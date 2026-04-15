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Este é o Gabinete de Guerra das manhãs 360, hoje com análise de Francisco Proença Garcia, militar, professor universitário e investigador. Muito bom dia, Francisco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia.

Bom dia.

Começamos pelo Médio Oriente e por J. D. Vance, que diz que Donald Trump ofereceu transformar o Irão num Estado economicamente próspero, se desistir das ambições nucleares. Francisco, consegue perceber o objetivo do presidente norte-americano numa altura em que os Estados Unidos declaram ter bloqueado os portos do Irão e paralisado por completo o comércio marítimo do país?

O objetivo do presidente dos Estados Unidos é encontrar uma solução para o conflito, é encontrar uma moeda de troca. Agora, o Irão não precisa dos Estados Unidos para ser um país economicamente próspero. É um país riquíssimo. Se negociar com os Estados Unidos, aliviar as sanções, ele prescindir de facto do programa nuclear, e aliviar as sanções, eles depois têm produção de gás, produção petroquímica. São um país riquíssimo, podem desenvolver a sua economia normalmente, não vão precisar da ajuda dos Estados Unidos, precisam da ajuda dos Estados Unidos para aliviar as sanções e para desbloquear o estreito e para deixar de fazer a guerra, sobretudo a guerra e a destruição de património. Vejam o impacto que teve na economia. Segundo o presidente do Banco Central deles, vão demorar entre 10 a 12 anos para recuperar. Tivemos 28 dias de destruição de património. De maneira que é um atraso significativo na economia do país e no bem-estar, sobretudo, das populações. De maneira que a ver se isto fica, de facto, por aqui, não há mais destruição de património, não há mais mortes e não há mais aumentos da energia, que vocês estavam agora a falar no programa. Que nos vai afetar a todos, vai-nos continuar a afetar a nossa vida a todos.

Olhemos também para a relação entre Israel e Líbano, porque o embaixador israelita nos Estados Unidos fala num ponto de viragem e numa vitória do bom senso e da paz, depois de Líbano e Israel concordarem em encetar negociações diretas. Francisco Proença Garcia, se assim for, e como o Francisco costuma aqui dizer, já é bom sentarem-se à mesma mesa.

Muito bom sentarem-se à mesma mesa. Ainda não estão, estão à mesa, mas há um elemento que só está no menu, que não está na mesa. Não tem legitimidade para estar na mesa, mas tem representação significativa e é o perturbador da situação, que é o Hezbollah. Não está na mesa, mas é um ator importante. É um ator fundamental, porque o Líbano não tem capacidade, não teve até agora, quer dizer, o Líbano desde a fundação do Estado de Israel que estão em guerra. Depois, desde os anos 80 que não conversavam. Está bem, mas quem manda no Líbano, militarmente, quem ocupa o sul do Líbano, quem exerce a força, quem controla parte da população, quem tem responsabilidade social sobre essa população? É o Hezbollah. De maneira que o Hezbollah, não querendo participar das negociações, eu pergunto: primeiro, o exército libanês, sozinho ou com o apoio de Israel, vai conseguir desarmar completamente o Hezbollah? Podemos ligar isto também com o processo do Irão. O Irão vai aceitar não ter este proxy, ou este proxy já é tão autônomo que tem liberdade de ação? São conjuntos de interrogações que enquanto o Hezbollah não estiver resolvido, não há paz naquela região. Mas é um bom princípio. Eles estão a falar. Pode ser que se fortaleça o Estado. O Estado é debilitado, as suas infraestruturas, as suas instituições são fracas, mas pode ser que fortalecidas consigam ultrapassar e incorporar um movimento que é terrorista. No país vizinho ao lado, o atual presidente era do Estado Islâmico, agora é presidente e todos o aceitamos e todos o recebemos. De maneira que pode ser que também haja essa transformação. Não vamos supor esse cenário, parte, não é o mais previsível, é claro, mas pode ser que seja.

Mas não deixa de ser claro. Com tudo isto que se está a passar, é o próprio Volodymyr Zelensky a admitir que com a guerra no Irão, os negociadores norte-americanos não têm tempo para Kiev. A Ucrânia está entregue a si mesma?

A Ucrânia não está entregue a si mesma.

Tem a Europa.

Tem a Europa e agora com as eleições na Hungria, saiu muito favorecida, vai ter um capital que estava reservado.

Estamos todos expectantes, não é?

Mas vai ser libertado. E mesmo que não seja já, pode arranjar crédito porque a seguir vai ser libertado. Tem essa garantia que vai ser libertado. De maneira que a Hungria vai continuar a ser sustentada pela Europa, porque desde que o senhor Trump chegou, só vende, não dá nada, o grande doador é a Europa. E bem, quer dizer, é o seu conceito estratégico, o norte-americano diz: "Bom, os europeus têm que resolver aqueles problemas, assim como os coreanos vão ter que resolver os seus problemas e os japoneses". De maneira que eles não deixam de estar conosco, segundo o seu conceito estratégico, mas são os europeus que assumem. E agora temos o maior exército da Europa, o mais bem preparado, o mais bem treinado, que combate e morre por nós, porque o programa não se alastra para os Bálticos e para outros países onde pode estar a Europa ou a NATO. Isso é fundamental, continuamos a apoiar a Ucrânia, mas depois temos o problema. Veja, o próprio novo primeiro-ministro húngaro veio dizer: "Eu apoio a dar o dinheiro, mas ele não entra na Europa". De maneira que não se perdeu tudo. Não se perdeu tudo e vamos precisar muito da Ucrânia, porque eles vão ser o grande exército e nós ainda não estamos armados o suficiente, não estamos treinados, não estamos vacinados, de maneira que eles ganham tempo para nós.

Nem de propósito temos de falar da NATO europeia, porque o Wall Street Journal diz que a Europa está a acelerar plano de contingência da NATO para o caso dos Estados Unidos saírem da Aliança Atlântica, como já tantas vezes ameaçaram. O plano será garantir que a Europa se consegue defender com as estruturas militares já existentes da NATO. Como é que olha para isto? Há razões para acreditar que seremos capazes?

Porque fizeram uma pergunta dessas agora um dia desses aqui numas conferências. Eu lembro que quando estava em Bruxelas, o antigo embaixador da NATO, chamava Ivo Daalder, que estava lá quando eu lá estava. E o Ivo tinha um texto fantástico, estamos a falar no período Clinton, era "The End of Atlanticism", era o fim do Atlantismo Vamos falar nisso. Já nos atacaram tantas vezes a NATO e ela continua viva e a bombar. A NATO nunca esteve tão forte. Entraram dois países novos, a Finlândia e a Suécia, cheios de dinheiro, cheios de homens, com recrutamento, com voluntários para combaterem. Duas grandes economias europeias. Nós temos é que fortalecer o pilar da NATO. E depois, veja, tem uma estrutura de comando permanente, uma estrutura de forças permanentes. Tem meios, os chamados enablers, tem transporte estratégico, tem quartéis-generais em permanência e tem inteligência em permanência. Isso não desaparece de um dia para o outro. Nós temos que nos preparar para os norte-americanos, que não vão acabar com a NATO, podem desinvestir na NATO, mas quem está a investir na NATO agora somos nós, nós é que estamos a pôr 5% do PIB. De maneira que eu não vejo porque é que a NATO vai desaparecer. Até pode mudar de nome um dia. É uma estrutura de defesa que nós, no continente europeu, precisamos ter, com aquele nome ou com outro. As organizações internacionais são como as pessoas, têm um período de vida e depois se morrer esta cria-se outra, não tem problema nenhum. Aquela estrutura, aquele legado, não vai desaparecer.

Ainda bem.

É a minha convicção.

É a sua convicção, claro que sim. Temos também de falar de J.D. Vance, mesmo a terminar, que volta a responder a Leão XIV, depois de Donald Trump ter acusado o líder da Igreja Católica de ser fraco em política externa. O vice-presidente norte-americano diz ao Papa para ter cuidado com o que diz e se cingir a assuntos morais e religiosos. Francisco, isto é só ruído político? Tem impacto diplomático real? O que é isto?

Isto é ruído político. Ele tem que fazer. Ele tem razão numa coisa: cada um se deve dedicar aos seus assuntos, mas o Santo Padre é o Papa.

Mas o Papa tem que apelar à paz.

E o padre tem que apelar à paz, é o papel dele. Se os outros ficam ofendidos, paciência. O que é que a gente vai fazer? O Santo Padre foi escolhido e tem mil milhões de pessoas por trás dele, crentes religiosos, incluindo o J.D. Vance. De maneira que se não querem, paciência. O Santo Padre tem que apelar à paz nesta guerra e nas outras. Ele apela em relação ao Sudão, ele apela em relação à Ucrânia. Esta agora é a que é mais visível, mas se nós estivermos atentos às suas missas, ele apela sempre à paz. Faz parte. E tem toda a razão em dizer que não se deve invocar, como o Pete Hegseth faz, Deus para justificar a guerra. Isso é que não. Nós não estamos em nenhuma cruzada. Eles podem estar, o Pete pode estar nessa cruzada. Agora, o Santo Padre tem razão ao agir por alguma ordem nisto. Não se pode invocar o nome de Deus da forma que eles invocam.

E não esperar uma reação.

E não esperar uma reação da Meloni, daqueles que lhe são mais próximos. Todos nós ficamos indignados. Acho que ele está a ultrapassar os limites, de maneira que alguém tem que pôr limites. E o Santo Padre, penso que é o único que tem, não se contam as legiões, não é como o Stalin perguntava quantas legiões tem. Ele tem as legiões todas, somos todos nós. De maneira que o poder, esse soft power do Santo Padre vai prevalecer e o Donald Trump, na melhor das hipóteses, daqui a três anos terá ido embora e todos vamos ficar com má memória dele. Vale-nos Deus e vale-nos o Santo Padre.

Francisco Louçã, muito obrigada pela sua análise. É mais um Gabinete de Crise. Adeus, um bom dia.

Muito obrigado.