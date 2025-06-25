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Começa agora o Gabinete de Guerra, hoje com a análise de Jorge Rodrigues, coordenador do Observatório do Risco Geopolítico da Porto Business School. Olá, Jorge, bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.

Olá, bom dia, boa tarde.

Bom dia. Começamos pela mensagem do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, para Donald Trump: "Foste muito importante para a Europa e para a América, conseguiste algo que nenhum outro presidente americano conseguiu. A Europa vai pagar-te em grande, como deve". Jorge, o que explica essa bajulação toda? Não é de nos envergonhar a nós, europeus? Trump valoriza, por exemplo, poder utilizar uma base das Lajes.

Tínhamos de começar por esta mensagem, realmente é marcante, tem uma imagem pragmática das relações e, em boa verdade, não é tão estranha assim, há mensagens muito semelhantes. Há aqui dois pontos e há duas dimensões que temos que analisar, uma mais narrativa e outra de substância. Uma primeira, começamos logo, é a falta de caráter de Donald Trump. Não é novidade, mas publicar uma mensagem privada demonstra bem o tipo de moral que existe.

O que está de contar, claro.

Exatamente. Há uma bajulação, ele funciona assim, portanto, foi intencional. Acaba por ter, no entanto, uma tal análise da substância e do conteúdo que é importante relevar. A Europa não é envolvida, nem interessa verdadeiramente nesta fase das relações. Não foi informada, por exemplo, dos ataques ao Irão, não é envolvida nas negociações, está um pouco de fora e de alguma forma é importante trazer a proximidade ou manter a proximidade na relação atlântica a todo custo. E todos os líderes têm tentado, de alguma forma, bajular, os líderes europeus, bajular, utilizando o termo, Donald Trump, de maneira a mantê-lo próximo e mantê-lo como um parceiro com algum tipo de fiabilidade. O texto em si, em boa verdade, não diz tantas mentiras, porque realmente houve uma ação decisiva junto ao Irão num problema que não era definitivamente abordado com a eficácia necessária já há algum tempo. Poderemos pôr em causa os métodos, mas a verdade é que havia um progresso no esforço nuclear iraniano e parece ter sido pelo menos atrasado. A Europa estava um pouco distraída em relação à necessidade de desenvolver a componente de segurança e, portanto, foi também, de alguma forma, um sucesso de Trump, por muito que custe, porque empurrou um pouco a Europa para isso. E de alguma forma também houve aqui a preocupação de manter a existência da NATO, que é o esforço maior que é demonstrado por Rutte neste sentido. Do lado de Trump, a maior preocupação, mais do que propriamente a nível externo, parece-nos que a divulgação foi com o objetivo nítido de consumo interno, porque estes temas não são falados a nível de imprensa, eu vou lhe chamar regional de uma forma assim um bocado limitada, mas para passar a imagem. Portanto, ele precisa demonstrar que o seu sucesso internacional é reconhecido pelas mais altas entidades e aproveitou esta oportunidade nesse sentido.

Quanto à Europa, com exceção dos espanhóis, parece que concordam com os 5% em defesa. Ursula von der Leyen diz que a Europa finalmente acordou militarmente. Jorge Rodrigues, de que forma pode esta decisão condicionar a ameaça representada pela Rússia?

De forma direta. Muita gente chama a cimeira de 5%, mas eu acho que é muito mais do que isso. Ela manteve realmente a prioridade que vinha sendo definida e eu chamar-lhe-ia, com um certo exagero, eu reconheço, mas uma cimeira da sobrevivência, uma cimeira do pragmatismo. Há aqui na questão europeia, um acordar que é particularmente relevante. Percebemos que essa inércia europeia, muito baseada na paz kantiana, etc., que realmente não é a atualidade e que existe a necessidade de ser mais efetivo. Estamos num momento crítico, porque existe real ameaça russa. Não é só uma ameaça velada, é uma ameaça perfeitamente identificada e que tem passos que até poderemos considerar também eles identificáveis, num sentido de num futuro próximo termos outro tipo de ameaças, caso já exista uma paz favorável à Rússia na questão ucraniana. E o pilar atlântico está um pouco incerto. Essa proteção não é segura, aliás, Donald Trump não assume o Artigo 30, está comprometido em ajudar e salvar vidas e ser amigo, mas a verdade é que ele não gosta da União Europeia, não gosta de alguns países europeus em particular, portanto não é tão certo assim, não é fiável. É necessário desenvolver o pilar europeu com mais forças, com maiores responsabilidades, mas também com maiores comandos, inclusivamente o SACEUR, o Supreme Allied Command Europe, portanto, o general comandante na Europa, realmente se for assumido pela Europa esse pilar europeu com força, poderá inclusivamente ser liderado por um europeu e não necessariamente pelos Estados Unidos, como tem sido habitual. Portanto, nesse sentido, há aqui uma viragem que é importante efetuar. Tem se falado imenso em dinheiro, mas mais importante é conseguir ser efetivo. É essencial desenvolver aqui um tipo de rearmamento, de desenvolvimento na área da defesa, mas de forma integrada, de forma coordenada, de forma pragmática, em que os países europeus vejam realmente a constituição de uma força credível, não no sentido de usar, mas no sentido de dissuasão. E é esse, para mim, o passo mais importante que deve ser desenvolvido nessa semana.

Sobre o Médio Oriente, Israel e Irão estão, por enquanto, a respeitar o cessar-fogo, mas continuam os ataques em Gaza. Entretanto, um relatório preliminar dos serviços secretos norte-americanos revela que os ataques dos Estados Unidos não destruíram o programa nuclear iraniano, só o atrasaram, como o Jorge mencionou há pouco. A Casa Branca fala em fake news. Como é que vamos saber o real impacto da intervenção norte-americana?

Maria João, exactamente, será difícil virmos a saber. E aliás, as opiniões têm sido um pouco divergentes. O New York Times fala que não terá sido definitivo. O Instituto da Ciência e Segurança Internacional, que estuda exatamente mais estas questões nucleares, diz que realmente conseguiu ser eficaz. Portanto, nunca teremos a certeza. Uma coisa é certa, houve aqui uma grande eficácia na debilitação da dimensão militar e também nuclear do Irão, não há dúvida quanto a isso. Agora, o sucesso efetivo, nomeadamente em Fordow, nunca saberemos, mas há alguns indícios que nos levam a pensar e nomeadamente a pressa com que o Irão procura reconstruir estes sites. Isso demonstra que há algo para reconstruir. Portanto, esse indício só percebe dá a sensação que não foi 100% eficaz. Agora devemos fazer uma análise mais lata. Devemos fazer uma análise, na minha perspectiva, em duas dimensões: uma é no objetivo Irão não nuclear, que é um objetivo que é comummente aceito, pelo menos no Ocidente, e que os Estados Unidos têm na sua National Security Strategy. E depois uma dimensão de pensar uma mensagem global da paz pela força defendida por Trump. Muito rapidamente sobre os dois, terá o objetivo Irão não nuclear reflexo na guerra das sete frentes de Israel, que é existencial, cometes criticáveis a sete, mas é uma guerra existencial para Israel, em que agora o foco volta novamente para Gaza e precisamos de perceber bem o que isso significa. Teerão já foi passando mensagens que irá prosseguir o seu desenvolvimento e enriquecimento de urânio dentro do processo de nuclearização, inclusivamente com alguns dados sobre localização ou novas localizações do urânio já enriquecido. Há aqui uma identificação e um efetivo de isolamento internacional do Irão, em que não teve o apoio que se esperava dentro do ambiente internacional e dos seus parceiros, mas existe e, portanto, há ali algo onde poderá eventualmente tentar desenvolver algumas amarras para desenvolvimento futuro. E há a questão, neste último ponto, a mudança eventual de regime que chegou a ser defendida, mas que há a compreensão que poderia gerar o caos e poderia ser numa sequência já de Iraque, Síria e agora Irão, com alguns resultados futuros que poderiam não agradar, inclusivamente para o esforço de retração estratégica dos Estados Unidos da região. Por fim, neste campo, há a questão de abrir um precedente e nomeadamente a passar esta tal mensagem global da paz pela força. Há aqui um precedente de intervenções à margem de direito internacional, que obviamente pode ser aproveitado por outros actores, nomeadamente pela China na região de Taiwan.

Quanto à guerra na Ucrânia, Zelensky falou ontem na Cimeira da NATO, referiu que Putin não mostra quaisquer sinais de querer acabar com a guerra e que rejeita todas as propostas de paz, incluindo a dos Estados Unidos. Jorge, é esta a pedra no sapato de Trump não conseguir parar Putin?

É o este nada de novo, diríamos. Mantemos uma Rússia que de alguma forma pressiona e tenta aproveitar a iniciativa que tem no terreno, que não é tão extraordinária assim como se possa dizer, e que aproveita o momento de distração do Ocidente.

Todo o mundo que está no Médio Oriente, não é?

Exatamente. E nesse sentido, está a tentar agora algum tipo de dinâmica, seja ela militar, seja estratégica, seja a nível político, para conseguir avançar mais um pouco enquanto olhamos para o outro lado. Mas Zelensky não está distraído. A sua presença na cimeira, o facto de ter conseguido umas reuniões, nomeadamente na Holanda, que é sempre significativo.

E parece que hoje irá reunir-se com Trump, à margem da cimeira.

Com Trump, que era o ponto em comum. Exatamente, que andou a lutar e finalmente soubemos isso ontem, conseguiu realmente essa reunião e é muito importante porque sinaliza, mais que tudo, sinaliza. Quais são os grandes objetivos neste momento? Continuam a ser exatamente os mesmos que já tinha antes, que é o reforço da defesa aérea, que tem obrigado a tomar opções e a deixar algumas zonas um pouco mais descobertas para se concentrar noutras, o que é uma limitação e obviamente obriga a uma perda de flexibilidade no terreno por parte das forças ucranianas, e o desenvolvimento de uma incrível indústria de defesa, mas combinada, apoiada pelo Ocidente, inclusivamente financiada, porque é verdadeiramente esse o problema que se tem. Agora, em resumo, estamos longe do equilíbrio estratégico, estamos longe de reunir condições para cessar-fogo. Não me parece que Donald Trump consiga a curto prazo, ele próprio disse até num telefonema que terá recebido de Putin. Nós nunca saberemos bem a viabilidade destas questões, mas vamos utilizar a forma como nos chegou, em que Putin ofereceu ajuda para a questão do Médio Oriente, e ele disse que não precisava para ali, precisava ajuda mesmo era na Ucrânia e, portanto, demonstra bem a incapacidade que tem perante um ator que estava preparado e que obviamente mantém os seus objetivos maximalistas.

Jorge Rodrigues, muito obrigada pela sua análise em mais um Gabinete de Guerra. Um bom dia, bom resto de semana.

Bom dia. Até breve, Maria João.