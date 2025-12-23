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Este é o Som do Gabinete de Guerra das manhãs 360. Eu sou a Maria João Simões. A análise de hoje é do Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional. Bom dia, Francisco, bem-vindo.

Bom dia.

Bom dia, Francisco. Começamos pela guerra na Ucrânia. Moscou fala em progressos lentos nas negociações com os Estados Unidos e acusa a Europa de impedir uma convergência russa e norte-americana. Isto são palavras do vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros. Francisco, a narrativa não é nova, mas não é também uma forma de a Rússia tentar afastar a ideia de que é o Kremlin que não quer a paz?

É exatamente isso. No fundo, eles dizem que têm uma plataforma de entendimento com os americanos, que discutiram no Alasca, da qual os Estados Unidos se afastam sempre que falam com os europeus e com os ucranianos. E que a paz estava próxima se simplesmente seguisse aquilo que acordaram com os Estados Unidos. Agora, são precisos dois para dançar o tango e aparentemente o Kremlin quer ditar os termos da paz, que no fundo, concretizar a capitulação da Ucrânia. E isso é algo que evidentemente os ucranianos não aceitam. Portanto, isto é a forma de os russos tentarem que as negociações se prolonguem, procrastinem e não sejam acusados de serem eles os responsáveis por não se chegar a um cessar-fogo. A dinâmica parece estar já muito clara, não é? Vamos ver como é que as coisas evoluem em 2026.

Sobre isto, o J.D. Vance admitiu que não é certo que se alcance um acordo de paz. Já Zelensky diz que fazer pressão sobre a Rússia pode persuadir até mesmo o teimoso Putin. Entretanto, toda a Ucrânia está em alerta depois da Rússia ter lançado um ataque em grande escala. Francisco, isto diz muito sobre as reais intenções do Kremlin, não é?

Sim. Vance diz que os ucranianos admitiram que irão perder o Donbass um dia. Isso já percebemos. Se a guerra continua nesta dinâmica da Rússia fazer pequenos avanços diários, é muito possível que daqui a um, dois, três anos, não sabemos, eventualmente acabaram por conquistar todo o Donbass. Agora a questão é saber se a economia russa aguenta. O petróleo dos Urais estava a 30 ou 35 dólares. Evidentemente, isto vai criar uma pressão enorme também sobre a própria federação russa. A esperança de Zelensky é, depois de mostrar toda a boa fé negocial para tentar chegar a um acordo de cessar-fogo, que os Estados Unidos, pela primeira vez, avancem concessões efetivas sobre a federação russa, enviem Tomahawks, enfim, responsabilizando a Rússia pela não existência da paz. O problema é que estamos há um ano a ouvir Trump muitas mais vezes dizer que a culpa da guerra é do próprio Zelensky. Portanto, este é o ponto da situação neste momento e é difícil sair deste impasse se os Estados Unidos repetem estas dinâmicas sucessivamente. E Vance já se percebeu de que lado é que está.

Há muito, não é?

Do lado anti-Ucrânia.

Em relação ao Médio Oriente, Israel terá alertado a administração Trump para a possibilidade do Irão estar a planear um ataque contra território israelita. Tel Aviv diz que o exercício com mísseis são um indício dessa ameaça. Francisco Pereira Coutinho, sabemos mais sobre isto. O que pode Israel e até os Estados Unidos fazerem?

Eu acho muitíssimo pouco provável que o Irão esteja a preparar-se para atacar Israel depois do que aconteceu em 2025, que acabaram atacados pelos Estados Unidos, que depois decretou um cessar-fogo. Agora, que o Irão se está a preparar para um futuro ataque por parte dos Estados Unidos e Israel, isso parece-me evidente e é por isso que provavelmente estarão a testar os mísseis. Mas seria absolutamente suicida para o regime iraniano a hipótese de um ataque sobre Israel. Este foi um ano em que de facto o Irão perde os seus guarda-costas, desde logo o Hamas, o Hezbollah, os próprios Houthis, especialmente o regime de Bashar al-Assad e portanto está num momento de grande fraqueza geopolítica e não me parece nada crível que possa vir uma ameaça do Irão sobre Israel neste momento. No futuro, não sabemos, mas pelo menos a curto prazo, acho muitíssimo improvável que isso venha a acontecer.

Sobre a segunda fase do acordo de paz na Faixa de Gaza, continuaram a haver grandes desenvolvimentos. Aquilo que Trump quis dar a entender que seria fácil, Francisco, como prevíamos, não é assim tão simples de colocar em prática.

Pois, Trump simplifica tudo sempre imenso. De facto, foi um mérito ter conseguido, pelo menos a primeira fase, e termos chegado a um cessar-fogo e ter a liberdade dos reféns.

Verdade, sim.

Como se percebeu, a circunstância de não existirem reféns retirou a Israel a grande desculpa para aquela intervenção armada, pelo menos durante todo este ano de 2025. Agora, Netanyahu vai a Washington, sei eu, nos próximos dias, e Trump vai insistir para se avançar para a segunda fase do cessar-fogo, porque Israel neste momento ocupa metade da Faixa de Gaza, está dividida numa linha amarela e que é neste momento a fronteira de facto em Gaza. Agora, as ideias que estavam no papel são interessantes, ter um conselho da paz, ter uma força internacional, mas entretanto os meses vão passando e absolutamente nada acontece. E, portanto, está na altura de dar uma nova iniciativa ao processo de paz na Palestina, porque senão já sabemos o que é que vai acontecer mais tarde ou mais cedo, a violência vai regressar e o Hamas continua lá. E Netanyahu esteve a dizer-nos durante dois anos que isto acabava com a eliminação do Hamas. A verdade é que o Hamas lá continua. E, portanto, se nada for feito, é muito possível que Israel regresse ao conflito armado para eliminar o Hamas. E para que isso não aconteça, seria necessário que o Hamas desmilitarizasse, e para isso seria necessário concretizar então o plano de paz. Mas para isso era preciso que Trump mostrasse alguma atenção sobre o assunto e, portanto, é importante que fale sobre o mesmo e não se dedique à Ucrânia, a nomear representantes para a Gronelândia e se foque, pelo menos, em resolver este problema de uma vez. Ele diz que acabou com oito guerras Mas a verdade é que muitas dessas guerras voltam justamente porque ele está distraído com outras coisas.

Sim. Entretanto, 15 anos depois de Fukushima, o Japão prepara-se para reiniciar a maior central nuclear do mundo. Francisco, como é que devemos olhar para isto? Expectativa, preocupação?

A energia nuclear utilizada para fins pacíficos, e foi essa a discussão que tivemos com o Irão durante este ano, não nos deve causar nenhum problema. Há pessoas completamente contra o nuclear pelos riscos que essa própria energia tem. Mas a verdade é que são uma energia até bastante limpa e, portanto, uma alternativa bastante interessante até para a descarbonização mundial. E portanto, o Japão teve um problema em Fukushima, um dos piores desastres da história, mas aparentemente conseguiu dar a volta, até porque o Japão não tem petróleo, portanto, não tem grandes alternativas para a sua própria autonomia energética. Portanto, é muito natural que tome esta decisão. Os próprios alemães já recuaram no desmantelamento de todas as centrais nucleares que tinham. Enfim, é uma decisão que cada Estado deve tomar, mas não há nenhuma razão para diabolizar, na minha opinião, a energia nuclear.

Antes de terminarmos, gostava só de saber a sua opinião sobre a nova frota de navios que Trump apresentou esta segunda-feira. A frota dourada com emblema da figura de Trump de punho erguido, navios que prometeu serem os mais rápidos, os maiores e, de longe, 100 vezes mais poderosos.

É extraordinário. Ele também deu o nome a um centro que é Kennedy Trump Kennedy e agora vai criar esta nova classe de navios Trump. Não sei, a minha dúvida é esta: daqui a três anos não existirá uma renomeação de todas estas coisas que ele entretanto vai fazer nos próximos três anos, porque este, de facto, foi um ano em que até a própria Casa Branca acabará descaracterizada.

Há muitos selos de Donald Trump.

E claro que tinham que ser dourados.

Claro.

Isso parece-me bastante evidente, que é a cor que ele tem uma certa obsessão.

Francisco Pereira Coutinho, muito obrigada pela sua análise. Boas festas.

Boas festas para si.

Obrigada, Francisco.