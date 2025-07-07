Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Hoje o Gabinete de Guerra é com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis. Bom dia, Bruno.

Bom dia.

Bom dia. Vamos começar pela guerra comercial à escala global. Li Qiang, o primeiro-ministro chinês, defendeu que os BRICS, os países emergentes, devem assumir a liderança na reforma do sistema de governação global. Entretanto, Donald Trump ameaçou impor uma taxa adicional de 10% a qualquer país que se alinhe com as políticas deste bloco, o bloco BRICS, que descreveu como sendo contra Washington. Dado o historial, é para ser levada a sério esta ameaça de Donald Trump, Bruno?

Acho que com Donald Trump o único princípio é o da incerteza. Ou seja, realmente é sempre muito difícil saber o que são ameaças mais retóricas, até que ponto ele se vai contentar com cedências às vezes mais simbólicas e que lhe permitem declarar uma vitória mediática ou até que ponto as coisas são mesmo pra levar até o fim. Mas é verdade que, ao contrário do primeiro mandato, ou se quisermos muito mais do que no primeiro mandato, temos visto a concretização de muitas das intuições ou das obsessões também ideológicas do Donald Trump, nomeadamente esta questão do fechamento de fronteiras, seja a imigrantes, seja a produtos estrangeiros, e portanto restrições no fundo quer à migração, quer ao comércio internacional. Enfim, aqui temos estes dados, que é por um lado, ele volta a adiar esta ideia de tarifas mais gravosas até 01 de agosto. Parece haver aqui, apesar de tudo, uma certa hesitação, e isso é interpretado como haver uma parte ainda da sua administração, sobretudo na gestão econômica, que é um pouco mais convencional, ou seja, que se preocupa com o efeito negativo desta guerra comercial, em termos quer de incerteza no investimento, nas bolsas e na expectativa dos consumidores, quer também depois os custos das tarifas em termos sobretudo de inflação, que já é um problema que os Estados Unidos têm. Se se aumenta os impostos sobre um produto, é normal que pelo menos uma parte desse custo passe para o consumidor. Agora, esta questão dos BRICS, apesar de tudo, eu diria, faz um pouquinho mais de sentido do que outras coisas na política externa americana. De fato, é verdade que os BRICS, os BRICS+, são cada vez mais um bloco de países do sul global que assume um discurso muito hostil em relação aos Estados Unidos, em relação à ordem internacional construída pelos Estados Unidos, e muitas vezes vista também como se tiver algum líder, será a partida à China, portanto, mais uma vez, o grande rival estratégico neste momento em termos econômicos, militares, dimensão, etc., dos Estados Unidos. Sob esse ponto de vista, percebe-se um pouco melhor do que esta ideia de uma guerra comercial contra países amigos, países aliados tradicionais como o Canadá, o México ou a União Europeia. Ainda por cima, muitas vezes em relação a produtos em relação aos quais também os Estados Unidos não têm alternativa. Agora, mesmo em relação aos BRICS, há essa questão, e aliás, já se viu isso, por exemplo, na questão da guerra com a China, que é: há produtos nesses países que os Estados Unidos precisam. Por exemplo, no caso da China, as famosas terras raras, não só as que são produzidas na China, mas sobretudo as que são refinadas lá. A China controla quase 90%. Mas em todo caso, parece haver aqui um sinal para estes países, que é atenção, que se alinharem demasiado num discurso ou numa prática, numa política externa hostil aos Estados Unidos, isso vai ter custos na relação com os Estados Unidos, isso aí já parece ter um pouquinho mais de lógica, apesar de tudo.

Muito bem. Donald Trump que recebe hoje o primeiro-ministro israelita, certamente irão conversar sobre a possibilidade de se assinar um plano de paz. O que é que se pode esperar deste encontro, Bruno?

Há uma grande expectativa, precisamente porque sabemos também que uma das obsessões, se quisermos, um dos objetivos de Donald Trump é a questão de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Realmente, a paz no Médio Oriente é um objetivo de muitas décadas, de muitos presidentes, de muitos líderes globais, e portanto, tudo o que seja obter uma paz, mesmo que seja temporária no Médio Oriente, e nomeadamente neste conflito mais aceso em Gaza, será sempre uma mais-valia para a imagem do presidente americano. Desse ponto de vista, certamente haverá uma pressão grande sobre Netanyahu. Agora, ao mesmo tempo, Netanyahu também tem bastantes trunfos na manga. Basicamente, a situação militar nos últimos meses tem evoluído sempre de uma forma muito favorável a Israel. Vamos ver aqui o que é que prevalece, se é a vontade também de Netanyahu de manter uma boa relação com os Estados Unidos e com Donald Trump, que lhe é conveniente até por razões também de política interna. Donald Trump inclusive apoiou publicamente Netanyahu no processo judicial que ele tem em relação a questões de corrupção, que se têm arrastado já há imenso tempo, sem consequências, ou seja, sem levar à sua demissão ou à queda do governo. E também, obviamente, a questão da importância da ajuda militar norte-americana a Israel. Vamos ver se prevalece isso, se prevalece as dinâmicas da política interna israelita, em que têm ganho sempre cada vez mais peso setores mais radicais, que são defensores de uma postura mais violenta em relação aos palestinianos, inclusive temos ministros, como sabemos, que defendem basicamente a limpeza étnica, ou seja, a expulsão dos palestinianos de Gaza, a anexação dos territórios palestinianos. Vamos ver aqui o que é que prevalece mais. Parece-me mais provável, apesar de tudo, que haja aqui um esforço de Netanyahu de chegar a um acordo que seja do agrado de Donald Trump. Vamos ver também se há cedências suficientes da parte do Hamas nesse sentido, nomeadamente esta ideia de uma retirada completa das tropas israelitas de Gaza. Pelo aquilo que ouvimos, pelo menos do lado de Israel, Netanyahu realmente parece ser uma linha vermelha. Vamos ver se mantém também essa linha vermelha e se aí há cedências do lado do Hamas ou eventualmente do lado de Israel.

Muito bem, é para continuarmos a acompanhar. Bruno Cardoso Reis, agradeço ter estado conosco aqui esta manhã no Gabinete de Guerra. Muito bom dia.

Muito obrigado. Bom dia.