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Este é o Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Eu sou a Maria João Simões, a análise é do Coronel José do Carmo. Bom dia, bem-vindo.

Olá, bom dia.

Olá, Coronel. Começamos pelo presidente iraniano que diz que o programa de mísseis do país não existe, nem nunca vai existir no memorando de entendimento com os Estados Unidos. Pezeshkian diz que sem esta defesa, o Irão já teria sido devastado pelos Estados Unidos e por Israel, terminando exatamente como Gaza. Donald Trump não acabou por assinar um acordo frágil que reabre o Estreito de Ormuz, mas que deixa a maior ameaça militar da região completamente intacta, Coronel.

Há aqui uma inversão de coisas. O presidente do Irão está a alegar que o programa de mísseis que o Irão tem é para se defender de Israel. Na verdade, é exatamente o contrário. Ou seja, o programa de mísseis que o Irão tem, foi ao modelo coreano. A Coreia do Norte construiu uma capacidade artilheira muito forte, virada sobre a Coreia do Sul para poder construir calmamente a sua bomba atômica, e fez. E o Irão copiou essa estratégia e construiu esse programa de mísseis para se escudar atrás deles e garantir que o seu programa nuclear era construído de uma forma pacífica, porque a ameaça de resposta sobre qualquer atacante seria devastadora. Portanto, isto é uma inversão de posições. De fato, o Irão não se defende de Israel, porque Israel nunca manifestou intenções de destruir o Irão. Aliás, eram grandes aliados no tempo do Xá, era até o Irão que abastecia Israel de petróleo durante as guerras que teve com os vizinhos árabes. Portanto, isso é uma inversão completa da história e serve de retórica. Não é por aí. Agora, de fato, é verdade, este programa de mísseis, que supostamente estará reduzido, muitos deles terão sido destruídos, e de fato está reduzido a menos da metade da capacidade de mísseis e lançadores, e na sua produção também. Mas, na verdade, não constam do memorando. Aliás, este memorando basicamente o que tem é Ormuz e o levantamento de sanções. E aqui os factos são bastante claros no terreno. Agora, a maneira como nós analisamos isto, o filtro que usamos, segundo o filtro americano, a ideia é que o Irão está a ser pressionado, portanto, está a render. Está a fazer as coisas porque está num estado estimável. Aquilo que parece, a quem analisa isto com uma certa distância, é que o Irão está a ser pago por uma pausa. Ou seja, o Irão está a ser pago por palavras vagas, promessas no futuro e, na verdade, está a conseguir receber, pelo menos é o que parece, está a ter alívio de sanções, alívio de petróleo, alívio de uma série de coisas, em troca de promessas. É isso que está a acontecer. A abertura do Estreito de Ormuz é a única coisa palpável desta situação, mas, na verdade, isso é o que acontecia antes da guerra. A guerra não foi lançada por causa de Ormuz, foi lançada porque se considerou que a ameaça do Irão, em termos nucleares, era iminente e tinha como objetivo os mísseis, os proxies e o programa nuclear. Nada disso consta do memorando. Pelo contrário, neste momento, os Estados Unidos estão até inclusive a salvar os proxies iranianos de Israel. No fundo, estão a limitar Israel na sua ação contra esses proxies. E isto coloca questões muito relevantes, ou seja, os factos são estes. A interpretação que nós fazemos deles, quem apoia Trump e quem aplaude a sua estratégia, tem uma espécie de: "há aqui qualquer coisa por trás, grandioso, há aqui uma estratégia desconhecida, misteriosa e fantástica que no fim vais resolver isto tudo". Mas isto é um caso de um pensamento mágico. Na verdade, o princípio da parsimônia diz que nós devemos analisar as coisas pela sua expressão mais simples. E a expressão mais simples é que, de fato, os Estados Unidos estão a tentar um acordo para saírem deste problema de uma forma airosa, alegando vitória. Basicamente é isso.

Entretanto, Zelensky anunciou que, pela primeira vez, os Estados Unidos aceitaram conceder à Ucrânia a licença para produzir os mísseis dos sistemas antiaéreos Patriot no seu próprio território. Coronel, que impacto estratégico tem esta decisão a longo prazo?

A longo prazo terá. Estamos a falar do sistema dos intercetores PAC 3, aqueles que permitem atingir mísseis balísticos de alta velocidade. O PAC 2 é uma coisa mais baixa. Porque a Ucrânia, neste momento, terá, segundo algumas previsões, enfim, isso não é oficial, mas terá cerca de 30 e tal mísseis destes por mês. Isso não chega nem para intercepções mínimas dos mísseis que a Rússia lança. Normalmente, seriam dois a três intercetores por míssil balístico. Mas também a verdade é que na América, a Lockheed, que fabrica esses mísseis, o máximo é 50 e tal por mês. E não é só para a Ucrânia, é para todo lado. Uma licença destas poderá, no futuro, não é agora, isto vai demorar tempo a instalar. Sim, poderá no futuro resolver os problemas da Ucrânia e talvez da Europa. Tem havido um aumento da produção destes mísseis nos Estados Unidos, mas não chega aos mil por ano. É pouco. Até porque agora, na hora da Guerra do Golfo, foram gastos umas centenas largas. Foi quase isso, a produção de um ano. E porque a intercepção dos mísseis balísticos, para ser eficaz, tem que ter dois a três intercetores. Segundo o modelo americano, serão quatro intercetores por míssil, mas na Ucrânia, às vezes, já nem está a lançar um por míssil, está a ratear, alguns deixa cair. Ainda hoje deixou cair um em Kryvyi Rih. Era um míssil com munições cluster e dirigido a populações, basicamente, não é para atingir nenhum alvo específico, é só para chatear. E a Ucrânia vai ter que deixar passar muitos desses mísseis, e esse é um problema. Mísseis balísticos não há capacidade de os interceptar com estas condições. No futuro, se de facto viesse a haver esta-- isto por enquanto isso são intenções, ainda não é nada de concreto, é uma intenção.

Vamos ver depois com o tempo, na prática.

Sim, vai levar algum tempo.

Coronel José do Carmo, muito obrigada pela sua análise.

Muito obrigado.

Adeus, boa semana, obrigada.