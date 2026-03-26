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Gabinete de Guerra na Rádio Observador, o programa em que damos destaque aos principais focos de tensão geopolíticos. Hoje contamos com a análise de Rui Vilar, é especialista em defesa. Rui Vilar, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado este nosso convite. Vamos começar por falar da audição de Nicolás Maduro, foi curta e com uma recusa do juiz em arquivar. Na Venezuela continua o impasse. Rui Vilar, a pergunta que lhe faço é: que leitura podemos fazer de toda esta situação e do que se tem passado na Venezuela com Delcy Rodríguez no poder?

Boa noite aos ouvintes e boa noite ao José Rafael Lopes. Sobre a primeira audição de Maduro hoje, ela foi muito breve e prendeu-se apenas numa questão, que foi com o facto de os Estados Unidos poderem ou não levantar as sanções para Maduro poder usar os fundos que tem na Venezuela para se poder defender. E ao que parece, o juiz disse que iria decidir isso em breve. Parece-me que o juiz foi mais favorável a que isso acontecesse do que propriamente os procuradores, uma vez que disse que Maduro já não representa um perigo para a segurança nacional americana. Quanto à situação no país em si, na Venezuela, ela parece ser bastante estável, uma vez que temos Donald Trump a elogiar publicamente Delcy Rodríguez. Aliás, ainda há poucos dias a elogiou e até comparou com a situação no Irão, dizendo que o Irão devia olhar para o exemplo de Delcy Rodríguez e comportar-se da mesma forma perante o poder americano. Sabemos que o país continua sem ainda a retoma económica que foi prometida, sem ainda o aumento da produção petrolífera, que é expectável. Mas sabemos que essas operações também demoram. E o principal, por parte dos Estados Unidos, foi garantido, que foi a reserva de petróleo venezuelana e um regime com uma presidência, de certa forma, fantoche, que neste momento limita-se a cumprir as ordens americanas. As informações que tenho da Venezuela é que a população está tranquila, o regime está estável, pacificado. Tem havido algumas alterações por parte dos atores políticos, mas mantêm-se todos na linha de Maduro e na linha do regime anterior. No fundo, basicamente, o que alterou ali foi a cabeça. Os americanos tiraram Maduro, colocaram Delcy Rodríguez, que está completamente colaborante com os Estados Unidos. E eu acho que enquanto assim for, vamos esperar ainda algum tempo para que hajam eleições livres, como todos desejamos, e uma alteração do regime. Tivemos também a notícia de que o Secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, vai visitar a Venezuela, o que é uma grande notícia, uma vez que o governo português já tem conseguido também a libertação de alguns presos políticos portugueses. A comunidade portuguesa lá, que é muito grande, também precisa de um ator político e diplomático, porque estas negociações também se fazem de Estado para Estado. Portanto, parece-nos que há uma certa normalidade da parte do regime venezuelano e da própria população e dos próprios Estados mundiais que estão a aceitar este novo modelo americano para o país, pelo menos nos próximos tempos.

Vamos avançar, falar sobre a situação no Médio Oriente, com Witkoff a dizer que existem fortes indícios de um acordo iminente com Teerão, isto depois da proposta mais recente ter sido rejeitada pelo regime iraniano. O que é que mudou para deixar Witkoff confiante?

Eu acho que sinceramente não mudou grande coisa. O que nós temos que analisar, e é essa análise que eu tento sempre fazer para os nossos ouvintes perceberem, é que do ponto de vista da estratégia militar, os Estados Unidos e Israel têm conseguido grandes avanços e têm conseguido os objetivos a que se propuseram. Desde logo, a diminuição ou o aniquilamento do potencial nuclear que o Irão tinha, e eu recordo que essa operação começou já em junho do ano passado, e agora estão a dizimar por completo o arsenal militar que aquele país tinha. E tivemos já aqui exemplos de que mesmo ao nível do lançamento de mísseis, eles são cada vez menores. Ainda hoje tivemos notícias que Israel destruiu uma série de armazéns e depósitos de mísseis, bombardearam também alguma indústria privada que estava ligada à produção nacional militar e muito próxima do regime. E depois, em termos políticos e militares, todos os chefes militares, todos os chefes políticos foram praticamente exterminados. Ainda hoje tivemos a notícia do chefe de inteligência da Marinha e do comandante da Marinha. E neste caso, é uma notícia ainda mais relevante, porque tratava-se de quem estava a gerir a operação no Estreito de Ormuz. E a resposta iraniana é nesse sentido, que é de fato o principal ponto de negociação iraniano. Isto também só vem provar que as notícias de há dias que diziam que estavam a haver negociações que foram negadas pelo regime iraniano, afinal eram verdadeiras e de fato está a haver uma negociação porque o regime está completamente decapitado e é normal que a capacidade de resposta seja cada vez mais diminuta. E eu também acho que em breve teremos notícias, até porque Trump já disse que a operação militar está a correr melhor do que esperava. Israel também tem feito as suas operações no Líbano para aniquilar o Hezbollah. Portanto, eu percebo que os indícios sejam esses. Há, de fato, vários sinais de que o regime iraniano, apesar de resiliente e resistente, começa a ter cada vez mais dificuldades para não sair deste conflito a não ser por base da negociação.

Entretanto, Donald Trump diz que o Irão já deixou passar petroleiros no Estreito de Ormuz como sinal de boa-fé nas negociações. Isto é um indicador de que a paz pode estar mais perto?

Sem dúvida, até me esqueci de referir esse. É mais um sinal de que o regime está a começar a ceder e Donald Trump, com o seu estilo habitual, parabenizou até o regime iraniano por ter já permitido a passagem de petroleiros. Inclusive até disse que permitiram mais do que aqueles que tinham sido negociados. Portanto, eu acho que há aqui um claro sinal de que o regime iraniano está a ceder. Percebemos que do ponto de vista interno, é óbvio que o regime iraniano tem que, de certa forma, salvar a face. E não pode agora assumir aqui uma derrota. Vamos esperar para ver como é que, do ponto de vista quer americano, do ponto de vista global, que querem, como é óbvio, sair dali com uma grande vitória, que eu acho que efetivamente, em termos práticos, está a acontecer. Mas o regime iraniano também tem que salvar a sua face internamente. E depois, a grande questão, que é o que eu tenho pensado muito e acho que muita gente tem pensado nos últimos tempos, é que regime é que vai sair dali. Porque isso é, no fundo, o que nos preocupa. O que é que vai ser do Irão, como é que vai ser governado o Irão, porque isso poderá ter sérias implicações para todo o globo, mas mais concretamente para aquilo que nos preocupa, para os países europeus. E isso interessa-nos muito e eu espero que os americanos salvaguardem também essa parte e que os países europeus também tenham uma palavra a dizer nesse novo regime que surgirá.

Entretanto, Rui Vilar, um outro tema a surgir nesta questão do Médio Oriente são os Houthis do Iémen, que dizem estar totalmente prontos para se juntarem à guerra com o Irão. Que papel é que pode ter este grupo?

Eles ameaçam um estreito também muito importante que pode também ser bastante prejudicial ao comércio mundial. E já o fizeram aquando da questão de Israel em Gaza. Agora, isso só prova, e eu acho que é também uma coisa que nós que estamos nos países ocidentais livres, devemos começar a pensar que, de facto, os aliados do regime iraniano, estamos a falar de organizações terroristas, quer o Hezbollah no Líbano, quer agora os Houthis no Iémen. São os únicos aliados que se dispõem a ajudar o Irão, e estamos a falar de organizações terroristas. Portanto, eu acho que é um péssimo sinal para o regime iraniano, porque não consegue ter aliados mais fortes a não serem grupos terroristas. E isso eu acho que é péssimo e eu acho que é uma tentativa já também um pouco desesperada do regime numa fase de negociação, que tenta, de certa forma também, ameaçar os americanos e o mundo e principalmente a região, e utiliza estes grupos terroristas dos quais é muito próxima. E já sabíamos que o regime iraniano é muito próximo de vários grupos terroristas que promovem a instabilidade em vários países da região.

Muito obrigado Rui Vilar, é especialista em defesa. Está feita mais uma edição do Gabinete de Guerra. Está de regresso amanhã à antena da Rádio Observador.