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Começa agora mais um Gabinete de Guerra das manhãs 360º esta terça-feira com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis, a partir de Washington. Olá, Bruno, bem-vindo.

Obrigado.

Bruno, estiveste na tomada de posse de Donald Trump. Talvez seja por isso interessante olharmos para o discurso e para as referências externas, nomeadamente ao Panamá. Percebe-se este destaque, Bruno?

Não se percebe muito e convém dizer que eu estive na posse, no sentido de que estive a assistir. Do lado de fora.

Do lado de fora, mas muito perto, muito mais perto de nós.

Perto, exato. Perto, mas do lado de fora. Nem sequer as pessoas tinham convites, muitos dos que tinham convites, de facto, conseguiram ter acesso à rotunda. Por acaso tinha estado exatamente naquela sala do Capitólio, que é a grande rotunda central do Capitólio, há poucas semanas. Por coincidência, fomos visitar o Capitólio, mas não estive lá desta vez. Enfim, este destaque ao Panamá realmente é um pouco bizarro, mas ao mesmo tempo confirma uma coisa importante sobre Donald Trump, é que ele realmente tem um certo lado imprevisível, ou se quisermos, a sua administração, a sua forma de gerir o país tem um lado imprevisível, porque depende muito daquilo que lhe interessa num determinado momento, com quem é que ele fala num determinado momento, o grau de atenção que merece um assunto, mas há uma série de temas e de obsessões que são recorrentes. E realmente a questão do Panamá é algo que ele fala há décadas. Basicamente, desde que houve este acordo no final dos anos 70, em 77, e depois é implementado a partir de 79 entre o presidente Carter e o presidente Torrijos do Panamá, de facto, o Trump vive obcecado com isto, esta ideia de que realmente é o completo oposto de toda a sua forma de ver o mundo, que é como é que os Estados Unidos dão uma coisa a troca de nada. Portanto, realmente havia um tratado anterior que dava direito aos Estados Unidos de gerir o canal e até ter um território, no fundo, a zona junto ao canal era território americano. E como é que os Estados Unidos cederam isso em troca de nada, de não receberem dinheiro. Enfim, receberam algumas garantias e, portanto, muito daquilo que ele depois diz, também como é típico dele, não é verdade. Ou seja, não é verdade que os chineses estejam a gerir o canal, não é verdade que os panamenhos cobrem mais aos norte-americanos do que cobram aos outros países, etc. Mas realmente é um tema, para ele, evidente, ou seja, os Estados Unidos nunca deviam dar a um país fraco, ainda por cima, algo que pertença aos Estados Unidos. E é verdade, convém apesar de tudo sublinhar isto, é verdade que isso é relativamente excepcional. Ou seja, não estamos a ver, mesmo hoje em dia, a China de Xi Jinping ou a Rússia de Putin exatamente a ter esse tipo de gesto. Mas é verdade que isso foi o que distinguiu os Estados Unidos como grande potência em termos da história global, e foi isso também que permitiu aos Estados Unidos serem vistos como um aliado extremamente valioso por pequenas e médias potências por todo o mundo. Geralmente, a conclusão que os líderes americanos tiraram é que esse tipo de alianças e de cooperação era muito vantajoso também para os Estados Unidos. Tinha alguns custos, mas tinha enormes vantagens. É muito melhor para uma grande potência ser seguido por países e ajudado por países que querem ajudar e querem cooperar com esse país, do que serem países obrigados, forçados a entrar numa guerra para ocupar território, algo muito custoso, isso pelo menos Trump parece reconhecer. Aparentemente, no entanto, temos esta contradição de base. Alguém que diz que quer ser um pacificador, Donald Trump também disse isso nos seus discursos, ao mesmo tempo está a ameaçar, aparentemente, um país como o Canadá, que até é liderado por um presidente da direita que prometeu restringir a imigração, por exemplo, que atravessa o Canadá a partir da América do Sul em direção aos Estados Unidos, a ameaçar um país amigo, um presidente conservador, de aparentemente ocupar pela força o canal, também com tudo o que isso depois torna complicado aos Estados Unidos criticarem ações do mesmo tipo que possam vir a ser feitas ou que estão a ser feitas por países como a Rússia na Ucrânia ou como a China em Taiwan, por exemplo.

Falaste aí da Ucrânia. No discurso, houve alguma referência com implicações diretas para Kiev?

Não houve uma referência expressa à Ucrânia, mas houve referências que realmente têm implicações diretas para a Ucrânia e depois, mais tarde, já quando ele estava na Casa Branca a assinar uma série de decretos, de facto, acabou por fazer referência a isso em resposta a perguntas dos jornalistas. Mas portanto, basicamente, o que ele diz no discurso é que a América vai deixar de defender as fronteiras de outros para passar a defender as suas. A América vai deixar de ser enganada por países estrangeiros, que é também uma obsessão dele recorrente. No fundo, a ideia de qualquer tipo de cooperação, qualquer tipo de ajuda, é sempre a América a ser enganada e ludibriada por outros países. Evidentemente, isso não faz nenhum sentido, é uma visão muito básica e muito errada de como é que funciona a política internacional. Mesmo em termos da ajuda à Ucrânia, por exemplo, a ajuda militar, que realmente anda à volta dos 50, 60 mil milhões de dólares, grande parte disso é dinheiro que vai para a indústria americana, para a indústria de defesa americana, para fazer as armas que depois são fornecidas a Kiev. Mas em todo caso, isso é bastante revelador qual é a atitude base de Donald Trump. Ele realmente acha que, em geral, a ajuda ao exterior, a cooperação, não fazem sentido.

É excessiva.

É excessiva e à partida, na escala que for, não faz sentido. Os Estados Unidos devem é exigir que lhe paguem, que lhe deem dinheiro, enfim, uma espécie de visão um pouco mafiosa da política internacional. Em todo caso, e sobre a Ucrânia mais especificamente e a Rússia, realmente nessa espécie de conferência de imprensa no final do dia, quando estava a assinar uma série de decretos, ele realmente referiu que achava que Zelensky queria a paz. Apesar de tudo, referiu que não estava tão certo que fosse o caso de Putin. Isso, apesar de tudo, parece mostrar aqui um bocadinho mais de realismo do que nos comentários que Trump foi fazendo sobre isto ao longo da campanha, em que falava da paz de um dia para o outro e dava por adquirido que toda a gente queria a paz. E isso eventualmente pode ser um sinal um pouco mais realista. Apesar de tudo, o grande teste vai ser este: será que Donald Trump percebe que não haverá nenhumas condições para assinar uma paz, e muito menos uma paz justa e durável, enquanto a Rússia continuar a achar que consegue avançar no terreno, portanto, continuar a conseguir ganhos, mesmo que a enormes custos, nomeadamente no Donbass, e só será possível levar a Rússia a algum tipo de posição negocial, à mesa negocial, se realmente continuar o apoio à Ucrânia, ou seja, se a Ucrânia tiver condições para negociar numa posição um pouco mais equilibrada ou menos desequilibrada do que se for deixada à sua sorte, se deixar de contar com a ajuda militar americana. Em relação a esse ponto, para mim ainda não há uma resposta clara.

Bruno, e sobre o Médio Oriente, não era de esperar uma referência explícita à paz na Faixa de Gaza ou sobre isto já estava tudo dito?

Eu pensei que realmente no discurso pudesse haver uma referência expressa a isso. E não, no fundo, houve uma referência genérica à ideia de ser um pacificador, de já ter conseguido resultados a esse nível. Mas realmente Donald Trump referiu-se muito a isso. Por exemplo, no discurso no sábado, com os seus apoiantes na Capital Arena. Voltou depois a referir isso ao longo do dia. No fundo, percebe-se que no discurso, que terá sido escrito por uma equipe, se optou por uma referência mais genérica. Mas é evidente, Donald Trump quer deixar claro que se há paz entre os palestinianos e Israel, é por causa dele e apenas dele, que Joe Biden não teve nada a ver com o assunto. Eu acho que é justo reconhecer que ele e a sua equipe tiveram aqui um papel. De facto, a ideia de que Donald Trump queria um acordo rápido terá certamente pesado nas decisões tomadas imediatamente pelo governo de Israel, que quer manter uma boa relação com os Estados Unidos. E esta capacidade de coordenação entre as duas equipes também terá sido muito importante. Agora, obviamente, todo o trabalho preparatório do acordo, que é, aliás, muito complexo na sua implementação, foi feito pela equipe que está em funções. Em tempos de política normal, certamente um presidente que ainda por cima também disse que queria ser alguém que trazia a união e a paz também entre os americanos, teria aproveitado para ter aqui um gesto de generosidade em relação ao seu antecessor, mas Donald Trump parece estruturalmente incapaz de fazer esse tipo de gestos, de algum tipo de generosidade em relação aos seus adversários políticos.

E percebe-se a presença da família dos reféns israelitas no Capital Arena e as referências também aos presos pelos crimes do ataque ao Capitólio como sendo reféns?

Eu penso que a presença dos familiares se percebe, até porque obviamente eles estão desesperados para conseguir a libertação destas pessoas que estão há mais de um ano presas em condições terríveis, provavelmente sujeitas a todo tipo de torturas por parte de um movimento terrorista como a Hamas. E também me parece normal que um novo presidente americano queira dar aqui um sinal público de que essa é uma questão muito importante para os Estados Unidos. Muitos dos reféns, aliás, têm dupla nacionalidade, portanto também são em parte, pelo menos, norte-americanos. Agora, o que me parece completamente despropositado, ainda para mais na presença de familiares dos reféns, é depois utilizar esse termo em relação aos presos condenados por crimes confessados e provados, cometidos no assalto ao Capitólio em 6 de janeiro, ou seja, uma tentativa de impedir uma transição pacífica de poder, de tomar o poder pela força, com ameaças de execução do vice-presidente e de vários congressistas. Obviamente, esse género de comportamento, que passou também por imensa violência, inclusive contra as forças policiais, de alguém que diz que é um defensor da lei e da ordem, que tem tolerância zero em relação aos criminosos. Depois ter este tipo de discurso, desculpando completamente este tipo de atos completamente ilegais e até violentos, e dando a entender que houve aqui uma espécie de processo político contra eles, realmente parece-me que é de rejeitar, de criticar, sobretudo, lá está, ainda mais na presença de familiares de verdadeiros reféns. De pessoas que são incontrovertivelmente reféns, ou seja, civis que são apanhados no conflito e que são levados, violando todo o tipo de leis da guerra, para uma situação de prisão em condições terríveis e para serem usados como uma espécie de moeda de troca nas negociações depois com o Estado de Israel.

E Bruno, os decretos que Trump assinou nas primeiras horas como presidente têm implicações externas?

Podiam ter mais. E, por exemplo, em relação à Europa, há aqui certamente um certo alívio que Trump não tenha começado por decretar novos impostos alfandegários em relação à Europa e, para já, a sua atenção aí parece estar sobretudo concentrada no Canadá e no México, mas ainda assim com uma espécie de prazo. Ele anunciou que entrariam em vigor os tais 25% de impostos alfandegários a partir de 1 de fevereiro, portanto dá uns dias para tentar resolver a questão ou recuar, mas há outras medidas com implicações na dimensão externa, sobretudo tudo o que tem a ver com a política migratória, ou seja, aí realmente há um impacto imediato e certamente isto vai ter algumas implicações nas relações com o México. A parte também desta ideia de declarar os gangues de traficantes como uma organização terrorista, prometendo usar a força armada contra eles, sobretudo se isto significar algo que foi dito durante a campanha, mas vamos ver se não é pura retórica, esperemos que seja, mas que poderia haver o uso até de força armada contra gangues mexicanos no México, isso aí então poderia ter consequências externas muito sérias. Para já, as principais consequências parecem ser essas ao nível da gestão de fronteiras, de gestão de migração, e realmente isso tem consequências para os países vizinhos. Apesar de tudo, eu diria que se Donald Trump quiser ter resultados nesta política de fechamento de fronteiras, tem de fazer como fez no primeiro mandato, que é contar com a cooperação do México. Se ele quiser manter imigrantes ilegais no México, tem de contar com a cooperação ativa do México. Se isso não acontecer, as coisas provavelmente vão piorar por muitas tropas e barreiras que se coloquem no caminho. E, portanto, vamos ver se Trump é capaz de fazer algum tipo de acordo, mostrar algum pragmatismo ou se opta por um confronto, nomeadamente na questão comercial também com o México, que pode levar a retaliações deste tipo.

Bruno Cardoso Reis, a partir de Washington. Muito obrigada pela tua análise, Bruno. Bom dia, bom descanso.

Obrigado.

Antes disso. Bom descanso. Obrigada, Bruno.