma os russos a depois pedirem autorização a Moscovo, ganham algum tempo e com isto vão de encontro aos grandes objectivos, que é prolongar as negociações. O enquadramento em si, os Estados Unidos são um mediador e querem melhorar em primeiro lugar as relações bilaterais com a Rússia para dar a prioridade à China, já vimos falando nisto. A Ucrânia é um pouco secundária, mas está a querer impor um cessar-fogo total até à Páscoa, no dia 20 de abril. Estamos quase lá e não nos parece que seja fácil. Com este ponto de partida em que a urgência está do lado dos Estados Unidos e é imposta à Ucrânia, e em que Moscovo, de alguma forma, fazendo aquela comunicação que tem utilizado desde o início, a guerra de informação, para um processo longo e difícil, que tem que ir às causas do problema, etc, vai definitivamente tentar ganhar tempo e vai criando mesmo no terreno uma situação que não seja fácil de resolver de imediato. Mas isto leva-nos então ao que é que podemos verdadeiramente esperar. E os interesses das partes são obviamente muito diferentes. Do lado da Ucrânia, procura salvar realmente o mais possível do território, tentar que a paralisação ou uma congelação do conflito seja na linha da frente e não as cinco províncias, conforme é requerido pela Rússia, evitar a desmilitarização, ter garantias de segurança e pelo menos ter a possibilidade de adesão à União Europeia. Isso vai ser tentado. Naturalmente que não será conseguido nesta primeira reunião, mas pelo menos será essa a direção. O que nós concretamente poderemos esperar destas duas reuniões? A decisão, de facto, de um cessar-fogo limitado às infraestruturas energéticas ou, como pelo menos pretende a Ucrânia, às infraestruturas como um todo. Eventualmente, limitar também os ataques em profundidade às cidades, como foi agora este último a Kiev desta noite passada, em que demonstra mesmo que Putin, que Moscovo tem como intenção manter a pressão sobre a sociedade civil, e que Kiev obviamente pretende que realmente isso não aconteça, com o objectivo de paralelamente ir conquistando Trump e conseguir ter um apoio, pelo menos a nível de defesa aérea. Por fim, o último ponto será a tentativa de cessar-fogo na região do Mar Negro para uma segurança a nível de transportes, mas também a nível de evitar algum combate neste tipo de meios e com isso não escalar, não haver o risco de escalar, que também é sempre um risco que está presente em todos os conflitos.

Temos também de olhar para o que se está a passar na Turquia, onde foi detido o maior rival de Erdogan. Jorge Rodrigues, por que agora? Isto é uma situação interna ou tem consequências na região?

É mais preocupante do que parece, efetivamente. Até recordo uma das frases que Erdogan utilizou ainda antes de ser primeiro-ministro. Era ele presidente da Câmara de Istambul na altura, que era: "A democracia é como um autocarro que se apanha até ao nosso destino". E a verdade é que ele mal chegou ao poder, instalou o que se chamaria uma democracia iliberal, que eu não sei muito bem o que isso é, mas que é designado como tal. E, na verdade, desde 2003, que realmente vai eliminando ou judicialmente, ou às vezes afastando do país os vários adversários. Portanto, é um modus operandi. E İmamoğlu é realmente o grande adversário para as eleições presidenciais de 2028. Ele já foi ultrapassando algumas dificuldades, inclusivamente nas eleições para a Câmara de Istambul, já teve que repetir, que foram anuladas, ganhou com maior margem, mas a verdade é que também depois nas eleições presidenciais foi criado algum tipo de dificuldades a ele e outros candidatos para conseguirem candidatar-se em 2023 E numa situação em que ele poderia ser nomeado para ser o candidato para 2028, é colocado nesta situação. Nós vimos o extraordinário movimento que foi desenvolvido no pós-golpe de 2016, que eliminou também Fethullah Gulen e todos os seus apoiantes, demonstra bem até onde Erdoğan pode ir. Portanto, não é definitivamente uma questão interna, exclusivamente. Apesar de todo o movimento da sociedade civil e, em particular, dos estudantes, acabará por ser de alguma forma controlado, mas esta instabilidade tem impacto regional, tem impacto pela capacidade da Turquia de influenciar, em especial, na região do Médio Oriente, na Síria, no Iraque, nas zonas de fronteira, nomeadamente do Curdistão, e também a questão dos refugiados que afetaria a Europa. O que se passa aqui é que realmente Erdoğan está a aproveitar a distração europeia e o desinteresse total dos Estados Unidos para, mais uma vez, se impor a nível interno e com isso conseguir controlar a ação política nas próximas décadas, perpetuar realmente o seu poder, que como disse há pouco, vem desde 2003. Isso traz, naturalmente, impactos diretos no relacionamento político com a Europa futura e no momento em que ele próprio diz que pretende a adesão à União Europeia.

Ainda sobre o Médio Oriente, há esperança num regresso do acordo de paz entre Hamas e Israel? Que impacto, Jorge, vai ter a eliminação do líder político do Hamas, morto em Khan Yunis?

Ora bem, salvação acho que não. Este processo de paz não tem salvação.

Não tem volta a dar.

Não há capacidade. Já tínhamos previsto que a segunda fase...

Ia ser complicada.

Muito complexa. Neste caso, há uma coisa que é nova, há uma elevada pressão interna, de fato, principalmente por ser muito alargada no espectro político e social israelita. Há, de facto, aqui algo novo, mas a verdade é que Netanyahu acabou por se fechar novamente no dito núcleo duro que tinha. Ben-Gvir voltou ao governo, Smotrich apoiou e tem desenvolvido algum tipo de ações mais conservadoras, vou lhe chamar assim. Inclusivamente, o esforço que está para retirar Ronen Bar, do serviço de segurança, da sua posição, é demonstrativo da tentativa de controle interno. O Hamas, de alguma forma, o Hamas, o Hezbollah, foram tentando jogar aqui também as suas cartas, tentando mostrar uma imagem de possuir capacidades. Vimos isso na entrega dos reféns, com toda aquela cenarização, etc. E tenta ganhar tempo para se reequipar e reorganizar, dizer que não acabou e que tem capacidade ainda de combater. Mas a verdade é que está num momento de fraqueza. A eliminação de Anwar al-Jawlah, que é líder político, demonstra que há uma capacidade de Israel de realmente chegar aos líderes ainda. O Irã vai tentando aqui passar uma imagem que não controla os grupos, que é para, vá lá, de alguma forma evitar que os Estados Unidos o culpem de uma forma direta e que atuem diretamente sobre eles. Mas há a exploração de sucesso de Israel e poderá planear escalar, é a minha opinião, que vai tentar de alguma forma garantir com a ocupação de Gaza a segurança futura e evitar o controle da região pelo Hamas. Veremos ações no Líbano e na Cisjordânia, onde já vai havendo realmente algum tipo de sinais, acompanhadas com as ações dos Estados Unidos no Iémen. Portanto, há aqui uma pressão máxima de exploração de sucesso que não é compatível com o acordo de paz. E não vemos, naturalmente, os Estados Unidos, que seria o único ator capaz de o impor, que o venha impor nos próximos tempos. Portanto, más notícias, justamente vindas de lá.

Jorge, estamos mesmo a terminar, mas que ponto de situação podemos fazer ainda na relação entre Estados Unidos e União Europeia em termos de defesa? Ainda podemos confiar na NATO?

É um ponto que é particularmente relevante. Aqui na semana passada, Trump deixou duas ou três mensagens que eu acho que não tiveram a devida atenção na Europa e particularmente em Portugal. Planeia retirar 35 mil militares da Alemanha e colocá-los na Europa de Leste, mas apontando a Hungria, um aliado diria, que ainda é reconhecido por Washington. Isso tem bastante significado. Por outro lado, deixou bem claro que não inclui tropas norte-americanas em exercícios da NATO na Europa. Isso é um sinal muito importante. Aceita exercícios bilaterais com algum ator, nomeadamente aqueles que estão com ele, que gastam bastante na defesa, mas não aceita a nível NATO. Eu acho que isso significa que o sistema de segurança euro-atlântico está em causa, que o artigo quinto da NATO está num limbo como nunca esteve e a Europa precisa de reagir muito rápido. Seja diretamente na relação com Washington, seja no desenvolvimento do dito pilar europeu, que eu ainda considero que é um pilar europeu dentro da NATO, mas que urge criar capacidades abrangentes e a todos os níveis, desde o C2, ou seja, command e control, desde a projeção aérea, desde a recolha de informações, etc, que são as áreas que estamos mais dependentes dos Estados Unidos. É um sinal de alarme, é algo que nós precisamos estar muito atentos e reagir a curto prazo.

Jorge Rodrigues, muito obrigada pela análise. Mais um Gabinete de Guerra. É sempre um gosto. Boa semana.

Boa semana, Maria João. Até breve.

Obrigada.