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Abrimos a porta a mais um Gabinete de Guerra na Rádio Observador, programa em que fazemos um ponto de situação na guerra da Ucrânia e do Médio Oriente. Eu sou a Maria Miguel Duarte e hoje conosco temos o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, boa tarde.

Olá, boa tarde, obrigado.

Começamos com a Ucrânia e com o Viktor Orbán, que ficou de fora do acordo assinado no Conselho Europeu. O primeiro-ministro da Hungria justifica esta atitude dizendo que o apoio a Kiev é um erro e acusa mesmo os restantes líderes europeus de continuarem a alimentar a guerra. Como é que fica o ambiente com os restantes 26 depois destas declarações de Viktor Orbán?

Francamente, acho que não muda muito. No fundo, tem sido desde o início esta a postura da Hungria, portanto, nem se pode sequer dizer que a Hungria acha que já houve um conflito há muito tempo e que houve muitas vítimas e que agora é a altura de resolver a questão. Não, desde o início Orbán não escondeu que era contra o apoio à Ucrânia e mais, não escondeu sempre, antes e depois da invasão, uma grande simpatia por Putin, que ele encara até um pouco como uma espécie de modelo político. Dentro desta ideia da chamada democracia liberal, ou seja, no fundo continua a haver eleições, mas de resto, o líder eleito depois disso tenta o mais possível controlar todos os poderes, acabar com qualquer tipo de limitação à sua ação. Desde o início realmente temos este dado, que no conjunto da Europa realmente houve um grande consenso, muito mais até do que se previa e que durou muito mais do que aquilo que se previa, no sentido de um apoio muito maior à Ucrânia do que aquilo também que se previa, até por resultar também de uma pressão da opinião pública, de simpatia pela Ucrânia invadida, mas claramente isso não é o caso da Hungria. Aqui temos esta suprema ironia, que a própria Ursula von der Leyen, presidente da comissão, articulou, que é aparentemente Orbán acha que quando em 1956 a Hungria se procurou libertar da opressão do bloco soviético e da ocupação soviética, a reação certa dos países europeus devia ter sido apoiar a União Soviética, dizer que os húngaros não deviam resistir e que o problema, no fundo, era os húngaros tentarem ser livres e não propriamente a União Soviética estar a invadir a Hungria.

Ainda nesta linha, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o cessar-fogo Alves de energia está em vigor e disse mesmo que esta tinha sido uma ordem de Vladimir Putin às Forças Armadas Russas que estão no terreno. Este pode ser um primeiro passo, digamos assim, de um eventual acordo de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia?

Eu penso que temos razões para ter dúvidas a esse respeito, embora, obviamente, temos de ver como é que as coisas evoluem. Donald Trump está a apresentar a questão nesses termos, mas a verdade é que é uma bizarrice. Eu, pelo menos, não conheço nenhum precedente para um dito cessar-fogo, em que, na prática, basicamente, todo o combate continua a acontecer, todos os ataques a centros populacionais, à população civil continua a acontecer. A única coisa que supostamente não é atacada é a infraestrutura energética. Portanto, a minha interpretação é que isso foi aceito pela Rússia porque é conveniente para a Rússia, porque neste momento, de facto, a Ucrânia não precisa tanto da infraestrutura crítica de energia como no período do inverno e porque os ucranianos estão a ser muito eficazes nos ataques às próprias infraestruturas críticas, nomeadamente refinarias e tudo o que tem a ver com a indústria do petróleo no interior da Rússia. Desse ponto de vista, parece-me que é, pelo contrário, uma indicação de que a Rússia não está aqui de boa-fé e que procura o mais possível limitar aquilo que podem ser limitações à sua ação militar. Tenho grandes dúvidas que seja realmente assim, mas lá está, teremos de ver. Certamente, se ficar por aqui, a guerra não acabou, como é evidente, continua basicamente em todas as suas dimensões mais relevantes.

O Financial Times conta hoje que o acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia pode incluir mais recursos do que apenas a exploração de minerais, que já se tinha falado. Estes recursos em causa são nucleares, não é, Bruno?

Aparentemente, este tem sido agora um novo tema recorrente da parte do Donald Trump, mas realmente teremos de ver. A partir do acordo, não foi assinado quando era suposto, pelas razões que sabemos, daquele choque público entre Zelensky e Trump. Apesar de tudo, o que Zelensky voltou a insistir em relação a isso foi algo que também está no acordo energético, e é, no fundo, não uma cedência completa da posse, mas uma espécie de condomínio com os Estados Unidos, uma joint venture, vamos dizer assim, portanto, uma certa partilha com os Estados Unidos e em troca de investimento da parte dos Estados Unidos. Enfim, obviamente, isto pode ser visto como altamente questionável, porque a Ucrânia está numa situação desesperada e, portanto, obviamente, os Estados Unidos têm aqui uma enorme capacidade de exercer pressão, que eu diria indevida, sobre a Ucrânia. Por outro lado, a verdade é que os ucranianos também são muito pragmáticos e, lá está, até porque estão numa situação desesperada, realmente precisam de apoio e portanto, provavelmente estarão disponíveis a chegar aqui a acordos criativos, desde que eles lhe permitam manter o apoio militar americano, até obter algumas garantias de que ele continuará e eventualmente também criar a possibilidade, por exemplo, no caso das centrais nucleares Em particular de Zaporíjia, de evitar que ela fique sob controle direto russo. Aí o grande risco, o grande problema é que, na verdade, é isso que acontece em termos de quem está no terreno a ocupar essa infraestrutura e isso pode levar a que os Estados Unidos, em nome desta visão puramente mercantilista, materialista da política internacional, possam privilegiar as relações com a Rússia em relação ao apoio à Ucrânia.

Olhemos agora para a guerra no Médio Oriente. O ministro da Defesa israelita ameaça anexar partes da Faixa de Gaza, numa tentativa de pressionar o Hamas a libertar os restantes reféns. Esta ameaça será mais eficaz nesse sentido do que propriamente o cessar-fogo que foi rompido?

Até agora, o dado objetivo que nós temos é: só houve libertação de reféns em segurança com acordos de cessar-fogo. As operações militares que Israel tentou levar a cabo para libertar reféns, basicamente falharam sempre, com uma exceção. Esse é o dado objetivo que nós temos. Também o que percebemos dos familiares dos reféns, que obviamente são israelitas, portanto não podem ser acusados de serem hostis a Israel. O dado que temos é que eles realmente defendem esta ideia, que a forma de libertar reféns é através de acordos de cessar-fogo e não do regresso à guerra. Acho que há razões para ter algum ceticismo em relação a isso. Aqui, apesar de tudo, podemos dizer que há uma espécie de introdução de um elemento político, ou seja, esta ideia de uma ameaça de anexação que seria, no fundo, um efeito de longo prazo para tentar aumentar a pressão sobre o Hamas, que utiliza no mito o argumento que é o defensor armado da causa palestiniana, e isto seria objetivamente uma perda para a causa palestiniana, que já está a conquistar um território muito reduzido do que era a Palestina originalmente. Vamos ver se esse elemento político novo faz alguma diferença, mas como eu digo, até agora o dado que temos é que não, é que aquilo que realmente faz diferença é haver acordos de cessar-fogo, em termos de libertação de reféns.

Ficamos assim por aqui, em mais um episódio do Gabinete de Guerra. Bruno Cardoso Reis, muito obrigada.

Boa tarde, obrigado.

Estamos de volta para a próxima semana.