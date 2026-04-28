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Este é o Som do Gabinete Guerra das Manhãs 360. Eu sou a Maria João Simões. A análise hoje é do historiador Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno. Bom dia, bem-vindo.

Olá, bom dia. Obrigado.

Bom dia, Bruno. Começamos pela visita do rei Carlos III aos Estados Unidos, o rei que discursou hoje no Congresso. Bruno, esta visita acontece em plena tensão entre Londres e Washington, depois de Trump ter designado o Reino Unido como um mau aliado por causa da guerra com o Irão. De que forma é que esta visita pode ajudar as relações transatlânticas?

À partida, como nós sabemos, o Reino Unido é uma monarquia constitucional, portanto, obviamente, não é o rei Carlos III que governa, é o primeiro-ministro Keir Starmer. Agora, isso realmente não quer dizer que não haja aqui alguma expectativa, até maior do que o costume, em torno desta visita, porque realmente as relações entre o governo britânico e o governo norte-americano azedaram bastante nos últimos tempos, nomeadamente porque a Grã-Bretanha deixou muito claro que realmente não se ia deixar arrastar para este conflito no Irão, para esta questão de como reabrir o Estreito de Ormuz, enfim, uma missão que os próprios militares norte-americanos não estão a levar a cabo, porque consideram demasiado arriscada. Ainda agora tivemos notícias, por exemplo, que os norte-americanos estão a instalar sistemas novos de combate a drones nos porta-aviões nucleares, porque realmente consideram que é uma ameaça muito séria. Mas, portanto, tudo isso levou realmente, apesar de um esforço grande do governo britânico de tentar manter boas relações com Donald Trump, isso não ter sido possível. Agora, Donald Trump sempre mostrou muita simpatia pela família real, sempre mostrou muito interesse em receber o "royal treatment", como se diz em inglês. Receber, no fundo, as honras de chefe de Estado numa monarquia que tem toda a pompa e circunstância que os britânicos fazem muito bem. E, portanto, apesar de todas estas tensões, mostrou muito interesse em manter esta visita e há a ideia de que isso pode, eventualmente, ajudar a atenuar um pouco, pelo menos ao nível mais simbólico, estas tensões crescentes. Mas vamos ver como é que corre a visita. Para já, parece estar a correr bem. E realmente há também este discurso junto do Congresso, que eu imagino que os britânicos, obviamente, é coordenado com o governo. Portanto, como toda a ação diplomática do rei é coordenada com o governo, provavelmente será usada para recordar a boa relação histórica entre os dois países aliados e recordar também o contributo dos britânicos para uma série de guerras que envolveram os Estados Unidos, inclusive recentemente no Afeganistão e no Iraque. Aliás, também faz parte do programa da visita uma ida precisamente ao cemitério de Arlington para honrar os mortos em combate.

Entretanto, crescem as teorias da conspiração sobre um possível tiroteio encenado no jantar de correspondentes da Casa Branca. Bruno, que leitura fazes de tudo isto, de tudo o que aconteceu e do aproveitamento que está a ser feito?

Acho que é um sinal preocupante da extrema polarização nos Estados Unidos, ou seja, temos aliás, sondagens que mostram que dependendo se a pessoa se identifica como republicana ou democrata, faz uma avaliação distinta da gravidade da violência política depois de um ataque contra Donald Trump. Os republicanos, de repente, acham que a violência política é um problema extremamente sério nos Estados Unidos, acima dos 50%. Mas se é o Josh Shapiro, o governador democrata da Pensilvânia, ou a Melissa Hartman, aquela congressista do Minnesota, já desvalorizam isso e o contrário com os democratas. E também esta tendência crescente para as pessoas acharem que podem escolher os factos, que têm direito aos seus próprios factos e não apenas às suas próprias ideias ou opiniões políticas. Há também aqui um fenômeno que é corrente neste tipo de atentados, que é se resultam, têm de ser resultado de uma enorme conspiração política, nunca podem ser o resultado de um louco solitário. E, por outro lado, se falham, também há muitas vezes esta tendência para dizer que então também tem a ver aqui alguma conspiração por trás para explicar por que falharam. Portanto, acho que não temos nenhuns dados que apontem nesse sentido, como é evidente, mas acho que tudo isto ajuda a perceber, provavelmente, por que aparecem essas teorias da conspiração, mais ainda neste contexto muito polarizado.

Temos também de falar das declarações do chanceler alemão, que diz que o Irão está a humilhar os Estados Unidos. Merz diz que os iranianos são claramente mais fortes do que o esperado e que os norte-americanos não têm uma estratégia convincente nas negociações. Concordas, Bruno? Tem, de facto, havido algumas críticas sobre a equipa norte-americana que esteve em Islamabad, de não ter experiência. Com a entrada de Aragaci, um diplomata de carreira, para o lugar de Ghalibaf na liderança negocial, o Irão está a tentar expor essa falta de preparação técnica dos Estados Unidos?

É normal que numa negociação deste tipo haja a combinação de lideranças políticas ou alguma liderança política, nesse caso seria o vice-presidente, no caso dos Estados Unidos, ou J.D. Vance ou Ghalibaf, o responsável do Parlamento. Obviamente, Donald Trump, o líder supremo, que está desaparecido.

Nem se sabe o estado de saúde.

Não estava. Mas, a par disso, havia realmente diplomatas mais experientes e Araqchi, do lado iraniano, tem muita experiência, esteve envolvido nas negociações anteriores. Do lado americano é que, de facto, há nesta administração um completo desprezo pela diplomacia, pelos diplomatas, pelos peritos, pelos especialistas. Eu basicamente estou muito de acordo com tudo aquilo que disse o chanceler alemão. Aliás, tenho dito e escrito várias vezes aqui também, realmente parece-me que factualmente é bastante claro que é assim, que os norte-americanos subestimaram o regime iraniano, que não têm objetivos claros. Como é que se pode fazer uma boa negociação quando não é claro que objetivos é que os Estados Unidos querem nesta guerra? Inclusive, os Estados Unidos começaram por dizer que queriam derrubar o regime, isso provavelmente realmente permitiria ter garantias sobre o fim do programa nuclear, se o novo regime fosse pró-ocidental, o que também estava longe de ser garantido. Mas obviamente, esse objetivo, por exemplo, já caiu, porque os Estados Unidos estão a negociar com o regime atual. Mas aquilo que é também interessante e é significativo deste estilo novo, do novo chanceler alemão, enfim, já não é assim tão novo, mas Merz realmente é bastante mais claro nas suas declarações do que tem sido típico dos chefes do governo alemão há várias décadas. E também é significativo, obviamente, das tensões entre a Europa e os Estados Unidos. No fundo, o que Merz também está aqui a explicar é por que é todo difícil aos aliados europeus, de alguma forma alinhar ou seguir a liderança dos Estados Unidos, porque, no fundo, não sabem muito bem o que é que estão a seguir, quais são os objetivos finais dos Estados Unidos. Isso torna muito complicado, de facto, conseguir mobilizar o apoio de aliados para um conflito armado.

Sobre a nova proposta do Irão, Trump diz que olha pra ela com ceticismo, que pra já não rejeita o documento por completo, mas recusa-se a dar o braço a torcer pela principal exigência norte-americana, que é pôr fim ao enriquecimento do urânio de forma a garantir que o Irão não vai produzir uma arma nuclear. Bruno, o que pode fazer um dos lados ceder?

O risco é que se acabe com uma nova escalada no conflito, provavelmente sem ganhos para nenhum dos lados, simplesmente porque qualquer dos dois lados recusa ceder, mesmo que temporariamente, porque realmente o ponto aqui é que também não é muito claro exatamente qual é o sentido dessas frases. O Irão está a falar de fazer-se um acordo temporário, no fundo, estender-se por um período mais longo o cessar-fogo, em troca de garantias de liberdade de navegação no Estreito. E aí seria fundamental que fosse mesmo verdadeira liberdade de navegação, ou seja, sem pagamentos ao Irão, sem ser precisa a autorização da Guarda Revolucionária. Isso parece-me que seria algo que os Estados Unidos deveriam insistir. Agora, realmente, a ideia de que se vai chegar rapidamente, em poucos dias, numa semana ou duas, a um acordo com o nível de ambição de que se tem falado do lado americano, em relação ao programa nuclear, mas depois também em relação à questão dos mísseis, à questão do apoio a milícias armadas, etc. Um acordo muito mais complexo, muito mais ambicioso do que o acordo anterior sobre o programa nuclear iraniano, que demorou vários anos a negociar e era só sobre a questão nuclear. Isso realmente já me parece não fazer muito sentido e portanto, se o que o Irão está a dizer é vamos chegar aqui a um acordo temporário sobre o Estreito, que permita aliviar a pressão sobre a economia global e depois negociar com mais tempo o resto, isso parece-me a mim relativamente razoável. E espero que os negociadores americanos, no fundo, se não for isso que está a ser dito, redirecionem a negociação nesse sentido. Se for realmente esta ideia de que não vamos falar do programa nuclear, realmente não parece uma proposta muito séria, porque isso seria obrigar Donald Trump a confessar que aceita aqui uma proposta muito pior do que, por exemplo, Obama aceitou e que ele criticou durante tantos anos.

Exato. Bruno Carlos Salles, muito obrigada pela tua análise. Uma boa semana.

Obrigado.

Obrigada, Bruno.