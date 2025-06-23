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Começa aqui mais um Gabinete de Guerra, espaço na Rádio Observador que dedicamos aos principais conflitos por todo o mundo. Aqui em destaque, obviamente, a situação no Médio Oriente. Para analisar, hoje conosco, Mónica Dias, especialista em Ciência Política e Relações Internacionais, a quem agradeço desde já a disponibilidade para estar conosco. Bem-vinda, Mónica Dias. Começamos com a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia. São vários países que estão preocupados com o Médio Oriente. O que é que podemos esperar deste encontro europeu e, principalmente, também que soluções práticas é que podemos esperar daqui, se é que alguma pode sair de lá?

Muito obrigada. E sim, é um tema muito importante e temos que olhar também para os europeus. Como é que os europeus estão a reagir? Como é que olham para este conflito? Na verdade, os europeus, neste momento, têm um papel de observadores. Eles não estão diretamente implicados aqui e há algumas divisões entre os diferentes países. Nem todos apoiam a política que é neste momento feita pelos Estados Unidos, que seria um aliado quase natural da Europa, mas aqui há, de facto, no seio da União Europeia, muitas divisões, mesmo dentro dos próprios países. Assistimos aqui a posições diferentes. Muitas vezes os partidos do governo têm uma posição, mas a oposição e alguma parte da população também se manifesta contra posições mais oficiais. Mas vamos por parte. O primeiro ponto a estabelecer aqui é que, de facto, a Europa, neste momento, tenta uma solução diplomática com o Irão e também em relação a Israel e o Irão, mas não está a conseguir ter um grande destaque. Parece que todas as respostas neste momento, as ações de guerra e paz, parecem estar na mão dos Estados Unidos e também na mão de Israel e, por outro lado, do Irão. Ou seja, não se conseguiu evitar, pela diplomacia, os ataques, quer dos Estados Unidos ao Irão, e que violam o direito internacional, mas também têm que ser vistos num contexto de proteção de um aliado natural dos Estados Unidos, que é Israel. Portanto, aqui, atenção, a questão não é tão fácil. Não é tão fácil dizer que há uma violação simples. É um tema em que, de facto, há divisões, porque temos, obviamente, a visão óbvia de uma quebra da Carta das Nações Unidas, porque há efetivamente um ataque de um Estado em relação a outro Estado. Esse ataque dos Estados Unidos também não foi confirmado pelo próprio Congresso dos Estados Unidos e, portanto, temos aqui uma situação de dupla violação de um direito estabelecido. Mas, por outro lado, e porque em política internacional não é só a lei que prevalece, há outros interesses, há outras lógicas também. E temos sempre esta ideia de uma proteção, de uma defesa de um Estado, e que é alegado, neste momento, por Israel, e aqui, obviamente, as divisões também se dividem. O que eu quero dizer é que a situação de guerra surge porque, no terreno, as avaliações são sempre muito complicadas e há várias perspectivas a ter aqui em consideração. No entanto, esta reunião dos Estados europeus trouxe uma conclusão, que é: a União Europeia quer continuar a evitar um escalar desta guerra no Médio Oriente, e não só um escalar regional, mas também um escalar a nível mundial, a partir do investir e desta aposta resiliente no diálogo e na diplomacia. E é aqui que estamos neste momento. Não é um papel de grande destaque, aparentemente, porque os Estados Unidos estão a agir sem consultar a União Europeia. Aparentemente, consultaram a Grã-Bretanha, mas não consultaram outros Estados e também aquela comunidade dos três países, digamos, a Grã-Bretanha, França e Alemanha. França e Alemanha não foram consultados sobre este ataque dos Estados Unidos. No entanto, há um acordo aqui entre eles.

Mas nesse sentido, deixa-me perguntar-lhe sobre a Cimeira da NATO, porque aí já há uma articulação maior entre os Estados Unidos e obviamente também os restantes países, não só esses que mencionou, mas também outros por toda a Europa. Temos a Cimeira da NATO amanhã. Tivemos também já hoje o secretário-geral da NATO a confirmar que o novo plano de investimentos vai conter a nova meta de 5% do PIB. Estamos aqui a falar de investimentos de defesa. Tendo em conta isto também, o que é que podemos esperar desse encontro amanhã?

O encontro amanhã vai ser muito importante. Esta é uma cimeira crucial. E repare, quando se estava a preparar esta cimeira, o grande tema era a Ucrânia e a grande pergunta era: os Estados Unidos vão realmente apoiar a Ucrânia ou não? Vão ajudar a Ucrânia? Vão fortalecer a defesa da Ucrânia? Vão enviar mais armamento para a Ucrânia? Como é que vão apoiar? Os parceiros europeus estão unidos a favor da Ucrânia. E de fato, as declarações hoje do secretário-geral da NATO foram muito importantes, porque uma coisa é clara, houve aqui uma afirmação clara de que a NATO vai apoiar a Ucrânia. Isto é uma afirmação muito forte de Rutte, que é muito cuidadoso e tenta aqui conciliar um pouco, tenta conquistar, diria quase, Donald Trump, para não sair da NATO, para não agir sem os membros da NATO. Mas esta tarefa é muito difícil, porque Donald Trump já provou várias vezes que ou a NATO segue aquilo que os Estados Unidos de Trump, dele próprio, querem, ou então está pouco interessado. Mas há outra afirmação muito importante de Rutte, que é a garantia dos 5% que os países devem aceitar para aumentar as suas despesas com a defesa. Mas atenção, não são 5% em absoluto, há aqui uma divisão de 3,5%, mais 1,5% também em toda a manutenção daquilo que já existe em infraestruturas, em equipamento, na área até do apoio às tropas militares nesta área. Portanto, são 5%. Também até 2035. Temos aqui uma janela de 10 anos, que é muito ampla, a recordar que Portugal se comprometeu a conseguir alcançar mais cedo os 2%. Agora, imagina o que é que isto significa para os investimentos dos diferentes países da NATO ao longo dos próximos 10 anos. Significa que este investimento é fundamental, que a defesa se torna num panorama de guerra, não só regional, aqui a leste da Europa ou no próprio Médio Oriente, mas se torna o grande tema que nos vai marcar ao longo dos próximos 10 anos. Isso significa também que estes investimentos do orçamento têm de ser depois poupados ou redistribuídos de áreas como a saúde, como a educação, como os cuidados sociais e, portanto, obviamente, isto vai ser muito complicado. Falamos já também numa possível mutualização das despesas com a defesa, ou seja, que alguns países que já estão mais avançados com este investimento poderiam assumir então alguns Estados que ainda não vão conseguir chegar tão rapidamente à meta dos 5%. É esta a ideia, mas há também a ideia, por exemplo, de acelerar uma produção industrial nesta área, que é muito importante, e assim conseguir mais postos de trabalho na NATO. Isto foi uma afirmação também ou uma solução apontada por Mark Rutte hoje e, portanto, temos que ver. No entanto, se olharmos para uma sondagem que também hoje foi publicada, vimos que nem todos os Estados partilham estas ideias. A Espanha, por exemplo, opõe-se e será criada uma cláusula especial para a Espanha ao longo deste processo. Também a Hungria tem uma posição diferente e opõe-se a estes planos de aumento tão forte das despesas militares na NATO. E há também outra questão muito interessante, que é, por exemplo, o serviço militar obrigatório. É muito curioso que quase todos os Estados, com exceção da Espanha e da Hungria, defendem, por exemplo, um serviço militar que deve tornar-se obrigatório, mas curiosamente, a população jovem entre os 18 e os 29 anos opõe-se a esta medida e obviamente é esta população que seria mais afetada por esta medida de um serviço militar obrigatório. Para terminar, só mais um aspecto que me parece muito interessante. Esta reunião da NATO, esta cimeira, vai ter lugar na cidade de Haia. E Haia é a cidade tradicional da paz. Foram aqui as convenções de Haia, a partir de 1899 e até 1907, a sede de planos para a paz, de convenções sobre direitos humanos e que deveriam aproximar os Estados precisamente para desenvolver uma estratégia para a paz, e que é também a sede do Tribunal Penal Internacional ou do Tribunal Internacional de Justiça. É nesta cidade que agora se vai definir uma nova estratégia para a defesa, para a segurança e também, obviamente, para todas as indústrias de armamento. E obviamente, vão traçar aqui planos para evitar as guerras, mas através, sim, de uma mão musculada e da defesa. É uma situação certamente muito interessante e que representa esta mudança a que estamos a assistir, uma mudança geopolítica, uma mudança das prioridades também da Europa e da NATO.

Professora Mónica Dias, temos cinco minutos até o final. Vamos olhar aqui para outros dois pontos importantes nesta altura Outro desses pontos é aquilo que tem sido a ameaça nas últimas horas por parte do Irão do encerramento do Estreito de Ormuz. Falta apenas o Aiatolá aprovar, tendo em conta que o Parlamento iraniano já o aprovou. Depois deste ataque norte-americano, há essa possibilidade do Estreito de Ormuz ser mesmo encerrado. Pergunto se esta é a principal arma que o Irão tem neste momento para contrariar tudo aquilo que tem acontecido.

É talvez a arma mais poderosa, mas que também aqui o tiro pode sair pela culatra, porque não esquecer que quem ficaria fortemente prejudicada por esta medida seria a própria população iraniana, que depende também deste comércio e que beneficia muito também. Para além disso, esta medida, se realmente acontecer, porque eu acho que ainda estamos ao nível de um possível bluff, também iria isolar ainda mais o Irão, porque Estados como, por exemplo, a China, dependem absolutamente desta passagem, e não só, muitos outros Estados do mundo. Portanto, é uma das ligações mais importantes, um dos canais mais importantes para passagem de petróleo, mas não só. E, portanto, eu creio que é uma atitude, seria uma resposta de desespero e que mostra a que ponto é que, de facto, este governo iraniano quer ir para conseguir sobreviver e colocando a sua sobrevivência, neste caso do Aiatolá e deste governo, acima dos interesses dos próprios iranianos e de uma solução que, me parece, não poderá correr muito bem se for ativada por aqui. Aliás, não esquecer que os Estados Unidos já confirmaram que irão defender os seus interesses nesta região. Portanto, aqui podemos esperar também, muito provavelmente, mais uma reação. E, portanto, esta decisão do Irão faz parte do escalar. Estamos precisamente a ver em direto como os conflitos e as guerras se tornam mais intensas, mais violentas e atraem para este vórtice, mais Estados e mais situações muito difíceis, sobretudo para as populações afetadas.

Por falar em mais Estados e professora Mónica Dias, temos apenas um minuto mesmo para fecharmos. Espera-se um intensificar dos combates nos outros conflitos que já estavam em curso, Gaza e Ucrânia, tendo em conta que pode haver aqui uma possibilidade de caírem no esquecimento muito rapidamente?

Não, eu acho que não vão cair no esquecimento, ou seja, podem sair da consciência das populações. Agora, tal como no Iémen, tal como no Sudão, tal como em Mianmar e também, obviamente, em Gaza, a população continua a sofrer, as guerras continuam, as hostilidades continuam e, portanto, por isso é que é muito importante insistir na diplomacia. Fala-se muito hoje em dia que assistimos a uma mudança geopolítica de um mundo regido por leis internacionais, tal como previsto também da Carta das Nações Unidas, para uma política do mais forte. Agora, não esquecer nunca que o princípio da cooperação e o princípio das leis pode trazer mais vantagens a longo prazo e, portanto, é aqui que temos que insistir. E aqui o papel da União Europeia não é um papel de desperados, de Estados que tenham menos importância, é um papel fundamental. Temos que insistir na diplomacia, tem que haver Estados que insistam, porque os combates e o sofrimento das pessoas e as consequências terríveis da guerra continuam. Aliás, esta guerra que está a intensificar agora aqui no Irão, legitima precisamente a Rússia a avançar na Ucrânia e poderá até legitimar a própria China para atacar o Taiwan. Ilegitima todos os senhores da guerra a avançar mais.

Mónica Dias, muito obrigado por ter estado conosco aqui em mais uma edição do Gabinete de Guerra. É professora, é especialista em Ciência Política, Relações Internacionais. Obrigado e até uma próxima.