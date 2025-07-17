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Hoje no Gabinete de Guerra das manhãs 360 da Rádio Observador contamos com a ajuda do Bruno Cardoso Reis, o historiador Bruno Cardoso Reis que ao longo do ano nos ajuda a compreender melhor o que se passa no mundo. Bom dia, Bruno.

Olá, bom dia.

Bom dia. Bruno, Israel atacou ontem a capital síria, Damasco. Por que este ataque? Por que agora e que consequências pode ter este ataque israelita para a região?

Há aqui pelo menos duas possibilidades e as duas não são incompatíveis. Uma tem a ver com um conflito na zona do sul da Síria, entre drusos e beduínos, portanto entre dois grupos étnicos na Síria, que é um país também multiétnico, embora com uma maioria sunita. O regime anterior da Assad era uma espécie de coligação de minorias, embora também tivesse opositores entre essas minorias. Quem tomou agora o poder, este novo regime é sobretudo dominado pela maioria sunita e também pela vertente mais religiosa, se quisermos mais jihadista, pelo menos no passado dessa corrente, e portanto isso cria alguma insegurança entre essas minorias. Israel tem historicamente uma relação próxima com estas comunidades drusas, que são uma espécie de seita, considerada muitas vezes uma heresia até pelas correntes maioritárias no Islão, são volta de um milhão e portanto concentrados muito na Síria, no Líbano e também no norte de Israel. Para dar uma ideia, por exemplo, os drusos, ao contrário de outros grupos árabes, fazem o serviço militar obrigatório em Israel. Muitos deles têm realmente carreiras militares até muito destacadas, vários oficiais generais israelitas são drusos e coronéis, majores, etc. Portanto, há esta proximidade. Por outro lado, há um outro dado que é realmente há uma crise política em Israel. O governo Netanyahu perdeu importantes parceiros de coligação nos partidos judeus ortodoxos e, portanto, também há esta ideia de que muitas vezes Netanyahu utiliza, enfim, isto é uma desconfiança que existe no interior do próprio Israel e na imprensa israelita, de que ele utiliza isto para procurar compensar a sua fragilidade interna, usar o argumento da ameaça regional para tentar manter-se no poder.

Exatamente, falavas dessa perda de apoio, aconteceu nas últimas horas no Parlamento israelita, o partido ultraortodoxo Shas abandonou a coligação governamental de Benjamin Netanyahu. É um primeiro-ministro cada vez mais isolado, sem apoio, numa situação de fragilidade. Até que ponto isto pode afetar até o conflito em Gaza e as próprias negociações para um cessar-fogo?

Esperemos que não aconteça, mas realmente há essa suspeita que na própria imprensa israelita até de setores às vezes da própria direita, enfim, obviamente da direita que se opõe a Netanyahu, há esta ideia de que ele utiliza aqui o conflito como argumento para se manter no poder, para também resolver os seus problemas judiciais, isso é realmente factualmente assim, ou seja, os advogados de Netanyahu dizem que ele não pode ir ao tribunal porque está a resolver problemas de segurança nacional. Agora, Netanyahu é o grande sobrevivente, não é? É o primeiro-ministro em toda a história de Israel que mais tempo esteve no poder, muitas vezes foi declarado politicamente morto desde os anos 90 e, no entanto, realmente tem conseguido sobreviver. Agora, realmente está numa posição de maior fragilidade do que estava há uns dias atrás ou há umas semanas atrás, portanto realmente perdeu a sua maioria absoluta. Há esta pressão há muitos anos, que é essa queixa de que há aqui uma espécie de exceção, de fato, do serviço militar obrigatório para os judeus ultraortodoxos, que são representados principalmente por estes partidos e que alegam que o seu serviço religioso nas escolas rabínicas é o verdadeiro serviço para a defesa de Israel. Ora, os israelitas mais seculares acham que esse argumento não faz sentido, sobretudo num contexto de guerra muito intenso, em que realmente há uma exigência muito grande sobre os reservistas. O exército em Israel realmente é um exército de reservistas, de milicianos, não é um exército digamos profissional. E são as pessoas comuns que têm de ir combater e isso tornou-se muito impopular. O Supremo Tribunal disse que isso era ilegal, tinha de parar. E isso levou à ceia destes dois partidos e aqui cria realmente um risco. Agora, há, por exemplo, uma paragem de verão no Parlamento, como geralmente acontece noutros, portanto Netanyahu pode tentar jogar com isso. É verdade que as sondagens lhe são à partida bastante desfavoráveis, mas acho que subestimar Netanyahu também seria um erro.

Era um erro. Tem aqui várias frentes para resolver nos próximos tempos, Netanyahu. Bruno, registaram-se ataques com drones contra campos petrolíferos no Curdistão iraquiano. Ajuda-nos rapidamente a enquadrar estas ações que, segundo percebi, nem sequer foram reivindicadas.

Sim, tudo indica que vieram de milícias pró-iranianas no interior do Iraque. O Iraque realmente está, de facto, um pouco dividido, embora se mantenha como um Estado federalizado oficialmente. No norte temos os curdos, que foram alvo de uma tentativa de genocídio, extermínio até com armas químicas no tempo de Saddam Hussein. Isso levou-os a aproximar-se do Ocidente e também de Israel. Nestes ataques ao Irão certamente o norte do Iraque, o Curdistão foi usado pelas forças, nomeadamente pela força aérea israelita para realizar esses ataques. Sabemos que há uma forte presença israelita inclusive da própria Mossad também no Curdistão iraquiano, portanto há aqui uma aliança muito próxima entre Israel e os curdos e aparentemente eles estão aqui a ser vítimas de retaliação por parte do Irão e dos seus aliados por causa desse apoio a Israel.

Muito bem. Bruno, hoje há uma visita do ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha aos Estados Unidos, aliás, o ministro da Defesa Nacional da Alemanha aos Estados Unidos para discutir o apoio à Ucrânia. O que é que podemos esperar desta missão diplomática?

Bem, a Alemanha tem aqui um papel chave, sobretudo nesta ideia que Trump defendeu que é os Estados Unidos vão realmente voltar a fornecer armamentos sem limitações à Ucrânia, mas quem paga terão de ser essencialmente ou inteiramente os europeus. Portanto, acho que é sobretudo para esclarecer isso. Quanto é que é suposto os alemães pagarem, obviamente são de longe o país com mais capacidade financeira no conjunto da Europa e mais disponibilidade financeira também, porque não têm tantos problemas orçamentais ou de dívida como outros, por exemplo, a França. Mas também há esta ideia de que os europeus querem garantias de que não serão apesar de tudo apenas eles a pagar. Mas aqui a Alemanha tem certamente um papel chave e essa será uma questão fundamental, além de outras questões que têm a ver com a coordenação de esforços no conjunto da NATO.

Muito bem. Bruno Cardoso Reis, muito obrigado pela tua presença no Gabinete de Guerra de hoje. Até à próxima.

Bom dia, obrigado.

Obrigado.