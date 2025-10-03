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Gabinete de Guerra na Rádio Observador, programa em que falamos dos conflitos em curso. Eu sou Miguel Cordeiro, vou estar à conversa com o Bruno Cardoso Reis, historiador. Bruno, muito boa tarde. Nós já vamos falar aqui um bocadinho de algumas situações no terreno, mas temos claramente que começar com esta polêmica em torno dos caças F-35 que voaram para Israel e que terão parado na base das Lajes. Parece que houve inicialmente aqui um passa-culpas entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Defesa. O Ministério dos Negócios Estrangeiros tenta garantir agora que toda a falha de comunicação que houve e que terá levado a esta situação aconteceu apenas no Ministério dos Negócios Estrangeiros. O que aconteceu é que três aviões caça norte-americanos vendidos a Israel passaram pela base das Lajes sem autorização ou sem aviso prévio. Vamos por partes, porque isto terá violado o embargo militar a Tel Aviv. Primeiro, que embargo militar a Tel Aviv é que está em vigor e depois, o que nós sabemos sobre situações destas? Que autorização ou que aviso prévio é que os Estados Unidos da América têm que dar a Portugal?

São aí uma série de questões, mas realmente a base das Lajes é uma base portuguesa, que está cedida aos Estados Unidos há muitas décadas, praticamente desde o início da sua existência, na Segunda Guerra Mundial, e é realmente uma plataforma de apoio logístico muito importante para a projeção de poder americano no mundo. Isso à partida deve ser usado pelo Estado português para conseguir ter aqui algumas mais-valias, alguns créditos na relação com os Estados Unidos. Isso quer dizer que também não se pode passar o tempo a dizer que não a tudo, porque de outra forma o que teríamos era aqui uma fonte constante de tensões com os Estados Unidos. Acho que uma primeira questão, e sendo claro, é essa. No fundo há uma tendência para haver uma deferência para com os Estados Unidos. Há até quase uma espécie de automatismo nestas autorizações, porque há voos muito frequentes. O que importa aqui perceber é: os Estados Unidos não informaram devidamente, não pediram autorização, violaram o acordo, isso aí deve merecer algum tipo de queixa e não se deve repetir. Informaram, mas não informaram que os aviões tinham destino a Israel, ou seja, que era uma revenda, faltou essa informação, ou deram essa informação e de facto não houve aí uma reação do lado português, sendo que tanto quanto eu percebo, o governo português optou por não vender armas a Israel. Pelo que eu percebo também não há propriamente decretado um embargo absoluto a qualquer tipo de venda a Israel em todo momento e que implique também o trânsito, por exemplo. Em todo caso, parece-me evidente que devia ter havido aqui, provavelmente, e não sei se houve, vamos lá ver, uma iniciativa proativa da tutela política, no sentido de dizer, nomeadamente, à autoridade aeronáutica, que é quem no fundo lida com isso no dia a dia, que é atenção quando houver pedidos que não sejam, por exemplo, de aviões americanos em trânsito de rotina habitual, etc., nós queremos saber, ou temos agora de rever todos os pedidos politicamente, etc. Acho que isso, de facto, se pode ponderar. Aparentemente, também o que terá acontecido é algo que também acontece muito, que é problemas de comunicação entre diferentes ministérios, nomeadamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem este problema, que é em Portugal nós não temos uma estrutura do tipo do Conselho de Segurança Nacional, portanto, junto do Primeiro-Ministro que coordena a ação externa, continua a ser o Ministério dos Negócios Estrangeiros a ter essa função e a querer ter essa função de todos os ministérios, todas as áreas. Muitas vezes o que acontece é que o sistema fica sobrecarregado com tantas questões, tantos pedidos, tantas perguntas que vêm de todo tipo de ministérios sobre todo tipo de questões e que depois às vezes não consegue, se calhar, responder em tempo útil ou dar a devida atenção àquilo que é politicamente mais relevante e parece ter sido aqui o caso.

Muito bem. Parece, só para perceber, há esclarecimentos ainda a dar por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque todas as declarações iniciais parece que há aqui inicialmente uma surpresa, depois uma tentativa de perceber ao certo o que é que se passa. Há aqui, de certa forma, um passa-culpas para o Ministério da Defesa, mas depois, hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros a dizer que foi uma falha de comunicação apenas no gabinete dos Negócios Estrangeiros.

Parece ter havido no passado alguns casos em que houve realmente problemas de comunicação entre o ministro da Defesa e o ministro dos Negócios Estrangeiros em relação a questões de política externa. Houve aquele caso, por exemplo, inclusive dos F-35, em que aparentemente não teria havido aí uma coordenação nessa posição do ministro da Defesa. Mas neste caso, aparentemente, ter-se-á inicialmente pensado que seria isso, mas depois percebeu-se que era realmente um problema de comunicação interna no ministério, no fundo, entre os serviços e depois a parte da tutela política. Mas eu acho que também é importante perceber se realmente houve aí esta iniciativa de deixar claro que não estamos em tempo de rotina e até porque as relações com os Estados Unidos estão um bocadinho mais incertas, que se calhar valia mais a pena Portugal ter aqui uma palavra mais forte e não se estar por aqui a declarar sempre um sim a este trânsito de aviões norte-americanos. Teremos de perceber isso. Agora, daí a dizer que é preciso ministros que se demitam e que isto é uma violação terrível da política externa portuguesa. Vamos lá ver, eu acho que há que esclarecer isto, inclusive com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos disserem: " Estes aviões foram uma condição indispensável para Israel aceitar o plano de paz, para haver um cessar-fogo em Gaza." Portugal estava contra, não deixava os aviões passarem. Acho que temos que ter aqui alguma noção de como é que se faz a política externa e que às vezes é preciso chegar a compromissos, por exemplo, pra alcançar coisas bastante desejáveis como a paz ou a libertação de reféns ou ajuda humanitária aos civis em Gaza. Mais uma vez, a questão pode ter sido essa, Israel como contrapartida por deixar entrar mais ajuda, quer que os aviões vão. Se calhar faria sentido deixar passar, não?

Muito bem, vamos falar da flotilha, até porque foram detidos os ativistas portugueses e outros ativistas. Alguns já começaram a ser repatriados, mas há atrasos também por causa de feriados religiosos, neste caso, em Israel. Há críticas do Bloco de Esquerda ao governo por falta de informação ou por não estar a divulgar a informação ao partido sobre estes ativistas. O que se sabe é que estão detidos, estão numa prisão e que a qualquer momento podem ser enviados novamente para Portugal. O governo deveria ter feito mais neste caso, entendes estas críticas?

Sim, o próprio Rui Tavares também veio dizer que queria protestos mais energéticos do governo, etc. Vamos lá ver. O governo não tem de alterar a sua política externa porque há uma flotilha ou deixa de haver uma flotilha que tem três ou quatro portugueses, ou porque há um setor da sociedade portuguesa, por enquanto aparentemente minoritário, que defende uma posição diferente. Quem define a política externa é o governo, define isso em função do seu programa, do resultado em eleições, não é em função de haver mais ou menos protestos, manifestações ou flotilhas humanitárias. Obviamente, também não é por eventualmente não estar de acordo com a posição, com a agenda política, seja interna, seja externa, de um determinado ator político, que se ele for detido num país estrangeiro, deve deixar de exercer aquilo que é a sua obrigação, que é garantir apoio consular, ou seja, garantir que há um contato com essas pessoas, que elas não são maltratadas por ser portuguesas, que não são discriminadas ou tratadas ilegalmente por ser portuguesas e que tão depressa quanto possível, também respeitando a lei interna do respectivo país, que podem regressar a Portugal. Havendo condições para isso, facilitar também essa tarefa. É isso que cabe ao governo português, é dar apoio consular. Não cabe ao governo português mudar a sua política nas relações com Israel ou com qualquer outro Estado, porque há três ou quatro portugueses envolvidos num protesto. Isso é obviamente um absurdo e não me parece que esse tipo de críticas façam algum tipo de sentido.

Muito bem. Entretanto, ainda para abordar neste gabinete de guerra, o plano de paz apresentado pelos Estados Unidos da América e que teve luz verde de vários países no Médio Oriente, teve luz verde de Israel, foi tendo algum consenso, aguardava-se uma resposta do Hamas e o Hamas está a apontar para uma resposta negativa. Queria perceber se isto te surpreende de alguma forma e que próximos passos é que vamos ter, o que se espera agora perante esta posição?

A minha interpretação é que o Hamas não se atreveu, para já, a dizer que recusa o plano. O que está a dizer é que recusa ser encostado à parede, isso, do meu ponto de vista, é bastante revelador, é o mais importante, quer dizer que está a ser muito pressionado pelos países árabes que tradicionalmente têm relações ou que dão algum tipo de apoio ao Hamas. Acho que aqui em particular, certamente é o caso do Qatar. O Qatar teve, por exemplo, esta coisa extraordinária de ver o primeiro-ministro de Israel ser forçado a publicamente pedir desculpa, com Donald Trump lá a assistir a uma chamada ao Emir e a prometer que não volta a acontecer aquele ataque ao Qatar. Isso obviamente tem contrapartidas e é evidente que realmente o Hamas está a ser muito pressionado. Aparentemente, o que eles querem é, apesar de tudo, ter alguma capacidade de ter alguma influência no acordo final e para já, aquilo que parece prioritário é a questão de uma espécie de calendário de retirada, garantias sobre a retirada de Israel e sobre um fim definitivo às ações militares. Se for isso, talvez seja possível avançar-se nesse sentido e o facto de ser apenas isso, parece-me muito revelador da extrema fraqueza do Hamas, mesmo nas declarações que também têm aparecido, eles próprios referem que têm que ter em conta o facto deste acordo não ser o ideal, mas haver uma situação dramática na Faixa de Gaza. Esperemos que isso seja realmente assim. Não me parece que seja, na verdade, sobretudo por causa dessas preocupações humanitárias, é porque o Hamas está numa situação muito difícil, quer militarmente, sob enorme pressão de Israel, quer em termos de apoios na região, em que inclusive o Irão, que era o seu grande apoiante, está também numa posição de uma grande fragilidade.

Está feita esta edição do Gabinete de Guerra. Bruno, um abraço.

Obrigado.