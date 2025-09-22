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Começa agora o Gabinete Guerra das Manhãs 360 esta segunda-feira. A análise é do historiador Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno, bom dia, bem-vindo.

Olá, bom dia, obrigado.

Olá, Bruno. Começamos pelo reconhecimento do Estado da Palestina. Bruno, o que mudou para Portugal também reconhecer?

Aparentemente, o que mudou foi, por um lado, esta ideia de que era preciso fazer alguma coisa para tentar travar um governo israelita que realmente parece completamente surdo a qualquer apelo para um cessar-fogo e para evitar uma nova escalada no conflito e na situação humanitária. Também uma série de Estados, em particular a Grã-Bretanha, que até isso tinham mostrado mais reservados, mais condicionais, decidiram fazer esse reconhecimento. Foi o dia em que também a Austrália, a Grã-Bretanha e o Canadá fizeram esse reconhecimento. São os primeiros membros do G7 a fazer isso, a par da França e realmente parece ter sido sobretudo isso, esta ideia, que aparece logo no início, nas condições colocadas, de haver aqui, no fundo, um certo consenso entre os aliados de Portugal, no mesmo sentido. Agora, nem todas as condições foram cumpridas, ou seja, o Hamas continua ativo. Ainda há dois dias executou sumariamente, de forma bárbara, três alegados colaboradores na Faixa de Gaza, uma demonstração de poder e também do tipo de poder, digamos, autoritário e muitas vezes mortífero que o Hamas exerce. Os reféns também continuam por libertar e não há sequer um consenso total na União Europeia, que poderia ser um argumento de peso adicional. Realmente, parece ter prevalecido esta ideia de que este era agora uma espécie de novo consenso entre alguns dos principais aliados de Portugal e que fazia sentido avançar. Vamos ver com que consequências.

Mas Bruno, e isto acontecer na sequência dos ataques de 7 de outubro, ou seja, eu sei que tudo que está a passar em Israel, o princípio foi este, os ataques de 7 de outubro. Isto não é de alguma forma dar força a ações como esta do Hamas? Percebes o que quero dizer?

Sim. O governo deixou muito clara a condenação do Hamas, como aliás todos os estados que fizeram este reconhecimento, de que o Hamas não poderia ser parte de qualquer solução futura. A condenação do 7 de outubro, isso tudo está muito bem. Agora, quando se diz que isto é um reconhecimento, de alguma forma, contra o Hamas e não é contra o Estado de Israel, porque nós pomos muito claramente esse princípio de que isto é a ideia de dois Estados a viverem em paz, em conjunto e rejeitando a agenda, desde a sua fundação do Hamas, de trabalhar para exterminar o Estado de Israel. Mas a verdade é que, e vamos ver como é que reage o Hamas a isto. A partir do Hamas têm reagido positivamente a estes reconhecimentos e têm utilizado isso para argumentar que isso valida as ações do Hamas, que delas resultou mais reconhecimento do Estado da Palestina. Acho que pro Hamas não é assim tão evidente que seja assim. A verdade é que esta é uma situação extraordinariamente difícil. Isto só ilustra como é complicado, nomeadamente aos Estados europeus e, de um modo geral, aos Estados que estão de fora desta situação, de facto, ter aqui um impacto positivo, porque aquilo que, por exemplo, os Estados Unidos têm insistido, e que também tem sido a própria narrativa do governo israelita, é que isto vai levar não Israel a mudar de ideias e a estar mais disposto a negociar. Israel é aqui o ator dominante e que teria ter a palavra decisiva, por exemplo, para se poder avançar para um cessar-fogo, a par do Hamas, mas que eventualmente vai levar Israel, até para demonstrar que este tipo de ações não tem resultados positivos, a insistir nesta via militar e até eventualmente a avançar, há essa especulação, com anexações unilaterais de mais território palestiniano, a par de Jerusalém, de outras zonas de território palestiniano. Pode ter, nesse sentido, um efeito contraproducente, ainda de escalada das dinâmicas de conflito.

Bruno, depois da Polônia e da Romênia, na sexta-feira, três caças russos sobrevoaram a Estônia. Como reação, os líderes bálticos e checos apelaram à NATO para abater jatos russos que violem o espaço aéreo. Esta é a resposta que faz sentido quando Putin está claramente a testar uma resposta militar?

A mim parece-me que sim. Já falámos disso algumas vezes, mas o presidente checo tem esta questão, que é um general experiente, inclusive com experiência na própria NATO, etc. Parece-me que é bastante evidente que a tentativa da União Europeia para mostrar contenção, de facto, o único resultado que tem dado é a multiplicação destes incidentes. Pelo contrário, isto não é pura especulação, ou não é uma questão de eu achar ou deixar de achar. Aliás, o próprio presidente checo também faz referência exatamente a esse episódio, que é quando a Turquia, em 2015, quando há um avião de combate russo que também, entre aspas, se engana e entra no espaço aéreo turco, o que os turcos fizeram foi abater esse avião, inclusive resultando na morte do piloto, e acabaram esses enganos. Temos aqui uma demonstração que de facto a Rússia percebe e que como resultado dessa ação, que eu saiba, ainda não estamos na Terceira Guerra Mundial. A mim parece-me evidente que os Estados Membros da NATO e era especialmente importante isso ser feito também pelos Estados Unidos, mas infelizmente temos sinais equívocos. Enfim, Donald Trump disse que sim, que apoiaria os europeus no caso de haver ações mais agressivas da Rússia, mas isto já é uma ação muito agressiva. Se houvesse uma mensagem privada dos países da NATO, primeiro nem seria em público, nós podemos ser mais responsáveis a responder de forma robusta do que a Rússia tem sido. Mas começaria-se por fazer um aviso em privado de que se estes enganos continuassem, haveria, de facto, o abate dos aviões. Se esse aviso privado não resultasse, haveria um anúncio público, até também para a própria opinião pública perceber o que estava em questão. E se, de facto, esse aviso não fosse atendido, avançar-se realmente para esse tipo de ações. E aí veríamos, mas o que o histórico aponta é que o que iria acontecer é que a Rússia provavelmente pararia antes ou se não parasse antes, parava depois desse tipo de ação mais musculada.

E pode haver o risco de escalada. Em determinada altura, a NATO vai ter de ser posta à prova, não é?

É claramente isso que Vladimir Putin está a fazer, é constantemente a testar a capacidade de resposta militar e diplomática da NATO. Volto a referir o caso da Turquia. Muitas vezes, a estratégia tem esta lógica paradoxal. É preciso ter uma ação de força, é preciso mostrar força para evitar um conflito armado, para evitar uma guerra. Aquela velha máxima romana, que já vem da antiguidade, se queres a guerra, prepara a paz. Ou seja, é preciso mostrar força, muitas vezes, para o outro lado, pensar duas vezes e pensar que afinal não vale a pena arriscar um conflito armado, que se calhar não trará bom resultado. Parece-me que a forma de evitar esta contínua escalada, porque isto já é uma escalada, de mais incursões com drones, mais aviões. A certa altura, pode acontecer algum acidente fatal, como já aconteceu no passado. A forma de evitar esta escalada é precisamente travar isto o mais cedo possível. Como eu digo, não é fazer isso de uma forma irresponsável, mas é deixar claro que vai haver aqui uma resposta robusta à altura, que tem a ver também com o tipo de ameaça. Outro aspecto seria, de facto, uma defesa aérea ativa e avançada, ou seja, coordenada com a própria Ucrânia. Outro aspecto que já está a ser referido, é a questão, por exemplo, de utilizar os bens russos congelados, que é um ativo estratégico russo que a Rússia quereria recuperar. Portanto, deixar claro que havia dúvidas em relação a isso, tem havido em grande contenção e se a Rússia o que faz é continuar a escalar, vai ter resposta a esse nível também. Ameaçar, por exemplo, fornecer, algo que também já devia ter acontecido, aliás, provavelmente, mas agora seria a altura de o fazer, avançar com o fornecimento de mísseis de longo alcance TAURUS, que podem atingir alguns dos centros de produção destes drones, por exemplo. Tudo isso são passos que poderiam realmente ser anunciados, primeiro em privado, até à Rússia, depois em público, e depois teria mesmo de se concretizar. Parece-me evidente que ficar pelas declarações não vai ser suficiente para dissuadir a Rússia e evitar este risco de escalada. Porque eu volto a repetir, pode acontecer haver realmente um acidente muito mais sério, um choque de aviões de combate, drones que acabam por atingir alguém, algum sítio habitado.

Era bom parar já com isso, não é?

Exatamente, porque será criar uma situação de crise em que a resposta pode ser muito menos racional e ponderada.

Bruno Cardão Sá, obrigada pela tua análise no Gabinete de Guerra. Até amanhã.

Bom dia, obrigada.

Até amanhã