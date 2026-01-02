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Gabinete de Guerra das Manhãs 360, espaço onde centramos atenções nos diversos conflitos. Hoje com o especialista em relações internacionais, Miguel Baumgarten. Bom dia, Miguel, e bom ano.

Olá, bom dia, bom ano.

Bom dia. Miguel, o ano começa, uma vez mais, com intensa troca de acusações entre Ucrânia e Rússia, desta vez a propósito de um alegado ataque à residência de Vladimir Putin. A pergunta é um pouco retórica, mas é quase só o isco pra conversa. Um acordo é possível quando uma das partes acusa a outra de atacar diretamente na sua cúpula?

Bom dia e bom ano também para todos os ouvintes. Não é a primeira vez que a Rússia acusa a Ucrânia de fazer estes ataques. Já em 2023 também acusou de que a Ucrânia tinha organizado e perpetrado um ataque ao Kremlin, quando supostamente Vladimir Putin lá estava. Mas também dessa vez não se conseguiu encontrar qualquer tipo de prova. Na altura, até inclusive quer a CIA, quer outras agências de inteligência europeias vieram dar zero credibilidade a essa informação. E desta vez temos ali um vídeo de um drone possivelmente destruído no meio de umas árvores, de um bosque cheio de neve. Aquilo pode ter sido gravado em qualquer parte da Rússia, pode até nem ter sido na Rússia, portanto, não há grande credibilidade. Depois ontem, viemos saber que a CIA também desmente qualquer ligação ou pelo menos não dá como adquirido que aquilo possa ter sido algum acontecimento. Agora, nestas situações, nós sabemos que há aqui dois pontos importantes. Por um lado, temos a Ucrânia, que quer fazer a paz e que gostaria efetivamente de ter um processo de paz que a levasse a parar a guerra, até porque existe uma fadiga de guerra na Ucrânia muito grande e existe a vontade de chegar a um denominador comum que permitisse, primeiro, um cessar-fogo e depois a discussão do processo de paz. E do outro lado existe, se nós formos buscar aquilo que foi o discurso de Ano Novo de Vladimir Putin, existe a ideia da vitória sobre a Ucrânia. Em todo o discurso não há uma única vez a palavra paz, não é utilizada uma única vez a palavra paz. A ideia é sempre de que a Rússia é um grande império, que os russos devem amar o seu país, que as Forças Armadas estão a fazer um grande avanço no território ucraniano, naquilo que é a tentativa de conquistar a Ucrânia. Portanto, não é em momento nenhum dizer que a Rússia está a defender-se pra um ataque ou que teve que atacar para se defender. Não, é no intuito de conquistar a Ucrânia. Nós sabemos que não interessa a Vladimir Putin conquistar todo o território ucraniano. O que quer é dominar a Ucrânia, subjugar a Ucrânia, um pouco ao estilo daquilo que é a forma como a Bielorrússia se comporta. E nós sabemos que Vladimir Putin não quer a paz, a não ser a sua própria paz, que era o domínio total da Ucrânia. Portanto, este ataque ou esta ideia de que supostamente foi numa residência que supostamente Vladimir Putin pouco usa. Este ataque é um subterfúgio para justificar aquilo que já se sabia, que vai ser o Kremlin perpetuar acusações à Ucrânia, afastando-se do processo de paz, afastando-se dos pontos que Donald Trump poderia mesmo obrigar a Rússia a ter que aceitar. E sabemos que não. Também por essa razão, Trump ontem na sua rede social acaba por republicar aquilo que foi o editorial do New York Times, que diz que garantias de segurança à Ucrânia têm que ser credíveis, de que não se vai conseguir encontrar uma paz fácil com esta liderança em Moscovo e que os Estados Unidos devem evitar a todo custo que a Rússia saia fortalecida.

Muito bem. Vamos olhar para a Venezuela. O regime de Nicolás Maduro terá manifestado disponibilidade para negociar com os Estados Unidos a questão do tráfico de droga, isto depois de ter sido noticiado um ataque a um porto venezuelano. O que isso nos diz sobre as relações entre a Venezuela e os Estados Unidos? E Miguel, poderá ser este um novo foco de conflito mais intenso em 2026 ou cai por terra já essa possibilidade?

Não, nós vamos ver o intensificar da atuação americana na Venezuela em 2026, mas não é pela razão do tráfico de droga. Nós sabemos pelas informações que estão disponíveis, inclusive na Agência Americana Antidroga, chamada DIA, de que a quantidade de droga que entra nos Estados Unidos até não é proveniente da Venezuela e não vai pelo mar do Caribe, vai pelo Pacífico e que vem sobretudo da Colômbia. Agora, o subterfúgio utilizado pelos Estados Unidos e por Donald Trump na questão do narcotráfico é o mesmo que Ronald Reagan utilizou na altura com o Noriega no Panamá. Ou seja, os Estados Unidos veem que existe um Estado dentro do seu quintal, e se formos àquilo que é a ideia de Donald Trump, é dominar toda a América, e quando eu digo a América, é a América do Norte e do Sul, e existe ali um Estado que é um proxies da China e da Rússia. E portanto, esta tentativa de negociação por parte de Maduro é para tentar encontrar um canal de comunicação com os Estados Unidos, no sentido de tentar protelar aquilo que eu acredito que vai ser a continuação da atuação dos Estados Unidos, que é tentar, de alguma forma, encontrar um garrote financeiro, porque a exportação de petróleo é vital para o regime de Maduro e pra Venezuela, e é um garrote econômico na tentativa de forçar. Não é uma guerra com a Venezuela, não vamos ver isso, podemos ver um ou outro ataque estratégico, mas é forçar que haja dentro da Venezuela um golpe que faça ou que possa provocar a queda de Maduro.

Nicolás Maduro. Miguel, uma vez mais, obrigado e bom ano.

Muito obrigado, um abraço. Bom ano.

Obrigado.