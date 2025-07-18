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Começa agora mais um episódio do "Geração V", o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o Voto, e comigo para debater o estado da nação tenho os meus fanfarrões residentes, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Como estão, meus caros?

Tudo bem.

Muito farta da fanfarrice.

Que entrada nada frouxa, sim senhor.

Ainda bem, não gostamos disso. E para nos ajudar neste difícil debate, convidámos Henrique Costa Santos, que tem 33 anos e é gestor de comunicação, produtor cultural e cronista na revista Visão. Olá, Henrique, e bem-vindo ao "Geração V".

Olá, Vasco, obrigado.

Tivemos ontem, quinta-feira, o debate do Estado da Nação, que marca o último plenário antes das férias parlamentares. Os deputados vão de férias mais cedo que nós, visto que ainda temos o programa da próxima semana e depois, aí sim, aproveito já para avisar, vamos fazer uma paragem em agosto, porque também merecemos. Não é, meus caros?

Por acaso só soube disso agora.

Ainda não te disseram.

Estás informado que vais de férias.

Estou informado agora que vou de férias.

Vamos de férias em agosto, Gonçalo, mas vais continuar de certeza no teu canal. E a Joana no seu Instagram também.

E nos meus mil trabalhos.

Exato. Para além do debate, vamos falar da lei da imigração, dos despejos em Loures e das autárquicas, que acontecem daqui a menos de três meses. E já temos várias novidades nas diferentes corridas. Mas a minha primeira pergunta hoje tem que ser: Henrique, como vai o estado da nossa nação?

Antes de mais, e porque já passei dos 30, conforme disseste, queria saudar aqui toda a gente, Joana, Gonçalo e Vasco, obrigado pelo convite.

Obrigado nós.

O Estado da Nação, eu passei ontem à tarde a ouvi-lo com toda a atenção na rádio.

Às 17h?

Foi uma tarde fantástica, muito animada. Na verdade, eu acho que o debate foi uma boa ilustração de como é que está a nação. Foi um debate muito crispado, pobre, um pouco superficial, de muitos passa-culpas, com muitas acusações diretas, e em que a maior parte daquilo que são os temas fundamentais que nos preocupam no dia a dia estiveram ausentes. Eu penso que o próprio tom, muitas vezes crispado, muito afetado da discussão, também é um sintoma do momento que nós atravessamos, que é um sintoma em que há pouca elevação no debate e há pouca calma, pouca dignidade na forma como alguns assuntos que são da maior importância são tratados. E portanto eu achei que mais do que nunca, costumo estar atento sempre a este debate, mas que este ano o debate foi particularmente ilustrativo do período que estamos a viver.

Muito bem. Joana, como vai o estado da nossa nação?

O estado da nossa nação. Primeiro dizer, e eu acho que é importante às vezes nós neste programa pararmos um bocadinho e darmos algumas explicações que muita gente já sabe, mas que para quem não sabe, acho que é útil.

É importante, sim.

Este debate do Estado da Nação é uma coisa que acontece todos os anos, portanto é suposto ser longo, é suposto realmente ser um espaço de reflexão no Parlamento para que se possa pensar em conjunto com o governo e com os deputados, portanto as figuras do Estado, para que se possa pensar um bocadinho sobre como é que está a nação e para que se vá de férias assim a pensar e a refletir sobre como é que nós estamos, para que depois o próximo ano possa começar o ano parlamentar em setembro.

Tu achas que os deputados vão mesmo a pensar para as férias?

Acho que os deputados vão, e agora vou partir para a peça da pergunta, eu acho que os deputados vão com muitos takes e muitos soundbites para as redes sociais. E acho que aqui quem vai mais com soundbites é o CHEGA, mas acho que o PSD também vai com alguns. Parece-me a mim, e alinho aqui muito com aquilo que o Henrique disse, acho que sobretudo deu para perceber o estado da nossa nação no que diz respeito à forma como os nossos políticos preveem o futuro de como é que querem conferenciar todos uns com os outros. Tenho aqui algumas notas. A primeira nota é que eu acho que se nota bastante bem a falta do Ministério da Cultura, e eu acho que não podemos terminar este ano parlamentar sem falar sobre isto. Quando o nosso primeiro-ministro confunde Sílvio Berlusconi com José Saramago, acho que é muito notório a falta do Ministério da Cultura e já na altura que foi anunciado o governo, eu tive aqui muitas palavras para dizer sobre esse assunto.

Eu sabia que ias trazer isso.

Claro, obviamente. Eu acho ótimo quererse pôr as mulheres na conversa e quererse citar mulheres. Normalmente não é uma coisa que aconteça muito, especialmente nos planos nacionais de leitura, no nosso sistema de educação. Não é muito, temos a maior parte dos autores que se lê são homens. A Sílvio Berlusconi, por acaso, até é lida, mas muito poucas autoras são lidas, mas o nosso primeiro-ministro quis tanto pôr as mulheres à força que pôs até a Sílvio Berlusconi a dizer palavras do José Saramago. Parece-me a mim que, para além disto, nós ficamos a saber que relativamente aos assuntos mesmo fraturantes, as coisas são um bocadinho parecidas ao de sempre. A saúde continua mal, o SNS continua cheio de problemas. No emprego, estamos bem aparentemente, com 5.500.000 pessoas empregadas.

Recorde de sempre acho, não é?

Sim, pelo menos dos últimos muitos anos. Não sei muito bem de onde é que vem aquele argumento das pessoas que dizem que os imigrantes roubam-nos o trabalho, não sei como, porque estão desempregadas, ou então os imigrantes estão cá e vêm cá comer os nossos subsídios e ficam desempregados. Também não sei muito bem como é que este argumento, nem um, nem o outro, são válidos com este dado. E queria ainda dizer uma coisa sobre o facto do quanto o PS passou muito despercebido. Quando o primeiro-ministro diz que nós temos uma situação de emprego muito boa, essa situação de emprego não acontece desde março de 2024. Essa situação de emprego tem vindo a ser construída e, portanto, há uma responsabilidade partilhada entre o PSD ou a AD e o PS. E o PS aqui esteve sempre muito calado. Portanto, eu acho que o PS não tem estado realmente a posicionar-se nada bem. De resto, não vou falar da fanfarrônice que lá foi, porque acho que essa parte não é muito útil, mas quero falar uma última nota sobre aquilo que eu realmente depreendi do Estado da Nação é que A parte do Chega é que a culpa é toda dos imigrantes. Tudo o que está a acontecer de mal é dos imigrantes, porque é aquilo que o Chega diz. Até as nossas mulheres têm de ser protegidas por causa dos imigrantes, dizia o Chega a dada altura e queria passar essa mensagem. Tendo em conta que nós temos realmente um flagelo no que diz respeito à violência sexual contra as mulheres e que isso não é, de todo, por causa dos imigrantes, como nós também temos vindo a perceber com todos os casos que temos, que nenhum dos agressores é imigrante. Mas eu acho que o Chega vai com tantos soundbites, mas eu acho que os soundbites do Chega já são muito vistos. Eu decidi trazer para aqui dois soundbites para sugerir ao Chega, porque eu acho que o Chega precisa de soundbites novos, inovadores, fora da caixa. Um dos soundbites, e eu acho que vai ser o próximo, vai se falar muito das burcas. Também já se falou em França.

Pois, vão falar disso agora.

É, agora vai começar as burcas. Nós estamos sempre atrasados, estamos sempre à boleia de França. França já falou das burcas há 10 anos, nós só falamos agora. É o que é, costuma ser assim, vamos à boleia deles. O outro soundbite que eu acho que não estão a pensar nisto e podiam é: na Índia, as pessoas acham que a vaca é sagrada. Na região muçulmana é o porco, não comem muito porco. Eu acho que o Chega podia começar a construir esta mensagem de: se os imigrantes não comem carne vermelha, vão comer a carne branca, roubam a nossa carne branca, nós só vamos poder comer carne vermelha e isso faz mal à saúde. Eu acho que o Chega podia partir para novos takes, porque aqueles que ele disse no Parlamento, no Estado da Nação, já são muito vistos.

Muito bem. Gonçalo, como vai o estado da nossa nação?

Pior do que o Luís Montenegro diz que está, mas primeiros dois meses de legislatura, pelo menos em teoria e perspectiva, não é muito mau quanto isso. Vamos por partes. Do que é que se falou concretamente? Eu concordo com o que se disse aqui, o debate é um pouco crispado. Nós vamos entrar numa conjuntura comunicacional a seguir, ainda não chegou a nenhum lado, mas vai chegar. Nós já tivemos uma espécie de devaneio em alguns momentos, como por exemplo, o debate do Tim Walz com o J.D. Vance nos Estados Unidos, em que vamos entrar numa esfera comunicacional pós-populista.

Já tinhas falado disso, achas que é isso que vai acontecer?

Vai, não sei quando, mas nos próximos anos certamente, porque as modas comunicacionais alteram-se. Há vários momentos disso na história da política e da comunicação política, nomeadamente na altura do John F. Kennedy, com a aparição dele a nível televisivo e nos debates e afins, com o Trump em 2016. Nós temos aqui ciclos que podem ser colocados cronologicamente, em que nós entramos em novas fases e nós vamos entrar nisso futuramente, mais tarde em Portugal do que no estrangeiro, mas vamos entrar nessa fase pós-populista mais cordial do debate e isso irá chegar inevitavelmente.

Ainda bem, ou não.

Sim, eu prefiro, mas às vezes é giro ver uma boa peixeirada ali e acolá, faz parte. Mas vamos entrar nessa fase. Isto do ponto de vista da comunicação. Do que se falou concretamente no Estado da Nação. Falou-se de muita coisa importante, apesar de tudo o resto, falou-se de muita coisa importante, nomeadamente, em primeiro lugar, Luís Montenegro anuncia o aumento das pensões a começar em setembro.

Pois, mesmo em cima das eleições autárquicas.

E não é só isso. Luís Montenegro anuncia esse aumento das pensões para claramente conquistar eleitorado, mas ao mesmo tempo vai concentrar em si, a nível comunicacional e até de políticas públicas, o debate sobre o orçamento de Estado. Qual é a data limite para a apresentação do orçamento de Estado em Parlamento?

10 de outubro, não é?

10 de outubro. As eleições são dia 12.

Pois é.

Repara, as duas semanas antes da apresentação do orçamento de Estado em Parlamento, é campanha.

Campanha, sim.

Campanha em que ele próprio incuta isto aqui. Luís Montenegro obviamente que faz isto de propósito.

Continua em campanha.

É uma estratégia muito boa, atenção. Independentemente de se gostar ou não, não é aqui que está em questão, mas em termos do controle das narrativas midiáticas, é muito inteligente por parte do PSD, porque coloca a apresentação do documento mais importante a nível anual no Parlamento, dois dias antes das eleições autárquicas, quando já está a anunciar aumentos de pensões. Não é só os aumentos de pensões, é o aumento de pensões, é a redução gradual e progressiva do IRC até 2028, até aos 17%, se não estou em erro. Já há uma redução do IRC para pequenas e médias empresas neste ano de 2026, em que os primeiros €50 mil de lucro faturado só são taxados a 15%.

Ok.

Luís Montenegro está a tentar ir buscar os vários níveis de eleitorado. Os idosos com as questões das pensões, a classe trabalhadora a nível das reduções fiscais, os empreendedores. Se me perguntares de um ponto de vista de estratégia política, eleitoralmente falando, Luís Montenegro ontem esteve exímio. Eu não lhe consigo apontar uma crítica e até do ponto de vista da cordialidade do discurso, eu até acho que ele foi cordial na grande maioria do tempo.

Sim, que aquilo é a ter altura de comando.

Sim, exatamente. O Hugo Soares às vezes exalta-se mais, mas ele até esteve bem em determinada altura, quando está ali a ver o debate entre o fanfarrão e o frouxo, tu és isto, tu és aquilo. E depois o Hugo Soares até mete ali um ponto de ordem na mesa e diz: "Os portugueses não querem saber disto. Vamos falar a sério." Há aqui várias coisas que o Luís Montenegro ontem fez bem e que, a meu ver, faz com que ele ganhe pontos para as eleições autárquicas. Isso parece-me indiscutível. Há outras matérias que, depois colocando isto tudo em cima da mesa, ou seja, há uma política claramente expansionista do ponto de vista orçamental, uma política expansionista do ponto de vista fiscal. Tudo isto em cima da mesa faz-nos olhar para a realidade económica e política do país e vamos ter que perguntar então e o equilíbrio das contas públicas? Até porque o crescimento económico no primeiro trimestre de 2025 não foi assim tão simpático quanto isso. Muito pelo contrário.

O PIB caiu muito.

Comparativamente ao trimestre anterior, sim. Isto para dizer, Luís Montenegro vai ter que ter atenção às conjunturas deficitárias que a nível orçamental Portugal pode atingir. Não vamos chegar a níveis similares aos de José Sócrates, que tínhamos 11% do PIB. Por comparação, eu dou sempre este exemplo, o Sócrates foi pior para as finanças públicas portuguesas que a pandemia, literalmente em termos orçamentais. Luís Montenegro vai ter mesmo que ter atenção a isso, porque senão podemos entrar numa situação de incumprimento que não é benéfica para nós. Isto para concluir, diria que o resto das bancadas parlamentares O Chega está um pouco limitado em termos da crítica que pode fazer ao governo.

Estão a dar tudo agora, não é?

Exatamente, porque há muita concordância e eu acho que isso é positivo. Há uma concordância que claramente o eleitorado em Portugal quis, 60 e tal por cento do eleitorado em Portugal quis que isto que está a acontecer, estas alterações legislativas e portanto isso é saudável até aqueles entendimentos. O André Ventura ataca por onde pode, que é a questão das creches, da saúde, talvez seja o caso mais próximo.

Os 16 segundos da saúde.

Para o governo, exatamente. O José Luís Carneiro, eu diria que a questão do fanfarrão, isto é apenas opinião pessoal, foi claramente criada como uma espécie de soundbite previamente planeado, porque poucas pessoas sabem quem é o José Luís Carneiro, ainda poucas pessoas sabem.

Portanto tem que aparecer.

E portanto tem que aparecer. E nesse aspecto foi inteligente. Agora, José Luís Carneiro, e só mesmo para concluir, tem um problema brutal, porque o José Luís Carneiro lidera uma bancada que ele próprio quer tentar puxar para o centro, para o centro-esquerda, mas tem uma bancada que é completamente controlada pelo Pedro Nuno Santos.

Foi escolhida por Pedro Nuno Santos.

Foi escolhida por Pedro Nuno Santos e, às vezes no Parlamento, quando foi o debate da TAP, é possível que se tenha ouvido assim comentários e há partes de: "Ó José Luís, o debate é da TAP, não és tu que falas, é o Pedro Nuno". Portanto, outras bancadas. E portanto, é muito complicado para o José Luís Carneiro conseguir fazer isso. Só mesmo para concluir, pode ser que José Luís Carneiro, não estou a dizer que vai acontecer ou não, mas tenha o mesmo desfecho que António José Seguro teve há 10 ou 15 anos.

Vamos estar para ver. Henrique, o que quer dizer da atuação de José Pedro Aguiar Branco ontem no debate? Bem, antes de mais só uma pequena nota. Sim, estás à vontade para comentar o que eles disseram.

Eu também quero dizer uma coisinha sobre isso.

Sim. Entretanto esquecimo-nos da nota. Portanto vou Ok, já te lembras, não faz mal. Já sei o que era. Queria concordar com o que o Gonçalo disse aqui. Eu acho que do ponto de vista da comunicação e do marketing, digamos assim, em termos de ser capaz de agradar a uma série de clusters de eleitorados, de facto, o primeiro-ministro foi altamente eficaz, muito eficaz, aliás, e demasiado eficaz, na minha opinião, porque demonstra um taticismo brutal.

É eleitoralismo.

É eleitoralismo. Neste momento é eleitoralismo. Sim, todos fazem, mas eu acho que isto foi extraído, se querem que vos diga. Sim, não conseguia conceber melhor se estivesse a cargo da comunicação a preparar as próximas eleições. Acho que foi absolutamente fantástico. Tristemente em algumas questões para mim. E expõe uma distância ainda maior daquilo que tem sido a única comunidade, portanto, o único cluster, que não é favorecido no seu discurso, que são os imigrantes. Deixou ainda mais claro um fosso maior de uma política que tenta agradar, digamos assim, a uma série de clusters e faz de um único cluster, portanto, uma comunidade que ainda por cima é muito heterogênea e que não se consegue muito bem definir, um bocado uma causa de tudo aquilo que não está bem no país. Há já um discurso muito bem montado sobre como os imigrantes influenciam a crise da habitação, como os imigrantes influenciam os baixos salários, ou seja, tudo isto está bastante oleado. A Joana disse na semana passada é o nós e o eles.

Sim.

O que faz com que em cima disto, depois vir no Estado da Nação e quase voando por aquilo que têm sido os últimos meses de debate, em que praticamente só se tem falado de imigração, nacionalidade e por aí fora, é perfeito, porque de facto deixa aqui de fora só um pequeno cluster que pode a partir de agora ser sempre causa dos problemas. E que ainda por cima tem um problema que é: é muito difícil definir neste momento o que é um imigrante. Nós todos falamos de imigrantes e da questão da imigração, quando é muito difícil definir o imigrante, porque há pessoas que estão cá há duas e três gerações, que são netas de pessoas que vieram para Portugal e que continuam a ter a experiência do imigrante e a entrar como sendo alvos deste discurso.

E digo só uma coisa. Quando se fala dos imigrantes como culpados de tudo, não são só os imigrantes, os imigrantes pobres.

Pois, claro.

Porque nós temos imigrantes que não estão dentro deste espectro. Os imigrantes que vêm de França, os imigrantes que vêm da América, os alemães, as pessoas que vêm muitas vezes passar as suas reformas, não estão inseridas em todas as críticas que se faz aos imigrantes, os imigrantes pobres, só fica mal dizer isto.

Mas a questão é que nós também não podemos entrar num discurso em que quase parece que dizemos que as questões de imigração não estão a gerar problemas na saúde e na habitação.

Não, o problema é achar que é tudo.

O desnível entre a procura e a oferta vai causar estes problemas, também tem.

Mas o problema é que com todos os problemas que temos, se só falamos da imigração, parece que a imigração é a real causa para todos os problemas. A questão é o peso e a sinceridade que se dá.

Mas a questão é uma das causas para, porque repare, se tu tens muito mais pessoas a entrar, tu tens uma procura e uma demanda para serviços de saúde e habitação muito maiores e se a oferta não acompanha esse aumento de procura, os preços vão subir e os recursos são escassos.

Só que isso aconteceria na mesma se, por exemplo, houvesse um boom de natalidade. Ou seja, o facto de existirem mais pessoas e disso sobrecarregar os serviços públicos.

Eu percebo o argumento, mas a questão é que um boom de natalidade demora imenso tempo a ser feito. O nosso boom de imigração é muito complicado nós termos-

Em cinco anos ou sete anos.

Repare, eu diria mesmo quase impossível nós termos um milhão e tal de filhos em sete anos.

Gonçalo, eu acho que aqui o problema-

Nós tivemos um boom de imigração que nada é comparável a uma possibilidade de aumento de natalidade de filhos em sete anos.

O que eu estou a tentar dizer é, por exemplo, o problema das creches. O problema das creches é uma coisa que já acontece há muitos anos. E neste momento, as medidas que o governo está a tomar são úteis, mas podem estar a causar desequilíbrios, nomeadamente a diferença de valores que dão para vagas ou para abertura de salas. Isto é uma coisa mais complexa que também não vou ter tempo agora aqui.

Não há tempo.

Isso vai causar desequilíbrios. Vai causar, por exemplo, que aos jardins de infância dá mais jeito abrir creches do que abrir salas de jardim de infância, que depois pode fazer com que em sítios os pais não tenham jardim de infância para pôr os filhos. Isto é um problema que vai para além dos imigrantes. Mas como depois de ser apanhado pela praia, dar-se disso, dizer-se os nomes e não sei o quê.

Nós não podemos excluir a questão da imigração.

A questão é o contrário. A questão é aquilo que o Henrique estava a dizer. Como nos últimos meses só se falou de imigração. Por exemplo, em Setembro não vai haver professores de português, como nunca há professores de português, o que é um problema. Mas se calhar, o Chega pode apanhar o take e diz: "Não, não há professores de português porque estão a ser usados para português língua materna para os imigrantes." Quer dizer, isto não é o problema. O problema já era prévio. Estás a perceber? Não sei se vocês vão ter isto ou não, mas imagina.

Eu queria entrar numa coisa, e eu concordo contigo em determinado aspecto, em algumas das coisas que tu dizes, no caso específico em que não é a questão dos imigrantes pobres, é a imigração em geral. Porque, na lei da nacionalidade, por exemplo, os vistos gold é algo que eu sou completamente contra e a direita é a favor. Eu não percebo como é que a direita é a favor. Quer dizer, mesmo os partidos com uma índole mais patriótica, eu não compreendo como é que a questão dos vistos gold se enquadra nessa questão mais patriótica.

Entender.

Não consigo compreender.

Eu também identifico essa tensão e até vou mais longe, porque há uma série de questões culturais, quando se diz que há uma espécie de uma ameaça a uma cultura por virem muitas pessoas de fora. Na verdade, aquilo que mais ameaça as identidades, muitas vezes das cidades, ou que está a acontecer em cidades que têm turismo de massas e por aí fora. Virando isto ao contrário, faz-me confusão que esses mesmos patriotas que tu acabas de referir, não lhes faça confusão, por exemplo, a transformação do Rossio numa espécie de um sítio em que há McDonald's e Zara, e transformar os centros das cidades em cidades que são exatamente iguais aos centros de outras cidades.

Acho que vamos ter que fechar aqui a primeira parte.

Deixa-me só dizer, eu acho que o eleitorado faz a esse eleitorado, mas à elite partidária acho que não.

É estranho isso.

Eu acho que há esse desnível entre aquilo que o eleitorado diz, que se calhar até concorda com o que tu estás a dizer, mesmo o eleitorado mais à direita, mas a elite partidária não. Acho que há esse desnível.

Nós temos que fechar aqui a primeira parte do "Geração V." Vamos agora para um curto intervalo e já voltamos para a segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do "Geração V." E como sempre, vou querer ouvir as sugestões semanais dos meus comentadores. Henrique, hoje começo por ti. Qual é a tua sugestão para os nossos ouvintes e espetadores?

Olha, vou fazer batota, porque quando me desafiaste a trazer uma sugestão, começaram-me a vir tantas coisas à cabeça que não consegui decidir. Há muita coisa bonita a ser feita na área do cinema, da literatura e por aí fora. E portanto, um bocado relacionando com aquela questão do estado da nação, em que parece que de facto estamos aqui num período um bocado difícil para o debate, em que não conseguimos trazer elevação à dificuldade em trazer elevação e dignidade para o debate, independentemente quando há discórdia. Eu gostava de sugerir, porque eu acho que pode ser uma boa solução para isso, termos o objetivo de perseguirmos coisas bonitas e inspiradoras. Temos um mar, neste momento, de acesso a filmes, a livros e por aí fora. E portanto gostava de desafiar, ainda agora que estamos nas férias, os ouvintes a procurarem inspirarem-se em coisas bonitas que estejam feitas, porque isso é muitas vezes uma boa forma de escapar a um clima que está assim um bocadinho estranho.

Sim, muito bem. Obrigado, Henrique. Joana?

Eu vou sugerir um projeto de um senhor, rapaz, uma pessoa, um ser humano muito fixe, que é o Pedro Queiroz. Senhor, rapaz.

O mais abrangente possível.

Um ser humano muito fixe, que é mesmo é um ser humano muito fixe, que é o Pedro Queiroz. E eu não sei quem é que já conhece o Pedro Queiroz ou não, mas para quem não conhece, vão pesquisar no seu Instagram que se chama Pedro_Queiroz_ProjectX. Pronto, eu não sei se dá para mostrar para alguma câmera, acho que não vai dar.

Está em qual? Está nesta? Está naquela? Boa.

Aqui está ele.

Mais uma vez a Joana são momentos Marcelo.

No momento Marcelo. Portanto, este ser humano, rapaz, tem um projeto que é o Run for Peace, ele propôs-se a correr 100 maratonas em 100 dias para angariar 100 mil euros e vai distribuir esses 100 mil euros, 50 mil euros para a construção de uma escola no Nepal e os outros 50 mil euros para a construção de uma escola que vai juntar crianças da Palestina e crianças israelitas.

O Henrique já teve uma coisa parecida, não já? Já tiveste também uma corrida.

Sim.

Desculpa, não sei se querias falar sobre isso, mas agora lembrei-me.

Não vinha preparado ali as cenas, nem sequer é uma corrida.

Não é uma corrida, mas...

Participei agora nos 20 quilômetros de Bruxelas, que é uma corrida que também tem uma série de índoles em que tanto empresas como ONGs se unem para angariar fundos.

Sim, o Pedro está a fazer isto assim, tem algumas pessoas que estão a ajudar, como é óbvio, mas já os clubes de futebol ofereceram camisolas para serem leiloadas e serem vendidas. Portanto, podem passar no Instagram dele e perceber como é que podem ajudar. Ele ainda não conseguiu angariar todo o dinheiro e acho que está previsto acabar dia 3 de agosto. Ele começou a correr aqui no Terreiro do Paço e as suas 100 maratonas vão levá-lo até Auschwitz, ao campo de concentração. Portanto, ele já está na 80 e tal, que eu agora não vos consigo dizer concretamente.

Ele faz a reportagem da viagem neste projeto.

Sim, no Instagram dele vão encontrar imensos stories e podem doar dinheiro de várias maneiras, podem partilhar, se não conseguirem doar, podem partilhar que já vai ajudar.

Já ajuda, claro.

E portanto, eu acho que é uma causa muito nobre e que alicerça aqui esta ideia de que a paz é construída por cima do diálogo. E este é um ser humano incrível.

Sim, muito bem. Obrigado, Joana. Gonçalo?

Olha, eu acho que vou recomendar uma entrevista que vi há uns dias do Tomás, do podcast Exploriza, com o Gary's Economics.

Ai, meu Deus!

É uma boa recomendação.

Gary Stevenson. Eu já o conheço há muito tempo. Mas ele, por acaso, fez uma entrevista, ele Tomás fez uma entrevista com o Gary, e eu gostei bastante.

Gostaste?

Sim, bastante A entrevista está ótima Eu gosto dele. Eu já disse aqui que gosto imenso de ler e de ver economistas de esquerda, porque gosto de desafiar a minha mente mais para o neoliberalismo.

É uma perspetiva de inteligência.

Eu gosto muito do Garyvee. Não adorei a participação do Tomás.

Mas isso não me surpreende. Mas acho que às vezes fazer uma boa entrevista é expor essa diferença. Acho que ele o fez brilhar, francamente.

Nessa medida eu também acho que sim, mas se calhar achamos que ele o fez brilhar porque nós, não quero estar aqui a dizer coisas absurdas, mas se calhar concordamos ou já entendemos alguns pontos de vista do Gary.

Eu acho que mais do que quem é que brilhou, a questão não é essa. Nós temos um problema de repartição de riqueza e nós temos um problema também de criação de riqueza a nível ocidental. E o que o Gary propõe, pelo menos no caso, é uma reformulação. Se eu concordo com a reformulação dele? Não, mas é um ponto de partida claramente para essa reformulação, porque há uma base do argumento dele que está correta. A qualidade de vida, em termos de poder de compra económico no Ocidente, era maior quando o nível de impostos aos mais ricos era mais elevado na vertente ocidental. A questão é, e é aqui que eu acho que o argumento dele tem lacunas: é possível aplicar isso no dia de hoje, quando a mobilidade é muito superior e eu posso aplicar os meus negócios e a minha perspectiva de business em realidades fiscais mais apelativas? Portanto, ele parte de uma crítica que eu acho que é interessante e que eu acho que gera um debate muito importante para o problema da criação, mas também da alocação de recursos. E eu acho que é importante, mesmo malta de esquerda ou direita, concordando ou não. Ele próprio diz que não é um marxista, se bem que eu acho que é só para ele cativar a eleitorado mais ao centro. Mas recomendo vivamente.

Muito bem, obrigado, Mascaro. Joana, querias falar aqui da atuação do presidente da Assembleia da República ontem.

Sim, e dizer também para verem mais coisas do Gary, não só do Polariza, mas verem outras coisas do Gary que ele é muito bom. Também concordo com o Tomás.

Fica a sugestão.

Sobre o presidente da Assembleia da República.

E sobre o que disse Pedro Delgado Alves, que eu nunca o vi tão irritado.

Sim, ele estava realmente muito irritado. Aliás, as críticas e os comentários sobre isto têm vindo a ser: "Finalmente se viu Delgado Alves a sair da casca." Uma pessoa assim muito direita.

Mas como é que viste? Tinha razão o que Pedro Delgado Alves disse?

Eu acho que sobretudo o presidente da Assembleia da República, e acho que nessa medida, sim. Acho que ele tinha razão nesta medida.

Daniel Oliveira visto isto mal ontem. Disse muito mal de José Pedro Aguiar Branco.

Sim. Não vi a Daniel Oliveira falar sobre isto, não consegui ver o programa todo. Mas vi a Clara. Ou seja, eu acho que o presidente da Assembleia da República tem realmente dois pesos e duas medidas, e isto notou-se agora. Eu não consigo muito bem perceber o que o faz fazer isso, se é o medo das represálias e da onda de ódio que o Chega traz com ele, nomeadamente das pessoas, do cidadão comum. E os outros presidentes da Assembleia da República tiveram essas ondas de ódio em cima deles. Não sei se é isso, não sei bem o que é, mas a mim preocupa-me que esta figura de Estado, que é tão importante, porque às vezes passa-nos um bocadinho ao lado, mas é realmente muito importante. E é a pessoa que consegue equilibrar um debate no Parlamento. É uma figura verdadeiramente importante e pilar da democracia. E como é que esta pessoa está neste momento, a dizer que o Turco não trabalha, está tudo bem. Dizer o nome das crianças, uma lista de nomes de crianças, está tudo bem também, mas depois chamar fanfarrão não pode ser. Aí já não, aí já estamos a ultrapassar um limite. A mim só me preocupa, ou seja, eu acho que a raiva já foi na altura do Turco, na altura das crianças. A raiva sobre a permissividade já foi. Neste momento, aquilo que me fica é só muita preocupação, porque como é que vão ser os próximos debates? Como é que vai ser o próximo ano parlamentar, que não vai abaixo. Nós não vamos ter eleições no próximo ano e vamos continuar a ter Aguiar Branco lá.

Henrique, também estás preocupado com a atuação da segunda figura de Estado no Parlamento?

Sim, na verdade, tem-me deixado um pouco triste. Eu acho que já passou a fase de me indignar. Acho que, francamente, acabamos sempre a debater as coisas num limite da legalidade, ele leva muito à letra aquela ideia do: "Então, mas a pessoa pode dizer isto?" A pessoa, em última análise, pode dizer tudo. Do ponto de vista legal, em última análise, pode não haver nunca uma razão para interromper ou admoestar alguém enquanto presidente da Assembleia da República. Depois é esperado do presidente da Assembleia da República que tenha um pouco de autoria, digamos assim, de perspetiva humana, de dignidade, mais uma vez, e de valores sobre aquilo que é dito. Porque se estivermos constantemente a discutir as coisas no limite da legalidade, a partir de uma pessoa pode fazer uma série de coisas que não deve fazer, muito menos quando estamos a tentar dignificar e aproximar a política dos cidadãos. Deve haver ali uma voz na Assembleia da República, que é para isso que serve, ou então poderia estar ali qualquer pessoa a contar os tempos, a dizer que o tempo acabou e por aí fora, podia ser um estagiário acabado de sair do ISCSP. E é isso que me faz confusão, é ele não assumir de uma forma corajosa alguma posição sobre a dignidade da Assembleia da República, mais do que o que é legal, o que não é legal.

Sim. Gonçalo, querias agora falar dos pespeis de Loures, não é?

Eu queria falar da questão dos pespeis de Loures.

Tivemos esta semana a Câmara Municipal de Loures que desalojou, mandou-

Mandou para a rua

...mandou para a rua pessoas que estavam a viver em barracas.

Não é mandou para a rua, destruiu-as das casas.

Destruiu as casas.

Elas já estavam-

Mandou para a rua

Exato, como é que vês este assunto?

Aquilo foi tudo mal feito

Em todos os aspectos. Está tudo mal ali. Para começar, isto já parte de um problema prévio, porque há ali pessoas que entraram ilegalmente no país e não deveriam ter entrado ilegalmente no país. Depois, o presidente da Câmara de Loures age mal. Às vezes eu olho para o Ricardo Leão e parece que ele é uma espécie de xerife da zona ribeirinha. E a realidade é que eu olho para aquilo e penso: "Sim, eu também sou contra as barracas e os alojamentos ilegais. Estamos de acordo aí." Agora, meter pessoas na rua não me parece que vá solucionar o problema que eu e ele até concordamos na base, ainda para mais quando havia crianças ali envolvidas. Se a questão já é prejudicial com pessoas adultas, ainda mais se torna quando há não sei quantas crianças, independentemente da questão de legalidade ou ilegalidade.

As crianças então não têm culpa nenhuma de nada.

Foi tudo mal feito. O que o Ricardo Leão tinha que fazer naquele aspeto, e eu gostava de elencar aqui algumas soluções, porque eu acho que se fala muito da questão do radical, eu gostava de elencar aqui um plano pelo menos criativo de política pública para resolver as questões das barracas que estão a aparecer. Em primeiro lugar, o que o Ricardo Leão tinha que fazer ali era ter solicitado a presença da AIMA e da Segurança Social. Quem está legal, porque ali a maior parte das pessoas até está legal, eu creio que é 60 ou 70% das pessoas. Eu também falei com algumas pessoas que têm conhecimento, por exemplo, porque eu cresci ali perto. E houve estas semanas também reportagens na zona de Loures, zonas muito perto de onde eu cresci, situações mesmo por lá. Se eu tiver tempo, gostava também de abordar um bocado isso. E portanto, a questão é: o que o Ricardo Leão tinha que fazer era aparecer ali com a AIMA e com a Segurança Social. Quem está legal vai diretamente ser assessorado, vamos assim dizer, ajudado pela Segurança Social. Quem não está legal, tem que ir diretamente ser assessorado, ajudado pela AIMA, porque efetivamente estas questões das deportações quem entrou ilegal não estão a ser feitas. As pessoas estão a receber notificações, mas não estão a ser, no caso, repostas no seu país de origem através de um processo seguro. Isto não está a acontecer. Não está a funcionar. De nada vale o governo dizer que vai fazer não sei quantas deportações, quando depois no dia a seguir saem notícias a dizer que não há meios para o fazer. É uma rebaldaria total a nível do governo central e das autarquias locais. Pior, se o Ricardo Leão fez isto, presidente da Câmara de Loures, para tentar sacar eleitorado ao CHEGA, correu-lhe um bocado mal, porque depois de mandar as barracas abaixo e o eleitorado do CHEGA, eu até acredito que tenha visto aquilo e dizer: "Mandar crianças pra rua e não sei o quê", porque aqui nem é uma questão política, acabamos de entrar mesmo só na questão do humanismo. Nem foi muito inteligente, porque depois no dia a seguir aparece uma das vereadoras, creio eu, do Ricardo Leão, a dizer que vai oferecer casas gratuitas às pessoas. Ora, isto leva-me à questão das máfias e redes de crime de organizações ilegais que estão a atuar muitas das vezes em Loures. Eu conheço casos, muitíssimos, de senhoras idosas e senhores idosos que não têm a capacidade financeira para comprarem medicamentos e para viverem uma vida digna e que estão literalmente a metros dessas realidades. E as pessoas vão pensar: "Fogo, eu tenho 80 e tal anos ou 70 e tal anos, não tenho ajudas suficientes para comprar a minha medicação, para comer, seja o que for, ou para ajudar os meus filhos, mas depois vejo pessoas que entraram aqui ilegalmente, estão a cometer crimes e depois no final do dia recebem uma casa de borla." Ora, isto quase que parece propositado para criar tensões sociais. E depois eu vejo casos também de pessoas que dizem, as situações são tão precárias, tão más, que dizem: "Eu vim de São Tomé e Príncipe, eu vim de Angola, eu vim do Brasil", enfim, seja o que for, "eu vivia melhor no meu país de origem do que vivia aqui." Ora, há aqui dois problemas base. Primeiro problema base: efetivamente agilizar a questão das deportações quando elas existem. Já lá vamos à questão da resolução das barracas para quem está aqui ilegal. Isso tem que ser agilizado. Mas depois é preciso olhar para a questão da rede de crime organizado, porque este é o principal problema. Há pessoas a ganharem milhares, dezenas ou até centenas de milhares de euros com isto, com exploração humana e tráfico de pessoas em determinados casos, que até atuam dentro do Conselho de Loures. Não sei se o Ricardo Leão tem noção disso ou não. Há muita gente a ganhar dinheiro com isto. Ora, o que eu faria neste caso? Agora existe o Ministério da Reforma do Estado. Esse Ministério da Reforma do Estado teria que aplicar uma coisa que eu acho que é essencial, que é a descentralização do poder do governo central para as autarquias, para serem mais ágeis a resolver este tipo de circunstâncias. Porque, por exemplo, o Conselho de Gouveia, no distrito da Guarda, ou o Conselho de Louleiro, no Algarve.

O ministro sabe lá o que se passa lá.

Exatamente, não têm a mínima noção. Agora os autarcas têm, e portanto as competências são diferentes. Eu chamaria a isto a operação Excel, em que estaria tudo muito mais organizado, até relativamente àquilo que seria a atribuição de subsídios, quem é que merece, quem é que precisa, quem é que não precisa. Porque a habitação pública, em determinados casos, pode existir. Não vai ser aquilo que vai resolver o problema da habitação em Portugal, mas pode existir. Há exceções à regra, portanto, a vida é complicada. Eu compreendo isso. Agora, o Ministério da Reforma do Estado teria que fazer isso, dar mais competências às câmaras municipais e ao mesmo tempo tinha que haver uma alteração das molduras penais para as redes de crime organizado de imigração ilegal. Nós neste momento em Portugal, o crime qualificado a nível das redes de imigração ilegal vai até oito anos, de auxílio à imigração ilegal. Eu acho muito honestamente que deveria ser muito mais similar às questões de exploração humana que vão a 12 anos ou até mais para 15 anos. Portanto, havendo o agravamento de penas, a simplificação do processo, dando mais às autarquias esse mesmo poder e havendo responsabilização às máfias de imigração ilegal que estão a permitir isto tudo.

As coisas iriam melhorar.

Sim, não se resolve o problema do dia pra noite, atenção, porque em Loures é um problema que já existe há muito tempo. Eu cresci lá há 20 anos e as barracas ainda existiam, atenção. As barracas, pelo menos ali naquela zona mais ribeirinha, São João da Talha, Budela, etcetera, até há 15, 20 anos ainda existiam barracas. Portanto, não é uma coisa que a gente possa dizer: "Já foi há 50." Não, é recente e está a voltar agora. Portanto, sucintamente, eu colocaria pelo menos estes três, quatro pontos para agilizar a situação.

Muito bem. Joana, sobre este assunto? Muito rápido para o Henrique também ainda falar se quiser.

Sobre o assunto do despejo de Loures, depois corta, mas o despejo de Loures eu acho que à parte da parte legal ter sido feita assim um bocadinho às tantas pancadas, segundo percebi, acho que-

Desculpa só interromper. Pelo que eu percebi, o bairro do Talude, aquilo é um terreno privado

Não.

Há parte do terreno que é privado.

Mas há muita parte que é municipal.

Certo, mas repara, aquilo é uma invasão ilegal por parte da Câmara Municipal a um terreno que é privado de alguém.

Ok.

Portanto, ainda há essa agravante.

Mas os despejos também existem para o terreno-

E a decisão do tribunal também. Atenção, há essas agravantes ainda.

Eu acho que legalmente a coisa não foi feita com brio, segundo percebi, foi colocado um edital a informar os despejos às 19h de sexta-feira, portanto, que depois também não permite a estas pessoas ativarem os mecanismos legais que depois foram ativados, como nomeadamente uma providência cautelar que mandou parar, já tinha sido quase tudo destruído. Portanto, eu acho que aqui o problema não é só mandar para a rua as pessoas, é destruir aquilo que elas construíram. Construir ilegalmente, sim, não pode haver construções ilegais. É um problema, eu não estou aqui a dizer que é bom a construção ilegal, até porque começa uma construção ilegal e depois aquilo vai-se alastrando e mais pessoas constroem. Isto é um problema de saúde pública em primeiro lugar, mas é um problema social muito grande.

E individual.

Aquilo que eu condeno aqui em vários pontos. Um ponto: Isaltino Morais foi o presidente da câmara que deu mais casas. Nós não vemos o Isaltino Morais a utilizar isto neste momento na sua campanha, ou melhor, vemos no sentido de dizer que ele deu casas. Não o vemos, e é um presidente à direita. Nós não o vemos a fazer aquilo que o presidente de Loures está a fazer e fico mesmo muito indignada com o PS. Mas ali eu já não sei, porque também não sei se não estaria à espera disto. Se calhar também já estaria à espera disto de um partido grande, que é: estamos a caminho das autárquicas e o presidente da Câmara de Loures decide bater nos mais fracos para dizer que é muito bom, para tentar roubar alguns votos ao Chega.

É o Chega.

É isso que eu dizia, eu concordo contigo neste aspeto. Mas quer dizer, é o "vou bater nos mais fraquinhos". O Daniel Oliveira dizia isto, menos pelo contrário, na terça-feira falava disto que é: o metro vai até Loures, agora. Vai ter uma expansão até Loures. Começa a deixar de dar jeito ter lá tanta gente pobre, porque nós estamos a expandir Lisboa e a zona In de Lisboa e temos a expandi-la para as periferias, mas com a expansão para as periferias, temos que empurrar as pessoas, que fica mal, que estão nas periferias, portanto as pessoas pobres, um bocadinho mais para fora ainda. Estas pessoas daqui a nada vão morar em Santarém para vir trabalhar em Lisboa. Era isso que eu queria dizer e, para terminar, para passar para o Henrique, o facto de o PS não ter tomado uma posição em relação a este assunto e ter sido conivente com este assunto e o Ricardo Araujo vai continuar a candidatar-se para a câmara e não ter tido nenhum tipo de represália com este assunto, acho gravíssimo e acho que só está a cavar ainda mais o fosso para o PS.

Só dizer só uma coisa rápida.

Muito rápida, Gonçalo, sim.

Se por acaso o tribunal quiser tomar alguma decisão sobre isto e considerar que é abuso de poder, ele pode perder o mandato.

Sim, tudo bem, mas olha, o bairro 6 de Maio, por exemplo, na Amadora, foi demolido há não sei quantos anos, esteve décadas para ser demolido. A última casa foi demolida em 2021. Era suposto construírem lá uma expansão de uma estrada e uma instituição de segurança social, de apoio social. Estamos em 2025, o que é que está a acontecer? Nada. Que é o que vai acontecer em Loures. Despejaram-se as pessoas, demoliu-se-lhes as casas, destruiu-se tudo, que é para depois se vir fazer campanha e eleitoralismo sobre isso e se calhar aquele terreno vai ficar vazio.

Não, mas então vão ser casas gratuitas e as pessoas vão ficar revoltadas, porque é do género: "Então, mas construíram ilegalmente e depois não têm direito a casa."

Ou isso ou as pessoas vão voltar a construir as casas.

Henrique, o que dizer-

Eu acho que ele não vai ganhar eleitorado com isto

...o que dizer desta confusão em Loures?

Olha, este tema é-

Num minuto, se conseguires.

Ok, então, este tema é um tema muito delicado, porque antes de mais, começou logo imediatamente a ser discutido num plano legal, portanto, eu até consigo relacionar isto com aquela questão que estávamos a falar há pouco da interpretação do José Pedro Aguilar Branco sobre tudo. Mas isto antes de ser um problema legal, antes de haver uma compreensão política desta tensão, que isto é de facto uma questão difícil de gerir, isto é um espetáculo em que escavadoras mandam abaixo casas de pessoas. Pessoas como nós, pessoas que sem outra alternativa, porque ninguém gosta de viver naquelas condições, construíram uma casa com aquilo que encontraram e nos destroços conseguíamos ver frigoríficos, conseguíamos ver cadernos de apontamentos de crianças que estavam na escola e que portanto estão a lutar para sair dali, não estão propriamente numa situação em que, como muitas vezes são pintadas, que as pessoas são preguiçosas ou que querem estar naquela situação. Isto é um espetáculo muito triste e fez-me confusão o debate desde o início ter sido sempre de uma questão legal, de vermos como é que isto se pode gerir e não haver um momento para pararmos como país e para perceber que aquele espetáculo devia deixar toda a gente triste e horrorizada, porque aquilo é um filme de terror autêntico ver aquelas escavadoras a entrarem por ali adentro. E depois acabamos a falar de imigração ilegal, quando sempre houve barracas e houve, na altura dos anos 60 e 70, a formação de grandes bairros de barracas à roda da cintura industrial de Lisboa, de pessoas que vinham de todo o país e eu já tive, no meu trabalho, muito contacto com algumas dessas comunidades, pessoas que hoje têm 80 anos e 90 anos e que vieram para aqui nessa condição, trabalhar nas casas, nas limpezas e por aí fora. E portanto, este problema das barracas já não é uma novidade, não tem a ver com nenhuma onda de imigração, é um problema da crise de habitação, tem a ver com problemas de habitação, com baixos salários e com fracas condições de trabalho e de habitabilidade, que devia deixar o país a pensar sobre que país é que somos e queremos ser e depois sim, em como é que vamos organizar este ponto de vista legal.

O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa e Henrique Costa Santos. Voltamos todas as sextas com um novo episódio e estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em vídeo, no YouTube e em podcast. O "Geração V" é uma parceria entre o Ou Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galharde, muito obrigado por estares desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.