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Este é o Som do Gabinete de Guerra das manhãs 360, esta quinta-feira, com análise do Miguel Baumgartner, especialista em Relações Internacionais. Bom dia, Miguel, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite.

Olá, bom dia, Maria João.

Bom dia, Miguel. Começamos pelo Médio Oriente. O Hamas aceitou o plano de paz dos Estados Unidos. Trump fala num grande dia. O Hamas tem de entregar todos os reféns até sábado e Israel de retirar as tropas de Gaza. Miguel, o acordo é assinado ao meio-dia no Egito, 10h em Portugal. Este é um bom dia, depois logo se pensa se será um acordo para durar, não é?

Exato. Acima de tudo, é um bom dia e é positivo, principalmente para a população de Gaza. Eu acho que nós conseguimos, com este acordo, pelo menos a vitória em dois pontos, que é a parada das hostilidades e evitamos, acima de tudo, a total invasão da Faixa de Gaza por parte de Israel. E por outro lado, e não menos importante, obviamente, a entrega dos reféns.

O regresso dos reféns.

O regresso dos reféns a Israel. Não sabemos ao certo. Há vários números. Os últimos apontam para cerca de 20 reféns que estejam vivos, depois mais os corpos dos falecidos. Mas seja como for, parece-me que foi muito importante este cessar-fogo e isto é uma coisa que é importante. Isto é um cessar-fogo. O mais difícil virá a seguir, que é efetivamente dois pontos que são importantes: a entrega dos reféns e depois, segundo o acordo, depois da entrega dos reféns, há a saída de Israel. Portanto, nós também temos que entender, porque não conseguimos ainda entender isso, é para onde sairá Israel. Israel sai completamente da Faixa de Gaza, qual é a nova linha de fronteira? E depois, como é que o Hamas vai depor as armas e como é que o Hamas vai efetivamente entregar essas armas. E depois, fica sempre aquela pergunta no ar que é: mas afinal, quem é que é do Hamas? E quantos são do Hamas? E que armas é que há? Nós estamos a falar de qualquer coisa como 5000 túneis. É a informação que a própria IDF deu, sendo que alguns desses 5000 túneis são só utilizados para armazenar material militar. Portanto, há aqui inúmeras perguntas. Seja como for, temos que celebrar, parece-me a mim, que temos que celebrar, porque esta parada de hostilidades, e quando nós sabíamos que Israel estava mesmo pronta para dar o último forcing nisso que era a total invasão e possivelmente, como Netanyahu disse, a total destruição e a obrigatoriedade de puxar e de retirar de Gaza a população, parece-me que foi importante este acordo e, nesse sentido, diz as palavras de Donald Trump e é efetivamente um dia histórico. Agora, é o primeiro dia do resto da vida dos palestinianos.

Miguel, a Rússia de Putin é que não deve estar muito contente com estes factos, porque, entre outras coisas, as atenções voltam a virar-se para a Ucrânia.

Pois, nessas coisas do mundo, isto vai girando as atenções de uma forma para a outra. O Zelensky andou durante as últimas semanas extremamente preocupado porque nem Donald Trump e principalmente a Europa, este silêncio da Europa também. Donald Trump é o normal, porque vai-se preocupando e vai tentando chegar ao processo de paz, ou pelo menos ao processo de cessar-fogo do conflito que lhe dá mais jeito. E nós sabemos que sexta-feira entrega o Nobel da Paz e portanto havia essa necessidade.

E essa pressa.

Essa pressa. Parece-me que não conseguirá, mas vamos ver. De toda a forma, neste momento, Zelensky deve estar muito satisfeito. Putin, talvez menos. Mas há aqui um ponto que é essencial, é que Putin volta a fazer, no dia 7 de outubro, que foi o seu aniversário, fez um discurso virado para dentro.

Sim, uma espécie de balanço, não foi?

Exato, uma espécie de balanço. Duas coisas importantes para ele e que me parece que conseguiu dar a imagem de um líder czariano, portanto, um líder que está acima de tudo, muito próximo da Igreja e com a Igreja Ortodoxa a seu lado, muito próximo daquilo que era a imagem que nós temos e que sabemos que os czares tinham. Não o faz em Moscovo, faz em São Petersburgo, portanto também a ex-capital e o local onde os czares viviam e passavam muito tempo. Depois, faz um discurso para dentro a justificar o porquê de ter invadido a Ucrânia e dizer que invadiu a Ucrânia no momento certo. Ou seja, resumidamente, ele está preocupado com o aumento do preço dos combustíveis, o aumento do custo de vida, o aumento dos impostos, a inflação galopante. Tudo isto a acontecer na Rússia, é importante justificar e é importante encontrar uma razão positiva para a guerra que justifique o que está a passar dentro de portas. Terminando dizendo isto, Putin tem uma economia de guerra, mas tem também uma sociedade que está assente nisso. E Putin precisa de justificar o que se está a passar na Rússia, por que essas coisas acontecem na Rússia. Parece-me que passou um discurso positivo. Não é o realista, isso nós já sabemos.

Isso já sabemos.

Deturpou muito a realidade. Mas agora voltará a estar no centro das atenções.

Sobre a invasão com drones no espaço aéreo de seis países europeus, a presidenta da Comissão Europeia deixou o alerta que cada centímetro quadrado da União Europeia deve ser protegido da guerra híbrida causada pela Rússia. A von der Leyen diz que Bruxelas tem de responder. Miguel, que resposta deve ser esta?

A resposta que me parece que von der Leyen quer que a Europa dê é que a Europa entre também numa guerra híbrida. Ou seja, esta guerra híbrida russa não é só uma guerra de drones, mas é aquilo que a Rússia tem vindo a fazer. A Rússia está a apostar mais do que até, se calhar, na própria guerra que se está a passar na Ucrânia, que nós sabemos que está congelada e que avança pouco de parte a parte, mas está mais ou menos congelada em termos daquilo que são os normais atos de guerra e nós sabemos que não avança muito. E von der Leyen vem fazer duas coisas: vem dizer que a Rússia está a fazer uma guerra híbrida, ou seja, está, por exemplo, a financiar a extrema-direita e a extrema-esquerda na Europa, está a interferir em eleições diretas, está a fazer sabotagem eletrónica, está a fazer esta situação relativamente com os drones. Todo este tipo de atos são atos que de alguma forma provocam distúrbios e põem em causa a própria coesão europeia. Se juntarmos a isto o que se está a passar e o que aconteceu na Chequia este final de semana, em que agora temos três países que têm uma visão diferente da posição que a União Europeia tem que ter em relação à Rússia, que têm uma posição diferente àquilo que é a própria construção e coesão europeia. Portanto, von der Leyen faz um discurso para dentro e um discurso para fora. O discurso para dentro é tentar apanhar os cacos daquilo que aconteceu na Chequia neste final de semana e ver se efetivamente os Países Baixos vão ter eleições e que podem, seguindo aquilo que são as sondagens, ter também um governo de extrema-direita. O mesmo pode acontecer na Bulgária e na Roménia já daqui a pouco. França também está na situação que nós sabemos. A ASD na Alemanha continua a subir nas sondagens. Tudo isto, ela se apercebe que está a acontecer e volta a falar para dentro, mas também a dar uma imagem para fora de que existe aqui uma liderança europeia que sabe muito bem o que está a acontecer, sabe muito bem o que é a posição russa, sabe muito bem que tipo de guerra é que a Rússia está a travar fora de portas do que é o palco militar da guerra. Putin apercebeu-se que para ganhar esta guerra não precisa de a fazer só no campo de batalha, que pode efetivamente a fazer também dentro de portas. E efetivamente, eu já disse, já falámos isto, Marijoy, várias vezes, que a Europa pode ser mesmo uma vítima colateral nesta guerra, nesta coesão europeia. E von der Leyen vem. Este discurso é a segunda volta do discurso que ela começou quando fez o discurso do Estado da União. Desta vez, parece-me um pouco mais direto naquilo que são as causas também deste ataque à própria coesão europeia.

Miguel Baumgartner, muito obrigada pela tua análise. Bom final de semana, Miguel.

Nada, muito obrigado, igualmente.