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Gabinete de Guerra nas Manhãs 360. Hoje conta com a análise da especialista em Ciência Política e Relações Internacionais, Liliana Reis. A condução deste gabinete está a cargo do Bruno Vieira Amaral.

Bom dia, vamos começar por olhar para as eleições na Argentina e também perceber o significado que terão para Donald Trump. Liliana Reis, bom dia, bem-vinda a este Gabinete de Guerra. Esta vitória de Javier Milei nas legislativas é também uma vitória de Donald Trump, é uma mensagem para os aliados do presidente norte-americano de que podem confiar nele?

Essa leitura é inegável que seja feita. Na verdade, Donald Trump consegue uma vitória na América Latina num momento crucial, quando nós temos também, cada vez mais em cima da mesa, uma possível intervenção. Aliás, já há vários analistas que apontam para essa possibilidade, mesmo que de forma indireta, na Venezuela. Por isso, esta vitória de Milei na Argentina, o que vem é consolidar, de certa forma, o poder norte-americano na região. E mais, vem também dar às forças de oposição noutros territórios, noutros estados da região, alguma força para se aproximarem naturalmente da administração norte-americana.

Vamos olhar agora também para o que se passa no hemisfério norte. Donald Trump criticou Vladimir Putin por causa do teste de míssil russo, diz que Putin devia pensar na paz e já tinha dito também há uns dias que, e citando Donald Trump: "Sempre que falo com Putin tenho boas conversas, mas não levam a lado nenhum". Aquele cenário cor-de-rosa entre os dois presidentes acabou de vez. Trump chegou à conclusão de que não é tão fácil como ele teria pensado manobrar Putin e levá-lo a fazer aquilo que quer.

Eu não sei se ele já está convicto da sua incapacidade de manobrar efetivamente Vladimir Putin, até porque ontem socorreu-se de uma expressão similar relativamente a Xi Jinping.

Mas já podemos falar da relação com Xi Jinping, a propósito também da tentativa da China de atenuar o apoio dos Estados Unidos a Taiwan. Mas olhando ainda para Trump e Putin.

Exatamente. Aliás, referiu-se também a Xi Jinping e a Kim Jong-un, estava-me a recordar agora. Em relação a este ensaio deste novo míssil nuclear por parte da Rússia, aquilo que Donald Trump procurou mostrar é que não tinha a importância que a comunicação social a nível internacional lhe estava a dar. Ele não referiu, mas neste momento também se encontra a decorrer o exercício Steadfast Dual, que é o maior exercício de posto de comando assistido por computador da Aliança Atlântica, aliás, é um exercício de forças estratégicas. E aquilo que me parece que este ensaio deste novo míssil nuclear veio colocar, é de facto uma demonstração de força e poder por parte da Rússia, porque quer ser uma potência considerada. E mais, quer que em caso de ter que avançar mesmo para a mesa de negociações com a Ucrânia, esteja numa posição de vantagem face à Ucrânia e que os Estados Unidos percebam essa posição de força, naturalmente, por parte da Rússia. Agora, relativamente à relação pessoal entre Donald Trump e Vladimir Putin, ela parece-me, e agora afastando o quadro mais informal, parece-me que está cada vez mais melindrada, até porque Vladimir Putin já mostrou que independentemente do tipo de relação que tenha com Donald Trump, os seus objetivos e os interesses da Rússia, aliás, o Peskov veio também dizer isso, que os interesses da Rússia não seriam dirimidos, nem seriam afastados de forma alguma, face a qualquer tipo de pressão ou face a qualquer tipo de ambição da administração norte-americana.

Liliana Reis, e olhando aqui para a relação entre os Estados Unidos e a China e entre Xi Jinping e Donald Trump, o presidente chinês deu a entender que quer atenuar esse apoio dos Estados Unidos em relação a Taiwan. Neste contexto de guerra comercial, qual é a importância da questão de Taiwan e se é expectável que Donald Trump vá por este caminho de dar menos importância à questão política e de reforçar, de alguma forma, a questão comercial?

O facto de dar força a esta questão política, à questão de Taiwan, já é um ganho enorme do ponto de vista diplomático para a China. Porque separe, neste momento, Taiwan aquilo que percepciona é que não tem um aliado na Casa Branca em caso de uma possível agressão chinesa. E por isso é que eu gostaria aqui de ressalvar essa vitória diplomática da China. Agora, Donald Trump, neste momento, aquilo que nos parece, aliás, a própria China, aquilo que tem vindo a colocar é que as guerras comerciais não interessam nenhum dos lados. Aliás, o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi Disse que o mundo, na verdade, estava a caminhar para esta ordem multipolar e que os Estados Unidos teriam que perceber. E teriam que perceber, aliás, e recupero as palavras que o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês reiterou. Disse que a fragmentação artificial dos mercados globais e a politização das questões econômicas e comerciais não iriam afetar apenas a China, e os Estados Unidos poderiam efetivamente comprometer todo o sistema econômico internacional. Agora, este afastamento da questão política e o recentrar na questão econômica, desbloqueia também o clima de tensão para a quinta-feira. Aliás, nós temos o presidente norte-americano hoje no Japão, amanhã na Coreia do Sul, e também são muito importantes estas duas visitas, porque não me surpreenderia que quer o Japão, quer a Coreia do Sul, olhem neste momento para a administração norte-americana com alguma apreensão. Por quê? Por causa da volatilidade das alianças, porque são os parceiros tradicionais dos Estados Unidos. Mas a Europa também é parceira tradicional dos Estados Unidos e a volatilidade que tem se observado em relação às alianças tradicionais, coloca também grandes desafios a estes aliados. Agora, na quinta-feira, quando Donald Trump se reunir com Xi Jinping, já há aqui, de certa forma, uma apaziguação, ou pelo menos uma margem de manobra, para uma negociação centrada exclusivamente na componente econômica.

E vamos ver quais serão os resultados desse encontro. Liliana Reis, obrigado pela análise. Uma boa semana.

Muito obrigada.

Muito obrigado. Bom dia.

Bom dia. Obrigada.