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Bem-vindos ao "Geração V", o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o vosso anfitrião e neste último episódio antes da pausa para férias, tenho os meus comentadores residentes: Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa e o bem-regressado Bernardo Faro. Como estão, meus caros?

Estou ótimo, Vasco.

Muito bem.

Foram boas as férias, entre aspas?

Olá, Vasco. Longe, mas perto.

Exato, o Gonçalo Sousa está conosco à distância, mas está longe, mas perto.

Obrigou-nos a todos a pôr headphones na cabeça. O Gonçalo que não os mete, obrigou-nos a todos a pôr.

Eu não vos estou a ver, mas de certeza que estão muito bonitos.

Estamos com a Joana a partir de chão.

Vou te mandar uma foto.

Muito bem. Nós temos o novo governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, que vai substituir Mário Centeno. Marcelo Rebelo de Sousa enviou a Lei dos Imigrantes para o Tribunal Constitucional e temos também novidades nas autárquicas e nas presidenciais. Bernardo, vamos já começar por ti, porque temos saudade de te ouvir, por onde é que queres começar?

Acho que podemos começar pelo Álvaro Santos Pereira.

Muito bem. Surpreendido com a escolha?

Surpreendido, na medida em que é um nome que eu já nem sequer me lembrava, mas eu também não ando para aqui a fazer uma shortlist de quem é que são os potenciais futuros candidatos ao Banco de Portugal.

Tens mais que fazer.

Tenho mais que fazer e não é necessariamente das áreas a que eu ando mais atento.

Certo. Mas aqui um pequeno contexto.

É isso. Há aqui dois pequenos contextos que é preciso dar. Primeiro, o Banco de Portugal, hoje em dia, para bem ou para mal, já não tem sequer o peso que teve no passado. Já houve um passado em que Portugal imprimia moeda e o Banco de Portugal era uma entidade que tinha como função olhar àquilo que era a nossa divisa. Hoje em dia, o Banco de Portugal é mais do que tudo, é uma instituição reguladora dos mercados financeiros e também do cumprimento daquilo que são as exigências da União Europeia e dos mercados em que Portugal se insere. Logo então, para começar dando isto e dizer também aqui duas coisas. Relativamente a Mário Centeno, lembrar de onde é que ele vem. Mário Centeno, que era alguém não filiado em partido nenhum, filia-se na altura no Partido Socialista e entra como ministro das Finanças de António Costa, onde esteve depois durante, se não estou em erro, os dois mandatos, corrijam-me se estiver aqui enganado. E depois encerra os seus mandatos junto do governo, na altura até com uma demissão um bocadinho falsa, seja como for, para depois ter o ministro subsequente, que foi o Ricardo Lisan, se não estou em erro, a nomeá-lo para governador do Banco de Portugal. Ora, os mandatos do governador do Banco de Portugal são de cinco anos cada, podendo eles fazer até um máximo de dois mandatos, portanto, 10 anos. E Mário Centeno vai ser aqui, supostamente pela primeira vez, uma pessoa que não vai ser reconduzida a um segundo mandato. Ele está lá há cerca de cinco anos e agora chegou o momento de ele poder ou não ser reconduzido, o governo achou por bem não o reconduzir. E então o governo achou por bem não reconduzir Mário Centeno e para isso traz o nome à praça de Álvaro Santos Pereira. Antes de mais, quem é este Álvaro Santos Pereira? Para aqueles que não se recordam, ele foi o primeiro ministro da Economia de Passos Coelho. E o que eu quero dizer com o primeiro-ministro? Para quem também não se lembra, a meio do mandato de Pedro Passos Coelho, o doutor Paulo Portas teve na altura aquele ataque meio estrambólico, em que teve um irrevogável, que afinal era revogável, que afinal foi revogável, mas que seria irrevogável à partida. E com isso, depois, na revogabilidade da irrevogabilidade que ele inicialmente tinha posto, exigiu na altura a Pedro Passos Coelho, não só que ele passasse a ser segundo grande ministro, mas que António Pires de Lima passasse a assumir a pasta da Economia. E portanto, a meio do mandato de Pedro Passos Coelho, na altura, o ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, é substituído pelo António Pires de Lima, que ficou como seu sucessor, foi até o final do mandato de Pedro Passos Coelho e depois, nas eleições, volta António Pires de Lima ao governo também, naquilo que depois viria a ser um governo a cair por causa das rendanças.

Mas então não foi substituído por ser mau ministro.

Não. Álvaro Santos Pereira eu diria que nunca teve sequer grande espaço para brilhar, mais ou menos.

Sim, dois anos é muito pouco.

É isso, dois anos é muito pouco.

E uma pasta como a Economia também.

Uma pasta como a Economia e sobretudo no período em que estávamos. Nós na altura estávamos com a troica, estávamos com uma perspetiva muito financeira, de controle financeiro, e a economia não tem nada a ver com as finanças. As finanças é sobre a gestão da tesouraria, digamos assim, a economia é sobre a direção estratégica para o desenvolvimento da economia portuguesa. E aquilo que na altura, inclusive Álvaro Santos Pereira ficou muito famoso, foi porque ele vinha dizer precisamente que Portugal devia tentar internacionalizar o pastel de nata, que é algo que agora volta novamente à imprensa, precisamente porque a maioria dos grandes países reconhecem-se muitas vezes pela culinária. Portugal tem o pastel de nata, que é um produto nosso, toda a gente cá vem, gosta e quer mais, e portanto, ele já na altura defendia a internacionalização de alguns dos nossos produtos, entre eles o pastel de nata.

E podia perfeitamente ser o nosso chocolate do Dubai.

Exatamente, podia ser o nosso chocolate do Dubai, sem dúvida alguma, ou os nossos donuts, ou as nossas bolas de Berlim e assim sucessivamente. Mas também só dizer quem é Álvaro Santos Pereira, para quem não sabe, não conhece ou não se lembra. Álvaro Santos Pereira é mais do que tudo alguém que tem uma carreira brilhante, internacional. Não é brilhante de ter andado aqui em algumas empresas em Portugal ou de ter a sua própria empresa à la Luís Montenegro. Não, ele tem efetivamente uma grande carreira internacional, tem doutoramentos lá por fora, já foi professor de grandes universidades lá fora também. É hoje em dia o economista-chefe do grupo da OCDE. OCDE, para aqueles que também não estão a ver, é o grupo de desenvolvimento económico. Ele tem muito bem presente aquilo que é a economia portuguesa, as suas necessidades também de desenvolvimento, a par da economia portuguesa, todas as outras que fazem parte da OCDE, e é ainda também o financial deputy para o G20 e para o G7. É alguém que traz aqui muitos anos de experiência à frente de pastas e de temas de economia e de desenvolvimento de economia. E também é um facto dizer que já tem havido a imprensa quem diz: "Ah, mas Álvaro Santos Pereira pouco ou nada sabe relativamente à banca e à regulação da banca e seguros e sistemas financeiros, serviços financeiros." Até pode ser verdade, mas eu acho muito estranho que alguém que com tanto background em termos de desenvolvimento económico, não vá ter, no mínimo, aquilo que sejam as bases necessárias, fundamentais e que são exigidas, alguém que vai estar num órgão de soberania como é o Banco de Portugal, mas que tem uma posição meramente reguladora. E eu acho que o currículo dele faz todo sentido e o governo agora nomeá-lo também acho que é uma excelente carta. Ele não tem qualquer conotação a partido nenhum, é uma pessoa que é completamente livre e independente e tem todas as cartas para trazer mais e melhor a Portugal.

Muito bem, obrigado, Bernardo. Gonçalo, também achas que é uma excelente escolha?

Eu não diria excelente escolha, mas é uma boa escolha, ao meu ver, até porque é alguém que tem um bom currículo, isso é inegável. O Bernardo já fez aqui uma boa apresentação do Álvaro Santos Pereira. Eu queria mais focar na questão da reação partidária e política que houve relativamente a esta escolha. Eu só não digo que é uma excelente escolha porque como se costumava dizer: prognósticos só no fim do jogo.

Pois, exato.

Sim, vamos saber se foi uma boa escolha no fim.

Exatamente. É mais essa a questão. Agora, se o currículo justifica o cargo, a mim parece-me que sim. A questão aqui parece-me ser um pouco as reações partidárias e dos líderes políticos que houve à nomeação do próprio Álvaro Santos Pereira.

Conta-nos tudo.

Eu vi, por exemplo, o líder do Partido Socialista e alguma esquerda a mencionar que isto era claramente uma escolha partidária. E eu fiquei um bocado incrédulo relativamente a esta questão do argumento da escolha partidária. Em primeiro lugar, pela questão do currículo. E devo desde já dizer que Mário Centeno é alguém que tem um currículo invejável, é alguém extremamente competente para as funções que desempenhou e o António Costa dizia que ele era o Ronaldo das Finanças. Eu só não digo que é o Ronaldo das Finanças porque o Ronaldo para mim é o melhor do mundo, mas é alguém claramente que tem um currículo invejável também. A questão é que, na altura, quando o próprio Mário Centeno foi nomeado governador do Banco de Portugal, Mário Centeno foi nomeado logo a seguir a estar num governo do Partido Socialista.

Faltou o ministro das Finanças.

Exatamente. E ainda há outra agravante: nós estamos a falar de alguém que esteve num governo do PSD, efetivamente não é militante, atenção, mas esteve num governo do PSD há mais de 10 anos. No caso do Mário Centeno, a questão partidária até era um pouco mais problemática nesse ponto de vista de análise, porque o Mário Centeno sai de ministro das Finanças para ir para governador do Banco de Portugal e uma das principais funções do governador do Banco de Portugal é analisar e avaliar o comportamento e o trabalho do ministro das Finanças. Ou seja, o que isto quer dizer? Que o Mário Centeno, quando saiu de ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal, foi avaliar o seu próprio trabalho enquanto ministro das Finanças.

E do seu sucessor e pupilo.

Exatamente. Ou seja, isto era a mesma coisa que eu fazer um teste, ser o professor e o aluno, a fazê-lo e a corrigi-lo.

E Gonçalo, também não é o ministro das Finanças que também ajuda o primeiro-ministro a escolher o nome para o governador do Banco de Portugal?

Pode ser auditado, digamos assim.

Então foi Mário Centeno que sugeriu ele próprio na altura?

Isso poderia ter acontecido. Não vou fazer essa acusação.

Mas Gonçalo, deixa-me só dar aqui uma nota que é: Álvaro Santos Pereira ainda vai ao Parlamento para ser votado. Portanto, Mário Centeno ainda vai continuar a exercer funções. O mandato já acabou há um a dois meses, se não estou em erro.

Não, isso foi agora há poucos dias, ou não? Ou semanas.

Possível. Foi sim, agora recentemente. Ainda vai continuar no cargo a exercer funções, ainda vai representar Portugal pelo menos em mais dois ou três encontros, e que são todos eles grandes encontros, e o nome de Álvaro Santos Pereira ainda vai ter que ir ao Parlamento para que então seja passado efetivamente o seu nome. No entanto, agora, óbvio, tendo sido ele indicado pelo governo, tudo indica que será ele, mas agravante.

Sim, Gonçalo, podes continuar.

Sim, nós estarmos aqui a tentar ou ver algum argumento de alguma esquerda a tentar conotar isto à questão partidária, utilizando até como arma de arremesso o próprio Mário Centeno, não creio que faça sequer sentido e até acho que entramos aqui na questão da hipocrisia política, quando na verdade me parecem os dois, quer Álvaro Santos Pereira, quer Mário Centeno, pessoas que a nível do currículo, independentemente da preferência da sua índole ideológica, me parecem pessoas extremamente competentes, independentemente do seu lado político partidário na vertente mais pessoal que individualmente possam ter. Além da questão do Álvaro Santos Pereira, eu queria pegar noutro tópico, que foi falado também esta questão, que foi a escolha de Sérgio Sousa Pinto e de Pedro Passos Coelho para a coordenação de estudos da reforma do Estado português.

E Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto.

Exatamente. E parece-me interessante no sentido em que nós estamos a ver o governo a construir uma conjuntura muito favorável naquilo que é o apoio das suas próprias bases eleitorais e ideológicas. E atenção, eu saúdo bastante esta escolha que aconteceu com a Associação Comercial do Porto, até porque o Estado português precisa necessariamente de uma reforma, até porque nós temos duas pessoas, alguém que está a representar aquilo que eu neste momento acho que está órfão em Portugal, que é verdadeiramente o centro e o centro-esquerda. O centro-esquerda neste momento em Portugal não existe, mas ele é importante por pessoas como o Sérgio Sousa Pinto, que ocupam esse espaço ideológico, mas que está órfão. Ora, havendo este puxar ou esta conexão da presença do Pedro Passos Coelho com o Sérgio Sousa Pinto, nesta mesma ótica de coordenação de estudos de reforma do Estado e de corte de excesso de gorduras e não só, e agilização ou eficiência estatal, a mim parece-me uma jogada não só necessária do ponto de vista prático e político também, mas principalmente do ponto de vista da estratégia a nível do controle das narrativas. Eu acho que o Luís Montenegro tem sabido jogar deste ponto de vista, quer nas escolhas que tem feito para as representações dos órgãos a nível político, e acho que este reaparecer do Pedro Passos Coelho acaba por ser facultativo, mas ao mesmo tempo acaba por o ajudar, mesmo que de forma indireta.

Bernardo, sim, um minuto e meio para falar disso, para passarmos à Joana.

Deixa-me só rapidamente dar aqui um ponto mais, que é primeiro acrescentar que a reforma que eles estão a ter que fazer, portanto, reforma do Estado, não é só reforma do Estado, é reforma do Estado, do sistema político e ainda também um estudo relativamente aos principais bloqueios econômicos ao desenvolvimento do país.

São dois estudos, na verdade.

É a reforma do Estado e do sistema político e dos bloqueios econômicos ao país. E, portanto, este segundo, por exemplo, eu acho importantíssimo, porque primeiro Pedro Passos Coelho já teve uma visão holística do que é o país. Sousa Pinto é uma pessoa que está profundamente dentro de vários temas. E agora dizer aqui também outra coisa relativamente ao tema das narrativas, Gonçalo, que tu estavas a dizer, e bem, com o qual eu concordo profundamente, que é ir buscar Sousa Pinto a um PS que está a passar a fase fragilizada que está a passar, é Luís Montenegro a conseguir segurar ali uma parte de um centro-esquerda, pelo menos dar-lhes a mão. Quando agora temos o António José Seguro, inclusive é candidato presidencial pelo PS, mas que o PS não apoia. Portanto, afinal não é pelo PS, mas é socialista.

Ainda não sabemos.

Exatamente, mas que é de uma mesma ala do Sousa Pinto, Álvaro Beleza, do Luís Carneiro, e é toda esta ala que é um PS mais à direita ou um centro-esquerda, ponhamos, que ali existe. E portanto, é muito interessante este passo. E também ir buscar um Pedro Passos Coelho, acho que também é um passo muito interessante naquilo que também vai ser, eu acho, um bocadinho meter a mão ao Chega, neste caso. Há ali muita gente próxima do Chega que vem desta ala direita, ponhamos assim.

Sim, a ala mais moderada do Chega que sempre teve simpatia pelo Passos Coelho.

Mais ainda, André Ventura já várias vezes disse ao longo dos últimos anos que Pedro Passos Coelho era das poucas pessoas que o poderia de algum modo reconfortar ou fazer reconsiderar alguns temas e passos. Portanto, eu acho que também ir buscar e montar esta equipa traz não só visibilidade ao tema, reforma do Estado e sistema político e uma análise profunda dos bloqueios atuais económicos do país, como também traz cá acima a discussão destes dois temas, que são importantíssimos. Traz peso, traz visibilidade, traz credibilidade e, sobretudo, também traz aqui, sem dúvida alguma, eu acho, um grande passo estratégico-político neste tabuleiro que é o xadrez.

Muito bem. Joana, queres falar de outro tema? Tens quatro minutos só para ti. Estiveste muito caladinha agora no início.

Exato.

Por isso é todo teu o tempo.

Estes temas que eles trouxeram aqui são muito estruturais para o país, mas acho que nós mais ou menos nos perdemos um bocadinho com Sérgio Sousa Pinto como centro-esquerda. E de repente, Sérgio Sousa Pinto, Luís Carneiro, estas são as pessoas que são centro-esquerda. No entanto, também temos uma série de outras pessoas.

Mário Soares, outrora.

Pronto, exatamente. Pedro Nuno Santos.

Não, esse não é centro-esquerda.

Está perdido em combate, no mais óbvio.

O próprio PS é centro-esquerda. Mas pronto, isso agora teríamos aqui uma discussão etimológica.

Eu até argumentaria que o Guterres socialmente é mais próximo do CDS do que do PS.

Pronto, tudo bem.

Essa é boa.

Eu acho que estas discussões às vezes são muito interessantes e vocês sabem que eu gosto de as ter, mas acho que neste exato momento há pessoas que não têm onde dormir e eu acho que isso é mais importante neste momento. Ou seja, não digo que a longo prazo-

E há sempre pessoas. Pronto

Claro que sim, mas eu acho é que nós neste momento estamos numa janela mediática onde podemos realmente falar sobre a habitação. Barracas há sempre, sempre houve, infelizmente, mas acho que neste momento nós temos uma janela onde há uma semana tivemos os bulldozers lá a destruir casas e acho que se calhar estas casas não tenham sido destruídas ainda e nós conseguimos falar sobre isso.

Tu querias falar da ciméria que aconteceu na SIC Notícias.

Exatamente. Claro que a longo prazo tudo isto é muito estrutural, mas acho também que foi uma boa escolha e é isto. Diz-se num minuto, foi uma boa escolha.

Tem que avançar, Joana.

No Bairro da Taluda eu acho que é importante falarmos sobre esta ciméria que aconteceu. Ricardo Leão veio falar pela primeira vez na SIC Notícias e eu trouxe aqui um excerto de citações muito curto, porque eu acho que desmonta muito bem como é que Ricardo Leão está a fazer a sua narrativa para explicar aquilo que aconteceu.

Que é o presidente da Câmara de Loures, para quem não sabe.

A jornalista Nelma diz: "Mas confirma que a oferta de solução que a câmara fez como alternativa foi pagar uma renda e uma caução de uma casa que as próprias famílias encontrassem no mercado privado." Ou seja, a jornalista está a lhe perguntar: "Aquilo que você deu às pessoas foi uma renda e uma caução." Depois a seguir desmanhem-se. E Ricardo Leão, na sua resposta direta, se quiserem pôr para trás na terça-feira à noite, podem ver isso, televisão, Ricardo Leão responde: "Nós estamos aqui a falar de entidades criminosas. Isto é muito grave, o que está aqui a acontecer. Comercialização de barracas por 2.000 € com garantia de luz e água." Portanto, à pergunta "Qual foi a resposta da câmara para garantir a dignidade de vida destas pessoas?", nomeadamente que havia lá muitas crianças, a resposta desta pessoa, do presidente da câmara, é: "Não, eles eram uns criminosos porque andavam a vender barracas." Ao que depois o jornalista a seguir apanha esta onda e diz: "Então diga-me lá quem é que são. São imigrantes, são portugueses, como é que é?" E ele diz: "Não, está cá em Portugal, é uma pessoa. É uma pessoa e mora numa barraca." Para quem não sabe, aquilo que Ricardo Leão fez, e portanto a Câmara de Loures, fez uma queixa-crime contra uma pessoa que morava numa destas barracas, porque alegam que esta pessoa andava a fazer comércio de barracas, os tais 2.000 € com água e luz, não se sabe ainda. Isto agora está na justiça, não fazemos ideia se isto é verdade, não é verdade. E Ricardo Leão apresenta aqui isto como argumento de "tínhamos que parar com este assunto". Ok, temos que parar com este assunto, mas ele apresenta a situação como eram todos criminosos. Não, era uma pessoa que ele fez a queixa-crime e ainda não se sabe muito bem. Isto para dizer o quê? Para dizer que outros presidentes de câmaras foram ouvidos. Eu gostei muito de ouvir, sobretudo Isaltino, muito embora eu tenha aqui algumas divergências com Isaltino, mas gostei muito de ouvir Isaltino trazer para cima da mesa um tema que é o real tema, que é: há uma crise de habitação, ponto. Há uma crise de habitação, há pessoas que trabalham e que têm que morar em barracas. E com isto faço a ponte para a jornalista Joana Bastos, no Expresso, que fez uma intervenção na SIC Notícias, também se quiserem ver no Instagram do Expresso ela ao vivo.

A fechar a Joana estes assuntos.

Que é, ela fala de alguns dados. Um dado é que há uma jovem que trabalha 12 horas por dia, com oito folgas retribuidas por mês e que recebe 800 € e pouco. E ela foi ver 200 anúncios, mão a cada um, de casas em Loures, e a casa mais barata que há para alugar em Loures são 760 €. É impossível. Há uma rapariga que mora numa destas barracas que trabalha, percebem? E depois disso, eu queria dar uma finalização deste tema, não sei se posso passar para-

Vamos passar para a segunda parte, é melhor, pode ser. Temos que fechar a primeira parte do programa. Vamos agora para o curto intervalo e já voltamos para a segunda parte do "Geração V". Até já. Estamos de volta para a segunda parte do "Geração V" e como sempre vou querer ouvir as sugestões da semana dos meus comentadores. Joana, começo por ti, o que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores?

Eu vou recomendar um episódio de "O Ask TM". Isto é estranho, porque eu não sou a maior fã do Pedro Teixeira da Mota.

Ok. Por acaso eu gosto do gajo.

Os meus amigos vão ficar todos: "O quê?" Porque eu não sou realmente a maior fã dele.

Foi pelo convidado, é isso?

Exatamente. Não só pelo convidado, pela maneira como o Pedro agiu com o convidado também, foi fixe.

Boa.

O episódio chama-se Dinis, o Minibiólogo.

Eu conheço o Dinis, é espetacular. Eu sigo no Instagram.

Sabe muito de animais e tem autismo.

Sim, é espetacular.

E fazer um podcast de uma hora e tal a conversar.

Não sabia, bom saber.

E vejam porque é muito fixe.

E sigam no Instagram também que ele é muito bom.

E a forma como o Pedro fala, como tudo, como os dois estão ali, é muito fixe.

Boa. Obrigado, Joana. Gonçalo?

Vasco, vou recomendar um livro muito interessante que se chama "Arrogância Fatal: Os Erros do Socialismo", de Friedrich Hayek. É um clássico e eu creio que este é o último episódio antes das férias, não é? Portanto, era para terminar em grande com um livro.

Para levar pra praia.

Pronto, se me virem na praia com este livro, já sabem que a culpa é do Gonçalo.

Exatamente. Se virem muita gente com este livro na praia, já sabem.

Muito bem, obrigado, Gonçalo. Bernardo?

Olha, Vasco, eu desta vez vou recomendar uma coisa que até te é querida. Basicamente, o Vasco e o Eu Voto, página por ele gerida, estão agora a lançar uma nova coluna, pode-se assim chamar, todos os domingos, que é o Eu Voto, Eu Opino, onde o Vasco está agora a tentar fazer é alargar este espaço de opinião para pessoas. Portanto, quem queira, todos os domingos, submeter a sua opinião através da página, vão à página de euvoto.pt no Instagram, o último post que lá tem, e têm lá o e-mail para o qual é suposto enviarem as vossas opiniões. E queria só deixar esta achega, porque acho que é um projeto, uma vez mais, muito interessante e que só prova que és o grande líder da política partidária neste país.

Sim, claro.

Grande Vasco.

Obrigado, meu caro. Fico à espera e está a ser uma experiência muito boa. Temos recebido muitos textos e é bom saber que há muitos jovens interessados em poder opinar sobre o que se passa no nosso país. Vamos agora passar a palavra à Joana. Joana, traz-nos aqui um assunto que também esteve em voga.

Sim, queria terminar só sobre a questão da crise da habitação e sobre o bairro do Talude, e referir que Ricardo Leão, porque eu acho que isto ainda não está a ser amplamente falado, por muito que agora esteja a criar esta narrativa de que é tudo ilegal e que por isso a ilegalidade das barracas justifica tudo, ele pôs likes nos comentários de pessoas que diziam: "Eles vêm é pra terra deles" e não sei o quê. E ele disse assim: "Não, mas quem pôs likes em comentários que diziam coisas como 'eles vêm pra terra deles', foi quem gere as minhas redes". Ele que tem 3 mil seguidores. Pronto, deixo aqui só para os jovens todos pensarem sobre isso.

Eu disse que ele ficou muito nervoso a responder a essa pergunta.

E para além disto, o que eu queria terminar, que eu estava a dizer há bocado, é que a Joana Bastos, no Expresso, fez um vídeo muito giro, vejam o reels, que tem muitos dados interessantes. Um deles é que em 2019 o Expresso fez uma reportagem em que foi perguntar aos vários presidentes de câmara da área metropolitana de Lisboa quantos bairros de barracas é que eles tinham. E lançaram uma notícia a dizer: "Ainda há 13 bairros de lata em Lisboa." Em 2025.

Ainda há.

Ainda há. Em 2025, fazem uma reportagem na mesma sequência, na mesma lógica, cujo título é: "Já há 27 bairros de barracas em Lisboa". Ou seja, neste momento, os bairros de barracas estão a aumentar. E não, não é por causa da imigração. É porque nós temos pessoas a trabalhar em conselhos que recebem 800 e poucos euros e a casa mais barata que podem arrendar é de 250. Portanto, quando chega a este ponto, quando nós temos a necessidade, qualquer um de nós iria agarrar no que pudesse para fazer um espaço para se abrigar com os seus filhos. E muito ao contrário daquilo que Ricardo Leão diz, não, as pessoas não estão no bairro porque querem. Pronto, relativamente ao outro tema desta semana.

Passando de tema.

Foi sobre a cidadania, sobre aquilo que o governo já tinha dito amplamente que ia fazer.

Muita polémica deu.

Portanto, alterou o programa Cidadania para tirar a sexualidade.

Joana vai beber água.

Para quem está na rádio, pode abrir a garrafa.

E não há silêncios, não pode haver silêncios na rádio.

Portanto, tirou parte da sexualidade da disciplina de Cidadania e eu acho fascinante, realmente. Já disse isto o ano passado em novembro, já disse isto várias vezes ao longo deste ano, eu acho fascinante como é que nós, depois da série da adolescência, depois de termos todos ficado muito em pânico, porque como é que é possível esta misoginia e estas questões tão distópicas da sexualidade dos adolescentes.

Eles tinham que fazer qualquer coisa.

Vamos só aqui recapitular. O RASI mostra-nos que há grupos de pornografia infantil a serem começados por crianças de 12 anos. Nós temos a violação conjunta em Loures por adolescentes, alguns deles até eram adolescentes. Nós tivemos agora esta semana uma notícia de um namorado que violou a namorada em Oeiras, que era adolescente e eram todos adolescentes.

Com uma arma de fogo.

Exatamente. Portanto, nós temos uma série de questões distópicas em relação à sexualidade e aos adolescentes. Há claramente um problema. Em Inglaterra, vão estar a se incluir o conteúdo de masculinidade positiva e de misoginia, a informação sobre isso nas aulas.

E obrigaram as escolas todas a ver a série, lembra-se?

Exato, pero além disso, estão a inserir esses conteúdos nos conteúdos letivos. E em Portugal, o que nós fazemos? Retiramos o conteúdo de sexualidade de Cidadania, conteúdo esse onde aquilo que se falava era sobre direitos de sexualidade, que é aquilo que nós estamos a falar. É tudo a mesma coisa, estamos a falar todos da mesma coisa. Portanto, à boleia de uma coisa que é um bocadinho woke. Aquela ideia do: "Não, porque estas pessoas são woke, eles querem a disciplina de Cidadania para fazer uma propaganda da transexualidade, dos direitos e da ideologia de gênero." Portanto, por causa disto e por causa deste problema que é criado também pelo primeiro-ministro. Foi aquilo que aconteceu semana passada. Montenegro vai dizer isso, a seguir, o ministro da Educação vai dizer: "Não, alguém diabolizou o nome". Pois, há meses atrás foi o primeiro-ministro, e agora nós temos que limpar essa diabolização. Portanto, é isso que está a acontecer com a Cidadania, aquilo que me entristece muito, porque depois há uma série de pessoas que vão para as redes sociais dizer: "Eu tive Cidadania, aconteceu isto". Eu sou professora e estive a tentar perceber à minha volta o que acaba acontecendo com as disciplinas de Cidadania nas escolas à minha volta. E é estranhíssimo, porque a maior parte das pessoas que vem dizer sobre este assunto, o que vem dizer é que a disciplina de Cidadania não serve para nada. A maior parte dos miúdos queixa-se disto, queixa-se que na disciplina de Cidadania não se seleciona nada.

Nós na semana passada ou há duas semanas, quando falámos sobre isso, tivemos comentários muito interessantes de alunos, eu não sei se vocês foram ver.

Eu vi alguns. Alguns a dizer que os professores são todos woke.

E eu, por acaso, gostava de ter lido aqui, mas eram tantos comentários e tão grandes, mas agradecemos aqueles comentários.

O que eu descobri é que efetivamente há muitos professores que são professores de Ciências, de Matemática, de Português e que dão Cidadania. E que ao darem Cidadania, acabam por utilizar esse espaço da aula para fazer outras coisas. E tive alunos a dizer: "Eu falei da alimentação saudável durante o ano inteiro". Pronto, ao menos falou daquilo em algum momento Se calhar mais do que se falar dos conteúdos de Cidadania, é perceber como é que se dá Cidadania e realmente dar-se Cidadania de forma unânime nas escolas, e bem dada e com conteúdo.

Sim, aqueles professores estão preparados para isso? Não me parece.

Também acho que não.

Colocam um professor de Matemática a dar Cidadania?

Pode até haver com o perfil do equip. Acho que é o perfil da pessoa. Mas acho que sobretudo, antes de nós falarmos sobre isso, do tema da sexualidade, tendo em conta que eu acho que é mais necessário do que nunca, acho que nós devíamos falar de como é que a disciplina de Cidadania, às vezes, não tem a atenção necessária da parte dos professores. E, sobretudo, que na próxima década, saiu a notícia da Lusa, vamos ter cerca de 4000 professores por ano a sair para a reforma.

Pois, dramático.

Sobre isso, o governo não quer assim tanto saber.

Bernardo, queres falar deste tema ou queres passar para outro?

Não tenho muito a dizer. Acho simplesmente que a disciplina da Cidadania é uma disciplina que já no meu tempo, quando eu estudei isto, vai lá há 20, 25 anos.

Era Formação Cívica.

Era Formação Cívica, exatamente. Passados uns anos tornou-se Religião e Moral, depois deixou de ser Religião e Moral e voltou a Formação Cívica.

Era coisa diferente. É porque estavas num colégio.

Não, eu andava na pública.

Eu nunca tive Religião e Moral. Numa pública tiveste Religião e Moral?

Não, havia. Espera, calma. Há Religião e Moral para as escolas.

São coisas distintas, são duas disciplinas. Whatever. Era Formação Cívica, pelo menos. Eu lembro-me que já na altura era das disciplinas onde nós efetivamente nunca fazíamos nada.

Era o diretor de turma a dar na cabeça dos alunos.

Era o diretor de turma. Obrigada, professor, Cidadania.

Pronto, e portanto, eu acho que é muito fácil tornar esta discussão da sexualidade, da remoção da sexualidade da disciplina de Cidadania, a propósito daquilo que é o tema da ideologia de género, que efetivamente tem sido o grande tema dos últimos, diria, um, dois anos. Muito até trazida pelo Trump e pelo seu movimento MAGA, e é que isto ganha grande relevância. Eu não vejo qual é que é o benefício para uma sociedade em construção retirar-se a sexualidade da Cidadania. Eu já na altura também o tive. Lembro-me que na altura nós aprendíamos a meter preservativos em bananas. Se calhar com isto o governo que está a incentivar é género. Retirar a sexualidade, ao menos podia dar uma subscrição do OnlyFans e de pornografia também aos miúdos.

Ai, meu Deus.

Dado que não se discute isto em praça pública ou naquilo que é o objeto da construção da sociedade, então que os miúdos ao menos saiam com algum tipo de literacia.

Mas ninguém aprende nesses sites, Bernardo.

Pois não, aí é que está.

Mas se não o estão a aprender na escola, é o que eu estou a perceber, se não o estão a aprender na escola.

Não estão a aprender em sites pornográficos.

Não, nós não estamos a dizer para se fazer, o que estamos a dizer é que é aquilo que vai acontecer. Aquilo que o governo está a promover, é que se não encontra canais.

É a desinformação e as pessoas que vão à procura daquilo que querem e vão aos canais que existem. Os canais não vão deixar de existir. Portanto, eu acho que isso é uma desresponsabilização de um tema, que eu acho que é um tema importante, independentemente daquilo que depois são as conotações ideológicas ou não, relativamente às discussões dos temas.

Mas aqui a abordar outro tema, as autárquicas ou as presidenciais, que vocês também queriam falar. Gonçalo ou Bernardo, não sei.

Eu queria só dar aqui uma nota da Cidadania, se me permitires, rápido.

Sim.

Porque acho que é importante. Porque eu fui fazer um mini trabalho de investigação no sentido de perceber se a sexualidade tinha desaparecido completamente da proposta do governo. E a resposta é mais ou menos.

Então.

Porque na proposta em si apresentada, se tu pesquisares pela palavra sexualidade, não aparece. Mas se fores analisar o documento em si, na dimensão da parte da saúde, tu vais encontrar domínios da sexualidade a serem abordados na parte dos direitos humanos. E até, curiosamente, está a ser noticiado que supostamente até a parte, vamos colocar aqui entre aspas, da ideologia de género, foi colocada de fora. Não propriamente, porque há uma parte até que está integrada a parte da identidade de género. Eu também sou favorável a que a sexualidade não deve ser erradicada da parte escolar. Eu acho que isso deve ser abordado porque é uma parte extremamente importante da vida de cada um de nós e da sociedade em si. Agora, eu volto a frisar aquilo que já tinha frisado há duas semanas, creio eu, ou a semana passada, não me recordo, é que nós neste momento parece que estamos a ouvir as entidades políticas e públicas como se fossem elas os donos dos filhos. E não são. Eu não oiço os filhos, que são a parte principal interessada neste caso, eu não oiço os alunos, portanto deveriam ser os primeiros a ser ouvidos, e os pais dos alunos, que numa segunda instância são a parte interessada. E portanto, acho que deveria haver aqui uma hierarquia em termos da atenção mediática e da preocupação relativamente a este caso.

Eu não estou com isto a querer reduzir o papel do professor. Estou a dizer que o professor, em última análise, vai ter que ensinar aquilo que o governo exigir que seja ensinado.

Por que não ouvimos os pais a saber o que os pais querem que os alunos aprendam?

Pelo que eu percebi, deixa-me só concluir aqui. Pelo que eu percebi, acho que uma das críticas que foi feita relativamente à análise feita ao programa da Cidadania, era o que vocês também estavam a mencionar. Ou seja, era muito dado consoante aquilo que o professor queria. E um dos objetivos da proposta é tornar isto um pouco mais de competências essenciais, tornando tudo um pouco mais uniforme. Se se vai cumprir ou não, eu tenho sérias dúvidas, porque é preciso professores especializados nisso. E tendo em conta que já há falta de professores para matérias, vamos dizer, mais essenciais a nível de exames, não estou a ver isso acontecer para a disciplina de Cidadania.

Muito bem, temos seis minutos para o próximo tema. Qual é que...?

Eu queria falar da imigração, mas vocês...

Gonçalo e Bernardo.

Estamos antes disso. Eu estou preparado para ambos, portanto é pegar naquilo que vocês quiserem.

Lei dos estrangeiros?

Sim.

Exatamente.

Então queres avançar, Joana?

Sim, posso avançar na lei da inconstitucionalidade.

Explica lá o que é que aconteceu, Marcelo Rebelo de Sousa.

Marcelo Rebelo de Sousa enviou para o Tribunal Constitucional uma fiscalização daquilo que é a proposta de lei do governo que foi aprovada. O governo propôs à Assembleia da República a aprovação de uma série de alterações à lei dos estrangeiros, à lei da nacionalidade. Foi aprovado na Assembleia da República e agora a fase seguinte será o Marcelo Rebelo de Sousa promulgar. O Marcelo Rebelo de Sousa pode promulgar, pode vetar politicamente, o chamado veto de gaveta, ou então pode mandar para o Tribunal Constitucional para perceber, porque diz que podem levantar inconstitucionalidades. Marcelo Rebelo de Sousa fez uma comunicação oficial onde explicou quais seriam as normas específicas que ele acha que podem levantar inconstitucionalidades. E eu acho que às vezes as pessoas, e eu sei que isto vai levantar toda uma narrativa nos media E as pessoas não vão perceber muito bem o que é afinal inconstitucional ou não e o que poderia ser inconstitucional ou não. E eu acho que mais importante do que dar a minha opinião, é explicar às pessoas o que pode ser inconstitucional ou não aqui, porque Marcelo Rebelo de Sousa politicamente já fez coisas um bocadinho duvidosas enquanto presidente da República, mas eu acho que a nível de constitucionalista, ele é efetivamente brilhante. Ele levantou, sobretudo, quatro pontos na inconstitucionalidade. Eu não vou dizer isto por ordem.

A Joana até imprimiu o documento.

Sim. No primeiro ponto, o Marcelo Rebelo de Sousa fala sobre um direito que é constitucional, que é o direito à família, e sobre as crianças poderem ter este direito à família. Isto por quê? Porque aquilo que ele se foca é nas normas do reagrupamento familiar. E na norma do reagrupamento familiar, eu tenho aqui, é no artigo 98 da lei dos estrangeiros, para os que quiserem podem ver, eu tenho aqui algures o número da lei que é 23/2007. O artigo 98 fala que um cidadão que tenha um visto de trabalho para obter a residência legal, não pode trazer a sua família. Eu vou repetir: uma pessoa que tenha um visto de trabalho para ser residente legal em Portugal, não pode trazer a sua família. Só ao fim de dois anos. No entanto, as pessoas que têm especialização técnica já podem. Uma pessoa que venha dar aulas, uma pessoa que tenha um visto gold, pode trazer a família. Uma pessoa que venha trabalhar num café, num stand de automóveis, não pode. O que o Marcelo Rebelo de Sousa diz sobre isto? Para já, logo desde aí, esse é o primeiro ponto inconstitucional dele, ele diz: "Isto pode ser inconstitucional, até porque estamos aqui a dizer que a lei não é para toda a gente". A Constituição diz-nos que a lei deve ser para toda a gente, que a lei deve ser aplicada a todos os cidadãos de forma igual. É um princípio fundador da nossa democracia e neste momento esta lei não está a ser aplicada a toda a gente. A possibilidade de trazer a família, o direito à família na sua prática, não está a ser aplicado a toda a gente, porque há pessoas que têm e outras que não têm, que têm que esperar dois anos para o ter. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto do Marcelo Rebelo de Sousa a dizer: as crianças ficam aqui e podem ficar privadas de estar com a sua família. Por quê? Porque uma pessoa que venha trabalhar e que venha para Portugal de forma legal, vamos supor esta situação, de forma prática, vem, traz a sua esposa e os seus dois filhos crianças, os seus filhos menores. O marido tem a residência com o visto de trabalho, ou a mulher, um deles. Um dos cônjuges tem legalização para ser residente com o visto de trabalho. O outro não tem logo. Sabemos que as coisas não funcionam de forma imediata para toda a gente. Essa pessoa que não tem, tem que sair do país. Tem que sair do país e a que cá ficou, que pode ficar com os filhos, tem que esperar dois anos até poder fazer o pedido para o reagrupamento familiar e para o seu cônjuge regressar. E uma coisa que o Marcelo Rebelo de Sousa apanhou e que eu achei extraordinário, porque a comunicação social não apanhou isto, é que o reagrupamento familiar exige que o familiar que não está legal saia, que é para que daqui a dois anos possa ser reagrupado, porque o que o artigo diz é que tem direito ao reagrupamento familiar com membros da família que se encontrem fora do território nacional. Ou seja, esta lei não só diz que tens que esperar dois anos para ter o reagrupamento, para os seus familiares também terem residência legal cá, como os seus familiares têm que sair do país para que esta lei se possa aplicar e que eles possam voltar a entrar. Ele fala aqui disto, que é este direito à família que é violado para a criança. A criança que pode ter que ser afastada de um dos seus progenitores por causa deste reagrupamento familiar. E depois, fala aqui de duas coisas, para fechar. A primeira: a tutela jurisdicional. É alterada a tutela jurisdicional, isto de forma mais prática, para não ser muito técnica, o que acontece é que a forma como alguém pode fazer uma queixa de um procedimento da AIMA, ao tribunal administrativo. E esta lei vai alterar um bocadinho os procedimentos. Isto é uma coisa muito técnica na parte dos tribunais. O que o Marcelo Rebelo de Sousa diz? "Ok, eu percebo que o governo quer fazer isto de forma urgente, mas calma, porque ao fazerem isto de forma tão urgente, e ela será, entendo esta lei, não ouviram os Conselhos Superiores da Magistratura, o Conselho Superior da Ordem dos Advogados, não ouviram uma série de entidades que tinham que ser ouvidas e que por não serem ouvidas, não só parece aqui dar alguma ilegalidade, como para além disso, estão a impedir que esta lei se calhar possa ser aplicada da maneira certa, porque estas pessoas têm que ser ouvidas precisamente para que a lei possa ser aplicada da maneira certa". E depois, a última coisa que eu acho mais extraordinária é que há uma série de pontos que o governo na lei deixou, há uma série de termos que deixou de forma indeterminada. E aquilo que o Marcelo Rebelo de Sousa diz, e eu acho que isto é maravilhoso, é: "Há aqui termos que são indeterminados, termos esses que são essenciais para as pessoas terem os seus direitos na lei dos estrangeiros, nomeadamente esta questão das pessoas poderem fazer um pedido de reagrupamento familiar e terem que esperar dois anos. Ao fim de dois anos, fazem o pedido de reagrupamento familiar e a resposta tem que vir no máximo no espaço de nove meses". E diz aqui nesta lei que se a situação for de extrema complexidade, a situação do pedido pode ser prorrogada por mais nove meses. Este termo de se a situação for de extrema complexidade, é um termo altamente indeterminado. Se é um termo altamente indeterminado e que vai ser regulado por portaria do governo, o que na prática esta lei está a dizer é que esta lei vai criar aqui uma zona cinzenta que vai ser regulada pelo governo. E esta lei dos imigrantes é uma lei da competência da Assembleia da República. Portanto, se nós mandamos um termo de zona cinzenta para o governo, o que estamos a dizer é para o governo regular uma coisa que é só a Assembleia da República que pode regular.

Nós vamos continuar para podcast, mas o nosso tempo na rádio chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa e Bernardo Faro. Voltamos em setembro, mas até lá tens todos os episódios disponíveis nas plataformas de podcast e em vídeo no YouTube. O "Geração V" é uma parceria entre o Ovóti e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galharde. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem. Boas férias, se for caso disso, e até breve. Continuemos agora para podcast e vou passar a palavra ao Bernardo para comentar este tema da lei da imigração, dos imigrantes ou de estrangeiros.

Lei de estrangeiros, exatamente.

Lei de estrangeiros.

Lei de estrangeiros. Por acaso tem piada, porque o ponto que a Joana aqui traz relativamente à união familiar é exatamente também um dos pontos que eu fiquei a ver, a tentar perceber e a esmiuçar um pouco mais. Eu quero antes de mais dizer que como estive fora cerca de seis semanas, eu não venho com este tema na ponta da língua com grande noção. Fiz só um exercício muito rápido, que foi de olhar para a lei, porque também é uma matéria que já vinha a ser discutida várias vezes pelo governo também antes. Mas depois também fazer aqui o exercício de tentar comparar onde isto situa Portugal no plano europeu. Estamos a ser muito agressivos nesta lei, menos agressivos, estamos em linha e em par com os nossos pares, como é que é? Relativamente ao tema da união familiar, efetivamente é um tema que ainda bem que aqui, Marcelo Rebelo de Sousa é um professor que sabe mais disso do que todos nós. Ele levantar o tema em si é já de si excelente, é para todos nós também pararmos um pouco para pensar, mas também para mim já tinha sido um dos aspectos que eu tinha parado para tentar perceber isto um bocado melhor, porque no meu entendimento não me fazia sentido. Depois há aqui, obviamente, já um tema, mas que isto já vinha de antes e que finalmente é mesmo: acabou esta coisa da manifestação de interesse. Ou seja, esta coisa do pessoal que vinha para cá, pessoas de todo o mundo que vinham para Portugal, independentemente de cá terem ou não emprego, casa, seja como fosse, só porque tinham uma declarada manifestação de interesse de que queriam vir para cá e que tinham até 12, 18 ou 24 meses para cá poderem estar até encontrarem regularizada a sua situação. Isto acabou.

Já tinha acabado com o governo.

Já tinha acabado com o governo.

E o PS já disse que está de acordo com isso.

Sim. Isto é só uma manifestação clara de que esta manifestação de interesse chegou aqui mesmo.

Não volta.

Exatamente, não volta mesmo. E agora o caminho volta a ser o caminho que toda a vida foi, que é o caminho da diplomacia e da proatividade de alguém que queira mudar-se para um novo país, primeiro ter emprego, ter contrato com o empregador e então depois mudar-se, como é com qualquer democracia moderna de todas aquelas que para nós são exemplo. Inclusive eu me questiono: o que passou pela cabeça de António Costa para há uns anos atrás ter feito isto de um modo diferente? Porque Portugal foi dos únicos países da União Europeia e do mundo, dentro dos desenvolvidos e modernos, que alguma vez fez uma brincadeira destas. Não consigo entender o que é que lhe deu na cabeça na altura. Mas enfim, depois há aqui um foco diferente em que se nós nos últimos anos a nossa principal estratégia tem sido a de atrair pessoas, que porque também só vinham com uma manifestação de interesse, vinham com poucas qualificações e, portanto, gente para setores onde a qualificação não é necessariamente elevada, pelo menos não é requerida. Hoje Portugal tenta se posicionar como um país numa lógica de atrair pessoas mais bem qualificadas e com foco declarado para ir atrás de STEM. STEM é Science, Technology, Engineering and Math.

Pessoas nessas áreas?

Pessoas nessas áreas. Tentar captar aqui pessoas que já têm uma qualificação superior e que, sobretudo também, que são formadas nas áreas das ciências, das tecnologias, das engenharias e das matemáticas. Para quem não sabe, é exatamente o tipo de estratégia que o Reino Unido, o Canadá, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, já perseguem há anos, que é para atrair pessoas efetivamente capazes que queiram vir para cá construir. Discutível.

Trazer valor acrescentado.

Exatamente, mas é agora também um aspecto que está declarado nesta lei. E depois algo que é dos pontos que há muitos anos defendo, quem defendia isto era o professor Adriano Moreira, avô da nossa antiga Catarina de Araujo. Ele sempre defendeu isto, que era que Portugal devia ter uma proximidade estruturada junto da CPLP. E o estruturado é precisamente aquilo que Portugal aqui pela primeira vez vem fazer, que é os países da CPLP passam agora a ter direito a um visto, a um cartão físico que lhes dá acesso ao espaço Schengen a partir de Portugal. Primeiro, é óbvio, vão ter que passar pelo caminho diplomático, os consulados, as embaixadas, ter direito a esse cartão e depois ainda vão ter que passar por um screening, tal e qual como também o recém-lei para a imigração da Europa vem exigir a todos os países que façam aqui um screening mais apertado de quem entra nas suas fronteiras, mas que pela primeira vez há uma estruturação formal de um caminho que permita à CPLP, à comunidade de língua portuguesa, que estes países passem a ter um caminho estruturado de entrar em Portugal e a partir de Portugal também terem acesso ao espaço Schengen, fazendo com que Portugal para eles se torne um país mais atrativo, não só porque lhes cria melhores condições, mas como também passa a ser aqui uma porta de entrada estruturada e com caminho que eles agora podem também perseguir numa lógica de quererem ter uma vida melhor. Acho que isto também é um aspecto muito interessante desta nova lei e que portanto só o trago porque acho que efetivamente é de considerar. E era isto que eu tinha a dizer relativamente à lei dos estrangeiros.

Gonçalo, e tu para terminar, a tua opinião sobre esta lei e sobre o envio da lei para o Constitucional e a atitude do Marcelo.

Honestamente, nós podemos estar aqui a debater a legalidade, a constitucionalidade da lei, o que é completamente legítimo. Eu acho que a lei irá ser aprovada mais tarde ou mais cedo, independentemente das aprovações. A única coisa que pode acontecer aqui é a execução do processo demorar mais tempo, tendo em conta aquilo que será o julgar por parte do juiz do Tribunal Constitucional, mas mesmo que venha para trás, haverá alterações aí já coadjuvadas com aquilo que são as indicações do Tribunal Constitucional e posteriormente a lei será aprovada consoante as alterações que forem colocadas. Agora, parece-me duas coisas. Em primeiro lugar, a parte política desta decisão do Marcelo Rebelo de Sousa, que ele até poderá ter os seus fundamentos do ponto de vista constitucional, mas é sabido que o Marcelo Rebelo de Sousa não tem propriamente a maior simpatia com o governo de Luís Montenegro, nem com o próprio Luís Montenegro, tanto que as declarações públicas que fez no passado com a questão do Luís Montenegro ser um rural, talvez sejam um pouco exemplificativas disso. E Marcelo Rebelo de Sousa, esperto, talvez às vezes no bom sentido e às vezes no mau sentido da palavra como é, sabe perfeitamente que ao atrasar a execução das políticas públicas do governo, está claramente a travar aquilo que é a boa percepção pública do governo de Luís Montenegro. Portanto, obviamente que Marcelo faz isto, do ponto de vista constitucional, com a sua legitimidade e até com a sua a legitimidade novamente do ponto de vista institucional, mas também o faz com aquilo que é a sua sabedoria política para tentar mitigar aquilo que é a influência daqueles que ele próprio quer mitigar. Isto é a interpretação que eu faço, poderão discordar ou não. Parece-me que a lei de estrangeiros entra numa conjuntura que claramente tem que ser percebida. Independentemente se depois no crivo do Tribunal Constitucional acerta ou não acerta, porque na prática, e não sei se viram hoje uma das capas dos jornais em Portugal, é que o número de alunos estrangeiros em Portugal passou de 42 mil para 172 mil em todos os níveis de ensino. E as consultas de imigrantes no SNS aumentaram.

Diz, Gonçalo. Ou ficamos sem Gonçalo?

Ficamos sem Gonçalo.

Ficamos sem Gonçalo.

O que aconteceu? Eu não sei mexer nisto, que é a primeira vez que estamos a fazer isto. Não sei.

Acho que eu vou aproveitar este momento para arrancar também.

Não, sim, queria que vocês desejassem também boas férias aos nossos ouvintes e espectadores.

Umas boas férias a toda a gente. Para fechar, eu percebi o que o Gonçalo estava a querer dizer. Não sei se lembram, na semana passada eu disse que um dos takes que eu podia levar era que a falta de professores era por causa dos imigrantes. Lembram-se? Era só o que faltava.

Eu acho que o Gonçalo já chegou.

Não, fui abaixo e voltei. Desculpem lá.

Não faz mal. Então muito rápido para terminar, Gonçalo, estávamos aqui a aproveitar para fazer as despedidas.

Onde é que eu estava?

Estavas no fato da saúde.

O SNS também aumentou.

A culpa da falta de professores na educação é dos imigrantes, agora na saúde. Vai, continua, Gonçalo.

É para fechar, Gonçalo, faz favor.

A culpa também é do excesso de imigração em Portugal, isso é inegável. São vários fatores, mas esse também. Mas para concluir, é preciso haver uma maior gestão relativamente àquilo que são as entradas no país e isso passa também por uma maior análise daquilo que se passou e se passa no reagrupamento familiar em Portugal.

Muito bem, Gonçalo, eu estava a pedir-lhes para desejar boas férias aos nossos ouvintes e espectadores. Podes fazer o mesmo também.

Boas férias a todos, aproveitem muito, vão à praia e estimulem a economia portuguesa que a gente precisa.

Mas olhem, agora que foco mais nas pessoas, bebam água, ponham protetor solar e não apanhem sol entre o meio-dia e às 16h.

Muito bem, Bernardo, uma despedida?

Eu não tenho rigorosamente a dizer nada mais, a não ser para aproveitarem.

Não desejas boa praia, bons mergulhos e tudo?

Para aqueles que têm férias, aproveitem. Já vim de férias, portanto vou cá estar com este sol tórrido. É o que é, mas aproveitem que estamos em setembro.

Estamos de volta em setembro. Muito obrigado, meus caros, e até à próxima. Boas férias a todos.