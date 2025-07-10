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Arranca agora o Gabinete de Guerra das manhãs 360, hoje com a Mónica Dias, especialista em Ciência Política e Relações Internacionais. Bom dia, Mónica.

Olá, muito bom dia e parabéns à Rádio Observador.

Muito obrigado em nome de toda a equipa. São seis anos de emissões contínuas. Muito obrigado também à Mónica por fazer parte desta história. Vamos começar pela Ucrânia. É clara hoje a posição dos Estados Unidos em relação a este conflito, Mónica?

Na verdade, nunca temos clareza, nunca temos uma certeza em relação a esta administração Trump. As promessas agora de Trump de apoiar a defesa da Ucrânia e de cumprir uma promessa de envio precisamente de Patriot a Zelensky são muito importantes, mas a meu ver, ainda muito incertas, porque cheias de contradições, temos constantemente uma alteração de posições. Num dia a ajuda é suspensa, no outro dia há novamente ajuda e, do ponto de vista político, é importante para nós aqui esta alteração de humor e uma geopolítica de incerteza baseada em quê? Na verdade, a política não depende de leis, mas depende da disposição de um líder, neste caso, de Donald Trump. E geralmente na história, quando olhamos para a história e olhamos para esta forma de fazer política de um líder que se julga acima das leis e que quer costurar o seu próprio mundo, geralmente o desfecho é trágico. Aliás, muitas tragédias gregas tratam desta hubris que marca o líder que se julga acima da lei. Mas voltando agora à realidade e não à ficção, porque parece-nos que o que nós assistimos hoje na área da política internacional parece superar muitas das ficções mais bizarras e também mais trágicas. Voltando aqui a este anúncio de Trump de querer apoiar a Ucrânia, tem muito a ver com o sentimento, uma impressão. Está aborrecido, aparentemente, com o Putin, afirmou ontem que Putin parece ser muito simpático nas conversações, mas depois não cumpre nada, mente descaradamente, e portanto, Trump está a perder a confiança em Putin e diz que então sendo assim, sendo que Putin não é um parceiro fiável, então de facto vai apoiar Zelensky, porque tem que haver um fim à destruição de vidas humanas. E referiu, curiosamente, que Putin está a destruir, não só o crédito da Rússia, mas também vidas humanas russas. É responsável pela morte de milhares de soldados russos também. Curiosamente, quer dizer, temos que pensar que isto é uma guerra de agressão e, portanto, o primeiro lamento de Trump é sobre os soldados russos e obviamente, cada vida humana é trágica, mas sabemos que Putin despreza a vida humana, é um sistema de desprezo pela vida humana e também pelos soldados que são recrutados em toda a Rússia, muitas vezes de famílias muito pobres e que são assim comprados esses jovens, que é, na verdade, o que o país tem de mais valioso é vidas humanas, jovens, e portanto, simplesmente arrisca e leva essas vidas para a frente da batalha, onde obviamente o desfecho é claro. Mas nas últimas horas, nos últimos dias, assistimos de facto a uma ofensiva de drones maciça sobre a Ucrânia e os bombardeamentos sobre várias regiões que acordam todas as noites com milhares de drones e também mísseis. Os alvos são civis e Donald Trump percebeu isso. Qual é o objetivo de Putin? É obviamente o medo e a desconfiança política em Zelensky, mas também conseguiu avançar no terreno em Donetsk. Este é o momento limite para que Trump possa realmente apoiar a Ucrânia, se a Ucrânia realmente quer resistir e precisa de resistir. E portanto, este armamento de defesa aérea Patriot são muito caros, é um tipo de armamento muito difícil, mas os Estados Unidos têm vários, estão disponíveis agora de entregá-lo. Também a Alemanha e outros países já forneceram alguns sistemas antiaéreos Patriot à Ucrânia e portanto, neste momento trata-se de um tipo de arma de defesa. E esse é um ponto importante, talvez também para a administração Trump, porque não é uma forma a partir da qual a Ucrânia pode atacar ou entrar pelo território da Rússia, e isso é importante para esta administração, mas pode defender-se destes ataques absolutamente desumanos E muito intensos e que poderiam até infligir aqui perdas consideráveis, mesmo políticas, não só de território, à Ucrânia.

Vamos olhar para o conflito no Médio Oriente. Há negociações a decorrer nesta altura. Qual é o resumo que se pode fazer destes encontros que têm decorrido nos últimos dias? Já há uma luz ao fundo do túnel, Mónica Dias, ou ainda não?

Infelizmente, não. Parece-me que a situação é grave por duas razões. Primeiro, porque Netanyahu deslocou-se mais uma vez aos Estados Unidos, reuniu mais uma vez pessoalmente com Donald Trump, mas, ao contrário do que se esperava um pouco, Donald Trump não aproveitou esta ocasião para anunciar um novo plano, um novo cessar-fogo. Portanto, todas as ideias ainda estão em projeto, ainda estão em cima da mesa, ainda estamos na fase de negociação, de ver se ambas as partes podem aceitar um cessar-fogo ou não. E por que eu desta vez estou muitíssimo preocupada? É porque vários planos de Israel, portanto, não se trata aqui apenas de um cessar-fogo, trata-se depois de o que negociar, quais são as propostas, primeiro, para possibilitar o cessar-fogo e, em segundo lugar, após o cessar-fogo, quais são os temas que vão ser negociados. E neste momento há um plano que me parece impossível até de concretizar e, para além disso, um plano de Israel que mais uma vez viola todas as convenções de direitos humanos e que é por essa razão inaceitável, mas também impossível de pôr em prática. Trata-se desta ideia de construir no sul de Gaza uma cidade humanitária. Estas são as palavras do governo de Israel, mas na verdade, isto seria um campo de refugiados absolutamente desumanos, de várias tendas, mas sem resolver como é que eles se vão instalar.

A fazer lembrar outros períodos da história, possivelmente, Mónica.

Exatamente. E mais um, quer dizer, e sem solução, ainda por cima, porque seria um campo para 600 mil, mas a ideia seria, obviamente, conseguir deslocar toda a população, dois milhões dos palestinianos que viviam em Gaza. Ainda por cima, a cidade de Rafah está completamente destruída e, portanto, não é só a destruição das casas, mas todas as infraestruturas sanitárias, de acesso, enfim, todo o tipo de acesso a água potável.

O básico. O que nós consideramos o mínimo para levar uma vida digna.

Portanto, mesmo do ponto de vista prático então, da construção, e devo dizer aqui que a população de Israel está muito dividida sobre isso. Há imensos israelitas que condenam igualmente este plano, porque veem que não é possível tecnicamente fazê-lo, erguer este campo, porque não é uma cidade humanitária, isto é um ponto muito importante, este campo desumano. E portanto, também não há este apoio da população para fazê-lo, que quer encontrar realmente uma solução, primeiro, possível, e uma solução que possa respeitar também a vida destas famílias, destas pessoas da Palestina.

É de pessoas que estamos a falar. Mónica Dias, agradeço-lhe imenso ter estado hoje no Gabinete de Guerra. Bom dia.

Muito obrigada. Bom dia.

Bom dia.