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Este é o Som do Gabinete de Guerra das manhãs 360, esta quinta-feira com a análise do Vítor Gabriel Oliveira, secretário-geral da sede da Europa. Olá, Vítor, bom dia. Já há muito tempo não estávamos juntos em antena. Bem-vindo.

É verdade, bom dia.

Olá, Vítor, bom dia. Começamos pelo compromisso dos aliados da NATO em atingir os 5% em defesa. Trump fala numa vitória histórica, diz que daqui a 10 anos a Europa vai estar mais bem preparada para responder a desafios como a atual guerra entre Ucrânia e Rússia. Vítor, apesar de todas as críticas, a Europa precisava deste abanão de Trump?

Se pensarmos que há um ano atrás poderíamos estar a falar disto, se calhar pensaríamos que era impensável. É óbvio que Trump conseguiu seus objetivos. É isso que vai vender internamente dentro dos Estados Unidos, principalmente pra sua base de apoio, mais a quem ele dizia que a NATO, e ainda em período eleitoral, e falamos disso aqui no Observador, teria que aumentar e tinha que pagar mais, e isso ele conseguiu. É isso que ele vai vender na imprensa americana e para consumo interno. Como eu disse há pouco, se disséssemos há um ano atrás que estaríamos hoje a falar de 5%, diríamos que isso era impensável. Estes 5% são divididos entre 3,5% em "core defense", em material de defesa, e 1,5 em infraestruturas. Será para ir avaliando e estes patamares serão para ser avaliados até chegar a 2035. Terá que haver uma avaliação contínua destes valores nos orçamentos de NATO de cada país. E temos que saber agora, principalmente, qual é a estratégia de cada país, e nomeadamente Portugal, também temos que falar de Portugal, para atingir este patamar, porque, sobretudo, é preciso ter uma estratégia, tanto na área militar como nas infraestruturas. É preciso saber que infraestruturas pretendemos construir ou servir à organização militar, mesmo que sejam infraestruturas híbridas, ou seja, que possam também servir à parte civil, e que tipo de investimento queremos ter. Se, por exemplo, em casos como o de Portugal, queremos ter provavelmente um investimento maior em área militar de mar. Aqui falamos navios, corvetas, etc, em termos de marinha, porque somos um país muito mais atlântico do que territorial, em termos de território, comparativamente com outros países. É preciso perceber muito bem, para os ouvintes que nos ouvem, como é que agora cada país vai operacionalizar. E nós temos que perceber também como é que isso vai acontecer em Portugal, porque também vai dinamizar as economias. Não tão, se calhar, como se espera, mas tem que dinamizar obrigatoriamente.

Ainda sobre a cimeira da NATO, Zelensky desdobrou-se em reuniões à margem do encontro, mas há quem considere que as preocupações do presidente ucraniano tenham ficado meio esquecidas. Vítor, que balanço pode Zelensky fazer deste encontro entre aliados?

Zelensky, sobretudo, esteve nos Países Baixos para aparecer, para marcar posição, acaba por passar mais despercebido do que poderia ser inicialmente expectável, por duas razões. Nomeadamente devido aos acontecimentos no Irão e também devido à forte negociação da meta dos 5%. Mas acaba por estar presente e acaba por marcar a sua posição pública e isso era o mais importante para ele, era aquilo que ele queria ter feito.

Não com os resultados esperados, não é?

Exatamente. Não era fácil.

Sobressair, claro.

Com Donald Trump nos Países Baixos e com tudo aquilo que aconteceu, não era fácil ele conseguir captar atenção, mas conseguiu estar publicamente em Haia e falar com os seus parceiros. Eu chamava-lhe a atenção para uma jornalista ucraniana, não sei se teve a oportunidade de acompanhar, que perguntou a Donald Trump sobre os Estados Unidos fornecerem material militar à Ucrânia, e em que Donald Trump disse que estão a avaliar esse fornecimento e que queria fazer tudo, porque precisava deles também para fornecer como forneceu a Israel. Acabou também por aparecer na conferência de imprensa o tema Ucrânia. Penso que terá sido discutido fortemente também entre os Estados Unidos e a Ucrânia e os aliados. Não tão publicamente, mas também terá sido discutido, certamente.

Sobre o Médio Oriente, a Casa Branca anunciou esta quarta-feira um encontro na próxima semana entre representantes dos Estados Unidos e Teerão. Isto depois de Trump ter dito que caso o Irão tente desenvolver uma arma nuclear, os Estados Unidos vão voltar a atacar. Mas há também quem diga que depois da intervenção dos Estados Unidos, agora Teerão não vai desistir do programa nuclear. Vítor, será mesmo assim? E é um bom sinal que as partes se encontrem, mas quais são as expectativas?

Sim, é sempre um bom sinal voltar às negociações. Não se pode cortar as vias diplomáticas com um país com 80 milhões de pessoas, que é um país fulcral no Médio Oriente.

E depois do que se passou no fim de semana.

Depois do que se passou no fim de semana, é preciso também manter essas vias negociais abertas para a estabilidade na região, porque aquilo que sabemos é que publicamente e por algumas fontes internacionais abertas e credíveis, sabemos que Netanyahu, penso que posso utilizar esse termo, ameaçou Donald Trump que se Donald Trump não interviesse como interviu, que Israel avançaria com uma intervenção terrestre. Isso seria o fim da estabilidade que conhecemos hoje, ainda possível no Médio Oriente. Não acredito que tenha sido só por isso que os Estados Unidos fizeram o que fizeram, mas isso teve uma influência fulcral. E é importante, e como Donald Trump já teve a oportunidade de dizer, que os países já estão em guerra há tanto tempo e já têm tantas cicatrizes que já é impossível ter racionalidade naquele conflito. E os Estados Unidos vêm, pela lei da força, dar esse forcing Para que se possa conseguir, neste momento, essa estabilidade. É importante que, deixava-lhe esta nota também, é a partir de 2018, a partir do momento em que saem do acordo os Estados Unidos, que se dá uma aceleração muito maior do programa. Portanto, é melhor sempre ter vias abertas, negociação aberta. Deixar outra nota também, o Irão já disse que não vai permitir a entrada da Agência Internacional Atômica para ver quais foram os danos. Portanto, há aqui várias questões que terão que ser esgrimidas na mesa diplomática, para que o Irão possa ter uma saída menos humilhante do que aquela que teve depois dos ataques dos Estados Unidos.

Entretanto, Trump diz que Netanyahu está a ser alvo de uma caça às bruxas e que o julgamento em que é acusado de corrupção deve ser cancelado imediatamente. Foram os Estados Unidos que salvaram Israel, agora vão ser os Estados Unidos que vão salvar Netanyahu. Diz ainda que a farsa da Justiça de Israel não pode continuar e que é a primeira vez que um primeiro-ministro israelita em funções está a ser julgado. Vítor Gabriel Oliveira, de que forma que a Casa Branca pode interferir neste processo?

Eu penso que não poderá interferir internamente dentro da área judicial israelita, embora tenha muita interferência pública e política de influência de soft power em Israel, nessa matéria penso que não poderá interferir. Só tive a oportunidade de fazer alguma pesquisa sobre o porquê de Netanyahu estar a ser julgado. Netanyahu enfrenta este processo desde 2019, por suborno, fraude e quebra de confiança. São denominados os processos 1000, 2000 e 4000. Basicamente, tem a ver com a aceitação, alegadamente, de presentes como charutos e champanhe de empresários, e depois há alegações de que Netanyahu manipula os órgãos e a imprensa de comunicação social em troca de cobertura favorável. Isto já vem desde 2019, já foi adiado com o Covid, Netanyahu já prestou mais de 16 depoimentos, ainda pode levar mais oito meses nesta fase de instrução e Netanyahu pode continuar no cargo.

Enquanto decorre.

Enquanto decorre, pelo menos durante mais um ano. Mas para percebermos, é grave, mas aquilo que Netanyahu alega e que Trump alega que é uma caça às bruxas, e vai ser julgado provavelmente também politicamente, não só judicialmente, e provavelmente daqui a um ano estaremos a falar no final para um lado ou para o outro deste caso.

Vítor Gabriel Oliveira, muito obrigada pela sua análise. Bom final de semana.

Obrigado, igualmente.

Obrigada, um bom dia.