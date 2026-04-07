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Já de seguida o Gabinete de Guerra. Tempo nas manhãs 360 para aprofundarmos a análise ao conflito no Irão, hoje com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Bom dia, Bruno.

Bom dia.

Bruno, temos que começar pela conferência de imprensa de Donald Trump de ontem. No essencial, o presidente americano dá um dia para o Irão abrir o Estreito de Ormuz e afirmou que o país pode cair numa noite. Estamos a horas, Bruno, de um ataque mais consistente por parte dos Estados Unidos ou isto é tudo retórica da guerra?

Eu acho que temos de pôr as duas hipóteses, porque sabemos que as ameaças de Donald Trump nem sempre se concretizam e também sabemos que o discurso dele muitas vezes é bastante hiperbólico, se quisermos ser bondosos. Se quisermos ser mais rigorosos, falta rigor ou muitas vezes falta uma boa relação com os factos. Agora, eu acho que o risco de escalada é bastante real, porque é muito evidente a frustração de Donald Trump com não conseguir resolver rapidamente este conflito. E o facto dessa frustração ser muito visível também provavelmente alimenta aqueles setores da linha dura no Irão que defendem que não há razões para fazer grandes cedências aos Estados Unidos, que o tempo trabalha a favor do Irão. E de fato, historicamente, nós sabemos que nesse tipo de conflitos o lado mais fraco muitas vezes aposta no prolongar do conflito, porque o lado mais forte, mas que é uma potência externa à região, que até por ser muito forte precisa de investir imensos recursos para sustentar uma máquina de guerra muito pesada a grandes distâncias, acaba por perder com esse prolongar do conflito, nomeadamente perder em termos de vontade política de continuar o conflito. Mas acho que o risco de escalada é bastante real, mas não é garantido, porque temos visto várias vezes Donald Trump realmente recuar nessas ameaças de destruir o Irão, de esmagar o Irão. Esse é o último ponto que vale a pena destacar, é que de fato, mesmo que haja uma escalada muito significativa, isso não quer dizer que o Irão esteja derrotado ou esteja obrigado a render-se. Esse é um dos paradoxos de uma guerra e, por exemplo, os Estados Unidos verificaram isso no Vietnã. Todos os cálculos americanos apontavam para que o Vietnã do Norte não aguentasse tantos bombardeamentos ou que a guerrilha no Vietnã do Sul não aguentasse tantas baixas e, no entanto, foi aguentando, foi encaixando e, portanto, realmente a superioridade militar americana é esmagadora, mas não garante a vitória em termos de atingir os objetivos políticos dos Estados Unidos.

A possibilidade de haver tropas no terreno continua para já posta de lado ou pode acontecer, Bruno?

O dado objetivo que nós temos é que no pacote inicial de forças, elas estavam basicamente ausentes. Nós tivemos a maior concentração de meios aéreos e navais norte-americanos nesta região desde 2013, ou seja, desde a invasão do Iraque. Isso apontava realmente para algum tipo de ação militar em grande escala e foi o que aconteceu. Mas de fato faltavam os meios terrestres. Basicamente, tínhamos meios aéreos, meios navais, sobretudo meios aéreos, no caso dos meios aéreos, basicamente metade dos meios aéreos operacionais americanos, ou seja, que são realmente usados em combate, estão concentrados nesta região. O que temos agora, o que temos assistido nas últimas semanas é que foram enviados alguns meios terrestres significativos, sobretudo forças aerotransportadas e também marines, nomeadamente estes corpos expedicionários de marines, de fuzileiros, andam à volta talvez nos 15 mil neste momento. Isso aponta para que esteja a ser ponderada a possibilidade de algum tipo de ação terrestre, mas mais limitada, ou seja, não uma invasão em grande escala, como o que aconteceu no Iraque em 2003, mas por exemplo, esta questão que se tem discutido da tomada da ilha de Kharg, a que o próprio Donald Trump aliás aludiu expressamente, ou eventualmente a ocupação de algumas ilhas nesta zona do Estreito de Ormuz que pudessem ajudar a desbloquear ou a tornar um pouco mais segura uma operação de patrulhamento de navios na zona do Estreito.

O Irão, Bruno, por sua vez, apelou à juventude para formar cordões humanos à volta das centrais de energia, ou seja, convocou os jovens basicamente a servirem de escudos humanos do país. O regime ainda tem capacidade de persuasão ou também estamos no domínio da retórica?

A maior parte das análises que me parecem credíveis apontam talvez para um núcleo duro de apoio ao regime que anda à volta dos 20, 25%.

Da população.

Da população. Isso não é a maioria da população, como é evidente, mas também não é completamente irrelevante, porque o regime tem realmente muitas estruturas de poder, tem estas guardas revolucionárias, que por sua vez têm uma milícia, uma força paramilitar. Os próprios guardas revolucionários são a principal empresa, o principal ator econômico na economia iraniana. Há estimativas que apontam para metade da economia iraniana ser controlada direta ou indiretamente por estas estruturas também religiosas. A hierarquia religiosa tem uma série de fundações também muito ricas, portanto, tudo isso também cria muitas clientelas e depois há a dimensão ideológica. Isto alinha com o perfil do regime, que é este culto também do martírio. A famosa frase do Ayatollah Khomeini, do fundador do regime: "A opção é a resistência ou o martírio, e o martírio já é Já é uma vitória. Vimos isso, por exemplo, na guerra Irão-Iraque entre 81 e 1988, realmente houve uma utilização massiva por parte do regime de carne para canhão, ou seja, de vagas de pessoas que iam, por exemplo, rebentar minas depois das forças de elite avançarem nessas zonas. De facto, esse uso de uma espécie de escudo humano, de carne para canhão, aproveitando a devoção ao regime de uma parte do regime, e este culto do martírio que também está muito presente no xiismo, não é uma coisa inédita no caso do Irão.

Na tua opinião, Bruno, nas próximas horas, e face ao que foi dito por Donald Trump na última noite, ainda há espaço para a diplomacia ou já não?

Aquilo que a história nos mostra é que há sempre possibilidades de-

De alcançar um acordo à 25ª hora, não é?

O acordo pode ser mais difícil. Agora, as tentativas de encontrar um acordo acontecem nas circunstâncias mais incríveis. Nós sabemos que, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial, apesar de ser público que o objetivo dos aliados em relação, por exemplo, à Alemanha Nazi era uma rendição incondicional, como em relação ao Japão, houve esforços diplomáticos, inclusive de figuras também tão improváveis como o próprio Himmler, o próprio líder das SS, que estava convencido que conseguiria chegar a algum tipo de acordo com os aliados. Realmente, a diplomacia não para no contexto de uma guerra, como às vezes nós pensamos. Há diplomacia até começar uma guerra, depois para. Até porque é preciso muitas vezes perceber as intenções do adversário e explorar também possibilidades, às vezes, de facto, de chegar a algum tipo de acordo, a algum tipo de compromisso. Nós sabemos que há estes esforços, nomeadamente liderados pelo Paquistão, que ainda por cima tem alguma justificação para isso, porque é o país que oficialmente representa o Irão junto dos Estados Unidos, porque desde 1979, desde a revolução islâmica, desde o assalto à embaixada pelos revolucionários que apoiavam a revolução islâmica em Teerão, a embaixada americana, em que não há relações diplomáticas normais entre os dois países. Portanto, o Paquistão tem essa função de representar o Irão junto dos Estados Unidos. Também tem interesse que isso acabe, é um país vizinho do Irão, precisa muito também de importar os combustíveis, etc. Sabemos que há alguns esforços a decorrer. Agora, o que percebemos para já também, pelo menos das declarações públicas, é que as posições parecem continuar extremamente afastadas. E outra coisa também evidente é que a desconfiança entre as partes também aumentou muito, que é algo que tende a acontecer quando há um conflito armado, ainda mais neste caso, em que o regime iraniano alega, aqui há que reconhecer com alguma razão, que por duas vezes estava a negociar com os Estados Unidos e o resultado foram ações militares norte-americanas.

Bruno, muito obrigado pela tua análise e votos de um bom dia. Obrigado.

Bom dia, obrigado.

Rádio Observador, Lisboa 92.8