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Gabinete de Guerra esta manhã com a análise de Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional. Bom dia, Francisco, bem-vindo.

Bom dia.

Bom dia. Mesmo sem Estados Unidos e Israel, começou esta segunda-feira uma conferência internacional da ONU para discutir a solução de dois Estados. Francisco, uma solução há anos defendida por vários países, mas que nunca passou disso. Pode ser diferente desta vez?

Há anos não, há décadas.

É uma fórmula exactamente-

Já mesmo desde 1967 que temos esta discussão sobre o problema dos dois Estados. Claro que tivemos agora um pequeno desenvolvimento, que foi o anúncio do reconhecimento francês que virá em setembro, na Assembleia Geral. E por que isto está a acontecer? Porque tivemos o conflito em Gaza já há um ano e meio, e especialmente porque o Tribunal Internacional de Justiça, sensivelmente há um ano, veio dizer que a ocupação israelita da margem ocidental tinha que cessar e era ilegal. E, portanto, Israel não podia invocar razões de segurança para continuar lentamente a ocupar e anexar a margem ocidental. E, portanto, era preciso avançar com o processo político tendente à constituição de um Estado palestiniano. Agora, qual é que é o grande problema? É que a possibilidade de constituição de um Estado palestino é uma anátma para Benjamin Netanyahu, para a direita israelita, para a extrema-direita israelita. Toda a carreira política de Netanyahu, desde o final dos anos 90, foi feita contra esta possibilidade. Portanto, ele tudo fará para impedir isso.

Para impedir, claro.

E eu creio que vamos entrar aqui num momento charneira nas relações internacionais, que eu acho que é um momento muito parecido com o que tivemos, por exemplo, com a África do Sul nas últimas décadas do apartheid, que é: o que nós vamos fazer em relação a isto? Vamos ignorar o povo palestino e o direito à autodeterminação ou vamos levar isto a sério? E esta conferência vai a alguns Estados que estão a perceber que é mesmo necessário relançar este processo político e dizer a Israel que tem que tomar uma decisão se pretende ser um membro de pleno direito da comunidade internacional, se pretende ser um Estado pária nas relações internacionais. Eu falei da África do Sul, mas podia falar de Portugal.

Claro, sim.

Nós até 1974 tínhamos um projeto colonial e tivemos, por exemplo, a autodeterminação, a declaração de independência da Guiné-Bissau em 73 e fomos um Estado pária nas relações internacionais. É verdade que Israel foi atacada em 67, mas 1967 foi há mais de 50 anos e, portanto, já havia muito tempo para resolver o problema do povo palestino e designadamente reconhecer o direito a constituir-se como um Estado. Muita gente olhou para o 7 de outubro como uma possibilidade disso vir a acontecer, porque mudou a situação e as circunstâncias. Evidentemente que o Hamas não pode ser parte da solução de um governo palestino e foi muitas vezes invocado, designadamente por este governo de Israel, como a razão pela qual não se podia avançar para dois Estados, porque é uma organização terrorista e, portanto, era impossível ter um Estado palestino governado por eles. Mas a autoridade palestiniana é o governo legítimo da Palestina, renunciou à guerra, à força, reconheceu o Estado de Israel e, portanto, esse seria o caminho, mas nunca com este governo de Israel. Agora, também temos um outro problema que também fez referência, que é a circunstância dos Estados Unidos não estarem presentes e sancionarem.

Falam numa conferência inoportuna que está longe de promover a paz e diz que só vai dar força ao Hamas.

Pois, essa é a discussão sempre. É sempre inoportuno, permeia o Hamas, permeia o terrorismo, não respeita as vítimas do 7 de outubro. Mas eu penso, enfim, o 7 de outubro já foi quase há dois anos e o problema político permanece. E a grande discussão que nós temos, especialmente no último ano, porque o Hamas foi derrotado militarmente. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel terá dito no início do mês que o Hamas estava morto. Eu lembro que há um ano, Joe Biden veio dizer que o Hamas já não era um problema de segurança para Israel, porque Israel interviu militarmente, destruiu a Faixa de Gaza e isso depois tem que ter consequências. As consequências depois vêm para o plano político. E esse é que foi o grande problema desta intervenção militar de Israel em Gaza. Ela justificou-se ao abrigo do direito de legítima defesa, mas depois era preciso uma solução política que Israel simplesmente não dá. Não dá, nem sequer avançamos para um cessar-fogo nos últimos tempos. E, portanto, é preciso pressão sobre Israel para avançar para a solução política. E evidentemente, é preciso dizer a Israel, porque nós falamos muito em Gaza, esquecemos o que se passa na margem ocidental, que aquela ocupação tem que cessar, tem que acabar. E tem que haver uma solução política, designadamente aquela que foi negociada nos Acordos de Oslo, que até pode passar por uma troca de território, porque é verdade que entretanto Israel expandiu-se para parte da margem ocidental, designadamente à volta de Jerusalém. Estamos a falar de centenas de milhares de pessoas que agora lá vivem, portanto, é evidente que é muito difícil que voltemos à situação que estávamos em 1967, mas é preciso pelo menos discutir isso. Agora, o que Israel e os Estados Unidos dizem? Não podemos sequer discutir isto. Por quê? Porque isto significa permear o terrorismo. Agora, não me parece que seja uma justificação razoável.

Entretanto, Trump admitiu existir fome na Faixa de Gaza e sugeriu ao governo de Netanyahu que faça as coisas de forma diferente. Francisco, o que podemos esperar que seja a resposta do primeiro-ministro israelita, que em declarações à imprensa voltou a dizer que é o Hamas que impede que os alimentos cheguem à população. Importa referir que agora há também ONGs israelitas a acusar Israel de genocídio.

Bem, em relação à primeira parte, parece-me bastante interessante que Donald Trump vê muita televisão como nós, e que estamos muito atentos às notícias e diz o óbvio, que toda a gente vê. Já Netanyahu vem dizer que tudo isto é fabricado, tudo isto é mentira, são fake news, não há fome nenhuma, quando todos os relatos que vêm na imprensa internacional de médicos que estão em Gaza relatam situações de médicos nos hospitais de Gaza que caem para o lado de fome e, portanto, a situação é particularmente difícil. Há pela primeira vez relatos, sei que são números do Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, de pessoas que estão a morrer por fome E isso é o fim da linha, porque ainda que a ajuda humanitária entre agora, aquilo que preocupa são os efeitos a longo prazo das crianças, dos jovens, que vão ter a sua vida muito limitada por esta experiência que estão a passar agora de estarem completamente subnutridos. Muita gente irá morrer nos próximos anos com doenças associadas ao problema que existe agora. E é um problema que foi criado por Israel. Por quê? Porque durante dois meses, entre março e maio, não deixou entrar ajuda humanitária. A responsabilidade é de Netanyahu. Não deixou entrar ajuda humanitária. E, por outro lado, decidiu, na estratégia que tem há dois anos diabolizado as Nações Unidas, que iria distribuir essa ajuda criando uma fundação que tem quatro pontos de entrega de ajuda humanitária, eu repito, quatro, quando as Nações Unidas tinham 400. E o resultado foi que as pessoas se acumularam para receber essa ajuda, tiveram que tomar uma decisão muito difícil todos os dias, que é arriscar morrer de fome ou arriscar morrer a procurar ajuda, e cerca de mil pessoas, entretanto, morreram, seja porque foram esmagadas, seja porque foram baleadas junto a esses postos de distribuição de comida. E esta responsabilidade é do governo de Israel. E tanto é que o governo de Israel, nos últimos dias, abriu a possibilidade de outros estados entregarem ajuda por via aérea. Repare, Maria João, quando se entrega ajuda por via aérea, significa que tudo falhou. Tudo falhou, porque entregar ajuda por via aérea é muito ineficiente, não vai resolver o problema, é muito caro, ainda por cima é arriscado, porque aquela ajuda pode cair em cima de alguém, ferir essa pessoa ou mesmo matá-la. Israel é que sempre decretou pausas humanitárias. Muito claramente, Netanyahu percebeu o problema que criou, mas não reconhece. E mais uma vez, é um salto em frente, dizendo: "Tudo é culpa do Hamas, não há fome". Isto é inacreditável, como é que alguém tem a desfaçatez de negar a realidade e, acima de tudo, negar a responsabilidade pelos problemas que neste momento existem. Claro que o Hamas tem responsabilidade, mas o Hamas não pode servir de desculpa para absolutamente tudo. Aliás, o Hamas aproveita isto, este é que é o ponto. O Hamas, neste momento, até quer um cessar-fogo. Por quê? Porque percebe que Israel está muito pressionado pela comunidade internacional e aproveita a situação, mas aproveita uma situação que foi criada por Israel. Não havia necessidade nenhuma de bloquear a entrada da ajuda humanitária, não havia necessidade nenhuma de arrastar as Nações Unidas. Tudo isso foram problemas criados por Israel. E depois há aqui uma outra questão, que é uma questão jurídica, que tem a ver com a circunstância de Israel ser a potência ocupante e ser Israel que tem a responsabilidade de alimentar a população de Gaza, enquanto Estado. O Hamas não é um Estado, o Hamas é uma organização terrorista. Nós, evidentemente, não temos capacidade de pressionar o Hamas a fazer absolutamente nada. A única coisa que temos que fazer é combater o Hamas. Já em relação a Israel, temos que pedir responsabilidades. Agora, se o próprio governo de Israel nega uma situação de fato que existe no terreno, então torna-se muito difícil fazer seja o que for, mas aqui pelo menos Donald Trump diz o óbvio e não entra neste tipo de estratégias de fugas em frente do governo de Israel.

E Francisco, sobre as ONGs israelitas?

Sobre as ONGs israelitas, a discussão do genocídio. Eu acho que resulta também da situação de fato. Há aqui uma questão fundamental que neste momento começa a ser discutida, e para mim sempre foi essencial para nós chegarmos à conclusão sobre se existe um genocídio ou não, que é: qual é a razão de ser dessa intervenção militar de Israel neste momento? Ainda há algum objetivo militar que esteja a ser perseguido? Israel diz que sim, que o Hamas continua a existir, portanto, toda essa intervenção militar se destina a eliminar o Hamas. Agora, se de fato isso não for assim e o objetivo for eliminar a população palestiniana, então teremos um genocídio. Francamente, eu acho que o objetivo do governo de Israel, ainda que não declarado nos últimos tempos, tem sido mais uma hipótese de limpeza étnica. Aliás, ouvimos falar muito da questão da Riviera do Oriente Médio, a hipótese de imigração forçada, de expulsão da população palestina. Parece haver indícios de uma política de Estado tendente à possibilidade de expulsão da população palestina de Gaza. Isso não configuraria um genocídio, configuraria uma limpeza étnica e o Hamas continua lá. Portanto, a intervenção militar continua a ter esse objetivo. E aquilo que nós vimos nos últimos dias, com Israel a permitir ajuda aérea, com Israel a fazer pausas humanitárias, resulta justamente da circunstância de Israel perceber que se não fizesse isso, então poderia ser acusada com fundamento de estar a cometer um genocídio, porque estava a matar a população palestiniana através da fome. E essas opiniões dessas ONGs israelitas servem também, mais uma vez, para colocar pressão sobre Israel, para chamar a atenção para uma situação que chegou a um ponto limite. Falamos sempre sobre a possibilidade de existir uma catástrofe humanitária, a verdade é que ela está a ocorrer neste momento em Israel, com pessoas a morrer em Gaza de fome. E daí é que vêm estas opiniões destas ONGs neste momento específico.

Francisco Pereira Coutinho, muito obrigada pela sua análise. Boa semana, Francisco.

Boa semana. Obrigada.

Obrigada.