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Passa agora o Gabinete de Guerra, esta manhã com a análise de Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional. Bom dia, bem-vindo, Francisco.

Bom dia.

Bom dia. Já vamos à Assembleia Geral da ONU, mas começamos pelo encontro entre Trump e Zelensky. O presidente dos Estados Unidos parece ter mudado de ideias. No fim da reunião, defendeu que fossem abatidos os jatos russos que violem o espaço aéreo da NATO e revelou uma nova posição. Afinal, Kiev pode reconquistar tudo aquilo que perdeu. Kaja Kallas disse que a União Europeia estava muito otimista face a esta mudança de tom, mas Francisco, podemos levar a sério esta posição de Donald Trump, que um dia diz uma coisa e depois diz outra?

Ele não disse apenas que a Ucrânia poderia recuperar aquilo que perdeu, poderia ir mais além. Portanto, foi ainda mais do que qualquer um de nós poderia esperar. O próprio Zelensky disse que estava surpreendido. É uma mudança radical e especialmente porque passaram apenas cinco semanas desde a Cimeira do Alasca e, no contexto da Cimeira do Alasca, Zelensky estava a ser pressionado para ceder território que neste momento controla. Temos aqui uma alteração verdadeiramente de 180 graus na posição do próprio Donald Trump. Agora, o que é que poderá explicar isto? Eu creio que Trump terá sido enganado, muito provavelmente por Witkoff, o seu enviado, que terá percebido que Putin queria a paz e por isso precipitou a Cimeira do Alasca. Trump depois percebeu que isso não era verdade. E agora chegou à conclusão que a guerra vai continuar e não está interessado, eu acho que este é que é o ponto interessante, em contribuir para uma paz, designadamente intervindo, garantindo um backstop ou enviando tropas no contexto de um armistício ou de um cessar-fogo. E como não se quer envolver num processo de paz, aquilo que pode fazer neste momento é uma solução que para ele lhe convém, que é vender armas e não ter uma intervenção forte. E portanto, ele diz: "Olha, a guerra vai continuar, a Ucrânia tem todas as hipóteses de ganhar com o apoio da União Europeia", portanto, a União Europeia compra armas aos Estados Unidos. Isto é um arranjo que no final do dia lhe causa muito menos dor de cabeça, porque também não tem os líderes europeus a massacrá-lo constantemente para continuar a apoiar a Ucrânia, mesmo num contexto de pós-conflito. E depois há aqui um outro ponto muito importante, que é a opinião pública norte-americana é fervorosamente pró-ucraniana. E, portanto, esta também é uma medida popular.

Agrade a todos. Exacto.

E o Trump adora ser popular, nós sabemos disso. Apesar de, evidentemente, ele ter investido muito capital político no fim do conflito, mas acima de tudo, e este é que é o ponto importante, e é um dos esteios do trumpismo, não se envolver em guerras que eles consideram estúpidas. E neste momento, os Estados Unidos não estão propriamente muito envolvidos. A única coisa que fazem é vender armas, no essencial.

Entretanto, Zelensky disse esta terça-feira perante o Conselho de Segurança da ONU que a China poderia, se quisesse, forçar a Rússia a acabar com a guerra na Ucrânia. Disse que sem a China, a Rússia de Putin não é nada, mas que muitas vezes a China permanece silenciosa e distante, em vez de agir pela paz. Francisco, tudo verdade, mas devemos depositar esperanças em Xi Jinping?

Para que a guerra termine a curto prazo, não, porque falávamos há bocado da questão da Rússia. Esta situação atual também interessa à China. A situação atual deste tipo de guerra, porque lhe permite comprar hidrocarbonetos de forma barata e ter a Rússia numa situação de uma certa vassalagem, que é aquilo que também lhes interessa. Claro que também não lhes interessa um conflito total que os envolva também a eles, isso não querem. E por isso é que traçam aqui algumas linhas vermelhas, por exemplo, na utilização de armas nucleares por parte da China. Acho que Zelensky tem uma análise correta da situação. O que é que a China diz? "Não, nós somos neutrais e como potência neutral, não proibimos a venda, por exemplo, de componentes eletrónicos à Ucrânia, nem à Rússia". Nós sabemos que a guerra terminaria, não a curto prazo, mas a médio prazo, se de facto a Rússia não pudesse exportar hidrocarbonetos. Aliás, Trump diz isso também, que isto acabaria se fosse possível fazer pressão sobre a China e sobre a Índia para não comprarem hidrocarbonetos à Rússia. Só que é muito difícil fazer isso. É uma análise correta, o diagnóstico está certo, agora as medidas para o resolver será muito difícil implementá-las.

Zelensky anunciou também que Kiev conseguiu repatriar 1625 crianças e sublinhou que vai pedir à ONU a condenação da Rússia pelo rapto, deportação e doutrinação de crianças ucranianas. Francisco, que mais pode fazer para que essas crianças voltem às suas casas e famílias? Não há ninguém que consiga resolver esta questão. Ou seja, no que o Kremlin é diferente do Hamas quando estamos a falar de raptos?

É uma situação diferente, profundamente diferente, e que tem muito a ver com a origem do conflito. O Hamas raptou as crianças e raptou pessoas para serem reféns, para serem trocadas.

Moeda de troca.

Moeda de troca e admite a possibilidade de eventualmente elas morrerem nesse contexto. Aqui não, Putin não raptou as crianças para as matar, por isso é que não há aqui um genocídio. Raptou porque queria que elas fossem educadas como russas. Isto é um conflito identitário. Aliás, o mandado de detenção que existe no Tribunal Penal Internacional contra Putin está relacionado justamente com a deportação destas crianças. Agora, na perspectiva da Rússia, eles estão a salvá-las de serem ucranianas. São 20 mil, foram devolvidas algumas. Havia alguma esperança de elas serem devolvidas naquele contexto das negociações de paz em Istambul. Era um dos pontos que os ucranianos queriam. E portanto, só se avançarmos nas negociações de paz, que neste momento estão completamente paradas, é que esse poderia ser um dos primeiros resultados práticos, para além da troca de prisioneiros, a devolução dessas crianças às famílias ucranianas. E portanto, infelizmente, não há muito que se possa fazer neste momento, especialmente não havendo perspectiva nenhuma de se avançar para um armistício.

Vamos então à Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, onde está a ser discutida a questão dos dois Estados. Francisco, apesar do reconhecimento formal de uma dezena de Estados ocidentais, a diplomacia dos corredores das Nações Unidas não chega para governar a Palestina no terreno. E esse é o problema, que solução de dois Estados, quais Estados? Aquele onde manda o Hamas ou o da Autoridade Palestiniana, sem autoridade

Isto foi uma iniciativa, na minha opinião, louvável por parte da França e da Arábia Saudita para manter viva esta ideia dos dois Estados, porque como refere bem, nós temos aqui intervenientes neste conflito cujo objetivo é justamente impedir a concretização dessa ideia, que ainda por cima, isto é um ponto muito importante, foi uma ideia decidida pelas Nações Unidas. É normal que isto seja decidido ao nível das Nações Unidas, porque em 1947 foi esta a solução que se encontrou, uma solução de dois Estados. Só que neste momento é uma solução muito difícil, porque por um lado o Hamas quer um Estado do rio até ao mar e este governo de Israel quer um Estado do rio até ao mar. Se nós formos ver o programa político do Likud, que é o partido de poder do próprio Netanyahu, está lá escrito. Ele disse isso mesmo na semana passada: esta terra é nossa, vamos duplicar o número de colonatos. Já são neste momento mais de meio milhão de israelitas que vivem como colonos. Nós estamos a falar de um projecto colonial no século XXI na margem ocidental. E portanto, alguns países, membros muito importantes, membros do G7, entenderam que este era o momento para marcar uma linha vermelha, dizendo que não aceitam mais que a situação se arraste, se torne cada vez mais difícil. E agora a questão que se coloca neste momento é em relação a esses Estados, como Portugal, que reconheceram a Palestina, que é um acto simbólico, é o que é que vão fazer a seguir. Porque já se percebeu que este governo de Israel é um governo de extrema-direita, com muitos elementos messiânicos, cujo objetivo é justamente impedir essa solução, utilizando muitas vezes como desculpa o próprio Hamas. Aliás, o Macron disse algo que é muito significativo. Ele disse: uma das razões que me levaram a reconhecer foi justamente esta política de Israel na Cisjordânia. Ora, na Cisjordânia não há Hamas. E portanto, é muito difícil justificar isto à luz das circunstâncias e eu acho que é preciso discutir que tipo de sanções é que podemos decretar sobre Israel a partir daqui.

Também na Cimeira da ONU, Marcelo Rebelo de Sousa criticou o uso de vetos no Conselho de Segurança, que tem paralisado decisões cruciais e defendeu uma reforma do órgão para reflectir a geopolítica actual. Francisco, é sem dúvida lamentável que um país invasor como a Rússia tenha ainda direito a votar e a vetar decisões importantes. Francisco é especialista em Direito Internacional. O que é que poderia mudar esta situação?

Sim, é necessário alterar a carta das Nações Unidas, mas para alterar a carta precisamos do acordo dos membros permanentes do Conselho de Segurança. E portanto, é uma situação que não tem resolução neste momento. Qual é que é a questão? É que nós não temos alternativa. Os Estados podiam simplesmente sair das Nações Unidas e fazer umas Nações Unidas aqui ao lado, sem a Rússia. E aí já não existiria veto. Mas isso também não resolveria nada de substancial. A Federação Russa e os Estados Unidos no passado também já tiveram intervenções militares, são Estados membros do Conselho de Segurança e têm uma responsabilidade acrescida nas relações internacionais. E o sistema não está preparado para situações em que são esses próprios Estados a violar regras fundamentais do direito internacional e isso leva a uma paralisia do Conselho de Segurança e uma impotência da comunidade internacional para reagir, designadamente a situações como a agressão russa à Ucrânia, mas tivemos no passado a intervenção americana, uma agressão também no Iraque em 2003. Portanto, são situações em que muitos dizem que o direito internacional morreu. A morte já foi declarada várias vezes, não aconteceu, mas é evidente que é uma situação muito difícil.

Francisco Pereira Coutinho, muito obrigada pela sua análise no Gabinete de Guerra. Um bom dia para si.

Bom dia.

Muito obrigada.