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Este é o som do Gabinete de Guerra das manhãs 360 esta terça-feira com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno, bom dia, bem-vindo.

Olá, bom dia. Obrigado.

Bom dia, Bruno. Começamos pelo Médio Oriente. O Irão propôs suspender todas as atividades nucleares por cinco anos, proposta rejeitada pela administração de Trump, que pretende uma suspensão de 20 anos. Bruno, sendo este um dos pontos centrais do acordo, há margem real para compromisso ou ainda estamos aqui numa fase de marcar posições?

Se está a falar de datas, de anos, acho que isso é um sinal que provavelmente é possível algum tipo de compromisso. Dividir a diferença, algo assim. A administração de Trump tem este problema, que Trump foi sempre muito crítico do acordo que existia anteriormente e que foi feito durante o período da presidência de Barack Obama. E é preciso recordar que um dos grandes motivos da entrada de Donald Trump na corrida para a presidência foi uma série de choques, inclusive públicos, com o presidente Obama. Há muita gente que diz, por exemplo, toda esta obsessão de Donald Trump com o Prêmio Nobel também tem a ver com o fato de Obama ter ganho o Prêmio Nobel e aliás, muitas vezes Trump faz referência a isso de forma crítica, que aliás justifica, diga-se, porque Obama ganhou o Prêmio Nobel ao fim de poucos meses na presidência, como o próprio Obama diz: "Eu ainda nem tinha feito nada". Trump tem de mostrar que será muito mais difícil vender uma vitória relativamente a este conflito se depois for comparar os termos do acordo e eles não forem claramente melhores do que o acordo que foi assinado por Obama com o Irão e que Trump tanto criticou. Essa será uma dificuldade, mas apesar de tudo isto, parece confirmar algo que eu também tenho afirmado, que é, de um ponto de vista estritamente racional, parece evidente que seria bom para os Estados Unidos e para a administração Trump terminar o conflito e poder declarar vitória e seguir em frente e focar-se nas eleições intercalares que aí vêm. E também seria bom para a liderança iraniana poder consolidar-se, porque houve obviamente aqui um exercício de decapitação de dezenas de líderes, de responsáveis do regime, inclusive do guia supremo, e também concentrar-se nas tarefas que eles costumam dar prioridade, como a repressão da própria população iraniana.

Mas Jared Evans diz que foram conseguidos progressos nas negociações do fim de semana, mas que a bola agora está do lado dos iranianos. Quem é que tem neste momento realmente vantagem, os Estados Unidos ou o Irão, Bruno? Se é que algum tem vantagem.

Aquilo que, do meu ponto de vista, complica aqui as coisas é que nós temos sinais de que aparentemente qualquer um dos dois lados acredita que está a vencer o conflito. Os Estados Unidos, Donald Trump, por um lado, têm sempre essa tendência, por outro, podem apontar para 13 mil alvos atingidos, estas dezenas de altos responsáveis do regime iraniano que foram eliminados. Mas atingir alvos militares e atingir objetivos políticos são coisas muito diferentes. E o Irão está convencido também que tem esta vantagem de ter conseguido transferir o ponto central deste conflito, da questão do nuclear ou do papel do Irão na região para a questão do Estreito de Ormuz, em que realmente a geografia, à partida, favorece uma guerra assimétrica do Irão, uma espécie de guerrilha marítima que torna muito difícil realmente a navegação segura no estreito, e isso tem um impacto econômico global. Portanto, vamos ver se os dois lados acabam por perceber que estão, na verdade, aqui numa situação de um certo impasse, de onde é difícil sair, mas onde a questão das negociações parece ser, apesar de tudo, a saída mais evidente, com custos mais baixos para todos os lados e também para a economia global.

Mas Bruno, sobre o Estreito de Ormuz que falavas, quem bloqueia agora a passagem marítima são os Estados Unidos. O objetivo de Washington parece ser secar a fonte de rendimento do regime iraniano, mas que estratégia é esta de Trump que pode sair cara ao próprio Ocidente com o preço do petróleo?

Tudo isto parece realmente confirmar algo que o conflito parece demonstrar à medida que se vai prolongando, que é Donald Trump realmente não pensou em muitas coisas e, portanto, esta ideia de que a incerteza permanente, esta teoria de que Donald Trump pode alimentar a ideia de que um dia o objetivo é derrubar o regime, outro dia qualquer Aiatolá serve, desde que assine um acordo ligeiramente melhor do que o anterior, cria aqui uma enorme incerteza, cria enormes dificuldades também de planeamento do ponto de vista militar, porque é muito diferente planear uma operação militar para tentar derrubar o regime, algo que aliás nunca se fez por via puramente aérea, ou, por exemplo, planear ter os meios suficientes para garantir uma navegação segura no estreito, sendo que certamente os militares norte-americanos explicaram desde o início ao Donald Trump que isso exigiria meios muito superiores àqueles que lá estão e também seria sempre uma operação de alto risco. Portanto, neste momento, isto parece ser a opção menos má para aumentar a pressão sobre o Irão, porque realmente é verdade que era bastante paradoxal um dos resultados deste conflito ser todos os outros países estarem impedidos de usar em segurança o Estreito Hormuz, os países do Golfo estarem impedidos de exportar, na prática, o seu petróleo e o seu gás, mas o Irão continuava a fazer isso. Agora, o problema é que de fato, impedir o Irão de ter aqui esta situação de exceção, de continuar a exportar o seu petróleo num contexto de conflito armado, até com preços muito mais elevados e sem sanções Que foi inicialmente a opção norte-americana. O resultado de se impedir isso é que obviamente vai haver ainda menos petróleo no mercado, ainda mais incerteza no mercado do petróleo em nível global e isso à partida já levou ao aumento dos preços. Também não é propriamente uma solução sem custos, mas à partida, a aposta parece ser que isto vai aumentar a pressão sobre o Irão. Vamos ver se essa pressão resulta.

Sobre isto, Reino Unido e França anunciaram a realização de uma cimeira internacional com mais de 40 líderes ainda esta semana sobre o Estreito de Hormuz para procurar um plano coordenado, independente e multinacional. Bruno, vês capacidade real de coordenação internacional ou cada país irá continuar a agir por conta própria?

Essa é uma das grandes questões, talvez a principal questão em termos do futuro da ordem global, seja em termos de conflitos, seja em termos económicos. Ou seja, será que se consegue salvar o suficiente desta ordem global que nós temos tido, que tinha os seus problemas e as suas limitações, mas apesar de tudo, em termos históricos, objetivamente, era a mais segura e a mais próspera que nós alguma vez vimos, nomeadamente para países pequenos e médios. Basta pensar o que seria se pegasse esta moda de países que, por razões geográficas, podem interditar, podem tornar impossível uma navegação segura no estreito, começassem a fazer isso e/ou começassem a tentar cobrar também portagens por essas passagens em pontos de estrangulamento da economia global. Ora, há múltiplos estreitos, há vários estreitos, pelo menos, que têm uma importância também enorme na economia global, o estreito de Malaca, o estreito de Áden, onde aliás os Houthis, que são aliados do Irão, também têm feito das suas. Eu diria que era fundamental que, de facto, o resto do mundo, o máximo de países, mostrasse realmente que isso não seria aceitável e que vai tentar fazer alguma coisa por várias vias, inclusive, desde logo, a começar pela via diplomática, para tentar evitar que passem a imperar uma espécie de lei da selva, nomeadamente ao nível da questão da segurança da navegação, que é um pilar da economia global. Se houver mudanças neste sentido, todos nós vamos pagar um preço muito elevado. Aquilo que estamos a ver agora, em vez de ser uma crise temporária, pode ser uma nova realidade, com o preço de todo tipo de produtos muito mais elevado, além de também uma incerteza muito maior em termos de segurança de abastecimento.

Entretanto, o novo primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, mantém a porta aberta à energia russa, apesar dos planos de eliminação progressiva da União Europeia. Bruno, isto é pragmatismo económico da Hungria ou um problema político para a unidade europeia, e a vitória de Viktor Orbán não será assim tão positiva como todos queremos acreditar?

Eu tenho deixado aqui esta ideia de que provavelmente Viktor Orbán está condenado a não conseguir corresponder a todas as expectativas muito positivas que foram criadas dentro e fora da Hungria. É uma espécie de fenômeno Obama. São tantas expectativas que depois é impossível de serem cumpridas. Mas apesar de tudo, acho que é uma mudança de facto positiva, nomeadamente nessa questão crucial que é as relações entre a União Europeia e a Rússia. Agora, o próprio Viktor Orbán, há que ser justo também, durante a própria campanha, tinha deixado claro que essa era uma questão prática complicada para a Hungria e que ele não considerava que fosse possível de um momento para o outro resolver essa questão e foi deixando claro que não queria estar na dependência da Rússia, não ia ser um aliado da Rússia, mas que ia procurar ter, em termos pragmáticos, foi assim que ele pôs as coisas, ter relações com a Rússia como com qualquer outra potência. Isso não é propriamente algo de extraordinário na política internacional ou na política europeia. Acho que já seria muito bom que realmente ele não estivesse a transmitir quase que indireto para o Kremlin o que está a passar no Conselho Europeu e sistematicamente a vetar sanções ou a questão do empréstimo à Ucrânia, esse será um primeiro teste da nova liderança húngara. E a minha expectativa é que aí ele altere agora esta última posição de bloqueio da parte de Orbán.

Vamos esperar para ver. Bruno Cartaxo Reis, muito obrigada pela análise no Gabinete de Guerra. Bom final de semana.

Bom dia, obrigado.

Obrigada, Bruno. Obrigada.