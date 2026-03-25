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Abrimos a porta ao Gabinete de Guerra na Rádio Observador, o programa em que analisamos os casos de maior tensão que estão a dominar a geopolítica mundial. O nosso convidado de hoje é o especialista em Relações Internacionais, Orlando Samões. Seja muito bem-vindo à Rádio Observador. Obrigado por ter aceitado este nosso convite. Orlando Samões, vamos começar por falar sobre a guerra no Médio Oriente, numa altura em que o Irão propõe cinco condições para acabar com a guerra, informação avançada por um canal estatal iraniano que citou um responsável que preferiu ficar no anonimato. O Irão exige para o fim da guerra, o fim da agressão e dos assassínios, garantias concretas para prevenir o retomar da guerra contra o Irão, o pagamento de reparações de guerra, o fim da guerra contra o Irão e todos os grupos de resistência no Médio Oriente e também o reconhecimento da soberania do Irão sobre o Estreito de Ormuz. Orlando Samões, são exigências legítimas por parte do regime iraniano, podem ser aceites pelos adversários?

Boa tarde, muito obrigado pelo convite. São condições que são para já conhecidas dessa maneira e exatamente com essas palavras, em que em relação até ao último ponto, ao reconhecimento da soberania do Irão no Estreito de Ormuz, é dito qualquer coisa como por ser o direito natural e legal. Sabemos que não é bem assim e que, na realidade, o Irão está manifestamente a utilizar, provavelmente através de minas ou através de um reforço ao longo da sua costa, a reforçar a sua posição no sentido de usar esse fecho do Estreito e abertura seletiva àqueles navios que possam ser considerados de países amigos, está a utilizar isso, no fundo, para criar o caos e instabilidade no mundo através do impacto econômico que pode ter. Ora, uma dessas condições é o fim da guerra também contra os seus grupos de resistência, ou seja, contra estas organizações terroristas que assim irão, até assume, no fundo, estar a alimentar, como sempre dissemos ao longo de muitos anos, mas que, na realidade, cada caso é um caso, mas muitos destes grupos de resistência são, não por acaso, considerados terroristas e têm feito ataques. Nomeadamente o Hezbollah, como sabemos, está neste momento muito ativo. Outros estão um bocadinho mais em silêncio nestes dias e continuam. Aliás, ainda hoje o líder do Hezbollah, o Hassan, Naim Hassan, continua a dizer que a guerra é pra continuar e até utilizou a expressão "sem limites contra Israel", portanto, continuam no máximo da sua força. Ora, na realidade, isto implica o próprio direito internacional, porque na realidade, desde há muito tempo, 2004, 2005, que está decidido que estes grupos não podem estar armados nas zonas, nomeadamente à volta de Israel, e estão e continuam a atacar. Quanto ao pagamento de reparações, muitos dos ataques foram sobre estruturas militares. Aqueles que não forem, bem, enfim, qualquer acordo para infraestruturas de cariz civil terá que ser feito, sim. E aqui há alguma razão. Agora, o resto pareceu-me muito vago. Não é garantias para o não retomar da guerra. Ora, eu creio que secretamente, quer os Estados Unidos, se calhar também Israel, de certa forma, mas também o próprio Irão, gostariam, certamente, de chegar à paz. A grande questão é sempre em que condições e em que termos. O fim genérico da agressão e daquilo que eles chamam assassínios. De fato, sabemos que esta utilização do uso da força por parte dos Estados Unidos, no fundo, eliminou a liderança, em vez de procurar prendê-la, levá-la à Justiça, como seria mais próprio de uma sociedade livre, ocidental, que tenta defender o seu modo de vida e que mais ou menos justificadamente, tinha como o regime do Irão esta propensão agressiva de tentar aniquilar um povo, nomeadamente o israelita, mas que também declarava guerra aos Estados Unidos e que tem, de fato, morto muitos soldados que estão embasados na região ao longo dos últimos anos. A resposta deveria ser um pouco mais contida e daí estarmos também a condenar a falta de contenção da parte dos Estados Unidos, mesmo com esses assassínios. Mas eles chamam-lhe assim, percebe-se. Do lado dos Estados Unidos, também há um conjunto de condições, não é?

Precisamente, e é sobre essas condições que vamos falar, sendo que o Irão já rejeitou, é um sarfogo e diz que a proposta dos Estados Unidos não tem lógica. Havia lógica, no seu entender, Orlando Samões, no que propunha o governo norte-americano ou era já uma proposta condenada à partida para ser rejeitada?

Eu creio que os Estados Unidos estão a reforçar as condições que já tinham apresentado em junho de 2025 e que até podem não ser muito diferentes. Aquilo que se sabe é que, na realidade, até são posições bastante moderadas no que diz respeito à questão do programa nuclear, porque promovem uma remoção em segurança do urânio que possa estar enriquecido, algo que seria de grande vantagem para todo mundo, porque há um problema de segurança que pode acontecer enquanto o urânio enriquecido estiver, até não se sabe muito bem aonde. E concomitantemente, poderia levar até uma questão do levantamento gradual de algumas sanções sobre o Irão Que seriam até muito necessárias para elevar alguns padrões de vida e que as pessoas pudessem respirar um bocadinho melhor. Mas enfim, quanto ao fim do programa dos mísseis balísticos, também se percebe. E naturalmente os Estados Unidos, pelo aquilo que veio a público, vão tentar conseguir uma maior segurança nas rotas marítimas, nomeadamente nestes pontos nevrálgicos que condicionam a economia mundial e que a prazo poderão levar a situações de crise se não forem atenuadas em breve. Portanto, os Estados Unidos mantêm-se com as suas opções e que seriam atendíveis, se calhar, por um regime do Irão diferente. Mas como sabemos, infelizmente, parece que Trump não está muito investido numa mudança de regime. Aliás, até consegue dizer a frase que já conseguiu a mudança de regime. Foi uma frase que sublinhou hoje e que me deixou bastante intrigado. A partir do momento que remove pela força a liderança e que a elimina, e é verdade que o fez, aparenta que conseguiu uma mudança de regime apenas por ter alterado os interlocutores. Ora, se as ideias forem as mesmas, como aparentemente são, poderemos ter a situação em que o regime se consegue preservar e nunca se sabe até se em camadas inferiores dos anteriores líderes não estão pessoas ainda mais radicais do que os anteriores líderes.

O modelo aplicado na Venezuela não é possível de aplicar no Irão, é isso, Orlando Sá Mois?

Mas pode ser esse o ponto que o presidente Trump está a tentar encontrar o interlocutor que considere mais maleável ou com o qual possa fazer os tais negócios, esquecendo que ao trocar um aiatolá por outro, estará na mesma a perpetuar um sistema que é uma teocracia, que confunde a hierarquia daquilo que consideram ser bem, ser um poder divino e que querem obrigar e impor à força em toda a região, se possível até a todo o mundo, mas através destas forças que se espalham ao longo de todos estes países do Medio Oriente e que tentam infiltrar esta maneira de estar, provocando as suas próprias revoluções que dariam origem a países semelhantes ao Irão atual, deste regime, e que portanto proporcionariam um grande Irão em que estes aiatolás poderiam depois até se calhar passar de poder hereditariamente, porque seriam já não tanto líderes ocultos, mas sim aqueles que encerravam em si o poder divino. Ora, é um pouco por suspeição deste tipo de organização social que é muito centralizada em torno desta crença, e no fundo são crenças, são emoções que os Estados Unidos e Israel ficaram sempre sob a égide de serem seus inimigos, assim como todo o mundo livre e ocidental, que tem muitas dúvidas, muitas contradições, como o nosso tem, mas que ainda assim tem um conjunto de instituições descentralizadas em que as pessoas podem ter a sua própria concepção de bem, em que não misturamos essa hierarquia da religião e do Estado. E por isso temos regras gerais e abstratas. Aquilo que vamos continuar a ter no Irão com este regime, e é isso que parece-me que a administração americana não percebe, é um regime muito inspirado por estas ideias e que o pode levar a utilizar, em nome dessa concepção de bem, mais violência para com os vizinhos, que aliás é aquilo que está a acontecer. Repare-se que até os vizinhos não foram até os pontos a partir dos quais a guerra foi lançada, porque na realidade os Estados Unidos levaram uma fragata própria, estão a levar neste momento até um conjunto de tropas enviadas pelo Pentágono, até mesmo as tais secções do Airborne, dos paraquedistas, a 82ª divisão. Ou seja, os Estados Unidos acrescentam força na região, significa que muitos dos combates, ou se calhar nenhuns, não estão a partir até das suas bases, que até podem estar desguarnecidas. No entanto, o Irão responde para os países onde estão essas bases. Até as Nações Unidas que, infelizmente, por vezes não é ouvida como deveria ser, e também sabemos que não tem sido a maior fonte de inspiração da paz, infelizmente, porque não tem conseguido articular esta posição em torno da paz também de uma maneira imparcial que lhe pudesse dar um pouquinho mais de autoridade, veio hoje assim dizer, pelas palavras do secretário-geral, que pede ao Irão para deixar de atacar os países vizinhos. Achei isto muito importante e é de facto de se sublinhar. Seria bom que o Irão não atacasse, até porque não são beligerantes, em primeira instância, todo este conjunto de países à sua volta, que no fundo são aqueles que estão na sua possibilidade de atacar. O que demonstra mais uma vez esta natureza bélica, agressiva do regime do Irão e que ajuda a justificar um bocadinho a necessidade de ser alterado e que neste momento os Estados Unidos, a partir do dia 28 de fevereiro, iniciaram. É certo que sem terem articulado com ninguém e também já os criticamos muito por isso, mas enfim, ajuda a justificar um bocadinho.

Orlando Sá Mois, nos Estados Unidos surgiu uma sondagem que aponta que a maioria dos norte-americanos acredita que a guerra dos Estados Unidos contra o Irão já foi longe demais e há muitas pessoas que estão preocupadas com o preço dos combustíveis. Estes dois pontos são suficientes para pressionar Donald Trump a procurar ações diferentes?

Esperemos que sim. E mais uma vez que se os Estados Unidos querem preservar a sua sociedade civil tão vibrante que têm a sua democracia, é preciso ouvir a opinião pública. É natural que as pessoas estejam muito preocupadas. Isto foi um presidente eleito em torno da ideia de ser um Fazedor da paz, se quisermos traduzir à letra, ser alguém que é unificador, e na prática iniciou esta guerra sem grande articulação ou coligação com os seus aliados, que poderiam ter dado um pouco mais de legitimidade. Ora, este prolongamento prova mais uma vez que esta tentativa de soluções muito rápidas e que parece que dariam origem a uma situação em efeito cascata, em dominó, em que depois as pessoas alterariam o regime, nem sempre se passa, a capacidade de resistência é muita e o preço a pagar, ou seja, a alavanca que o Irão dispõe, é a dimensão económica. Ora, as plataformas de eleição do Trump seguem muito o que o Trump diz e por isso é que algumas estatísticas até dizem que o tal grupo MAGA, o tal que segue o slogan que dá origem à campanha do Donald Trump, no fundo continua a apoiar a guerra, porque parece que continuariam a apoiar tudo o que Trump faz, porque veem muitas vezes em Trump alguma verdade para além daquilo que a realidade lhes demonstra. O que demonstra que são um eleitorado muito incoercível. Mas de um modo geral, as pessoas que estejam a olhar o mundo visto a desarmada e tentarem analisar com a sua distância, veem que este prolongamento só nos vai prejudicar a todos e que acima de tudo não está a apontar até um sentido que gostaríamos, que seria termos uma sociedade iraniana diferente, mais livre, para a qual teríamos que começar por apoiar os grupos de opositores que conseguiram fugir e que estão na diáspora e que pudessem influenciar positivamente através de alguns grupos que ainda possam existir no Irão, algumas bolsas de resistência a este regime, no sentido de proporcionar uma transição. Ora, nem isso se consegue, que seria uma linha republicana, em parte também democrata mais clássica, também que uma grande parte do eleitorado mais democrata condena, e bem. De facto, não é uma guerra nem sequer no sentido que foi acontecendo ao longo da década de 90 e mesmo no princípio do século, que era bastante mais prudente em relação aos objetivos e que muitas vezes era mais dialogada, em que se procurava passar a tramitação legal apropriada. Depois poderíamos continuar a criticar na mesma. O uso da força tem que ser sempre condenado, tem que ser sempre criticado. E aqui o único travão que Trump poderá ter é um pouco esta perceção de retirar o poder aos seus, aqueles que partilham da sua visão do mundo nas próximas eleições. Portanto, a alavanca que nós teremos para contrariar Trump, para além dos mercados, que é muito importante, porque essa é a parte que ele não controla, é naturalmente a sociedade civil americana e continuarem a aparecer as estatísticas que no fundo lhe dificultam a possibilidade de prolongar a guerra. É muito interessante como ele, às guerras dos outros, nomeadamente à Rússia e à Ucrânia, sempre disse que é para terminar em muito pouco espaço de tempo e depois a guerra prolongou-se, eram as 24 horas, passaram a seis meses e agora já vamos em mais de um ano desde a sua tomada de posse, quando esta parece que ele não consegue chegar aos seus objetivos e então começa também a prolongar e a dizer que precisa de tempo. A verdade é que, se calhar, até pode precisar de tempo, mas continuamos sem perceber, e aqui poderíamos não ser nós a perceber, porque percebemos que temos que entender que muitas vezes a guerra precisa de alguma ambiguidade estratégica. É natural que Trump não possa dizer tudo, nem que os generais possam dizer tudo, porque isso iria fazer acautelar o lado do Irão.

Há quem diga até que ele diz demais.

Ele até pode muitas vezes não conseguir manter esse tipo de segredos, mas uma coisa é certa, os seus aliados, nomeadamente NATO, tenho a certeza que conseguiriam manter segredo, teriam dado, muito embora não seja uma área do Atlântico, obviamente, e a estrutura seja meramente defensiva e política, o que é facto é que alguns dos países deveriam ter sido muito mais chamados a um diálogo aberto e frutuoso e tenho a certeza que manteriam em segredo aquilo que fosse necessário para o sucesso das operações. Esta desconfiança em relação aos aliados também deixam os Estados Unidos numa situação mais frágil e mais fraca do que poderiam estar se tivessem articulado melhor.

Está feita a edição de hoje do Gabinete de Guerra com a análise do especialista em Relações Internacionais, Orlando Samões. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite.

Eu que agradeço. Obrigado.

Nada, o convite fica feito também para próximas oportunidades. O Gabinete de Guerra fica, como sempre, disponível em podcast.