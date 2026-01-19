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Começa agora o Gabinete Guerra das manhãs 360 esta segunda-feira com a análise do coronel José do Carmo. Bom dia, bem-vindo, coronel.

Bom dia.

Bom dia. O fim de semana ficou marcado pelo anúncio de Donald Trump de impor sanções a vários países europeus até haver acordo sobre a compra da Gronelândia. As reações têm sido muitas. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, diz que está a coordenar uma resposta conjunta dos Estados-membros. Emmanuel Macron diz que a ameaça é inaceitável e que os europeus vão responder de forma unida e coordenada. Já a presidente da Comissão Europeia, por exemplo, diz que as tarifas minam as relações transatlânticas e arriscam uma perigosa espiral descendente. Coronel, como é que olha para tudo isto e que resposta unida pode ser esta?

Para já, eu olho para isto como uma tentativa Trump de fazer um blefe. O fundo está a jogar pôquer e entra com tudo na tentativa de intimidar a outra parte. Donald Trump quer a Gronelândia, isso já todos sabemos, que é uma questão quase pessoal, porque de facto, em termos de objetivos estratégicos dos Estados Unidos, não há ali uma necessidade de ocupar a Ucrânia ou daquilo ser território ucraniano. Agora, estas tarifas anunciadas, não quer dizer que se vão aplicar, até porque hoje provavelmente sairá um acórdão do Supremo Tribunal justamente sobre tarifas, sobre a legalidade das tarifas, muitas delas que Trump tem estado a aplicar e que muitas vezes não têm razões comerciais, razões de segurança interna, a segurança dos Estados Unidos, e o Supremo Tribunal se não sair hoje, é nos próximos dias que sai. Agora, a Europa é considerada um ator dependente pelos Estados Unidos e portanto o Trump faz aquilo que é habitual, pressiona o fraco ou aquilo que lhe parece fraco. E como qualquer bulle de recreio, espera que no fundo eles recuem e que ele fique na mão de cima. Agora, o fato de impor tarifas a países que fazem exercícios da NATO na Gronelândia, não tem qualquer sentido. É nitidamente uma reação de frustração. Não há ali qualquer objetivo prático, porque não é a Alemanha, ou a Holanda, ou a Noruega que vão decidir vender ou não a Gronelândia. Quando muito seria a Dinamarca, se o pudesse fazer, se fosse legal em termos internos, também não é. E portanto, impor sanções ou tarifas a estes países, que no fundo são as tarifas da Europa, porque é preciso ver que as tarifas na União Europeia caem-se em cascata sobre todos. Pode haver aqui uma tentativa de dividir a Europa, dividir os países da Europa, porque Trump, de modo geral, vê a Europa, digamos, que a entidade política, a União Europeia, como uma coisa desagradável, uma coisa que não é no interesse dos Estados Unidos. E portanto, esta tentativa de dividir países, isto faz sentido em termos da visão Trump para o mundo.

Ainda sobre a Gronelândia, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, vai reunir em Bruxelas com os ministros da Defesa da Dinamarca e dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia. Rutte, que tem recusado comentar as pretensões de Trump de comprar a Gronelândia. Coronel José do Carmo, o que é que podemos esperar deste encontro? Um reforço da necessidade de se garantir a segurança na região do Ártico?

Sim, mas a segurança está garantida desde sempre. Esta súbita preocupação da América com a segurança física, não estou a falar aqui de segurança em termos de a Gronelândia poder ser cooptada pela China. Isso pode acontecer, mas aí não tem a ver com meter lá mais navios ou mais barcos. A Rússia não vai invadir a Gronelândia. A Rússia não mete assim os seus barcos e vai agora ali fazer um desembarque na Gronelândia. Isso não está nos prognósticos, não está no horizonte. É uma falsa ameaça. A ameaça real que a América pode invocar é uma ameaça da China controlar as infraestruturas da Gronelândia, controlar com o poder. Não é uma ameaça militar, não vai invadir a Gronelândia, nem a China, nem a Rússia vai invadir. E os Estados Unidos, de facto, têm lá na Gronelândia aquilo que querem. Os tratados permitem ter lá até as tropas todas, um porta-aviões, dois porta-aviões, podem lá meter várias bases. Tudo isso está garantido por tratados. Não há aqui nenhuma necessidade física de segurança acrescida. E na verdade, os países da NATO, do qual os Estados Unidos fazem parte, têm feito lá exercícios e portanto, em qualquer momento, aquilo é território da NATO, é um território que se for atacado, desencadeia obviamente as garantias do artigo quinto do tratado. Por isso, não há aqui nenhuma real ameaça que se perspetive no horizonte, a não ser esta.

A única ameaça é dos Estados Unidos, não é? A própria.

Sim, eles também fazem parte da NATO e têm lá bases, e podem ter lá mais que uma, podem ter lá as que quiserem, é uma questão de acordos. Enfim, isto vai se saldar no fim com mais um tratado, e depois ficamos todos outra vez amigos, penso eu que será a hipótese mais razoável, porque enfim, neste momento já não se seguirá nada que não seja coisas estranhas, pelo menos na retórica. Depois, na realidade, basta os Estados Unidos poderem vetar ou de alguma maneira dar uma opinião decisiva sobre empresas chinesas que se instalam na ilha ou que tentam criar lá projetos infraestruturais. Basicamente é isso.

Entretanto, uma delegação ucraniana esteve este fim de semana nos Estados Unidos para discutir o acordo de paz com a Rússia. Coronel, o que sabe deste encontro? Os representantes norte-americanos têm negociado em separado com Kiev e com Moscovo, sendo que há várias questões para resolver, incluindo o futuro dos territórios ocupados e as garantias de segurança para a Ucrânia.

Pois, mas neste momento, a grande segurança é os territórios ocupados, são os muros nos quais bate toda... Porque Donald Trump, já é evidente para toda a gente que no encontro que teve no Alasca, terá no fundo dito, ou garantido, ou sugerido a Putin que sim, estava garantido ali o resto do Donbass e portanto a Ucrânia iria aceitar. Trump, ao pressionar, pressiona sempre o mais fraco.

E acho que Zelensky ia ceder, não é?

Sim, mas o objetivo da América, dos Estados Unidos, é uma guerra longa entre a Ucrânia e a Rússia empurra a Rússia para o colo da China Portanto, o Trump quer, no fundo, acabar com a guerra e não se importa de ceder território, que não é dele. É como se fosse um vendedor imobiliário, um promotor imobiliário, vende aqui, compra ali. O objetivo central dele parece ser, se não for apenas esta espécie de simpatia que ele tem com o Putin, mas parece ser este, ou seja, evitar que a guerra se prolongue e que a China vá ganhando mais superioridade ou mais controle sobre a Rússia, que é o que está a acontecer, de fato. A Rússia está a ficar subordinada à China em termos de uma série de interesses que tem. E portanto, isto é mau para os Estados Unidos. Eu parto do pressuposto, porque acredito em Putin, que a Rússia ficará por aqui. E esse é o grande erro estratégico da América, é pensar que a Rússia fica por aqui, quando a Rússia não tem, de fato, esse objetivo, tem um objetivo mais vasto. E portanto, ele pretende jogar nisto, ou seja, a garantia de que a Rússia não vai continuar, e isso não há garantia nenhuma, porque Putin tem jogado como mestre esta jogada, e daqui a poucos tempos Trump, mas já não está lá. E, portanto, a Ucrânia não vai aceitar isto, porque sabe perfeitamente o que é que vem a seguir. E as garantias que Trump pode dar de boca, neste momento, já nem são garantias que a própria NATO toma como credíveis. Portanto, isto torna-se cada vez mais difícil. A América tem, de fato, alguma leverage sobre a Ucrânia, na questão das armas, na questão da informação ainda, também tem informação estratégica e tática. E vai continuar a pressionar o Zelensky, vai continuar a dizer que ele é que é o culpado. Na opinião dele, ele é o culpado, porque não quer ceder território. Não quer ceder território, está de fato a prejudicar a América, na visão de Trump.

Sobre o Irão, Donald Trump diz que é hora de encontrar um novo governo, mas também admitiu que, apesar de considerar Reza Pahlavi simpático, duvida da capacidade do filho do antigo xá para liderar o Irão. Quem poderá ser a alternativa, coronel? E será assim tão fácil fazer cair o atual regime?

O atual regime só cai quando houver fendas na Guarda Republicana e no Conselho de Generais que, no fundo, decidem as coisas no Irão. Isto é um bocado como o que se passa na Venezuela, não é muito diferente. Ou seja, na Venezuela há umas forças armadas que, no fundo, é quem tem o poder e, portanto, se mantiverem coesas, são eles que mandam, são eles que têm interesses económicos, estão aí no petróleo, gerem empresas, exactamente como no Irão. No Irão, as grandes empresas, o poder económico e o poder militar estão na posse da Guarda Revolucionária. Note que o racional é o mesmo, ou seja, não serve a Corina Machado nem o Edmundo González para a Venezuela, porque de fato estão fora e não controlam nada lá dentro, não controlam os aparelhos militares. E no Irão é a mesma coisa. A Guarda Revolucionária, um novo xá, se houvesse um novo xá, digamos assim, uma coisa parecida com essa, um novo monarca, também não ia controlar no imediato a Guarda Revolucionária, ia perder negócios. Aquilo só cai no momento em que esta Guarda Revolucionária, os generais, se fraturarem, se houver uma fenda, como acontece na Venezuela. Agora, a maior ou menor pressão que os Estados Unidos exercem sobre o Irão, irão fazê-lo, porque também está a concentrar um dispositivo militar forte outra vez na zona, os Estados Unidos estão a deslocar para lá meios navais e porta-aviões. E portanto, no fundo, pretendem fazer uma pressão como fizeram com a Venezuela e levar a que aquela gente mude o tom e acabe por conduzir o Irão para, paulatinamente, uma política que seja mais consentânea com os interesses americanos na zona.

E vamos com certeza continuar a acompanhar tudo isto. Coronel José Ducar, muito obrigada pela sua análise no Gabinete de Guerra. Uma boa semana para si. Muito obrigada.

Igualmente para si. Muito obrigado.