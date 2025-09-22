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Hoje em destaque neste gabinete de guerra, o reconhecimento do Estado da Palestina por parte de Portugal, mas também por outros países ocidentais, o caso do Reino Unido. É nosso convidado para esta edição o professor Orlando Simões, especialista em Relações Internacionais, é atualmente o coordenador da licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bem-vindo, professor, obrigado pela sua disponibilidade. O que muda com este reconhecimento do Estado da Palestina, se é que muda alguma coisa, sob o ponto de vista daquilo que tem sido a guerra no Médio Oriente e a ofensiva israelita em Gaza?

Olá, Paulo, muito obrigado pelo convite. De facto, essa é a pergunta-chave. O que muda na prática ou no terreno? E aí as esperanças têm que ser muito moderadas. Tem sido sublinhado, e bem, que isto é um passo num caminho ainda a caminhar, no qual ainda falta trilhar e alcançar e também ultrapassar alguns obstáculos. Estamos perante a situação em que o Estado ainda não estava a ser reconhecido, precisamente pelas dificuldades que o levaram a estar nessa situação, nomeadamente, muitas vezes a rejeição por parte das lideranças palestinianas das soluções que tenham sido encontradas na comunidade internacional, não só em 48, como na década de 80, mais tarde, mesmo na década de 90, houve sempre as discussões acerca de que partes, de que território se estava efetivamente a falar, que partes da capital Jerusalém é que poderiam ficar adjudicadas a que país, que sempre levaram as autoridades palestinianas a pensar que não deveriam aceitar as condições tal como elas estavam a ser propostas. Portanto, há aqui também alguma culpa palestiniana em ter atrasado este processo e neste momento de toda a comunidade internacional, que se calhar tenta e aponta para um reconhecimento numa altura em que isto pode mesmo parecer, como tem sido dito, uma espécie de validação dos atos que estão na origem da própria guerra.

O ataque a 7 de Outubro.

Os atentados. O próprio Hamas já veio dar a entender que esse reconhecimento era uma espécie de frutos de 7 de Outubro, e as palavras são mesmo deles. Significa isto que se calhar, se a comunidade internacional tivesse pensado nisto há mais tempo e há décadas atrás, se calhar estaríamos numa situação mais negociada e diferente, também aproveitando outros governos em Israel que podem ter sido bastante mais, não só permeáveis, mas muitas vezes até permitiram impulsionar a ideia dos dois Estados como uma das soluções possíveis. Sabemos que é mais aceite pela comunidade internacional, é comummente aceite por muitos Estados, nomeadamente por Portugal. A ideia dos dois Estados sempre foi uma das mais estudadas e priorizadas, mas não era a única. E se calhar também se perdeu um pouco aqui a motivação para discutir outros tipos de soluções. Podia ter sido um Estado, mas binacional, portanto, reconhecendo que existe sem dúvida um sentimento nacional e uma necessidade de autodeterminação que é mais do que conhecida por parte dos palestinianos, mas ao mesmo tempo que a própria estrutura dos Estados fosse mais una do ponto de vista dos recursos, da sua viabilidade, da sua prosperidade futura, talvez fosse um bocadinho mais possível através de um Estado unificado. Estamos neste momento a tentar fazer o caminho para os dois e eu percebo, há aqui um movimento coordenado, como disse, e bem, de países ocidentais. Portanto, já não estamos a falar nos grupos que normalmente rejeitam a existência de um Estado ou de outro. Israel tem um reconhecimento bastante alargado, mas a lista de países que não o reconhecem também é muita, desde o Irão, a Arábia Saudita está sempre ali numa postura até um pouco perclitante, ou o Iémen e muitos outros, mas são ao todo cerca de 165, creio eu, enquanto que do lado da Palestina, ficámos neste momento nos 151, mas hoje mais três, portanto, o número vai subir por aí acima, também sabendo que pode também haver uma dimensão muito simbólica que tem sido vincada por todos os comentadores, mas aqui também importa dizer que por vezes aquilo que é simbólico pode ter importância no terreno. É, de facto, um ato que vai ser considerado chave para o futuro, em que este conjunto de reconhecimentos coordenados vão ser sempre um marco histórico no processo do conflito israelo-palestiniano e que, a esta distância, ainda esperemos que redunde numa situação que leve à paz, muito embora podemos ter razões para algumas dúvidas.

Tendo em conta aquilo que foram as declarações e a reação de Benjamin Netanyahu a esta decisão destes Estados de reconhecer o Estado da Palestina, não se avizinha nada de bom. Com promessas de represálias a estes países. Consegue antecipar o que é que pode o governo israelita vir a decidir?

De facto, ao vivermos história, temos a dificuldade de ainda não ter a distância que até deveríamos ter. De facto, Netanyahu tem sido importante nos últimos 30 anos, não foi sempre primeiro-ministro, mas já se calhar quase 18 ou 20 ao todo, com algumas intercorrências e portanto é uma das figuras mais determinantes daquilo que tem sido a política de Israel, que contrasta neste momento com as próprias lideranças militares, com muitos grupos da oposição, que também de certa forma não se conseguem unir e fazer frente. Portanto, quer queiramos, quer não, lidamos um pouco com este Estado de Israel que não tem ouvido as pretensões daqueles que queriam De forma mais moderada, encontrar outro tipo de soluções para uma problemática que todos reconhecem. Agora Israel, de facto, apanha com esta forma de protesto dos Estados Ocidentais que tem sido dito que até pode servir de uma espécie de punição. Agora, de facto, o problema é que tudo isto começa também com uma saída. Podíamos ter tido uma crise de refugiados ao longo das décadas de 50 e 60 se não tivesse havido um Estado israelita, que ainda assim está ali também muito isolado perante vizinhos que também não têm nem sequer permitido tanta cooperação entre si e com os próprios palestinianos, muito menos com Israel, tendo alguns grupos que reconhecidamente até gostariam de eliminar Israel. E aqui nós estamos sempre num balanço difícil de fazer. Desde ontem e anteontem que em Times Square, em Nova York, há grandes billboards a dizer "boicote Israel". Ou seja, a maneira como a campanha pode se inverter e rapidamente esse país também ainda relativamente pequeno, com 10 milhões de habitantes, pode ser alvo de um conjunto de investidas, de uma espécie de penalização coletiva em que querem boicotar Israel de concursos internacionais ou de música ou de desportos, também nos deve fazer alertar de que estamos sempre perante um terreno muito escorregadio, em que apontar num sentido é perigoso. Israel exagerou, foi desproporcionado, levou-nos à criação desta situação de extrema catástrofe em Gaza e que mesmo que à luz do direito possa não ser provável que é um genocídio, possa não ser uma questão definida dessa maneira, a verdade é que é uma situação inaceitável, mesmo que assim não seja, e que levou um conjunto de países, inclusive Portugal, que é muito moderado sob este aspecto e que mantém relações com todos, a ter que tomar uma posição um pouco mais contundente. Agora, a questão do dia seguinte é muito difícil também. Diga, diga.

Não, e ia perguntar-lhe, tem sido comumente dita e aceita a ideia de que os Estados Unidos são um ator essencial no desfecho deste conflito no Médio Oriente. Este reconhecimento por parte de todos estes Estados, particularmente o Reino Unido, com quem os Estados Unidos mantêm ligações históricas, condiciona de alguma forma a atuação da administração norte-americana liderada por Donald Trump?

Donald Trump mantém uma ligação estreita com Israel e vai continuar a permitir reorganizar e rearrumar as forças do Médio Oriente. Temos aqui a culpar não só Trump, mas também as anteriores administrações americanas, a começar pelo primeiro mandato de Trump, que iniciaram, se calhar até um pouco desde Obama, alguma retirada que parecia estratégica de alguns dos palcos e de algumas das bases mundiais dos Estados Unidos, criando situações de algum vazio de poder que podem ter desequilibrado as forças e permitido a alguns dos grupos pressionar mais no sentido de prosseguir com os seus fins. O que é facto é que Israel também estava numa situação muito difícil a norte com a fronteira com o Hezbollah no Líbano, em que continuam os Houthis desde o início e desde praticamente da manhã de 08/10/2023, de forma espontânea, mas concertada, de certa forma, a lançarem ataques sobre Israel. Há ali um conjunto de vizinhos que se animaram por esta contenda e que Israel, nalguns casos, respondeu de forma até bastante circunscrita, tentou atingir ainda há relativamente pouco tempo no Qatar, a liderança do Hamas e não fazer um ataque ao Estado em si, mas sim a estes grupos terroristas que estão armados. Mas até esse ato, neste caso, foi condenado nas Nações Unidas, o ataque ao Qatar, pelos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos mantêm a possibilidade de Israel rearrumar algumas das forças, mas não parece estar totalmente cego perante os seus aliados e parece-me querer manter Netanyahu com algum grau de autonomia, mas também sob algum tipo de verificação. Vai ser muito difícil até percebermos qual é que é o grau de verificação e de possibilidade de bloqueio dos Estados Unidos. É sempre uma situação muito difícil, porque nós estamos a falar de um terreno em que os lados sempre reclamaram serem os únicos e os verdadeiros intérpretes das populações dessas regiões e nunca houve entendimentos prévios. Por isso é que às vezes falarmos até de direito internacional é muito diferente para com a guerra na Ucrânia, onde não só a dissolução da União Soviética, mas mesmo do Império Russo, sempre foi delimitando as fronteiras que foram aceites, quer de um lado, quer de outro. Aqui, nem tanto. Aqui estamos perante esta reaproximação de Israel, que pode ser interpretada de muitas maneiras. Há, de facto, a possibilidade de Israel estar a tentar expandir e isso tem que ser devidamente criticado e é condenável. Por outro lado, este reconhecimento pode animar mais estes grupos, que sendo grupos terroristas, militantistas, vão tentar fazer de tudo para agora mobilizar ainda mais as suas forças, porque este reconhecimento pode ser visto como uma espécie de vitória, dando credibilidade à sua maneira de estar. O que significa que mesmo perante a possibilidade deste reconhecimento levar a um conjunto de eleições, ora, não foi preciso tanto para em 2006 o Hamas ganhar as eleições. Ninguém vai controlar os votos e podemos estar numa situação em que mesmo as tentativas de desarmamento Que também há resoluções nas Nações Unidas aprovadas que levariam ao desarmamento destes grupos que operam à volta do Estado de Israel. O que é facto é que nenhum país que agora reconhece a Palestina estará disposto a participar num processo de desarmamento ou, se calhar, a acatar com questões de refugiados que possam surgir. E o que acontece se o Hamas continuar a não libertar os reféns? Nós ainda estamos em mares nunca dantes navegados, pelo que ainda não sabemos assim tão bem em que é que consiste, efetivamente, e de facto, o que muda. Se for para continuar a pressionar Israel no sentido de tornar cada vez mais claro que é inaceitável o tratamento que tem sido feito a este povo que tem um sentimento nacional palestiniano, aí o reconhecimento deve ser de louvar e se for um caminho para a paz. Por outro lado, se conseguir daqui perscrutar mais formas de lutar contra o Estado de Israel através destes grupos, que são muitas vezes proxies de outros estados que também têm Israel como inimigos, é um balanço que eu espero que estes governos estejam a tentar trilhar. Não é fácil de fazer e muito provavelmente leva a uma situação de algum isolamento, mas como disse, por vezes este isolamento, não só dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, como do próprio Israel a nível da comunidade internacional, também não deve ser visto como sendo uma forma de acharmos que então todo mundo tem razão e que Israel e Estados Unidos não têm. Cuidado porque muito rapidamente a atitude contra o Estado de Israel também pode derivar para uma situação de estarmos contra todas as pessoas desse país. Nunca devemos perder de vista que as pessoas são as pessoas, todas as pessoas devem ser livres, tidas como iguais, ter os mesmos direitos humanos, independentemente do sítio onde nasceram ou até dos sentimentos nacionais que tenham. Isto nem sempre é fácil de perceber e temo que a partir daqui possa haver um vincar de posições contra Israel e contra os Estados Unidos, também eles próprios desmesurados, se calhar na proporção também desta desproporcionalidade com que a guerra, principalmente no último ano, tomou em Gaza, para condenação geral de praticamente todo o mundo.

O risco de tomarmos a árvore pela floresta. Professor Orlando Samões, temos ainda aqui dois minutinhos e eu gostava de lhe perguntar, há pouco fazia referência ao Hamas e aos reféns. Esta não é também uma forma de pressão sobre o Hamas, no sentido de libertar os reféns que continuam sequestrados em Gaza?

Não é tudo. E o ideal seria que grupos mais moderados dentro de cada um dos lados pudesse incitar, através de mediação, e agora perdemos o lado do Qatar como mediação, mas também sempre foi visível que o Qatar tinha uma inclinação demasiado compreensiva e próxima com a leitura de acontecimentos proporcionada pelo Hamas. O Egito era um bocadinho mais neutro, mas estando nós a perder os interlocutores, seria esperançoso se pudéssemos voltar a um acordo que pode não passar por Nova Iorque, mas passar Camp David, Madrid, Oslo, ou seja, uma outra cidade que pudesse abrigar um percurso comum. Não podemos estar na perspectiva de que é através do vincar posições e do extremismo que se pode chegar à paz, isso muito dificilmente. Contudo, essas esperanças foram alimentadas em Oslo, principalmente, e através do grupo que na altura até de certa forma combatia o Hamas, de maneira até na altura mais pacífica, mas que o próprio Hamas, principalmente depois da vitória das eleições que já foram há 19 anos atrás em Gaza, combateram a Fatah de uma maneira violenta e que pode ter conduzido a esta situação em que não temos uma autoridade palestiniana liderada pela Fatah, que tenha uma dimensão verdadeiramente secular e que possa tentar encontrar em esforço um arranjo para o qual vai ser preciso muita criatividade e imaginação, mas que seja de certa forma aceito por todos, nem que seja através de linhas baças. Às vezes estamos a tentar definir demasiado bem as fronteiras, pode levar a mais irritações e a mais tensões. Teríamos que encontrar aqui uma maneira de mantermos todos em cooperação, porque é na cooperação que vamos conseguir olhar para o futuro de todos estes povos que têm todas as razões para serem amigos uns dos outros e amigos de todo o mundo. Acontece que por vezes isto não é possível. Repare-se que em Oslo a consequência foi ameaças de assassinato e o caso de Yitzhak Rabin chegou mesmo a ser alvo. Falou-se que Yasser Arafat podia ser, mas acabou depois por ter uma morte, creio que até mais natural e mais de fim de vida, mas deixou sempre os interlocutores numa posição um bocadinho difícil perante os seus próprios grupos. Ora, a atitude deve começar, se calhar, a ser, e Portugal ontem deu um passo nesse sentido, de moderação geral, de encontrarmos interlocutores que estejam dispostos a fazer compromissos. Estamos numa era em que às vezes são muito elogiadas as pessoas que tenham opiniões muito definidas e vincadas sobre as matérias. Mas para fazer a paz precisamos, se calhar, de virtudes contrárias, de compromisso, de equilíbrio, de balanço, de verificação e de estarem dispostos a olhar para o futuro, em vez de voltar às vesílias do passado e aos rancores que existem naturalmente numa geografia muito complicada.

Mais diplomacia e lugar à arte da negociação. Senhor professor, peço desculpa, mas estamos mesmo em cima do nosso tempo. Professor Orlando Samões, especialista em relações internacionais. Agradeço a sua disponibilidade para participar neste gabinete de guerra, hoje exclusivamente dedicado ao reconhecimento do Estado da Palestina e as consequências que daí decorrem.