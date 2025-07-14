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Arranca agora o Gabinete de Guerra das Manhãs 360, hoje com Orlando Sá Mois, especialista em Relações Internacionais. Bom dia, Orlando.

Muito bom dia.

Bom dia.

Obrigado pelo convite.

Donald Trump anunciou o envio de sistemas de defesa antiaérea Patriot para a Ucrânia. Como é que enquadra esta decisão e que implicações pode ter isto no desenrolar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Orlando?

Muito bom dia. Acordar com isso já é um pequeno reinício, visto que ainda estamos com o conjunto de armamento que até foi aprovado na administração anterior, ainda de Biden, em dezembro, e que, de forma um pouco sub-reptícia, que até não se percebeu bem, parece ter sido primeiro, de certa forma, bloqueada nos últimos tempos, o que nos deu até uma janela de teste àquilo que a Rússia faria e aquilo que a Rússia fez foi até intensificar os ataques perante essas falhas na defesa da Ucrânia. Portanto, este retomar tem que ser visto como um bom sinal.

Peço desculpa pela interrupção. O mês de junho terá sido o mais violento dos últimos anos na Ucrânia.

Sim, e é o mais violento pela capacidade de produção da Rússia, que está a aumentar muito, principalmente no que diz respeito aos drones, que está, se calhar, na ordem dos 700. Portanto, estas variantes do Shahed que já são produzidos na Rússia, mas que até poderá chegar aos mil e que a Rússia continua, parece que está é o chamado "all in", parece que está a dar tudo, está a lançar a capacidade que tem, independentemente do fato dessas defesas não estarem totalmente operacionais. Claro que aqui as defesas dos drones são mais drones antidrones do que propriamente os Patriot, mas os Patriot são extremamente necessários e são defensivos, portanto são antiaéreas e isso a Ucrânia tem dito desde o início que precisa nas maiores quantidades possíveis, mas tem sido um bem muito escasso e que os europeus também têm e que também nem sempre se conseguem comprometer. Claro que aquilo que é pra defesa de cada um dos países é difícil libertar desta maneira. Estamos num mundo muito belicoso, muito complicado, mas os Estados Unidos, nem que seja através destes novos protocolos, em que se calhar o sistema de pagamento e de financiamento vai ter que ser um pouquinho diferente, se quiser chegar aquilo que é o mais sofisticado e mais avançado tecnologicamente, que também é normalmente o mais seguro, que se encontre uma maneira de defender a Ucrânia, porque isso são basicamente armas defensivas.

É possível antever uma escalada do conflito através desta decisão ou não?

Eu não creio que a Rússia se sinta muito ameaçada através desta política de tentar chegar a armamento defensivo antiaéreo. A Rússia já está a dar tudo. Eu creio que é difícil falarmos em escalada a partir do momento em que todas as noites, até o Putin já diz essas frases. Sobre Putin, já mais que uma vez diz a frase, qualquer coisa do estilo: "É simpático" e depois bombardeia toda a gente à noite. É uma frase que no fundo diz tudo. Como é que é possível ter essa dupla face? Parece que está tudo bem e todas as noites ouvimos novos recordes. Esta quarta-feira foi um dos recordes. Estamos a falarem em 600 vetores de ataque, nem todos drones, mas quase todos drones, a maioria. Praticamente todas as noites. Portanto, isto está muito perto daquilo que são os níveis que se pensa que estão a ser de produção. E as guerras prolongadas são isto, têm muito a ver com capacidade econômica de conseguir produzir e quanto mais conseguir produzir, de um lado mais defesa tem, do outro, da Rússia, mais ataque, mais projeção de força, provar que conseguem chegar. Chernihiv é praticamente na fronteira com a Roménia. Não é muito longe de Lviv, Lviv é perto da fronteira da Polónia. Putin está a investir nos últimos dias no ocidente. Isto é o ocidente da Ucrânia. Nem sequer é questão de ser as regiões que a Rússia considera separatista por ser russófonas, por serem russófilas em parte, e que o Putin considera, e chegou mesmo a considerar, através dos Acordos de Minsk 2, mas agora desde o início da guerra em 2022, já estamos a falar em quatro regiões mais à Crimeia. Ora, Chernihiv ou Lviv estão do outro lado do país. É um amedrontar de toda a Ucrânia para tentar, no fundo, dissuadir as pessoas de continuar a lutar, quebrar a resistência e por isso é que estes sinais de Trump e estes anúncios são muito importantes. Às vezes mais do que aquilo que se passa efetivamente nas-

No terreno

...do armamento e do equipamento e no terreno. As guerras são muito de logística e a partir daqui uma guerra de atrição vai ser muito de logística e capacidade de produção, mas as palavras dos interlocutores são muito importantes. As palavras do Trump, a forma como ele disser, mesmo que haja uma grande alteração, que pra já até dificulta a Ucrânia, uma grande alteração na forma de fazer chegar o armamento através dos europeus ou de quem esteja a distribuir. Mesmo que haja uma alteração, que está a haver e que está em curso, a percepção também é muito importante, porque é a moral das tropas que está em causa com as palavras de Trump. E aqui ficamos Um fim de semana em suspenso em que ele parecia que ia fazer um grande anúncio, foi uma espécie de teaser, em que ele dá umas palavras, mas não dá todas. Não sabemos muito bem o que vem aí, ficamos todos a especular, mas a forma como ele vai dizer vai ser o mais importante. E para ele estar um dia ou dois em que anuncia, mas não diz, para já é uma alteração da própria maneira de estar de Trump, que é sempre muito direto e transparente, imediatista. E agora temos um Trump reflexivo, talvez por estarmos no momento de um ano depois do atentado contra a vida dele em Butler, quando ele estava em campanha.

Sim.

Ele está um pouquinho mais reflexivo, mais pensador. Esperemos que isso não sejam más notícias para a Ucrânia, muito embora elas estejam, se calhar, na calha. O que é facto é que para já podem ainda não ser.

Para hoje está agendada uma reunião entre Donald Trump e o secretário-geral da NATO. O que é que podemos esperar deste encontro, Orlando?

De facto, temos tido uma atitude do secretário-geral da NATO que tenta ser muito conciliadora, que até é quase que demasiado de elogio a Trump, o que em parte se compreende. Tem sido criticado, mas também não está numa posição fácil. Eu acho que nós devíamos lembrar que esta posição de secretário-geral da NATO não é muito fácil. Ele, no fundo, não tem um poder militar ou efetivo, agora nesta maneira muito nova em que se está a olhar para o poder. Em cenário de guerra, normalmente, essas teorias mais irrealistas ganham nestas alturas, mas os valores são muito importantes. O secretário-geral é uma pessoa que no fundo representa uma instituição política, um escudo entre vários Estados. No fundo, quem tem o poder são os países que fazem parte da NATO e não tanto alguém como o secretário-geral, que os tenta conciliar, que os tenta comprometer, que tenta perceber as várias inclinações das pessoas. Ele tenta representar esse estilo de união, que nestas alturas é muito difícil. E estar a ser recebido em Trump, ficar quase de igual para igual, como se de facto representasse os 32 países, que não representa, porque os países têm os seus próprios presidentes e primeiros-ministros, os chefes de governo e quem toma as decisões militares são outras pessoas nesses 32 países. E portanto, ainda assim, estar a ser recebido por Trump, em ficar numa plataforma de entendimento em que olha nos olhos, é sempre bom sinal. Trump também pode estar a notar, esperemos que não seja apenas o nosso desejo, mas que seja um pouco isso também, de Trump estar a olhar para o secretário-geral da NATO como alguém que representa uma coligação maior, agora com 32 membros. Isso foi há muito pouco tempo que se conseguiu a entrada dos dois últimos, que continua a ser muito atrativa porque os países querem fazer parte e que neste momento manobra um volume até financeiro e de valor adjudicado à defesa, que projeta a força futura dessa defesa cada vez maior, porque o empenho de cada um dos países também está a ser maior. E Trump e os Estados Unidos são fortes porque foram fortes nas alianças, por muito que custe aos mais isolacionistas, que ainda são uma parte do movimento MAGA, que quer mais uma política de isolacionismo. O que é facto é que os Estados Unidos é forte porque também era uma espécie de fiel depositário dos contratos com a NATO, que no fundo se interligavam nuns Estados Unidos que compravam mais, que davam mais da sua defesa. É verdade, vamos comprar aos Estados Unidos, também não é por acaso, não é porque os Estados Unidos gostam apenas de vender, é porque também investiram ao longo dos anos mais nessas capacidades e na tecnologia. E nós hoje, se queremos boa tecnologia, ainda compramos aos Estados Unidos. Se Portugal um dia tiver o dinamismo, o empenho, universidades a criarem, porque a guerra é muito tecnológica, é muito de avanço, para o qual é preciso competitividade, é preciso muita inteligência, muito investimento também, é certo. Pode ser que um dia também consiga vender, nomeadamente drones, e outros países consigam vender outras coisas. Não podemos ter feito as nossas opções a nível da nossa estrutura nacional e de país e depois ficarmos muito espantados porque temos que comprar a outros. Temos que comprar a outros porque eles estão a fazer, de facto, um bocadinho melhor e esperemos com eles aprender para um dia também sermos nós a vender.

Orlando Sá Moes, muito obrigado por ter estado conosco no "Gabinete de Guerra". Muito bom dia.

Eu que agradeço. Muito bom dia. Muito obrigado.