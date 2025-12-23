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Gabinete de Guerra na Rádio Observador. Vamos analisar nos próximos minutos os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, sendo este o último gabinete antes do Natal, claro. Hoje temos conosco Madalena Mayer Resende, especialista em Relações Internacionais. Desde já muito boa noite e obrigada por estar conosco. Seja muito bem-vinda, Madalena Mayer Resende. Começamos pela guerra na Ucrânia. Zelensky parece estar cada vez mais disposto a levar o país a eleições, assim haja um cessar-fogo que o permita. Se for uma trégua temporária, há condições para que a Ucrânia se organize por forma a garantir segurança e transparência nesse ato eleitoral, na sua perspectiva?

Boa noite.

Boa noite.

Eu penso que essa pressão que tem sido feita a Zelensky para ele marcar eleições, tem sido bem jogada pelo presidente ucraniano. Ele, por um lado, sinalizou publicamente uma abertura, mas uma abertura muito condicional às eleições. Ou seja, só se a Ucrânia conseguir garantias de segurança, é que ele considera que há condições para que as eleições tenham lugar. Isso obviamente que condiciona, sem negar a eventual possibilidade de umas eleições e mostrando o seu espírito democrático, mas passando a bola para o lado de Washington, uma vez que as garantias de Washington são o único caminho viável, as únicas garantias minimamente fiáveis. O que está agora em causa é realmente esta negociação entre os Estados Unidos, a Ucrânia, a Europa e a Rússia, imediatamente, exactamente, quais são estas garantias de segurança. Nos últimos dias, o presidente ucraniano também diz estar supostamente preparado para abandonar a busca da Ucrânia pela adesão à NATO. Isso já é uma grande concessão, obviamente, mas exactamente quais são as garantias de segurança robustas, ainda não é claro. Eu acho que é exatamente isso que estamos a ver ser eventualmente negociado.

Sendo que há aqui várias condicionantes. Zelensky diz que pode ser uma trégua temporária para que esse processo seja organizado. Há também aquela região a leste do país que está ocupada em grande parte pela Rússia. Mesmo que haja essa trégua, esse cessar-fogo temporário, é difícil garantir que estes cidadãos, principalmente nessa região a leste do país, conseguem votar livremente, sem pressão. É complicado, é uma situação difícil de garantir.

Obviamente que esta possibilidade de fazer eleições que sejam livres e fiáveis é pouco provável num cenário em que não há o mínimo de estabelecimento de todo o cenário do que será um acordo entre a Ucrânia e a Rússia, os Estados Unidos e a Europa, obviamente, em relação às condições de segurança de todos os ucranianos. E daí esta necessidade de estabelecer quais são os pontos principais do acordo de paz. Não há qualquer sinal de que, por um lado, a Rússia tenha abandonado o seu plano maximalista e se tenha aproximado minimamente das condições propostas pela Ucrânia, pela Europa e pelos Estados Unidos. Parece-me que estamos aqui num jogo de pescadinha de rabo na boca e que as eleições são apenas um elemento desta negociação e não necessariamente o mais crucial neste momento.

Mas acreditando que é uma boa jogada, como dizia, acredita, no entanto, que politicamente Zelensky está também ele cansado ao ver uma eventual derrota em pontos fundamentais e também acaba por deitar aqui, de forma subliminar, a toalha ao chão com estas eleições? Seria uma forma de sair de cena, de alguma maneira, sem se considerar derrotado na guerra.

Não, digamos que a sua sobrevivência política é absolutamente essencial para a continuação da resistência da Ucrânia à invasão russa. E ele sabe disso muito bem, apesar dos enormes custos pessoais que obviamente esta guerra tem, ele tem até agora e aparentemente tem continuado a conseguir manter o apoio dos ucranianos à sua presidência e à guerra contra a Rússia. Isso não quer dizer que os ucranianos não estejam muito cansados, obviamente, por esta terrível guerra e que não estejam à procura de caminhos para acabar, mas penso que isto será sempre com Zelensky.

Madalena Meyer Resende, falamos também da guerra no Médio Oriente. O Egito quer anunciar a próxima fase do cessar-fogo nas próximas semanas, em janeiro, afirma que quer anunciar essa segunda fase do cessar-fogo. Acredita que há condições, neste momento, para que se chegue a esse patamar?

É muito difícil, ou seja, este patamar, a fase dois é descrita como a fase da estabilização, da desmilitarização e a transição para um novo governo e em todos estes pontos há algum avanço, mas há ainda muitos problemas. Ou seja, em primeiro lugar, em relação à força de intervenção internacional, os Estados Unidos têm andado a tentar que se crie esta nova força, mas o único país que até agora se dispôs a participar é a Turquia e obviamente que para Netanyahu e para Israel, uma força internacional de estabilização liderada pela Turquia é muitíssimo problemática e mesmo penso eu, inaceitável. Portanto, há uma enorme oposição de Israel a este plano. E portanto, eu penso que não é expectável que os israelitas venham a ceder na questão das tropas turcas, e que este projecto venha a ser lançado, uma vez que a Turquia é um rival regional e o patrocinador directo tanto do Hamas como da Irmandade Muçulmana. Portanto, parece-me que estas condições não estão de todo reunidas e ainda hoje o ministro da Defesa de Israel afirmou que o país nunca abandonaria Gaza e que iria acabar de construir colonatos judeus em Gaza e portanto isto contraria diretamente as declarações do presidente Trump e este plano de várias fases para Gaza.

Donald Trump, neste conflito, acredita que tem menos poder do que no conflito da Ucrânia. Ou não?

Ele foi bem mais eficaz, digamos, até agora, no sentido em que conseguiu, de facto, criar condições para um cessar-fogo e para esta primeira fase, coisa que ainda não conseguiu na Ucrânia. Penso que os Estados Unidos e também, obviamente, o seu presidente, têm sido muito bem-sucedidos em estabilizar o Médio Oriente, nomeadamente com a questão de Gaza, mas também com o aparente afagamento na Síria e mesmo a neutralização do Irão. Portanto, eu penso que a política externa de Donald Trump tem sido bastante mais bem-sucedida no Médio Oriente do que propriamente na Ucrânia, uma vez que a sua tentativa realmente de neutralizar a Rússia e de acabar com a guerra até agora não tem sido bem-sucedida, nomeadamente porque os europeus têm conseguido apoiar a Ucrânia suficientemente para neutralizar as pressões americanas.

O tempo passa rápido e chegamos ao fim do nosso Madalena Meyer Resende. Agradeço-lhe o facto de ter aceitado o nosso convite nesta antevéspera de Natal. Deixo-lhe desde já votos de boas festas e obrigada por ter estado conosco neste Gabinete de Guerra que fica por aqui esta noite de terça-feira.