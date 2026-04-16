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Gabinete de Guerra na Rádio Observador com Helena Ferro Gouveia, especialista em Relações Internacionais, e Bernardo Valente, professor de Relações Internacionais no ISCSP. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vamos começar por este anúncio conhecido esta tarde de um cessar-fogo entre o Líbano e Israel, que arrancará na noite desta quinta-feira e deverá manter-se por 10 dias. Helena, olhando para o que temos tido nas últimas semanas, em que algo é dito e é desmentido no minuto seguinte, quer por atos, quer por omissões, podemos acreditar neste cessar-fogo?

Essa é uma pergunta de difícil resposta. Antes de mais, boa tarde, Ricardo e boa tarde também ao Bernardo e a quem nos ouve. Temos aqui este anúncio de cessar-fogo e o anúncio também foi feito pelo primeiro-ministro israelita, aliás, surpreendendo alguns membros do seu governo, o que nos pode indiciar que haverá aqui uma vontade de cumprir o cessar-fogo. Importa também dizer, e isso também foi anunciado, que apesar do cessar-fogo, as IDF manter-se-ão nas posições onde estão no interior do Líbano, caso haja necessidade de retomar operações. Elas estão lá. O que se procura com este cessar-fogo, e sabe-se que isto naturalmente é por pressão dos Estados Unidos, é permitir que o acordo que está a ser negociado com o Irão possa prosseguir por diante, de alguma forma dando ao Irão a possibilidade de ver satisfeita alguma das suas exigências, porque, como se sabe, os Estados Unidos não cederão naquelas que são linhas vermelhas, como a questão do nuclear e de uma moratória para o desenvolvimento ou para o enriquecimento de urânio e em relação às capacidades militares iranianas. Isto pode ser uma moeda de troca, mas como nós sabemos, nesta região é tudo muito frágil, o que agora é verdade, amanhã poderá não ser, mas há aqui alguns sinais que há pelo menos uma vontade política de que haja um cessar-fogo. Mas sabemos que de parte a parte, o Hezbollah, os israelitas foram avisados no norte de Israel para tomarem atenção que até à meia-noite serão com grande probabilidade bombardeados com força pelo Hezbollah. Tem havido aqui, de facto, nos anteriores cessar-fogos, uma série de violações.

Bernardo Valente, no fundo faço-lhe também a mesma pergunta: é difícil de acreditar que este cessar-fogo seja possível no Líbano, porque os exemplos que temos tido deixam pouca margem e fica tudo também muito volátil no terreno e qualquer pequeno incidente pode deitar tudo a perder, não é?

Olá, boa tarde, Ricardo. Boa tarde também à Helena. Sim, exato. Não é novidade para ninguém que é uma região muito volátil, uma região que se tornou mais volátil desde o início de março deste ano. Concordando com o que a Helena disse, temos que ter em conta que todo o passado histórico e o contexto histórico e também da história recente dos últimos dois, três anos da região não fazem antever nada de positivo. Ou seja, se há aqui um aspecto positivo, que é a única dimensão mais otimista que podemos tirar daqui, que é haver uma alavancagem diplomática de pressão norte-americana que acabou agora por levar não só o Irão e os Estados Unidos às mesmas negociações, mas também Israel e o Líbano por consequência. Por outro lado, este passado histórico é a dimensão negativa, o facto de as IDF se manterem no terreno também um pouco à semelhança, podemos ter um fenômeno um pouco à semelhança daquele que está acontecendo em Gaza, que é termos uma pressão, mesmo com um conflito congelado e com um cessar-fogo anunciados no papel, depois na prática não é isso que se verifica. Vemos sucessivas intervenções de ambos os lados, vemos sucessivas violações desse cessar-fogo e não nos podemos esquecer que há aqui também uma instituição bastante frágil no meio de tudo isto, que é o governo do Líbano. Aliás, o Hezbollah surge principalmente na sua gênese, porque percebe que há ali uma fragilidade do governo libanês, que há uma fragilidade também devida à fragmentação da população libanesa e à heterogeneidade da população libanesa e portanto, o Hezbollah surge para dar força a este movimento como proxy da Guarda Revolucionária Iraniana.

No fundo, tem espaço para isso. Tem espaço para acontecer.

E a verdade é que se tem aproveitado, tem parasitado de alguma forma, desde o início da sua existência, aquilo que é o regime libanês, porque aproveita-se de um regime libanês fraco, que apesar de fraco, mal pediu a intervenção dos Estados Unidos ao Irão, fizeram questão de expulsar um representante diplomático do Irão no Líbano a dar aqui uma mensagem clara que estavam a alinhar com o eixo norte-americano israelita. No entanto, o Hezbollah, como já disse noutros Gabinetes de Guerra, consolidou-se numa forma social, política, econômica, está dentro de alguns dos ministérios, portanto, tem representação política dentro de alguns dos ministérios. Para além disso, beneficia também de um território que, tal como o do Irão, é muito montanhoso, portanto, muito fácil para quem está, neste caso, o Hezbollah, a defender-se dentro do seu território, o território onde sempre operou historicamente. E depois consolidou-se também politicamente e economicamente, que era o que eu estava a dizer, porque garantem o sistema de pensões em regiões mais remotas e tudo isto faz adivinhar que tenhamos aqui um cessar-fogo de 10 dias. Parece-me honestamente improvável, não querendo ser demasiado pessimista, no entanto, o conflito, mesmo que tenhamos um cessar-fogo de 10 dias, o conflito estará para durar.

E temos de olhar para outro dos pontos do dia, e Helena Ferro Gouveia, vou citar aqui o Papa Leão XIV, vou citar o que disse hoje"Ai daqueles que manipulam a religião e o próprio nome de Deus para o seu próprio ganho militar, econômico e político, arrastando o que é sagrado para as trevas e imundice". Isto é mais um episódio na troca de argumentos entre o Papa e Donald Trump, e também J.D. Vance. Helena, o Vaticano e o Papa podem ainda ter alguma força diplomática e política para mudar o curso da guerra? Estão a ser menorizados pelos Estados Unidos. O Vaticano está a ser menorizado pelos Estados Unidos, sendo que o Vaticano, historicamente, é um Estado muito importante na ordem mundial. Como a Helena tem olhado para isto?

Antes de mais, se quisermos, esta troca de palavras de Donald Trump, do seu presidente, dirigidas ao Papa, é absolutamente indecorosa e fere os sentimentos religiosos de muitos milhares de milhões de pessoas que olham com espanto e com indignação para tudo isto. Agora, do ponto de vista diplomático, eu acho que é errado subestimar o Vaticano. O Vaticano, até pela sua capilaridade e pelo facto de representar estes tais milhares de milhões de pessoas, e também nos Estados Unidos, tem uma capacidade de soft power que muito poucos países ou Estados têm. É naturalmente compreensível o discurso da paz, porque essa é a mensagem essencial do cristianismo, "dou-vos a paz, deixo-vos a minha paz". Isto é, se quisermos, a essência do cristianismo. A dificuldade está na materialização desta paz, porque entre o mundo ideal, um mundo de paz, onde os homens vivam como irmãos e perdoem-me aqui o discurso religioso, e o mundo real político, há aqui uma diferença muito grande e sobretudo quando está em causa o poder e uma nova ordenação de poder que se está a fazer de alguns anos para cá e que se veio tornar muito clara, embora ela já se desenhasse desde a invasão da Ucrânia. Parece-me que não haverá do lado norte-americano nenhuma vontade, e nós vemos por este presidente, de travar ou de escutar este papa americano. Eu, na altura em que o Papa foi escolhido, lembro-me de ter dito em análise que o Vaticano nunca faz nada sem ser pensado.

Nada é por acaso.

Nada é por acaso. Estou convicta que a escolha de um papa americano no momento em que tínhamos Donald Trump, que é precisamente para haver aquilo, se quisermos, um contrabalanço de poder e o Vaticano é muito hábil, percebeu o risco que as figuras messiânicas, e não é só Donald Trump, nós temos agora na política um conjunto de homens fortes. Um deles acabou por cair na Hungria, que era o inspirador do movimento MAGA, Viktor Orbán. Mas nós temos aqui um conjunto de homens fortes, temos Erdoğan, temos Xi Jinping, temos Donald Trump, temos Vladimir Putin e que de alguma forma até se veem como figuras messiânicas, religiosas.

E até se retratam.

E até se retratam assim. Este conflito parece que a religião ou uma dimensão, se quisermos, religiosa, messiânica, entrou na política e vamos continuar a observá-la nos próximos tempos.

E Bernardo Valente, há várias embaixadas junto à Santa Sé. Portugal tem uma importante embaixada, no fundo tem duas embaixadas em Roma, tem uma em Roma e outra junto da Santa Sé, porque a Santa Sé e as relações com os Estados são relações antigas com grande importância. Esta administração Trump pode estar a menosprezar a força do Vaticano?

Sim, creio que está a menosprezar o facto de o Vaticano e o Papa ser talvez a única entidade no sistema internacional que apesar de não ter o chamado hard power, é o que congrega todo o tipo de legitimidade, uma legitimidade legal racional, porque criou também um aparelho burocrático ao longo do tempo, tem uma legitimidade que me parece que é a mais óbvia, que é uma legitimidade carismática e tem uma legitimidade sucessória pelo regime que foi criando e que se vai sucedendo e que parece imóvel, no entanto, tem-se adaptado muito bem aos tempos, porque a verdade é que temos observado que nos últimos cinco anos, tem havido um crescimento significativo de fiéis a juntarem-se principalmente à Igreja Católica, mas até podemos abrir aqui o espectro ao cristianismo. Há aqui dois vetores que me parecem interessantes nesta troca de galedetes entre Donald Trump e o Papa. O primeiro é ligado também à intervenção do Irão e aos discursos de Pete Hegseth, por exemplo, é que há aqui uma espécie de um cristianismo a surgir dentro dos Estados Unidos e um cristianismo que surge nos Estados Unidos de forma messiânica com Donald Trump à cabeça e que procura expandir-se uma espécie de cruzada, uma narrativa de cruzada para o Médio Oriente e Pete Hegseth várias vezes já falou desse ideal da cruzada e até tem tatuado curiosamente no braço a palavra "infiel" numa referência a isso. Vemos que há aqui, dentro da administração Trump, uma tentativa também de não só puxar esta narrativa da cruzada, mas ao mesmo tempo de pacificar aquilo que foram divisões muito profundas dentro das várias fações cristãs nos Estados Unidos e na forma como os Estados Unidos foram formados. Recordo aqui, por exemplo, as perseguições e massacres de alguns dos católicos mexicanos e porto-riquenhos quando os Estados Unidos expandiram o seu território e é isso que faz, por exemplo, ainda hoje cria muitas dificuldades ao povo porto-riquenho de se sentir parte dos Estados Unidos e cria também este ressentimento que depois está espelhado cada vez mais na cultura pop também à medida que artistas porto-riquenhos vão saindo a público e vão saindo a público precisamente a falar sobre estas tensões entre Estados Unidos e Porto Rico. No entanto, por outro lado, Donald Trump, ao ter esta troca de galedetes com o Papa, também acaba por cair aqui num erro que é algum do seu eleitorado latino, que não é nem mexicano, nem porto-riquenho, portanto, algum do seu eleitorado latino, que é conhecido por ter uma aversão aos regimes comunistas do quintal da América, aos regimes comunistas da América Central e do Sul, entre eles muitos cubanos que também veem aqui em Marco Rubio uma figura que pode reverter esta-

Bernardo temos mesmo de concluir, peço desculpa estar a acelerar

...questão do regime cubano. A verdade é que este eleitorado pode aqui ter alguma tensão com Donald Trump devido a esta ideia de Donald Trump agora ter aqui uma espécie de um novo regime messiânico personalizado na sua pessoa e que ignora aquilo que são os preceitos da Igreja Católica, que ignora aquilo que são também grande parte dos preceitos e dos valores baluartes do sistema internacional hoje, porque o sistema internacional hoje foi feito, claro, muito da social-democracia, mas social-democracia essa que em muitas nações, em muitos Estados, quase todos, têm também partidos sociais-democratas de inspiração cristã.

Muito obrigado, Bernardo Valente e também Helena Ferro Veiga. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para este Gabinete de Guerra.

Muito obrigada, boa tarde.