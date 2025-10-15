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É o Gabinete de Guerra da Rádio Observador, o programa onde fazemos um ponto de situação nos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente. Hoje é nosso convidado Francisco Proença Garcia, militar, professor universitário e investigador. Francisco Proença Garcia, muito boa tarde. Bem-vindo à Rádio Observador. Queria começar a olhar consigo pra reunião que está a acontecer em Bruxelas, que está a juntar os ministros da Defesa da NATO. Já ouvimos o ministro português da Defesa, Nuno Melo, a dizer que Portugal vai participar no esforço de armar a Ucrânia comprando 50 milhões de euros de material fabricado nos Estados Unidos, armamento fabricado nos Estados Unidos. É essa a solução da Europa e também da NATO, comprar armas aos Estados Unidos pra enviar pra Ucrânia?

Faz parte da solução, porque se a decisão política foi atribuir armamento pra que a Ucrânia se possa defender, esse armamento tem que vir de algum lado. Nós na Europa produzimos muito pouco. O ritmo de consumo de munições, de armas ligeiras, de armas pesadas, de mísseis antiaéreos que há na Ucrânia é incomportável nas fábricas europeias isso acontecer, acompanhar essa produção. De maneira que tem que se comprar a quem está aí. E o esforço português, é curioso, o esforço português agora são mais de 50 milhões, mas nós já demos mais de 100 milhões, já demos carros de combate, já demos M113, já demos vários veículos e suportamos politicamente. É esse esforço que nós temos que fazer. A alternativa qual seria? Senão equipar a Ucrânia pra eles se poderem defender. Nós enviamos para lá homens? Isso era muito mais complicado. De maneira que fazemos o que é possível e vamos ter que continuar a fazer isso até que a situação acalme. Pode ser que venha o Donald Trump agora e traga uma solução milagrosa para acabar com a guerra, como fez no Médio Oriente. Se não for assim, temos que continuar a fazer o esforço de guerra para os ucranianos, com a sua autonomia, conseguirem, porque é do interesse de todos que o conflito acabe, mas eles têm que recuperar o território, têm que aguentar a linha da frente, que é muito grande, são mais de mil quilômetros. E estamos a entrar num período de inverno. E o consumo das munições é um

Falou há pouco, Francisco Proença Garcia, de Donald Trump. Ele esteve no Médio Oriente esta semana também no Parlamento israelita, no Knesset, onde esteve com Steve Witkoff e falou também um pouco sobre a guerra na Ucrânia. Pediu a Steve Witkoff que se esforçasse agora para conseguir uma solução de paz na Ucrânia, depois de já ter conseguido aprovar o plano de paz pra Faixa de Gaza. O que eu lhe queria perguntar é por que é tão mais difícil conseguir uma solução pacífica na Ucrânia do que, aparentemente, e até agora, tem sido no Médio Oriente.

A situação política é diferente, os atores envolvidos são diferentes. São ambas situações muito complexas. A quantidade de entidades e de países que foram envolvidos para se dar este processo agora no Médio Oriente. Reuniu-se em Sharm el-Sheik 20 entidades ou 20 países, das mais diversas geografias. Alguns deles europeus, mas a Indonésia é muito importante. Ou seja, havia várias geografias ali representadas e vários interesses. Vamos ver no que isso dá. Para já, grande sucesso na libertação. E é muito curioso que há meses atrás criticávamos este amigo do presidente Donald Trump, este enviado especial, que era um homem de imobiliário, o que ele sabia? Bom, o fato é que ele conseguiu alguma coisa. Agora, a situação na Ucrânia é completamente diferente. Há um país que invade um outro estado soberano, porque são coisas distintas logo aí. E que reclama e quer anexar parte desse território. Aliás, tem 20% desse território ocupado e diz que não sai. De maneira que essa posição irredutível e as capacidades, a capacidade bélica da Rússia não tem nada a ver com a capacidade bélica do Hamas ou de Israel, são coisas completamente distintas. E a situação política e internacional também, as sensibilidades são muitíssimo diferentes. Nós quase que nos habituamos a viver com a guerra na Ucrânia, infelizmente, mas com a situação de Israel, a opinião pública internacional virou-se muito. Veja a dimensão do território de Gaza. Veja a dimensão, só a linha da frente da batalha. Eles têm um território ocupado neste momento que é também Portugal continente. A situação é substancialmente diferente no terreno e com os atores envolvidos. E estamos a falar de uma grande potência. A Rússia, quer queiramos, quer não, é uma potência nuclear e faz parte do jogo dos grandes poderes. É uma grande potência. E a situação no Médio Oriente é diferente, é complexa na mesma, tem mais anos e de difícil resolução, mas conseguiu-se por quê? Porque houve uma oportunidade política pra se resolver. E eu acho que na Ucrânia ainda não chegou essa oportunidade. O presidente Zelensky, penso que vai amanhã ou sexta-feira ser recebido novamente por Donald Trump. Pode ser que essa oportunidade política que se tentou criar no Alasca, naquela cimeira que houve entre o Trump e Putin, que não se conseguiu, mas foi dada alguma esperança, pode ser que agora com este ímpeto negocial e com outros interlocutores, talvez com Witkoff e com outros, talvez se consiga, porque também começa a ser desgastante para a sociedade russa. Os norte-americanos estão a apoiar seriamente Sobretudo com armas. E agora falam que dão os Tomahawk. Não é essa arma que vai resolver o problema, mas tentado dar informação, intelligence, para que os ucranianos atinjam na profundidade estratégica as centrais elétricas, as refinarias, de maneira que estão a acertar e a atingir seriamente a capacidade econômica e industrial russa. Isso só é possível porque os norte-americanos dão intelligence, porque identificam os alvos e fazem o encurtamento da operação, porque os ucranianos não conseguiriam. Estamos a falar que talvez um terço da capacidade de produção e refinação russa foi afetada. Talvez agora estejam a criar mais condições para que finalmente o Vladimir Putin se sente com vontade ou então que Trump, cansado de esperar, force essa vontade. Pode também acontecer isso. Temos que esperar por esse momento.

Sendo que no início da presidência de Donald Trump e até nesse momento do encontro do Alasca, que não incluiu o Volodymyr Zelenskyy, chegou a temer-se que um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia pudesse beneficiar mais a Rússia do que a Ucrânia. Acha que esse receio está para já ultrapassado?

Para haver acordo, tem que haver acordo, porque as duas entidades envolvidas negoceiam. Ambos vão clamar vitória. Se isso algum dia chegar a acontecer, espero que aconteça para bem de todos, sobretudo para os inocentes que são martirizados diariamente, que esse acordo se alcance. Mas ambos vão reclamar vitória. Por quê? Porque pararam a mortandade, param a destruição do patrimônio e de infraestruturas e politicamente ambos vão reclamar vitória. De maneira que se isso acontecer, é proveitoso para ambas as partes. Qual é que está neste momento em maior vantagem? Bom, a Ucrânia tem grande desvantagem porque tem parte do seu território ocupado, logo é uma grande desvantagem. Como é que isso se altera? É preciso alterar, sobretudo as vontades políticas. Eu acho que com a pressão do Donald Trump talvez nós consigamos chegar a um momento em que os consigamos sentar e cá ver. Nem se conseguiram ainda sentar, não há um plano específico, de maneira que estamos longe. Às vezes estes processos aceleram, sem nós nos apercebemos como eles ganham dinâmica. Pode ser que essa dinâmica esteja a ser criada. Vamos ver.

Hoje em Bruxelas está a representar os Estados Unidos, Pete Hegseth, o secretário da Guerra dos Estados Unidos falou ao lado de Mark Rutte, o secretário-geral da NATO, a elogiar a forma de Donald Trump fazer diplomacia. Disse Pete Hegseth que se consegue a paz quando se é forte e não quando se usa palavras fortes. Esta forma de diplomacia de Donald Trump é o caminho para a resolução destes conflitos?

Pelos vistos parece que é. Infelizmente, a utilidade do uso da força parece que está de novo na ordem do dia, digamos assim, nas relações internacionais. Mas tradicionalmente, só quem tem força é que consegue impor a vontade. Aliás, chama-se a isso poder. E para ter poder é levar o outro a fazer aquilo que eu quero, se necessário recorrendo a sanções. Que é o que eles fazem, sanções físicas, o emprego da força, violência. E só eles é que têm essa força. Os discursos podem ser muito inflamados. Veja os discursos na Europa, são todos eles muito inflamados. O que é que nós conseguimos? Nada. Bom, o que o Donald Trump consegue? Ele tem o maior exército, maiores forças armadas e o maior poder bélico do mundo. Se ele não conseguir utilizando a força, pelo menos a ameaça do uso da força é muito importante e é um instrumento tradicional. Nós é que nos habituamos a que na nossa área geográfica isso já não era possível. Foi assim ao longo da história e agora infelizmente está de volta, mas é o que é. O que é que nós podemos fazer contra isso? Ele usa os instrumentos de poder que ele tem disponíveis, o económico, o psicológico, todos esses, mas tem um grande instrumento, um grande braço armado que pode forçar uma decisão. De maneira que só ele pode fazer isso. Não somos nós europeus que temos essa capacidade. Aliás, nós precisamos deles para nos proteger.

Já o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, deixou hoje no início desta reunião, uma mensagem à Rússia, rejeitou que abater aeronaves russas seja a única maneira de demonstrar uma capacidade, de certa forma, de dissuasão por parte da Aliança Atlântica, mas deixou um aviso a Moscovo. Diz a NATO, o secretário-geral da NATO, que está tudo pronto para responder a violações intencionais do espaço da Aliança Atlântica. De que forma é que a NATO pode responder a estes incidentes? Temos visto o caso dos drones, por exemplo, nas últimas semanas.

São incursões propositadas, feitos de propósito para testar a nossa capacidade de reação, a nossa resiliência, a nossa vontade e união política. Tudo isso é testado. Agora, a NATO é a maior aliança político-militar, quer dizer, é um instrumento político que tem um grande braço armado. Sobretudo graças ao apoio norte-americano, tem a dissuasão. E a dissuasão não é só nuclear, é todo o instrumento militar com os exercícios que são feitos, a projeção de forças para junto da fronteira, a mobilização, mas sobretudo os exercícios, as declarações. Tudo isso conta para a dissuasão, há uma dissuasão gradual. Em últimos casos, temos a dissuasão nuclear, quer dizer, a própria NATO tem armamento nuclear, que é norte-americano e britânico, à disposição para ser utilizado. Isso é uma dissuasão gradual. Mas a principal forma de dissuasão é a presença, a ação de presença, mostrar que estamos presentes, que estamos determinados, que temos força e que se for preciso Foi isso que garantiu a paz na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, foi a presença da Aliança Atlântica, de maneira que o seu papel continua a ser determinante. Nós agora estamos a dar um sinal muito forte com este rearmar, isso tudo contribui pra dissuasão. Bem, pode levar a um processo oposto, no outro sentido, quer dizer, os russos verem bem, mais vale atuar agora já, antes que eles tenham uma capacidade superior daqui a meio dúzia de anos. Mas eu acho que os russos não vão fazer isso. A demonstração firme política nas declarações, nos exercícios, na movimentação de tropas, na rotação de tropas, na aquisição de equipamentos, tudo isso exerce pressão sobre a Rússia e mostra que nós estamos aqui para defender os interesses de mil milhões de cidadãos e dos 32 países que compõem a Aliança Atlântica. Isso é muito importante. É a dissuasão, chama-se dissuasão.

E esse tipo de medidas preventivas poderia estar incluído, por exemplo, a criação do muro de drones, da muralha de drones, como já tem sido defendido por alguns intervenientes?

Essa muralha de drones, não vamos erguer, faz lembrar erguer a Cortina de Ferro. No final da Segunda Guerra Mundial, foi isso que se criou uma Cortina de Ferro. A muralha de drones não é uma coisa que seja viável. Nós temos é que ter capacidade. E depois, que tipo de drones e para atuar aonde? Se é anti-drones e para abater os drones que possam vir. Mas é importante haver esse tipo de declarações. Agora, isso depois, no concreto, é preciso haver uma defesa aérea integrada em toda a aliança, que isso ainda não temos. Mas não é só composta pelo muro de drones, é composta por mísseis terra-ar, há que ser composta por aquisição de objetivos, há de ser composta por inteligência, é uma estrutura complexa. É simples se dizer: "Vamos construir um muro de drones". Bom, as pessoas assim percebem, vai haver uma barreira. Claro que não vamos ter um drone metro a metro ou de 10 em 10 metros. Como é que eu hei de dizer, qual será a palavra adequada? É uma demonstração. Nós ilustramos desta forma: vamos ter uma parede aqui de drones, mas é só apenas simbólico. Não vamos ter como um soldado encostado uns aos outros a fazer ali um muro. Mas é mais uma declaração de que a nossa capacidade de dissuasão, vocês vêm cá com os drones, nós vamos impedir que vocês venham cá com os drones. Pronto. Deitá-los abaixo a diferentes altitudes, com diferentes meios, isso faz tudo parte. E depois com um racional económico. Eu não posso deitar um drone que custa mil euros com um míssil que custa três milhões abaixo. Tem que haver um racional económico e é isso que quando falamos na muralha de drones, será uma coisa equivalente, uma tecnologia equivalente para fazer face a essa incursão que eles estão a fazer. Mas mais uma vez, faz parte da dissuasão e das declarações que são efetuadas que contribuem para essa dissuasão. E da credibilidade. Não basta nós dizer: "Vamos fazer". É preciso depois começar a fazer e mostrar a vontade e fazer. Porque se nós só dissermos, a base da dissuasão é a credibilidade. Se nós não tivermos credibilidade, ninguém nos leva a sério. Mas felizmente têm-nos levado a sério e houve uma alteração significativa. A vontade política mudou muito na Europa e na Aliança Atlântica. Veja, até países que eram neutros e países que não faziam parte da aliança, aderiram como a Suécia e como a Finlândia, de maneira que vem nos dar maior coesão. Isso é uma demonstração muito importante da nossa unidade. Depois essas declarações dos anti-drones, isso faz parte da retórica.

Francisco Louçã Garcia, muito obrigado por ter estado conosco no Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Estivemos a falar dos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente. O Gabinete de Guerra está de regresso já amanhã.

Muito obrigado.