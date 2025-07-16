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Abrimos a porta a mais um Gabinete de Guerra na Rádio Observador, o programa em que analisamos dois dos conflitos ativos no globo, um na Ucrânia, outro no Médio Oriente. Para tal, convidamos Daniela Nunes, especialista em Relações Internacionais. Daniela Nunes, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda à Rádio Observador.

Olá, Zé, obrigada.

Vamos começar, Daniela, pela situação no Médio Oriente. As IDF, as Forças de Segurança de Israel, lançaram um ataque em Damasco, a capital da Síria, e reforçaram o número de tropas na fronteira com a Síria. Daniela Nunes, o que é que nos diz esta ação por parte de Tel Aviv?

Boa tarde, Zé. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Deixa-me começar por fazer um pequeno contexto. É preciso não esquecer que em dezembro do ano passado, depois da queda do regime ditatorial de Bashar al-Assad, já agora, este último exilado na Rússia, o regime sírio ficou entregue a um novo presidente, o senhor Ahmed al-Sharaa, com quem Israel, e Netanyahu em particular, não têm uma relação muito simpática. Têm, de resto, uma relação de altíssima desconfiança e, em particular, devido à pouca legitimidade, muito longe de estar consolidada desta presidência, que é relativamente recente. E esta pouca legitimidade e esta solidez, que é tão escassa, são percepcionadas por Israel como vulnerabilidades perigosas, especialmente quando o que está em causa é a influência de Teerão e a postura da Síria, que é, aos olhos de Israel, demasiadamente tolerante em relação à proliferação de milícias xiitas no sul do país. Portanto, neste sentido, o ataque israelita a Damasco não deve ser interpretado exclusivamente como uma declaração militar ou como uma projeção de força militar. A meu ver, também deve ser interpretado como uma declaração ou um sinal político, porque reflete precisamente a clareza dos objetivos israelitas para a Síria, isto é, Israel não vai permitir que haja espaço para acomodar uma Síria que funcione como uma plataforma de projeção iraniana mesmo às suas portas. Portanto, com estes ataques, Israel está precisamente a emitir um aviso estratégico, que é muito importante e que é o seguinte: qualquer tentativa deste novo governo sírio, reconstruir a sua autoridade com base em alianças hostis, e hostis, obviamente, em relação a Israel, será uma tentativa imediatamente travada por meios militares pelas forças israelitas.

E Daniela, isso não pode criar algum tipo de ressentimento?

Bem, claro que sim. Eu ia dizer isto precisamente para concluir. Para além dos ataques em Damasco, e aliás, como começaste por noticiar, está a decorrer um reforço de tropas nos Montes Golã, que vem precisamente reforçar esta mensagem de Israel, esta mensagem digamos que tácita, que é uma mensagem política, que está, a meu ver também, a preparar-se, Israel, o governo israelita e as forças no terreno, que estão agora, como sabemos, a deslocar-se e a reforçar esta zona fronteiriça, estão a preparar o terreno para uma possível operação mais sustentada, com maior robustez, caso esta nova liderança síria, porque nós não sabemos o que este senhor está disposto a fazer, caso esta liderança opte por desafiar estas linhas vermelhas israelitas. Não sabemos ainda, temos que esperar para ver, mas obviamente isto não só cria, como dizes, ressentimentos, como também cria aqui uma possível rampa para uma escalada das hostilidades, que pode culminar no envolvimento da Síria e de um governo que, como eu comecei por dizer, está pouco consolidado, é muito recente, não reúne apoio suficiente, nem a uma escala doméstica, nem muito menos do ponto de vista internacional, para fazer face a uma ameaça como a israelita, que promete, obviamente, por via deste estacionamento de tropas na fronteira, promete responder com força, musculadamente, caso o novo governo sírio se ponha com ideias.

Para já, há essa notícia mesmo do ataque israelita em Damasco, a capital da Síria. Entretanto, Daniela, como consequência, o julgamento de Benjamin Netanyahu, em Israel, foi interrompido devido ao agravamento das hostilidades na Síria. O primeiro-ministro de Israel está a enfrentar a Justiça, suspeitas de corrupção, fraude e abuso de confiança. E aqui também algo extra, que é a presença do embaixador norte-americano. Entende-se esta decisão, Daniela, de interromper o julgamento de Benjamin Netanyahu? Faz sentido isto?

Para os Estados Unidos e para a dinâmica de aliança entre Israel e os Estados Unidos, sim, faz sentido, mas isto obviamente tem uma leitura que obviamente está relacionada inevitavelmente com os interesses das duas partes. Mas deixa-me começar por dizer que a interrupção deste julgamento de Netanyahu, que como dizias, acontece devido ao agravamento das hostilidades com a Síria, revela, a meu ver, mais do que um simples atraso processual. Expõe aqui uma grande interdependência entre eventos que são de segurança nacional e processos políticos paralelos a essas questões, mas que são processos políticos do universo doméstico de Israel. E esta pausa imediata, porque ela foi imediata no processo em tribunal, diz-nos que perante uma emergência militar, ainda para mais envolvendo alvos sírios, o aparelho judicial pode rapidamente ser subordinado às prioridades de defesa. Mas mais Não só percebemos que as questões judiciais podem rapidamente subordinar-se a outras vistas pelos dirigentes israelitas, pelo governo israelita, como mais relevantes, como também e como dizias, José, há qualquer coisa de muito significativo neste processo, que é o papel explícito, muito evidente, dos Estados Unidos. A visita do embaixador norte-americano a tribunal, num apoio que é óbvio, que é manifesto do presidente Trump.

Que é quase como uma intervenção direta.

Claro, é uma coisa sem precedentes, é uma interferência diplomática, desculpa o termo, descarada e que visa, obviamente, proteger Netanyahu, não apenas neste plano que é estritamente legal, mas também, e sobretudo, diria eu, no plano político. Por quê? Porque esta interferência acaba por beneficiar muito o primeiro-ministro israelita, na medida em que ele beneficia aqui de um certo atenuar do eventual impacto que este processo judicial teria na sua credibilidade e na sua imagem, designadamente internacionalmente falando, além de que reforça e muito, isso é o mais evidente, o entendimento político-militar entre os Estados Unidos e Israel, mas essa é uma narrativa antiga que já conhecemos.

Antes de avançarmos para a guerra na Ucrânia, quero ainda falar sobre o Irão, que recebeu uma garantia de apoio por parte da China. Chegou por parte do ministro dos Negócios Estrangeiros da China, que assegura a soberania iraniana em qualquer situação. O que nos diz, Daniela Nunes, esta tomada de posição por parte da China?

Em primeiro lugar, esta é uma declaração estratégica, se quiseres, com várias camadas. É um gesto importante, que acontece também num momento importante, num contexto de tensão que é crescente no Médio Oriente e uma tensão que foi muito recentemente exacerbada pela escalada entre Israel e o próprio Irão, e depois também pelo envolvimento dos Estados Unidos, por causa da questão do programa nuclear iraniano e do enriquecimento de urânio. A China, como nós sabemos, é um defensor muito feroz da ordem mundial multipolar, como lhe chamamos em Relações Internacionais, contrapondo-se ao unilateralismo e à hegemonia norte-americana neste contexto global. Portanto, num contexto em que a China quer uma preponderância e um protagonismo divididos com outros atores e não exclusivamente atribuídos ou entregues aos Estados Unidos. Portanto, reafirmar o compromisso com a integridade territorial do Irão é uma forma clara de não apenas solidificar uma parceria estratégica, neste caso com Teerão, como também de enviar uma mensagem evidente à comunidade internacional e, em particular, ao Ocidente, sobre a oposição chinesa face a intervenções externas naquela região e, em particular, intervenções norte-americanas. Portanto, este alinhamento sino-iraniano, se quiseres, até podemos ir mais longe, não está patente só neste episódio. Este alinhamento reflete-se, por exemplo, em vários acordos de cooperação de longo prazo e também, só para exemplificar, na coordenação em fóruns multilaterais, como é o caso da Organização para a Cooperação de Xangai. Portanto, para o Irão, por um lado, o apoio chinês oferece aqui uma espécie de válvula de escape diplomática e também económica face ao isolamento imposto pelo Ocidente e pelas sanções ocidentais. E para a China, este estreitar de laços é também uma expressão da sua influência no Médio Oriente e é uma afirmação da China enquanto ator global que quer afirmar-se e que quer ter um lugar, como digo, de preponderância a par de outros grandes atores.

Vamos avançar, Daniela Nunes. Temos seis minutos ainda para analisar o conflito na Ucrânia, com destaque aqui para um telefonema entre Zelensky e Donald Trump. O que é que muda após esta chamada, sendo que é preciso não esquecer que há um ultimato norte-americano em vigor contra a Rússia?

Sim, é verdade. De facto, eu acho que este telefonema vem, ou não sei se já está a transformar alguma coisa, mas o seu potencial para transformar a dinâmica e o curso da guerra, a meu ver, é muito. E por quê? Porque depois deste telefonema de 4 de julho, cujo conteúdo ficámos a conhecer ontem ou anteontem, salvo erro, através do Financial Times, veio expor aqui uma postura encorajadora por parte de Trump em relação a Zelensky, que é uma postura que eu não me lembro de ter visto em mais de três anos de guerra. Também só para oferecer aqui algum contexto, nós sabemos que Trump perguntou a Zelensky se a Ucrânia conseguia atingir a Rússia e, em particular, Moscovo, o coração do país, a que o presidente ucraniano respondeu de uma forma, a meu ver, inteligentíssima, dizendo ao presidente norte-americano que sim, que era possível atingir a Rússia se nos fornecessem armas para isso. Portanto, Zelensky capitalizou ao mais alto nível, de uma forma muito inteligente, este telefonema. Não esquecer também um pormenor que é relevante. No dia anterior, no dia 3 de julho, Trump tinha estado ao telefone com Putin e revelou que a conversa não foi muito simpática. Portanto, isto tem, como digo, todo o potencial para reverter ou para romper com aquela dinâmica de simpatia e quase de amizade bizarra que estávamos a ver entre Trump e Putin, entre os Estados Unidos e a Rússia, e que agora pode ser uma dinâmica transferida para a relação entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Mas porventura será precoce dizer que essa amizade, aqui com algumas aspas, e essa relação simpática, já sofreu uma transferência de um lado para o outro. A verdade é que o processo está a andar, as coisas estão a acontecer. Também a propósito da autorização do presidente Trump em relação ao envio de mais armas para a Ucrânia. Sabemos que isso vai acontecer com um intermediário que é muito relevante, que é a NATO, obviamente, e vai acontecer numa lógica também negocial, transacional. Ainda assim, é uma lógica mais simpática para Zelensky, para a Ucrânia, do que aquela que vimos, por exemplo, no encontro dos dois em Washington a 28 de fevereiro deste ano. Portanto, as coisas podem realmente começar a mudar um bocadinho a partir daqui.

E para fechar, Daniela, vamos olhar o sentido inverso. Vladimir Putin está confiante que a Rússia tem capacidade para aguentar esta pressão dos Estados Unidos e continuar a guerra até aos termos que foram acordados por Moscovo para levarem ao término do conflito. Sergey Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros russos, também falou sobre isto, diz que a Rússia não cede a ultimatos. Que leitura é que podemos fazer, Daniela?

Esta tensão crescente e esta troca de galhardetes denunciam aquilo que eu já estava a dizer, que é a ruptura de uma aproximação que era até estranha entre Trump e Putin. Na dinâmica russo-americana, Trump já veio inclusivamente dizer-se decepcionado com Putin, que como sabemos tem estado a subir a parada numa altura em que as negociações podiam verdadeiramente fluir. E por outro lado, também Trump mostrou agrado face ao novo posicionamento estratégico da NATO, que assume agora novos compromissos em matéria de investimento em defesa. Este reposicionamento discursivo de Trump e agora também da Rússia, por via de Lavrov, mas não só, por via, por exemplo, do senhor Peskov e também do senhor Medvedev, que vieram obviamente criticar as declarações de Putin e criticar muito o jeito de ultimato com que este prazo, este horizonte temporal de 50 dias foi mais ou menos imposto à Rússia por Trump. Mas deixa-me dizer que, por exemplo, o senhor Medvedev até apelidou este ultimato de teatral, o que até é engraçado e eu faço uma leitura que tem alguma graça, porque Medvedev ele próprio, que serviu a lógica teatral durante aquele interregno em que trocou de lugar com Putin, precisamente para servir os interesses do próprio Putin, do próprio líder autoritário, ele próprio que foi um ator nas mãos de Putin, um fantoche nas mãos de Putin, vem agora acusar este ultimato, vem apelidá-lo teatral. É aquela coisa de apontar um dedo aos outros quando temos três apontados para nós. Há aqui, por um lado, um sinal positivo, aliás, como o apelidou o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, o doutor Paulo Rangel, um sinal positivo de coesão entre os dois lados do Atlântico, entre Trump e Zelensky, e por outro lado também um nível de aborrecimento por parte destas grandes figuras do poder na Rússia, Putin, Peskov, Medvedev e outros, certamente, que estão obviamente desagradados com o ultimato norte-americano e com a ideia de o presidente Trump estar a perder a paciência, que é mesmo assim, porque a Rússia, de facto, está muito estanque naquilo que têm sido as suas condições e as suas imposições no contexto do processo negocial para a possível chegada a um cessar-fogo e que obviamente são imposições que não têm cabimento e que não vão permitir que se chegue a bom porto.

Muito obrigado, Daniela Nunes, especialista em Relações Internacionais, esteve a ajudar-nos a perceber as questões em torno de dois dos conflitos do mundo, um no Médio Oriente, outro na Ucrânia. O Gabinete de Guerra fica por aqui. Está de regresso amanhã à antena da Rádio Observador.