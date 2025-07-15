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Gabinete de Guerra nas manhãs 360, hoje com Miguel Baumgartner. Bom dia, Miguel.

Olá, bom dia. Como é que está? Tudo bem?

Tudo bem. Vamos começar por Donald Trump. O presidente americano tem sido muito vocal nos últimos dias contra Putin e até a favor da Ucrânia. Podemos dizer que há um novo compromisso americano com Kiev?

Há duas coisas que nós podemos tirar deste anúncio de Donald Trump. Primeiro, que este romance que havia entre Donald Trump e Putin, em que muitas vezes Donald Trump elogiou e considerou Putin como um grande político e um grande astuto, está terminado. Agora, é extremamente importante nós verificarmos exatamente o que é que significa esta mudança de posição diplomática, que é uma grande vitória, certamente, para Zelensky e é uma grande vitória também para a Europa. Ainda na semana passada, nós tínhamos o chanceler alemão a pedir que Donald Trump não se fosse embora, que não deixasse esta aliança atlântica e, portanto, nesse sentido, é uma grande vitória diplomática. Mas temos que analisar exatamente todos estes pontos. É isto uma grande viragem para a Ucrânia, uma grande viragem na guerra? Ou é isto também uma certa operação interna política para, de alguma forma, confortar aquele espaço mais conservador dentro do grupo MAGA, que queria, efetivamente, que Donald Trump tivesse uma posição um pouco mais forte, mas mais distante. E repare-se que aqui há também uma componente econômica muito forte. Isto de alguma forma também vai ao encontro daquilo que o próprio Partido Democrata queria, que é um apoio incondicional à Ucrânia, mas sem gastar dinheiro americano. Porque basicamente o que nós ontem assistimos, e depois até daquilo que foi a cimeira da NATO, que é: sim, os Estados Unidos têm o arsenal militar ou em parte o arsenal militar que a Ucrânia precisa para se defender, mas não vai investir mais um dólar americano para isso. E, portanto, quem vai pagar a conta são os europeus. E quem vai comprar aos Estados Unidos para depois entregar à Ucrânia são os americanos. Isso ficou ontem muito claro, que efetivamente qualquer ajuda militar será sempre da responsabilidade da compra por parte do espaço europeu ou do pilar europeu da NATO. E porque é que Donald Trump usa a NATO? Porque sim, porque veja-se que houve duas posições muito importantes. Primeiro, foi dizer que a Europa não poderia mais contar com o apoio militar ou pelo menos com a proteção militar dos Estados Unidos e depois que os países da NATO teriam que chegar perto dos 5%. E este investimento é feito como? Não é investir em si própria, é mesmo utilizar aquilo que é o arsenal americano, ou seja, comprar aos Estados Unidos com esse aumento do orçamento. Por outro lado, e essa sim, é que é uma leitura que nós temos que analisar. O que é que são estes 50 dias? Isto é um prazo arbitrário, é um prazo sem qualquer mecanismo ou implementação, ou efetivamente é uma resposta àquilo que foram os 60 dias que Putin referiu na última chamada telefónica que teve no dia 3 de julho com Donald Trump. Nós já sabemos que foi um telefonema em que houve um certo frisson e foi nesse telefonema que Putin diz a Trump o seguinte: "Em 60 dias eu devo ter no terreno a guerra controlada". Se nós virmos que agora Trump dá estes 50 dias, fica esta questão: é isto uma carta-branca a Putin para nestes dias consolidar a sua ação no terreno e depois partir para a mesa de negociações ou é um ultimato para que tenha, nestes 50 dias, alguma capacidade de cessar-fogo? Fica essa pergunta.

Pois, mas de qualquer maneira, e pedir-lhe que fosse muito breve, Miguel, parece-lhe que é para levar a sério essa ameaça de Trump de impor tarifas à Rússia se não for atingido um acordo em mês e meio, os tais 50 dias?

Exato. Tarifas diretas à Rússia é impossível. Nós estamos a falar que em termos econômicos entre os Estados Unidos e a Rússia é 0,05%. Portanto, é completamente irrelevante. Tarifas secundárias. Aí já é, utilizando esta expressão, outra história, mas fica esta pergunta: será que os Estados Unidos têm coragem de impor sanções secundárias à China, de quem precisam, por exemplo, das terras raras para a sua manufatura, à Índia e depois também à Europa, porque a Europa continua a comprar ainda hidrocarbonetos russos. E portanto, nós teremos que verificar se isto não é um blefe para que daqui a 50 dias, se o Kremlin não conseguir ou não entregar nenhum ponto que seja um denominador comum para sentar à mesa com Zelensky, se Donald Trump também não nos diz: "Bom, eu tentei, eu consegui efetivamente entregar as armas necessárias, mas não posso ir mais além", porque como ele referiu logo no princípio, e com isto termino, da conferência de imprensa ontem, ele disse: "Esta não é a minha guerra".

Miguel Baumgartner, agradeço-lhe. Muito obrigado por ter estado no Gabinete de Guerra hoje.

De nada.

Muito obrigado. Bom dia.

Um grande abraço. Bom trabalho.