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Abrimos a porta a mais um "Gabinete de Guerra", o programa na Rádio Observador em que olhamos para os dois principais conflitos a acontecer no mundo, um no Médio Oriente, outro na Ucrânia. Para olhar para os últimos desenvolvimentos, convidamos o investigador de história militar Pedro Nascimento. Pedro Nascimento, obrigado por ter aceitado este nosso convite. Vamos começar a olhar para a guerra na Ucrânia e para J. D. Vance, que diz que está na altura de a Rússia e a Ucrânia aceitarem uma proposta de cessar-fogo ou então os Estados Unidos afastam-se. Que ilações, Pedro Nascimento, podemos tirar desta declaração do vice-presidente norte-americano?

Muito boa tarde e boa tarde a todos os ouvintes. Antes de mais, permita-me apenas uma pequena nota introdutória, nota de pesar pelo falecimento do Papa Francisco, uma pessoa extremamente importante para o mundo católico e não só, e que deixa um grande legado e eu queria fazer aqui esta pequena homenagem. Indo ao encontro daquilo que me questiona. Nós temos, desde logo, que perceber se essas declarações têm um impacto real ou se são mais retórica típica desta administração americana. E por isso mesmo, dizer que o trumpismo já não é apenas uma corrente de pensamento. É oficialmente a doutrina da política externa norte-americana. Historicamente, estamos a assistir a um momento de viragem doutrinária. Acho que isso já está mais do que consolidado. É semelhante ao que Reagan representou nos anos 80 ou mesmo que Nixon trouxe com a abertura à China, mas agora no sentido inverso, não de expansão de um compromisso global, mas de retração seletiva. E os Estados Unidos não querem, neste momento, vitórias morais, querem é negócios concluídos. E se isso significa congelar a guerra na Ucrânia, mesmo com consequências territoriais, como iremos ver mais à frente, esse será o caminho preferido. Agora, que mensagem é que isto passa à Rússia e à Ucrânia? No meu entender, é muito simples. Para Moscovo, a melhor confirmação da sua estratégia de guerra longa. Putin já sabe que não está a lidar com a administração anterior. Para Biden, a Ucrânia era uma causa política e moral. E agora enfrenta um presidente que está disposto a negociar com base em interesses frios e resultados rápidos. Isto pode acelerar os esforços da Rússia para consolidar posições no terreno, aliás, é o que tem vindo a acontecer, e talvez mesmo tentar forçar um novo avanço antes que qualquer cessar-fogo se possa vir a materializar. E, por outro lado, para Kiev, esta situação é altamente crítica e delicada. Esta nova administração americana deixa claro que o apoio não será ilimitado, nem financeiro, nem militar, nem político.

E vimos isso quando Zelensky foi recebido na Casa Branca.

Exatamente. E está materializado. E Zelensky agora enfrenta uma escolha muito difícil, que é uma escolha estratégica que seria dramática. Por um lado, tenta reorganizar rapidamente o apoio europeu, ele tem vindo a fazer isso, mas já sabemos que é um caminho muito difícil de trilhar, possivelmente incluir um novo papel para a Polónia, para a Alemanha e para o Reino Unido. Nós vemos muitas palavras da Europa, mas daí a conseguir reorganizar esse apoio europeu para se ver no campo vai ser muito difícil. Ou, por outro lado, entra em negociações com Moscovo, mas num contexto de clara desvantagem. A história mostra-nos que os aliados podem mudar de posição e isso foi mais uma situação. Para a Ucrânia, este ciclo de 2022 até 2024, de um apoio quase incondicional, já ficou definitivamente para trás. Vamos ver o que virão os próximos tempos.

E que reação é que pode ter, por exemplo, Vladimir Putin a esta declaração de J. D. Vance?

Eu creio que esta declaração de J. D. Vance acaba por não criar grande surpresa, quer no mundo, quer especificamente na Rússia. Por isso mesmo, na esteira daquilo que vinha a dizer, acho que é mais uma via aberta para a Rússia continuar a consolidar posições no terreno e a tentar se esforçar cada vez mais. Eu acho que é interessante introduzirmos aqui no tema algo que tem vindo a ser debatido em canais militares, blogs militares, principalmente, que vem dizendo que a Rússia alegadamente estará a preparar uma grande operação para o próximo dia 9 de maio, que será o dia da comemoração da vitória na Segunda Guerra Mundial, que porta a Rússia, ou seja, Grande Guerra Patriótica, no coração da Ucrânia. Pelo que tenho visto também, pelas pesquisas que tenho feito, há uma grande concentração de forças no limiar do Oblast de Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk. Por isso, eu creio que a Rússia está mais do que convencida de que até consolidar ainda mais posições no terreno, não terá um entrave por parte dos Estados Unidos e por isso está a aproveitar da melhor maneira essa oportunidade.

Indo de encontro a essa ideia, Pedro Nascimento, na mesma altura em que J. D. Vance tenta acelerar as conversas para um cessar-fogo, Vladimir Putin anunciou que a produção de drones vai aumentar na Rússia. Pedro Nascimento, podemos olhar já para isto como uma resposta não dada de Vladimir Putin de que não há para já planos para um cessar-fogo, mas sim um aumento de hostilidades?

A Rússia continua efetivamente e infelizmente, eu diria, na minha ótica, incoerente numa tomada de posição estratégica para esta guerra. Por quê? Esta guerra de drones já não é uma novidade. Os drones não são um simples suplemento a forças convencionais, são cada vez mais o eixo central desta guerra, de uma guerra moderna. Nós o que estamos a ver na Ucrânia é a consolidação de um novo paradigma em que, desde logo, há uma vantagem aérea que não depende da aviação tripulada. Estes enxames de drones são baratos e são fáceis de repor. Por outro lado, a inteligência tática é descentralizada, ou seja, os drones comerciais acabam por conseguir fornecer vigilância em tempo real a vários pelotões e grupos de assalto. Depois temos ataques de saturação e desgaste com drones kamikaze, e isto faz com que se torne obsoleta a ideia de uma frente estável. Ambos os lados, quer a Rússia, quer a Ucrânia, estão-se a adaptar. Mas a Rússia, ao seguir este modelo iraniano, está a integrar uma produção em larga escala, com linhas de montagem e possivelmente um apoio técnico do Irão e da Coreia do Norte, o que permite à Rússia absorver as perdas que tem tido e a manter um fluxo constante de drones de ataque e de reconhecimento.

E isso é um sinal de que um cessar-fogo está mais longe, fora dos planos?

Não posso responder de uma forma clara, dizer que o fato de haver aqui esta aposta nos drones faz com que se afaste definitivamente um cessar-fogo. Mas a verdade é que esta aposta obriga a Ucrânia a perceber que a Rússia está disposta e pretende continuar uma guerra a longo prazo. Está muito mais preparada para isso do que a própria Ucrânia. A Ucrânia liderou um uso tático e criativo de drones comerciais, muitas vezes improvisado, com redes de voluntários e unidades como a Aero Rozvidka. E a Rússia está a passar de uma improvisação para uma industrialização, o que pode inverter uma vantagem inicial da Ucrânia. Mas claro que isto nos demonstra que há uma preparação para a continuação da guerra. E historicamente, esta viragem, esta aposta nos drones lembra também a forma como houve uma aposta em tanques e submarinos de guerras anteriores, que passaram de experiências isoladas a forças dominantes. Por isso nós podemos dizer que os drones são os blindados da guerra do século XXI.

Pedro Nascimento, vamos olhar então para a proposta americana para um cessar-fogo. Os Estados Unidos admitem um acordo com cedências de território por parte da Ucrânia, mas não a desmilitarização de Kiev. Não se opõem também à permanência de forças de manutenção de paz. Que leituras podemos fazer desta proposta norte-americana, Pedro Nascimento?

Eu creio que aí nós devemos ter em conta duas questões. Primeiro, se a Ucrânia e Zelensky aceitará estas condições. E segundo, se a Rússia vê esta proposta como um sinal de fraqueza ocidental ou como uma janela de oportunidade para congelar o conflito. Vamos à primeira. Eu creio que do ponto de vista político e estratégico, aceitar uma proposta desta natureza seria altamente tóxico para Zelensky a nível interno. A questão é que não é impossível, porque ele pode ser empurrado pelas circunstâncias. Esta proposta americana representa uma ruptura total com aquela doutrina que lhes trouxe a ideia da vitória total da Ucrânia, ou seja, a recuperação de todos os territórios ocupados desde 2014, incluindo a Crimeia. E o fato de eventualmente se aceitarem estas cedências territoriais nas zonas ocupadas desde 2022, significa, na prática, reconhecer uma alteração de fronteiras imposta pela força, algo que sempre foi inaceitável para Kiev, inaceitável para a Europa e mesmo para os Estados Unidos, como país. No entanto, eu creio que há dois, mesmo três fatores a considerar. Desde logo, o cansaço estratégico e social interno, porque após mais de três anos de uma guerra daquela natureza e com o apoio americano a esvanescer-se, a margem de manobra da Ucrânia estreita-se completamente. Depois temos a salvaguarda da soberania militar, ou seja, a manutenção das Forças Armadas ucranianas pode ser usada por Zelensky como um trunfo interno. Não vencemos totalmente, mas também não fomos desmilitarizados. E depois um terceiro, que também esta presença de forças de manutenção da paz, se forem neutras e eficazes, podem ser de garantia mínima para evitar novas ofensivas russas. Mas isto lembra historicamente a lógica do compromisso imperfeito. Nós vimos em conflitos, por exemplo, na Coreia em 1950 ou mesmo na Guerra do Irã e Iraque no final dos anos 80. Nenhum dos lados alcança objetivos maximalistas.

Mas nenhum lado acaba vencendo.

Exatamente.

Vamos acelerar e avançar, olhar para o conflito no Médio Oriente, onde o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, pediu ao Hamas que libertasse os reféns e chamou-lhes mesmo filhos de cães. Pedro Nascimento, com este tipo de discurso, a situação não piora? Que resposta é que podemos esperar por parte do Hamas?

Esta declaração é politicamente sensível e rara, e reflete a crescente pressão internacional, mas também interna, sobre a liderança palestiniana Mahmoud Abbas tenta posicionar-se como um interlocutor legítimo no futuro pós-guerra em Gaza. Do ponto de vista político, eu acho que ele está a tentar, desde logo, diferenciar-se do Hamas, que está fortemente associado à violência, ao radicalismo e ao controle da Faixa de Gaza desde 2007, e também a reforçar eventualmente a legitimidade da Fatah e da Autoridade Palestiniana como únicos representantes, digamos, entre aspas, "responsáveis do povo palestiniano", que é um papel que a Autoridade Palestiniana tem vindo a perder nos últimos anos, devido à perceção de ineficácia, corrupção e outros motivos. Mas Mahmoud Abbas eu creio que vê aqui uma oportunidade para se reposicionar como um interlocutor viável para uma futura reconstrução e administração de Gaza, caso o Hamas venha a ser desmantelado ou afastado do poder. Isto insere-se nas discussões que estão a decorrer sobre a governação que um dia se integue em Gaza, onde Israel, Egito, Estados Unidos e outros querem evitar o regresso do Hamas ao poder, mas também não querem assumir o controle direto. Este tipo de gesto lembra os momentos em que líderes pragmáticos tentaram recompor o capital político em situações de conflito prolongado, como fez, por exemplo, Yasser Arafat após Oslo ou mesmo vários líderes libaneses durante a guerra civil.

E continuamos ainda a falar do Hamas, que deverá apresentar uma proposta de cessar-fogo, incluindo tréguas de cinco anos e a libertação dos reféns. Muito rapidamente, até porque ainda temos um tema para abordar. É uma proposta destinada a falhar, Pedro Nascimento?

Eu creio que sim. Se nós olharmos para uma proposta dessas, diria que está condenada a falhar. Mas há algo de interessante que nós temos que reparar aqui. Isto é, sobretudo, uma mudança tática com ambições estratégicas. O Hamas sabe que está totalmente enfraquecido militar e politicamente após estes meses de ofensiva israelita e ao propor uma trégua de cinco anos, está a tentar, desde logo, ganhar tempo para se reestruturar militarmente, para reforçar a sua legitimidade política interna, posicionando-se como um ator que resiste, mas também negoceia, e a tentar desarmar a narrativa israelita de que não há interlocutor possível em Gaza. Nós temos grupos armados que já usaram tréguas prolongadas como formas de sobrevivência e de reorganização. Olhe, por exemplo, o Hezbollah no início dos anos 90, ou se nos focarmos já do outro lado do mundo, as FARC, por exemplo, durante os ciclos de negociações na Colômbia. Ou seja, a trégua proposta não implica uma desmilitarização nem um reconhecimento formal de Israel, e esse é que é o grande problema, porque Israel vai ver isto naturalmente com ceticismo.

Estamos a chegar ao final do nosso tempo. Muito obrigado, Pedro Nascimento, investigador de história militar. Fica por aqui este "Gabinete de Guerra", está de regresso amanhã à antena da Rádio Observador.