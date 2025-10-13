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Iniciamos agora o nosso episódio extra, a que chamámos "Eu Explico", que sai todas as segundas-feiras logo de manhã e que trata um assunto diferente todas as semanas. Eu sou o Vasco Galhardo, eu voto e esta semana vamos dissertar sobre o eclipse da esquerda em Portugal e no mundo com a ajuda da Joana Zaguri. Olá, Joana, e obrigado por nos vires esclarecer sobre este tema.

Olá, Vasco. Obrigada pelo convite.

Muito bem.

Há pouco estávamos a falar de porque é que escolhemos este tema. Eu precisamente por ser uma mulher de centro-esquerda, acho que é muito importante falarmos. Nós temos falado muito sobre os populismos, sobre o crescimento do populismo, da direita radical, o que tu lhe quiseres chamar, e até dos extremos da esquerda, mas nós não estamos a falar que há um declínio. Eu gostaria de lhe chamar eclipse, precisamente pela forma como o eclipse ocorre. E porque ele acaba, ele começa e ele acaba. E não é a primeira vez na história que isto acontece.

São ciclos, não é?

São ciclos.

Queres começar por Portugal e depois no mundo?

Eu vou falar um pouco sobre tudo, em geral sobre a Europa, e depois eu acho que falamos sobre Portugal, porque isto tem acontecido e eu quero me centrar um pouco no mundo ocidental, porque não vale a pena estar a entrar por Médio Oriente, Ásia e Oceânia, porque nem sequer têm declínio, são outras realidades. Portanto, falar aqui sobre a Europa e sobre os Estados Unidos. Era aquilo que eu estava a dizer. Nós temos falado muito sobre o aumento da extrema-direita, mas não estamos a falar sobre o que está a acontecer à esquerda. E é importante trazer este debate e principalmente, sendo eu do Partido Socialista, trazer este debate para quem me ouvir e para outros pensantes à esquerda de porque é que as pessoas se estão a afastar de nós.

O que é que tenho que fazer para voltar aos momentos áureos?

O que é que temos que fazer para voltar aos momentos áureos e porque as pessoas não nos estão a ouvir? Porque é que a nossa mensagem não chega às pessoas?

E então porque é que tu achas que isso acontece?

Eu acho que é importante fazer aqui primeiro uma retrospetiva, por assim dizer, de paralelos históricos de quando é que isto já aconteceu. No século XX, nos anos 20 e 30, a crise económica, a identidade nacional, a inflação, que curiosamente acabam por ser temas que nós agora também estamos a discutir, há um avanço da direita radical. Claro que nós temos diferenças estruturais para hoje, porque nós temos instituições europeias mais robustas, temos um Estado Social bastante sólido na Europa e mesmo em países, por exemplo, do sul da América, a integração económica também tem servido de alguma forma de limitar que se repita aquilo que aconteceu na primeira metade do século XX na Europa. No entanto, depois nos anos 70, tens novamente uma regressão da esquerda, o choque energético, a estagnação económica e as reformas económicas profundas. E voltamos, e eu acho que é muito interessante, porque nós não estamos a falar sobre isto, e isto começa em 2008.

Com a crise?

Sim, com a crise. Nós cá em Portugal acabamos por só sentir isso mais tarde. Mas começa em 2008 com a crise económica. E há uma primeira vaga de protestos, já não te lembras, eu também tive que ir revisitar. É quando nasce o Occupy, os Indignados, o Podemos, o Syriza, é quando começam estes partidos a crescer aqui dentro do círculo europeu. Mas nessa altura ainda muito numa lógica de protesto. Protesto de como é que nós chegámos até aqui, e claro, culpar a esquerda pelo que aconteceu.

Tem que haver sempre algum culpado.

Tem que haver sempre algum culpado. E este contraponto e esta polarização começou aí. E é muito interessante olhar para isso.

Mas em Portugal, não.

Em Portugal, não.

Nós somos sempre os últimos.

Nós gostamos sempre das coisas 10 anos mais tarde.

É verdade. É a nossa realidade.

É a nossa realidade, mas atenção, eu gosto da nossa realidade.

Porque assim consegues prever o que vai acontecer e te preparares.

O que é uma coisa que nós não temos feito, que é isso que eu acho que é importante ressalvar. Nós temos a eleição do André Ventura em 2019. A fundação do Chega é 2018 e, portanto, ele é eleito como deputado único em 2019, mas temos um crescimento acentuado, muito rápido.

Até aos 60 deputados.

Até aos 60 deputados que temos hoje.

Passado seis anos, só.

Passado seis anos, o que é um crescimento muito atípico no sistema político-partidário português. Apesar destes 10 anos, mais até, desde 2011. A crise dá-se em 2008, ao chumbo do PEC 4 em 2011 e as eleições subsequentes e a eleição do Pedro Passos Coelho. Mas desde 2011 que o nosso quadro eleitoral foi mudando.

Diz uma coisa, em 2022, o Chega ganha 12, passa de um para 12.

Exatamente.

Mas temos uma maioria absoluta do PS.

Nós temos uma maioria absoluta do PS, que falámos noutro programa. Nós falámos precisamente sobre isso noutro programa, mas que é uma maioria que, como eu expliquei no outro programa, é muito específica. Ela é muito específica e é muito ligada ao contexto do Covid. Eu continuo a ser uma fã convicta da solução da geringonça, e quem teve aulas de constitucional, até do ponto de vista jurídico, gosta da solução da geringonça, porque ela já lá estava.

Teve de haver alguém para derrubar esses muros.

A nossa Constituição não foi desenhada para as maiorias absolutas, nós é que nos habituamos a elas. Porque se nós olharmos para o início dos governos no pós 25 de abril, eram governos de coligação. Não vou estar aqui a desenvolver toda a história destes 50 anos de democracia, mas havia coligação e havia conversas à esquerda, à direita, ao centro. Temos a questão, por exemplo, do 25 de novembro, que agora a direita reclama como deles, mas a verdade é que o protagonista do 25 de novembro é, na verdade, Mário Soares, do Partido Socialista, que põe fim à ameaça vermelha, como chamavam.

Por isso é que eu também não percebo essa grande polêmica do 25 de novembro, mas também é outro assunto.

Foi uma escolha política que se fez de narrativa.

Nos 50 anos podes vir cá falar do 25 de novembro. Não sei que dia da semana é que calha, mas já vemos isso.

Sobre isso, ou podemos falar na semana antes, se assim quiseres, e agradeço muito desde já o convite. Mas é importante perceber que isto não é novo. Nós estamos a viver uma fase em que as pessoas dizem: "A esquerda vai desaparecer, ai meu Deus, ai meu Deus".

Sim, mas é verdade. No nosso caso, 2025, acho que o PS teve o pior resultado da sua história.

O PS teve o pior resultado, sim, tecnicamente foi o terceiro pior resultado da história, mas foi o pior resultado da sua história. Mas isto aconteceu em paralelo noutros países.

O que nunca aconteceu foi ter ficado em terceiro lugar.

Nunca aconteceu, exatamente. Mas há uma nuance muito importante, que é muito gira de se notar, que é, nesse aspecto, não querendo fugir muito para esse tema, que é: o PSD, na verdade, a AD, neste caso, só sobe 150 mil votos. E nós olhamos muito pouco em Portugal para o voto popular. Falamos dele quando falamos da alteração dos círculos eleitorais e da criação do círculo de compensação.

Justiça seja feita, o PS teve mais votos que o Chega, mas por causa do método de Hondt.

E o PS teve mais votos por causa do método de Hondt e dos círculos eleitorais, o Chega teve mais dois deputados. Mas é muito interessante olhar para isso e é muito interessante olhar, eu sei que é uma questão temporal, mas dois desses deputados vieram de fora. E isso fala muito, porque nós somos um país de imigrantes e é importante registrar isso.

Havia muita gente impressionada como é que na imigração o Chega ganhou tantos.

Exato. Em oposição, por exemplo, ao caso brasileiro, onde o Lula, por exemplo, ganhou maioritariamente no voto estrangeiro. E isto é muito interessante de se ver, o que está a acontecer e a forma como os nossos imigrantes também são impactados pelos países onde vivem. No círculo europeu, isso nota-se bastante. Tu em 2024, na eleição do Parlamento Europeu, tens um crescimento muito grande da direita. É um crescimento acentuado.

Estás a dizer a nível europeu?

A nível europeu, a nível do Parlamento Europeu. O Renew e os Verdes perdem lugar, o S&D recua bastante e o PPE reforça fortemente a liderança. E agora a antiga ECR, agora ID, ganha bastante terreno, que originalmente até eram eurocéticos, mas dentro deste conceito, isto vai mudando. E nós vemos, e isto está a acontecer um bocadinho por toda a Europa, quer dizer, na Alemanha a AFD vence pela primeira vez num estado em 2024. A Itália, a Meloni, tem um crescimento muito acentuado entre 2018 e 2022, porque ela passa de 4% para 26, apesar de depois assumir uma liderança ligeiramente moderada, se calhar porque olhou para o exemplo do Vox em Espanha, que se anulou quando se junta ao governo, o que pode ser aqui uma nota também já para começar as soluções à esquerda. Eu não concordo com o cerco sanitário a estes partidos. Acho que lhes estamos a dar palco.

Dás mais força ainda.

Acho que acabas por dar mais força. Em França, em 2024.

França é sempre um bom exemplo.

França é sempre um bom exemplo.

Do que pode vir a acontecer em Portugal, eu acho.

França é sempre um bom exemplo, porque França tem toda a questão da imigração, que é um dos temas que nos traz precisamente a este crescimento do populismo. Em França, tem umas nuances muito particulares. Nós estamos a falar de um país que proibiu a burca, por exemplo, e aqui podíamos entrar na conversa do colonialismo, que é o que é esta imigração em França e por que ela acontece e como é que ela se transforma em França numa polarização de discurso que cria um fosso muito grande ideológico. Mas apesar do conjunto das esquerdas da NFP ter conseguido uma pluralidade de assentos, nós não podemos esquecer que a Le Pen sobe bastante. Em Espanha, o PP sobe novamente, mas não conseguiu, mas o Vox recua. E isso é um fator face a 2019, que é um fator que é muito interessante.

Graças ao PP, não?

Sim. E é uma mudança de discurso que também houve do próprio PP, não tão acentuada como nós estamos a ver na AD em relação à imigração, não tão acentuada, mas atenção, igualmente perigosa. No Reino Unido, temos uma alteração completa e é muito interessante ver no meio deste fenómeno todo. Nós temos o Labour a ganhar pela primeira vez em décadas, mas o Reform sobe para 14,3%. Ora, nós estamos a falar de uma das democracias mais antigas da Europa.

Do Nigel Farage.

O Nigel Farage. Agora baralhaste-me e posso estar aqui a passar uma grande vergonha, mas sim, em princípio sim. Mas isto para dizer, passas a ter, pela primeira vez no Parlamento Inglês, uma câmara tripartida. E isto é muito interessante de se ver.

É do Reform.

E claro, Portugal Que já tínhamos falado aqui, este crescimento muito acentuado do Chega. E nós temos que fazer aqui a pergunta que é: por que isso está a acontecer? Onde é que nós estamos a falhar, nós enquanto esquerda, e eu digo esquerda plural, portanto, do mais ao centro.

Do PS ao PCP?

Exatamente, vamos chamar do PS ao PCP. Há aqui quatro pontos que eu acho que são absolutamente essenciais, que é o custo de vida e a estagnação econômica, a desconfiança sistêmica no sistema partidário, isto acontece pelo mundo inteiro.

Pelo mundo inteiro, exatamente.

A fragmentação midiática. Nós estamos perto de uma redação e, portanto, peço desculpa.

Achei que ias dizer as redes sociais e os TikToks, os vídeos de 30 segundos.

Aí entra no meu quarto ponto, que é a fragmentação midiática. Começando nesse ponto, eu digo: ontem era engraçado que acabei a ver um vídeo do André Ventura em 2017.

Já sei, depende. Acho que toda gente viu esse vídeo. É o outro André Ventura.

É o outro André Ventura, de 2017, que fala sobre a ameaça das redes sociais e como elas podem fazer crescer o populismo. E ele fala sobre uma coisa muito simples que tu e eu temos na mão, que é o nosso telefone. E fala sobre uma coisa muito interessante que é: eu posso dizer uma coisa e ponto. Ou seja, eu não tenho um jornalista a contrapor. Ok, há os fact checks, etc, mas eles não são imediatos. E ele fala sobre este pormenor, que é nós, com o crescimento das redes sociais, passamos a ter todos um lugar de fala e um lugar de expressar aquilo que pensamos.

Qualquer pessoa é comentadora.

Qualquer pessoa é comentadora dentro da sua pequena comunidade e dentro da sua bolha. Se fizermos um paralelismo com aquilo que era antigamente, se calhar, a conversa de café, nós passamos a conversa de café para 24 sobre 24 horas no nosso telefone. Também no outro programa falámos um bocadinho por alto sobre o nosso corpo não conseguir acompanhar a velocidade da informação que consumimos e da informação que nos é disposta. E o André Ventura também falou sobre outra questão, que foi as fake news. Precisamente neste ponto, eu posso dizer o que eu quiser. Bom, ele na altura disse isso, e é curioso o André Ventura ter dito isso, e depois agora diz o que quer, e está sistematicamente a ser desmentido pelos fact checks desta vida.

Para fechar, Joana?

Temos.

Consegues?

O quê?

Para fechar, sim.

Ah, para fechar, já?

Se posseres terminar.

Pronto, tudo bem.

Desculpa.

Não faz mal, por amor de Deus.

Isto é express.

Exato. Isto tudo para dizer: o voto de protesto deixou de ser um protesto, ele passou a ser um projeto. A esquerda não perdeu só eleitores, perdeu tradução. As dores do mês chegam antes das promessas do ano, e isto é um problema. E quando a vida fica cara, a política barata ganha. E a própria esquerda, que se acomodou ao poder, e eu peço desculpa de dizer isto a todos os meus camaradas, mas nós acomodámo-nos ao poder e fez-nos fazer uma coisa, nós saímos das ruas. Um exemplo clássico.

Lá está, estão sozinhos na vossa bolha, também.

Estávamos fechados, fechámo-nos na nossa bolha. E aqui faço uma mensagem ao meu partido, que é muito importante o PS ter aqui um recuo, o PS e os outros partidos de esquerda, mas é muito importante ter um debate. O José Luís Carneiro criou o conselho estratégico precisamente para isso, mas termos um debate interno e falarmos de por que é que nós não estamos nas ruas. Há um exemplo prático que é: o crescimento do Chega também tem muito a ver com o facto, as pessoas acham que não, mas as estruturas partidárias começaram a crescer um pouco por todo o país. E temos, por exemplo, o caso da Rita Matias, que viajou as escolas e universidades do país inteiro. Ora, isso era uma coisa que se fazia muito antigamente, nos anos 80 e 90, as juventudes partidárias fazerem voltas às escolas, mas voltas a sério. E depois há todo o controle do associativismo, etc. Nós saímos das ruas. Ora, como é que nós conseguimos ouvir e defender aquilo que são os interesses das pessoas e fazer aquilo que eu acho que é o mais importante, que é reestruturar o contrato social, que é a nossa base ideológica, independentemente do segmento a que pertencemos, se nós não estamos a ouvir os nossos eleitores, as pessoas. As pessoas na rua têm uma capacidade extraordinária de nos transmitir mensagens. E isto parece uma lógica muito básica.

Que não se vê em lado nenhum, nem na comunicação social, nem nas redes sociais.

E quem faz campanhas sabe disso, que é nós quando estamos no furacão da campanha, conseguimos, porque nós fazemos diferentes terras por dia, e consegues identificar padrões comportamentais ou problemas, que tu na altura identificas como microproblemas, mas se tiveres seis a oito pessoas a dizer-te isto, tu vais verificar os dados e ver: "espera aí, há aqui alguma coisa". Eu vi muito isso com a Marta Temido relativamente a questões de saúde, porque as pessoas apesar de ser candidata ao Parlamento Europeu, falavam sobre esse tema, e adoravam e agradeciam muito, mas falavam muito sobre esse tema. E eu acho que nós deixámos de ouvir as pessoas, acima de tudo. E pronto, se calhar há quem não fique muito contente de ouvir isto, mas voltarmos a reunir-nos para antes de tomarmos qualquer decisão, para reconstruir o contrato social à luz daquilo que as pessoas querem ouvir. Falar sobre migração, falar sobre identidade nacional, por que não? Eu não acho que o patriotismo seja antagónico, o patriotismo, neste caso, não o nacionalismo, à esquerda, porque a identidade nacional existe. E nós não temos que ter vergonha dela, mesmo vivendo dentro de um mundo europeu e de acreditarmos na cidadania europeia. Não são coisas que mutuamente se excluem, mas nós temos que ir ouvir as pessoas. É o mais importante disto, e ouvir as pessoas fora dos centros urbanos, porque isto das redes sociais é muito bonito e permite que toda gente fale, mas a verdade é que há uma disparidade regional muito grande. E nós temos que ir ouvir dos mais velhos aos mais novos. Ora, claro que também há toda a questão do eleitorado de esquerda estar a envelhecer E as pessoas mais velhas terem uma memória da ditadura e, portanto, assustarem-se com fenómenos, e não só da ditadura, também dos grandes cortes nas pensões no governo de Passos Coelho, no nosso caso português. Mas é muito importante perceber porque nós não estamos a captar jovens e porque estes partidos estão. E também tem a ver com o discurso, Vasco, só pra acabar. O discurso à esquerda e mesmo não só à esquerda, mas nos partidos de centro, transformou-se num discurso completamente inteligível. Quer dizer, nós vamos falar com as pessoas ou vemos os nossos políticos a falar na televisão, falar sobre IAS. Ninguém sabe o que é o IAS. Nós falamos em siglas e as pessoas querem saber quanto dinheiro vão ter no final do mês. E aí entra, só pra acabar, precisamente aquilo que eu disse no outro programa, relativamente à maioria absoluta de António Costa, que é: havia uma questão de estabilidade. A campanha ainda é feita em 2021, e nós não sabíamos, ainda estávamos ali no furacão da pandemia, e isso tem um peso nas pessoas, porque mudar era assustador, porque sabíamos lá o que é que ia acontecer. Habituamo-nos àquilo.

Era aquilo que tínhamos, vamos manter.

Era aquilo que tínhamos.

E reforçar.

E reforçar. Mas António Costa trouxe uma coisa muito importante que as pessoas sentem muitas saudades e precisam muito. Fala-se muito sobre estabilidade, mas fala-se pouco da política de proximidade. Ora, nós tínhamo-lo em casa, dentro de casa, pelo menos uma vez por semana. Naquele contexto que eu falei no outro programa, da família, não era a avó Gaça e a mãe Marta, mas nós tínhamos o político dentro de casa. Faz lembrar um bocadinho os domingos com o Marcelo Caetano. É verdade, pode haver um certo saudosismo, mas não é só saudosismo. Nós gostamos de ouvir os nossos políticos, nós gostamos que eles falem conosco.

E gostamos de os perceber também.

Gostamos de os perceber, porque falavam conosco. Como era uma questão tão prática, de o que é que vai acontecer nos próximos 15 dias. A linguagem era simples. Depois nascem até os PowerPoints do governo, que se tu bem te lembras, eu criei antes o que ouvi dizer, que era pra traduzir precisamente isso. Mas isto é muito importante, e pegarmos nesse exemplo, pegarmos no exemplo de António Costa, que sim, também coadjuvado pela pandemia, mas essa política de proximidade aproximou o eleitorado de nós, porque as pessoas reconheciam um exemplo de liderança que lhe trazia e de proximidade, que é: eu tenho esta pessoa dentro de minha casa todas as semanas a dizer-me o que é que vai acontecer. Eu não estou a falar do Estado pai, não é o Estado pai.

Sim, eu sei.

Não é isso.

O que me impressiona também é em dois anos ter mudado muito. Eu sei que os candidatos também eram diferentes, mas de 2022 pra 2024, 2025.

Há uma nova geração política, Vasco. Fica até, se quiseres, pra falarmos sobre esta geração. Esta geração política é uma geração muito particular, tem as suas particularidades. Nós não nos podemos esquecer que a maior parte dos nossos líderes partidários, o ano passado tinham mais ou menos a mesma idade, ou seja, eles crescem dentro do espaço político em conjunto, dentro dos seus respectivos partidos, mesmo o próprio André Ventura. E, portanto, é muito importante perceber que estamos perante uma nova geração política, em Portugal, que tem o seu historial.

Mas fica aqui o teu apelo.

Mas fica aqui o apelo, principalmente para a esquerda, dentro das suas diversas vertentes, a esquerda conversar entre si antes de voltar a falar com as pessoas. Primeiro tem que as ir ouvir, reconstruir o contrato social e então aí fazermos uma nova proposta.

Muito bem, fica aqui o apelo da Joana Zagury. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana.

Obrigada, Vasco.

E voltamos na próxima segunda-feira com um novo tema. Boa semana pra todos.