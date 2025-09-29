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Gabinete de Guerra na Rádio Observador com o especialista em Relações Internacionais, Bruno Cardoso Reis. Boa tarde, Bruno, bem-vindo. Conheci este Gabinete de Guerra com o encontro que junta na Casa Branca Donald Trump e Benjamin Netanyahu. O que esperar deste encontro? Há uma expectativa criada pelo presidente dos Estados Unidos que o cessar-fogo em Gaza pode estar para breve. É essa a tua convicção?

Eu tenho sido sempre muito prudente em relação a essas previsões, em relação a cessar-fogos, acordos relativamente a Gaza e infelizmente isso muitas vezes tem sido validado. Acho que temos de manter esta disciplina analítica, que há muitas especulações, muitas vezes os acordos estão iminentes, já está tudo aparentemente acordado e mesmo assim depois não avançam. Portanto, acho que temos de esperar que haja realmente sinais públicos claros dos dois lados, dos dois beligerantes, do Hamas e de Israel, de que há realmente um acordo, e não apenas declarações, nomeadamente dos mediadores e em particular, aqui neste caso, dos mediadores norte-americanos. Sabemos que ainda por cima, no caso do Donald Trump, realmente muitas vezes aquilo que ele diz e aquilo que realmente acontece não é a mesma coisa. Ou seja, ele tem este estilo muito hiperbólico, até de uma retórica muito maximalista, em que tudo parece possível e muitas vezes depois não se concretiza. Portanto, acho que tendo em conta até esse histórico, quer de dificuldades de chegar a um cessar-fogo em Gaza, quer das declarações de Donald Trump, temos que ter aqui grande prudência. Agora, apesar de tudo, temos outras declarações de vários envolvidos a dizer que realmente estaremos mais próximos do que estávamos e, portanto, pode ser que, de facto, um encontro direto entre Trump e Netanyahu seja aqui crucial, que o próprio Netanyahu queira no fundo oferecer esse prêmio político a Donald Trump. Porque realmente parece evidente que neste momento a situação do Hamas é cada vez mais frágil, a situação da população civil em Gaza é dramática, a situação dos reféns também é terrível, mas quem tem resistido mais realmente a um cessar-fogo tem sido realmente o governo Netanyahu e, portanto, eu diria, pelo menos estará na sala com Donald Trump aquela pessoa que parece ter aqui a palavra decisiva, a palavra última em relação a este acordo. Portanto, não será impossível que saia daqui, de facto, fumo branco, vamos dizer assim, um sinal positivo, mas acho que não podemos dar isso como garantido.

Um futuro eventual cessar-fogo e um plano de paz para a região pressupõe o afastamento do Hamas e a assunção de responsabilidades por parte da Fatah, da Autoridade Palestiniana. Parece possível?

Para já, vamos tendo mais informação, informação mais detalhada sobre o que fazer em Gaza. Mas também é preciso dizer que muitos dos aspectos deste plano, no fundo, não são propriamente novidade. Não é por aí. Mas essa questão, por exemplo, é uma questão crucial, que há aqui uma espécie de zona cinzenta. Parece que a ideia será haver uma desmilitarização do Hamas e o fim da administração de Gaza pelo Hamas, que durou muitos anos. E que para substituir essas funções haveria, por um lado, uma força internacional, sobretudo com tropas árabes, por exemplo, isso será aceitável para Israel, não quererá outras tropas, confiará em tropas árabes. Por exemplo, esta ideia de que haverá uma autoridade internacional, um pouco no modelo, por exemplo, do que se verificou nos Balcãs, na Bósnia, etc. Um alto comissário nomeado pela comunidade internacional.

Falava-se em António Guterres, não é?

Fala-se muito em António Guterres. Neste caso, parece ser também a ideia de uma coisa mais coletiva, portanto ele seria no fundo um primus inter pares, mas haver uma espécie de alto comissariado, também para acolher personalidades de diferentes países, diferentes regiões. Mas haveria depois, e isso é a questão crucial, autoridades palestinianas, mas será da Autoridade Palestiniana ou serão tecnocratas que não estão claramente afiliados com a Autoridade Palestiniana, algo aqui na zona cinzenta, porque um dos problemas é que realmente Netanyahu insiste muito em não reconhecer a Autoridade Palestiniana, em questionar a sua legitimidade, a sua eficácia, e em pôr em questão não apenas o Hamas, isso toda a gente percebe e cada vez é mais consensual, felizmente, que qualquer Estado palestiniano governado pelo Hamas seria um Estado jihadista, terrorista, autoritário, com todo tipo de problemas em termos quer de repressão interna, todo o tipo de direitos fundamentais, quer em termos de, eventualmente, violência externa, mas mesmo em relação à Autoridade Palestiniana, isso não parece que seja aceitável pelo atual governo israelita. E portanto, essa será provavelmente uma das dificuldades a resolver, eventualmente aqui com alguma fórmula que permita acomodar, digamos, criar aqui uma espécie de zona cinzenta, que permita aos dois lados reclamar algum tipo de vitória, isto na perspectiva otimista de que o acordo acabe por avançar.

Voltemos então agora o nosso olhar para a Moldávia e para a vitória do partido Ação e Verdade, partido no poder, partido pró-europeu, que está no poder desde 2021 e que obteve mais de 50% dos votos. Uma grande derrota para a Rússia?

Sim, uma grande derrota para a Rússia, ou seja, a Moldávia é o país mais pobre da Europa, é um pequeno país encravado entre a Romênia E a Ucrânia, mas se os ouvintes olharem para o mapa, vão perceber porque aquele é tão importante no contexto atual. Ou seja, há aqui uma pequena zona do leste da Moldávia que é um pouco o equivalente do Donbass, ou seja, uma zona onde, por razões históricas, no período soviético, se instalou muita população russa e criou-se uma zona separatista onde há uma pequena presença de tropas russas. Agora, o problema é que se toda a Moldávia se transformasse numa espécie de estado-satélite russo, e os russos investiram imenso, quer em desinformação, quer em corrupção. Temos tido ao longo de meses e meses muitos dados a apontar nesse sentido, para procurar criar aqui uma dinâmica populista de queixas com problemas econômicos que são reais e em boa parte, aliás, criados pela própria Rússia também, inflação do preço de energia, etc., mas que a resposta a isso seria uma aproximação, uma colagem, uma satelização. Ora, toda a Moldávia passar a ser uma espécie de grande Transnístria, ou seja, criar-se aqui uma espécie de base para uma presença russa nessa zona significava criar na retaguarda da Ucrânia uma espécie de quinta coluna russa, ainda por cima ameaçando diretamente o principal porto ucraniano, a cidade de Odessa, que foi um dos grandes objetivos da Rússia na fase inicial da invasão, e que é crucial para manter o acesso da Ucrânia ao mar, para manter a sua capacidade de exportação, por exemplo, dos famosos cereais, que foram um problema no início. Tudo isso mostra como realmente é crucial esta questão da Moldávia. E de fato, aqui a boa notícia é que, aparentemente, apesar de todas as dificuldades e todos os esforços e investimentos russos, os moldavos não se deixaram enganar e continuaram a preferir apostar no modelo de liberdade, democracia, prosperidade, numa política externa também própria, e recusaram a satelização pela Rússia. E esse é todo o problema de toda essa tese de que a Rússia tem uma espécie de direito a ter uma esfera de influência e que o problema é que os países da NATO vão invadir, vão interferir nessa esfera de influência. O real problema é que a Rússia não tem uma esfera de influência, porque uma esfera de influência pressupõe que esses países queiram ser influenciados, que a Rússia tenha coisas interessantes a oferecer a esses países. Ora, o grande problema da Rússia é que num contexto livre, em que não haja coerção, não haja violência, não haja corrupção, não haja manipulação de resultados, sistematicamente as pessoas, ou pelo menos com muita frequência, com mais frequência do que o contrário, optam realmente por partidos e por governos que não querem alinhar com a Rússia, que acham que essa não é a melhor opção para o seu país.

Queres também trazer, a propósito deste conflito no leste da Europa, trazer este gabinete de guerra, a ameaça do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, de fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia. É um facto relevante?

É um facto, eu diria, duplamente relevante, pelo menos. Um é que J.D. Vance aparecia muito, basta recordar aquele episódio lamentável na Casa Branca de Zelenski em abril, aparecia muito como a face da linha dura mais hostil à Ucrânia, mais hostil à ajuda à Ucrânia, a manter seu apoio à Ucrânia, e mais favorável a uma aproximação à procura de um acordo quase a qualquer preço com a Rússia. Portanto, desse ponto de vista, é relevante que seja o vice-presidente Vance, e não, por exemplo, Marco Rubio ou o general Kellogg, a vir defender essa posição. Isto parece querer dizer que nos equilíbrios de poder no interior da Casa Branca, há um setor cada vez mais forte, inclusive com elementos importantes que mudaram de lado, que deixou de achar que é possível realmente negociar de boa-fé com a Rússia, que considera que a Rússia, de fato, é isso que diz J.D. Vance, para justificar esta questão, de que a Rússia não está a negociar de boa-fé, não está a procurar chegar a um cessar-fogo, e portanto, que é preciso fazer aqui pressão. Aquilo que foi sendo dito por muita gente, desde o início, que é a Rússia nunca negociará realmente de boa-fé, a não ser que seja obrigada. Não tem nenhum incentivo para avançar com o cessar-fogo, se achar que os Estados Unidos estão numa lógica de retirar apoio à Ucrânia e não de reforçar esse apoio. Portanto, isso é bastante relevante. Os mísseis em si, os mísseis Tomahawk, que têm o alcance de 2500 km, seriam extremamente relevantes. Não seriam certamente para atingir cidades, para atingir o Kremlin. A Ucrânia não tem feito isso, apesar de estar há mais de três anos a ser sujeita a ataques indiscriminados contra a sua população civil. O que tem feito é atacar infraestrutura crítica, instalações militares, instalações industriais militares. Mas desse ponto de vista, de fato, a possibilidade de repente passar a alargar o âmbito desses alvos com um nível de eficácia e de poder destrutivo, que é impossível de conseguir, por exemplo, com drones, para 2500 km, isso seria realmente potencialmente de um enorme impacto. Ou seja, muitas das fábricas, por exemplo, que estão a produzir estas centenas de drones que estão a causar enorme destruição nas cidades e mortandade entre os civis ucranianos, poderiam ser visados por esses mísseis norte-americanos. Mas tudo isto é apresentado apenas como uma ameaça. Eu acho que em si isso é relevante, é uma forma de fazer pressão sobre a Rússia, mas estamos longe de assistir ao anúncio de que isso irá acontecer, ou o anúncio de que isso irá acontecer por oferta dos Estados Unidos. Todas estas ofertas de armamento agora na administração Trump parecem ser sempre condicionadas à ideia de que alguém terá de pagar por isso, e não serão os Estados Unidos.

Isto acontece numa altura em que a Dinamarca encerrou o seu espaço aéreo, tendo em conta também os episódios recentes de drones que invadiram o mesmo espaço aéreo. De que forma interpretas esta atitude? E partindo do pressuposto que de fato os drones são russos, de que forma interpretas esta atitude de Moscovo, uma atitude provocatória que visa num fim último exatamente o quê?

Moscovo está a jogar nesta chamada guerra na zona híbrida. Eu esta semana, ou melhor, no final da semana passada, terminei um texto de um novo estudo em que tivemos um encontro também no Colégio de Defesa da NATO, precisamente a explorar esta questão: o que é isto da zona híbrida, o que é isto da zona cinzenta, o que são ataques híbridos. Eu prefiro a ideia de ataques na zona cinzenta do que propriamente híbridos. Híbridos só nos diz que é uma mistura de várias coisas. Aqui, no fundo, o que é distintivo disto é que não estamos a falar de ataques convencionais militares, que sejam facilmente identificados como tal. Estamos a falar de drones que podem ser ou não ser russos. Estamos a falar de aviões de combate que entram no espaço aéreo, mas não disparam contra ninguém, portanto podem sempre dizer que houve um engano ou que o engano vem do outro lado. É sempre esta zona cinzenta em que é muito difícil atribuir de forma clara, quer a origem, quer a intenção destas ações. O que isso significa, no fundo, é uma forma permanente de criar pressão, instabilidade, insegurança, incerteza da parte da Rússia, sem correr o risco de uma retaliação mais forte, mais robusta. É essa a dificuldade, é isso que se tem aqui de fazer. Do meu ponto de vista, já há muito tempo que os países europeus membros da NATO, sobretudo estes da linha da frente, do norte e do leste, deviam ter preparado regras de empenhamento muito mais robustas, deviam ter capacidades de antedito muito mais eficazes, inclusive aprendendo com os ucranianos, sendo que realmente os drones são particularmente úteis deste ponto de vista, porque assistimos a uma multiplicação da venda de drones. Basicamente qualquer pessoa pode ter um drone, e isso torna muito mais difícil esta questão da atribuição ou da sua neutralização eficaz. Aliás, é revelador que a Dinamarca tenha optado por simplesmente impedir o voo de drones durante o período de uma semana, agora na preparação e durante a cimeira da União Europeia que lá se vai realizar. Isto mostra bem o nível de dificuldade de lidar com isto. Eu acho que há uma dificuldade intrínseca, mas também já se podia ter feito mais. Acho que isso também revela que, de facto, a Europa tem que perceber de uma vez, pode ser que isto seja útil desse ponto de vista, que não bastam declarações, não bastam declarações de intenção ou de gasto futuro, tem realmente de se acelerar muito mais o investimento em defesa, sobretudo em certas áreas fundamentais. Uma delas é claramente a produção de drones pra utilização pelas Forças Armadas europeias e depois a criação de sistemas de neutralização de drones, que também sejam sustentáveis em termos de custo-benefício. Ou seja, não se pode estar a usar mísseis que custam $1 milhão para abater drones, mesmo os drones militares mais avançados, que custam eventualmente algumas dezenas de milhares ou poucos milhares de dólares. Isso, obviamente, do ponto de vista da guerra económica, não faz nenhum sentido.

Sendo que a Alemanha parece que, de facto, está a tomar essa dianteira. Por exemplo, hoje um objeto de análise por parte da jornalista Teresa de Sousa no jornal Público, a Alemanha, o empenhamento que está a fazer e os gastos que está a fazer nesta área da defesa. Bruno Cardoso Reis.

E a Grã-Bretanha a mesma coisa.

A mesma coisa.

Também anunciou a mesma prioridade.

Bruno Cardoso Reis, obrigado. Historiador, especialista em segurança internacional, foi o convidado de hoje de Gabinete de Guerra.