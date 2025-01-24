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Começa agora mais um episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o Voto, e hoje tenho casa cheia. Olá, Bernardo Faro, Catarina Douré, Gonçalo Sousa e Joana Marques Brás. Falta-vos alguma mala?

Não, Vasco.

Da última vez que verifiquei estavam todas.

Não estamos no aeroporto. Está tudo bem.

Não fomos aos Açores.

Exato. Para quem não sabe, o deputado do Chega Miguel Arruda, eleito pelos Açores, foi esta semana constituído arguido por suspeitas de furto qualificado de malas de viagem. O deputado nega qualquer envolvimento e afirma que as imagens que a polícia diz ter, que provam o crime, podem ser fabricadas por inteligência artificial. Entretanto, no dia de ontem, quinta-feira, André Ventura reuniu com o deputado e Miguel Arruda decidiu que irá passar a deputado não inscrito, deixando a bancada do Chega na Assembleia da República reduzida a 49 deputados. Do outro lado do Hemiciclo, soube-se também esta semana que o Bloco de Esquerda, depois das eleições de 2022 e 2024, despediu algumas funcionárias do partido, que tinham sido mais recentemente e que em alguns casos estavam ainda a amamentar. Aos militantes, Mariana Mortágua escreveu uma carta onde afirmava que tinham sido cometidos erros, que hoje teriam sido evitados, e justifica o sucedido com o período penoso que o Bloco viveu em 2022, quando perdeu 14 deputados e metade da subvenção pública a que tinha direito. Meus caros, temos aqui para mangas. Gonçalo, começamos por ti. Em relação ao Chega, o que tens a dizer?

Eu acho que a situação é surreal. Eu lembro-me dos esquetes dos Gato Fedorento há 20 anos e acho que nem o Ricardo Araújo Pereira se lembraria de uma coisa tão caricata. É que normalmente quando ouvimos crimes relacionados com deputados, ministros, governantes...

Nunca é uma coisa destas.

Falsificação de documentos, fuga ao fisco. Agora, roubar malas no aeroporto de Ponta Delgada.

Eu só questiono o que ele teria nessas malas. Forçadamente roupa.

A roupa que vendia depois numa plataforma. Isso é certo. Isto é tudo muito estranho. Obviamente agora vai se defender, com a questão da presunção de inocência. Só que a questão é: a situação não está nada favorável para o próprio Miguel Arruda, por vários motivos. Primeiro, eu não sei se vocês viram as declarações do líder do Chega Açores, o José Pacheco, e são completamente díspares das declarações do líder do Chega Nacional, o presidente, o André Ventura.

Ele começou por desculpá-lo, não foi?

Foi uma desculpabilização, o Chega Açores é quase uma desculpabilização. E depois vem o André Ventura umas horas ou no dia a seguir, com um discurso completamente oposto, quase condenatório. Aliás, eu não sei se vocês viram a primeira entrevista, logo a seguir à saída da reunião entre o Miguel Arruda e o Ventura, que o Ventura dá, os jornalistas perguntam ao Ventura: "Mas não acredita na inocência do deputado?" O Ventura obviamente que não pode dizer que não acredita. Mas quem ouve a entrevista do Ventura, aqueles sete, oito minutos, percebe claramente que o Ventura está fulo da vida. Está completamente passado, por variadíssimas razões. E isto não abona nada a favor do Miguel Arruda. Primeiro, uma discrepância total entre a narrativa política do Chega Açores e do Chega Nacional. Não abona a favor. Segundo, a moldura penal do crime em questão é grave o suficiente para levantamento direto da imunidade parlamentar, porque se é um crime superior a três anos, a imunidade parlamentar...

E é um crime, só para explicar às pessoas, é um crime de furto qualificado, que a pena pode ir até aos cinco anos.

Aliás, e se eu não estou em erro, até pode ir até aos oito, porque se se provar que os objetos pelos quais ele roubou nas malas das outras pessoas, alegadamente.

Foram vendidos.

Não. Se forem de alto valor, joias muito valiosas, material tecnológico muito valioso a nível financeiro, o crime pode chegar até a oito anos. Há essa possibilidade.

Gonçalo, deixa-me ver só se eu percebi bem. Isto não parece um bocado aqueles bandidos que o Chega está sempre a falar? Isto não é uma coisa que um bandido faria?

Exatamente.

Ele não devia estar na cadeia?

Isto agora para o Chega, a questão é essa.

Claro. Toma, a croa é tua, Catarina.

Mas Pedro Pinto ontem também no plenário disse que, não sei se ele disse assim, mas bandidos não tinham lugar na bancada.

São os portugueses de bem que nós temos que defender são estes, é como a Miguel Arruda.

O Chega e o Ventura, no caso, está completamente encostado à parede agora, politicamente falando.

Mas sabes só rapidamente.

Está encostado à parede, mas nunca ninguém encostou à parede. Aliás, eu acho que provou-se realmente que ele efetivamente cometeu um crime, ou ainda não se provou, alegadamente.

Mas há imagens, é óbvio.

Sim, deve ser uma primeira notícia.

Podem ser feitas por inteligência artificial.

Até houve uma primeira notícia a dizer que ele tinha confessado nas buscas, mas afinal não, porque ele agora vem desmentir, que é de inteligência artificial.

Sim, uma pessoa tem 17 malas em casa como se fosse normal.

Agora, o que eu sei é que ele está na Assembleia da República hoje.

E a conta na Vinted.

O que eu sei é que ele está na Assembleia da República hoje e que eu saiba, ainda ninguém o encostou à parede.

Deixa-me só levantar, eu não sei se a conta seria mesmo dele, porque a conta é miguelarruda84.

Que é o ano em que ele nasceu.

Portanto, eu não sei se será mesmo dele. Como ele diz muito pontualmente, que é: "Sim, a minha mulher tinha umas coisas dessas, ou fazia umas coisas dessas, que era vender coisas, precisamente na Vinted."

Mas viste a fotografia, Catarina?

Sim, a fotografia de perfil é uma ermida que existe nos Açores, no sítio onde ele vive. O e-mail utilizado é o mesmo que ele deu ao Chega quando passou a ser deputado. É o mesmo e-mail usado noutras contas, como na Pinterest, etc. Portanto, eu acho que nós não temos indícios suficientes para estar a fazer uma afirmação nesta dimensão.

Mas ele tinha publicado há horas, eu acho. Havia publicações há horas.

Isto é tudo uma cabala, malta. Isto é tudo uma cabala que a comunicação social está a fazer contra o Chega, percebem?

Reparem que nem o próprio Ventura deu esse argumento da cabala política, e nem teve problemas nenhuns em dizer logo que está de fora.

E até porque seria descredibilizar a polícia.

Claro. E há outra coisa que é, eu acho que o Ventura está fulo, não só pela situação em si, mas está chateadíssimo, porque o Miguel Arruda, ao passar-se ele próprio para deputado independente e expulsar-se ele próprio do partido, impede o Ventura de o expulsar da bancada e do partido. Ou seja, tira-lhe a autoridade enquanto líder. E isso politicamente para qualquer líder, ainda para mais para o Ventura.

Fica com 49 deputados.

Sim, exatamente. E perdes o simbolismo dos 50. Portanto, ele deve estar pior que estragado.

E eu no voto agora vou ter que abrir uma nova coluna para pôr o deputado

Não, deixa estar, não há problema. Ou então mete-o na mala de alguém.

Então dá lá só uma nota: deputado furtado num aeroporto perto de si.

Mas ele disse ontem, não sei se viram a entrevista que ele deu ontem, porque aquilo foi surreal, mas em que ele diz que vai continuar a votar. Ou seja, mais uma razão para o Ventura ficar fulo ainda quando ele diz que não se descola do Chega, diz que vai continuar a ser do Chega.

Ele diz que esta decisão foi para não prejudicar o partido, e está a prejudicar.

Está a prejudicar imenso.

Ele podia suspender o mandato só. Isto é o que dá estes partidos que crescem assim muito rapidamente, sem quadros. O partido foi criado à imagem de André Ventura, vive sob a imagem de André Ventura e não tem quadros, não tem mais pessoas para desempenhar um papel. E Ventura não tem uma base de pessoas em quem possa confiar, que possa escrutinar para fazer uma lista. Um background check. Ele teve a sorte de ter não sei quantas eleições de seguida, cresceu muito rapidamente. Lá está, por isso é que o António Antas dizia, eu não sei onde é que ele foi desencantar os deputados. Ele teve que se esforçar para arranjar uma lista. Foi a família dos Morais. Era de Moura, não era? Que andou aos tiros uma família sueca. Não era sueca, mas não se lembram desta história?

Eu tinha a ideia de uma coisa assim do género.

Exatamente no Alentejo, que um dos candidatos do partido Chega andou aos tiros a uma carrinha de imigrantes, mas imigrantes ricos, estão a perceber? Não é imigrantes daqueles que vimos estar de fora. Eram os imigrantes que eram do norte da Europa, com família e com miúdos, com crianças. No meio disto, eu acho que há um choque para mim, porque a notícia torna-se pior quando nós vamos ao detalhe. Este senhor roubava malas quando fazia as viagens de Lisboa a Ponta Delgada.

Viagens pagas por nós.

Pagas por nós.

E ia com as malas para o Parlamento. Havia uma nova notícia que ele estava sempre com malas grandes.

Fazia matrioska, não era? Supostamente, o modus operandi dele era: tirava as malas do tapete.

As pequenas, é isso que começam a dizer, as de mão.

E depois a seguir ia para a casa de banho e misturava aquilo tudo e não se via nada.

Não, porque metia as malas pequenas que roubava-

Na grande dele.

Na grande dele.

Que vinha vazia. Grande dele.

Ele é literalmente um cereal furtador.

Essa mala grande que ele trazia era paga pelo Estado, porque uma mala grande de porão é paga extra na viagem. Eu acho que aquilo é rigorosamente indiferente. Não, no sentido em que é uma pessoa que está-

Tu vais continuar a pagar-lhe o salário. O pior disto é que vamos continuar a pagar-lhe.

O salário, os custos agora do processo. Se formos àquilo que ele ao final do dia gastou ao Estado, tem muito mais.

Nós pagamos-lhe para ele roubar, no fim, foi isso. Alegadamente.

Mas alegadamente também já pagamos a outros para que roubassem mais.

Não é o primeiro deputado constituído arguido.

Isso. E não falemos de ministros e/ou daí para cima, porque não quero estar a discriminar.

Eu estou de acordo com isso, mas eu acho só que é mais gritante o caso do Chega pelo que eles estão constantemente a gritar de braço aberto.

É um tiro total no porta-aviões.

A maior hipocrisia de sempre.

O Ventura ou alguém do Chega até pode ter a maior razão a fazer uma crítica em termos de corrupção, a crimes financeiros, mas depois alguém responde: "Então e tu? Que tens no teu partido isto e isto". Por muito que ele tenha razão no argumento que faz na crítica, está logo esbatido no argumento de quem o confronta com isso.

Mas eu vou buscar o ponto da Catarina, que é: eu acho que isto é só o princípio. E o que eu quero dizer por o princípio é, num partido de 50 pessoas, é impossível que o rastreio e o filtro tenha sido fino o suficiente para que outros casos deste estilo não possam vir a acontecer. E pode não ser de furtos de malas no aeroporto, esta aqui não só é bizarra como é cômica, mas de outros casos assim no estilo. Eu acho que nos próximos quatro anos vamos ter aqui mais anedotas deste estilo.

E já há mais deputados que são constituídos arguidos. Eu por acaso não estou muito por dentro do que são os casos, mas sei que estão constituídos arguidos.

Mas viremos para o Bloco, que eu quero muito falar aqui do tema Bloco.

Eu acho que o que podia resumir as duas conclusões-

Falar de incongruências ideológicas ou de programa partidário.

É mais o que o Bloco não faça do que o que não faça. É um bocado o resumo desta nossa primeira parte.

Estava a ouvir a Joana para começar sobre o Bloco.

Eu queria só dizer que há uma notícia de uma deputada do Chega denunciada por agressões físicas e verbais no Algarve.

Aqui agora?

Não, isto foi em dezembro do ano passado, portanto foi agora ainda dezembro de 2024.

Mas vamos passar agora para o lado esquerdo.

O Chega é um saco de agressões.

Devíamos fazer uma season sobre os deputados do Chega.

Vamos passar para o lado esquerdo do Hemiciclo, Joana.

Eu começo a falar sobre o Bloco de Esquerda?

Se for pelo Gonzalo, e agora começa-

Tenho que começar agora pelo Bloco de Esquerda? Olhem, é assim.

Eu sou o que és filieri no Chega, tu és que és filieri no Bloco.

Olha, eu tenho que dizer uma coisa publicamente. Eu nunca na minha vida votei no Bloco de Esquerda, que as pessoas vão ficar espantadíssimas.

Pois é, já ninguém te chama Joana Mortanha.

Exato. Força. Não, nunca votei. Não é porque não concorde com o partido, tive várias vezes para votar, mas acabei sempre por votar noutros partidos, porque naquelas eleições achava que... Mas estive quase para votar e provavelmente ainda irei votar. Ainda irei votar no Bloco provavelmente uma vez na vida, não sei. Tendo em conta a política.

Mas esta notícia dos despedimentos.

Só não votes neles se um dia estiveres grávida, está bem?

Senão perdes o emprego.

Exato.

Olha, eu acho que esta notícia dos despedimentos é um bocadinho confusa, porque a sábado vem contar uma versão, depois o Bloco de Esquerda vem contar outra versão, e depois há uma mulher que alega ter sido uma das despedidas na rede social X. E eu vou falar dessa mulher porque ainda não houve nenhum desmentido, nem do partido, nem dos jornalistas, nem de meio de comunicação nenhum a dizer que ela não era. Já disse aquilo há uns dias, portanto, em princípio, se ainda ninguém lhe fez escrutínio nenhum é porque em princípio... E as pessoas reconhecem-lhe isso no X.

Ela apagou a conta, mas voltou a ativá-la e depois voltou a apagá-la.

Mas eu continuo a ver os tweets agora. Eles continuam disponíveis.

Ela apagou a conta temporariamente um dia, ou o que é que foi, e voltou a reativá-la, mas meteu um tweet a dizer que iria voltar a desativá-la novamente.

Portanto, os tweets continuam neste momento disponíveis no X.

Eu digo tweets.

Pronto, os tweets continuam disponíveis no X. E esta versão é outra, também. Mas em detalhes. Eu acho que este caso há o problema de ter um grande aproveitamento político à direita, mas lá está, também quando há um caso gritante à direita, também há um aproveitamento político à esquerda. Portanto, temos que ser sempre justos e honestos aqui nesta situação. O Bloco de Esquerda não esteve bem. Pelo que eu percebi, a pessoa em que eu me vou focar mais é na versão da trabalhadora, porque não me vou focar nem na versão da Sábadou, até porque a trabalhadora também desmente a Sábadou e também diz que a Sábadou, por exemplo, disse uma coisa errada quando disse que contrataram a namorada de um dos dirigentes e aquela trabalhadora diz que não aconteceu isso. Também não vou focar-me na versão da Mariana Mortágua, até porque eu acho, no comunicado que o Bloco fez para os militantes, que esse comunicado não está certo. Ou seja, eu acho que o que aconteceu, houve duas pessoas que foram despedidas na sequência da perda de um eurodeputado e aquilo que a Mariana Mortágua alega é que foi o Parlamento Europeu que cessou os contratos. E depois houve pessoas que foram despedidas na sequência da quebra de deputados nas legislativas de 2022. O que acontece é que, e por aquela raparia que disse aqui no X, é que havia uma equipa de seis pessoas, portanto havia dois homens e quatro mulheres, e eles despediram ou não renovaram três pessoas. Dessas três pessoas, foram três que tinham filhos. Havia duas mulheres sem filhos e duas mulheres com filhos muito pequeninos. Inclusivamente uma estava de baixa, ainda de licença, uma baixa licença, e a outra estava a amamentar, que é esta. E portanto, eles optaram por despedir as duas que tinham menos disponibilidade. E ela inclusivamente refere isso, que é normal, eu tendo um filho, não vou trabalhar 60 horas, nem vou estar a dedicar tanto tempo ao partido porque tenho um bebê para cuidar. E também despediram o outro homem e deixaram aquele, deixaram uma equipa sem filhos. Eu acho que aquilo que o Bloco de Esquerda devia ter feito, e não fez, e perdeu uma grande oportunidade, foi de ter feito um comunicado de estado de crise a dizer: "Pedimos imensa desculpa, porque efetivamente é difícil gerir uma empresa em Portugal, é difícil ser empregador e manter a igualdade de género e manter um ambiente sem discriminação".

Quando perderam metade da sua subvenção, não é?

É difícil. E eu acho que aquilo que o Bloco devia ter feito era apanhado precisamente esta experiência e dizer: "Sim, senhor, seguimos então com este erro. Pedimos imensa desculpa e seguimos com este erro mais conscientes da dificuldade que é conseguir uma igualdade laboral para homens e mulheres". Porque efetivamente é mais rentável ter pessoas que não têm mais nenhuma responsabilidade, não têm nenhum filho. É mais fácil, é mais rentável. Essas pessoas conseguem dedicar mais tempo ao trabalho, que também não é muito correto a nível de lei laboral, porque vão dedicar horas extra, mas essas pessoas estão mais disponíveis para fazer horas extra, coesão de horário, pagas e o que seja. Tudo bem. Agora, aquilo que o Bloco também devia ter dito era: "Apesar de ser mais rentável, nós enquanto sociedade não podemos só olhar à rentabilidade, porque nós enquanto sociedade precisamos de bebés a nascer, precisamos de mães a cuidar, porque se nós de repente achamos que as mães são para ficar em casa com os bebés, porque temos os bebés e portanto as mães ficam em casa, nós voltamos à mesma coisa que estávamos há 50 anos atrás, em que as mulheres são dependentes dos homens dentro de casa e a violência doméstica dispara e as mulheres não têm verdadeiramente os seus direitos visados".

Catarina Bernardo.

No fundo, o que eu quero dizer aqui é: o Bloco de Esquerda perdeu uma grande oportunidade de reconhecer o erro, de descer um bocadinho do salto, de ser humilde e dizer: "Sim, senhor, é difícil e temos muito que trabalhar, porque o Estado tem que ter aqui uma mãozinha para conseguir suportar esta desigualdade e esta dificuldade que há para o empregador quando tem uma quebra de lucro, de receitas de 50%".

Muito bem, obrigado Joana. Bernardo.

Deixa-me entrar aqui só dizendo, eu adoro que no teu exercício a conclusão é que o Bloco de Esquerda se deve resumir àquilo que é a realidade e não a utopia que eles tentam meter pelo cano abaixo. Porque efetivamente é muito bonito falar sempre em condições e igualdade, mas efetivamente o mercado, que é a realidade, não o permite dessa forma.

Mas Bernardo, fazendo a contraposição, tu achas então que, tendo em conta que é mais rentável um trabalhador que é completamente disponível para o trabalho, nós devíamos seguir por aí e que se lixem as mulheres que estão a amamentar, que se lixem os pais que estão a fazer a licença, que se lixem os pais que também são presentes, vamos mandar isso tudo às urtigas?

Não foi isso que eu disse, não é isso que eu defendo. Aliás, tu não queres ouvir aquilo que eu defendo, porque naquilo que eu defendo usamos a tecnologia e sim, as pessoas que efetivamente têm trabalhos e/ou empregos redundantes são ultrapassados por fatores tecnológicos. Mas bem, não entremos por aqui agora, também não vale a pena. Eu só queria rapidamente dar aqui uma última nota relativamente a este tema do Bloco de Esquerda. A Mariana Mortágua referiu muitas vezes: "Oh meu Deus, nós perdemos..." Não, ela não disse Deus, porque ela não refere a palavra ou entidade, mas ela referiu que perdemos cerca de 50% daquilo que é a nossa subvenção. E eu achava que era só pertinente falarmos aqui o que é esta subvenção, a subvenção dos partidos e etc., e para também as pessoas terem aqui alguma ideia. Para quem não sabe, um voto em legislativas por norma rende aos partidos em subvenção cerca de €3. Portanto, cada um de nós é cerca de €3 que o nosso voto vale para cada partido quando nós votamos nele.

Isso é um incentivo brutal à abstenção.

Só para também aqui rapidamente resumir o atual estado do Bloco de Esquerda, porque foi algo que foi muito questionado agora por causa deste tema que surgiu, o Bloco de Esquerda perdeu 14 deputados e portanto eles passaram de uma subvenção que era até à data de cerca de 1,6 a 2 milhões de euros por ano, e com uma estrutura mais ou menos de 50 a 60 pessoas, daquilo que eu pude apurar, para uma subvenção que é hoje na ordem dos 700 a 900 mil euros, mais ou menos. E portanto, aquilo que houve efetivamente aqui é uma redução de 30 pessoas. E nesta redução de 30 pessoas, dá-se entre elas também este caso. Agora, sim, eu acho que estes casos só ficam mal ao Bloco de Esquerda, provam bem como efetivamente em qualquer um dos extremos, da esquerda à direita, a utopia reina, o dogmatismo reina, há muito pouco real, há muito se calar de charros, muitas vezes, mas efetivamente é esta a nota final que eu quero aqui dar. Tenho naturalmente muita pena pelas mães e pelas pessoas que passaram por isto, e tenho também muita pena pela Mariana Mortágua, que não soube sequer gerir isto, por bem que eu não acho que tenha pena nenhuma deles perderem deputados.

Catarina Gonçalves, 30 segundos, tiver aí alguma coisa rápida para dizer.

Eu acrescento só que o Chega e o Bloco de Esquerda são os partidos que eu mais detesto desde sempre, desde que me lembro de gostar de política, no caso do Bloco de Esquerda, e no caso do Chega, desde que existe. E portanto, não sejam tão superiores a toda a gente, porque depois acontecem coisas destas.

Catarina Gonçalves.

Só para terminar, eu só queria dizer que de uma forma mais geral, isto é uma descredibilização política que aconteceu esta semana nestes dois partidos em específico, de uma forma mais midiática, mas se olhar acontece

De uma forma geral, na política em Portugal, o Bloco de Esquerda fala na questão dos direitos das mulheres, e bem, mas despede mães a amamentar. O PCP fala na questão do comunismo e diz ser um partido comunista, mas tem mais propriedade imobiliária que o Miguel Milhão. O Partido Socialista, Sócrates, rendeiros, enfim, o que quiserem, escolham à vontade. O PSD eu não sei qual é o sumo favorito do Luís Montenegro, mas certeza que não é Tutti Frutti. A Iniciativa Liberal fala em transparência, mas as canetas que utilizaram para fazer as assinaturas do MAI eram canetas pretas e não canetas transparentes. E agora, não sei se o Ventura já encostou o Miguel Arruda à parede no Parlamento ou não. Há pessoas válidas em todos estes partidos. Deixa-me só terminar. Mas quando eu ouço as pessoas no café, nos barbeiros, etc., a dizerem que isto é tudo uma cambada de trafulhas, fica difícil não concordar em parte.

Nós temos que fechar a primeira parte do Geração V. Vamos agora para um curto intervalo e já voltamos para a segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do Geração V. Passando agora às recomendações, vou pedir à Joana, ao Gonçalo, à Catarina e ao Bernardo para fazerem sua sugestão da semana. Bernardo, o que é que queres recomendar aos nossos ouvintes e espectadores?

Olha, Vasco, como a narrativa política à nível internacional está a mudar, e neste caso num sentido de direita, eu queria trazer aqui não uma, mas duas recomendações, que vão ser dois livros. O primeiro, o Conservadorismo, que é um ensaio por João Pereira Coutinho, é capaz de ser dos melhores ensaios que alguma vez li sobre aquilo que é a pretensão de ser conservador. É uma forma muito fresca, desempoeirada sobre o tema. E o outro é também um segundo livro, que é o livro Linhas Direitas: Cultura e Política à Direita.

Miguel Morgado e Rui Ramos.

Miguel Ferreira Morgado, exatamente, que é basicamente uma compilação de vários ensaios e pensamentos sobre o que é a direita nas suas várias bandeiras. Por exemplo, a esquerda, por norma, tem muita cultura, o que é então a cultura definida pela direita? E portanto, este livro desmistifica aqui alguns temas e ajuda-nos a pensar a direita.

Esse livro é muito bom e tem vários autores lá. É coordenado pelo Rui Ramos e pelo Miguel Morgado, mas tem muitos autores. O Jaime Nogueira Pinto, o Carlos Guimarães Pinto.

António de Sousa?

Não. Ainda não.

Ainda não. Mas deixas-te dois.

Obrigado, Bernardo. Joana?

Eu vou recomendar um espetáculo de teatro que se chama Construção. A sua sinopse é: três dramas históricos. É uma trilogia escrita por George Strudstein em 1930 e publicada no livro Last or Present Place. A escritora do presente contínuo apresenta-nos um passado renovando-o através de um jogo onde as tradições antigas servem para inventar novas formas dramáticas. Ficamos por aqui. Aconselho-vos a irem ver. Está entre 24 de janeiro e 21 de fevereiro no Teatro do Bairro, em Lisboa. E depois, porque eu tenho-me esforçado para levar teatro aos outros sítios de Portugal, 13 e 14 de março em Braga, no Teatro Circo.

Muito bem, obrigado, Joana. Catarina?

Eu vou recomendar aqui um livro que não tem nada a ver com política. É um livro que eu estou a ler agora para desanuviar um bocadinho. Portanto, eu ainda não o acabei, mas eu estou a gostar muito desta leitura. Chama-se Somos o Esquecimento que Seremos, de Hector Abad Faciolince. E já agora vou dedicar esta recomendação à pessoa que me deu o livro, que se chama Ana. Fica recomendado.

Obrigado, Catarina. Gonçalo?

Eu tinha duas opções: ou fazia a recomendação da nova música do Prof Jam com o Lonar John, ou então recomendava o livro do Douglas Murray, A Estranha Morte da Europa. Portanto, ficamos com as duas completamente antagônicas do ponto de vista de estilo.

Muito obrigado, meus caros. Como todos sabemos, segunda-feira Donald Trump voltou à Casa Branca. Bernardo, queria começar, quero ouvir as vossas opiniões sobre tudo o que se passou já desde segunda-feira, que entretanto foram uma data de coisas novas. Bernardo, avança.

Olha, Vasco, eu para falar de Trump, vou ter que falar aqui em três ou quatro dimensões. Quero me focar no discurso primeiro, depois aquilo que já foram os primeiros passos. Quero falar daquilo que foi Trump em Davos e quero falar daquilo que é para mim o princípio de um ponto final ao projeto da União Europeia naquilo que são o modelo que nós o conhecemos. Portanto, relativamente ao discurso, vemos um Donald Trump a fazer discurso numa tomada de posse dentro de casa, portanto, num interior, algo que já não acontecia há muitos anos.

Estava muito frio.

Isso, estava muito frio, uma tempestade, whatever.

Ou será que não tinha pessoas para encherem aquela...

Não, isso não acredito. Muito menos com a vantagem com que os republicanos ganharam desta vez. Mas então Donald Trump faz um discurso anti-establishment, logo para começar, portanto, ele continua a carregar nesta nota de que ele ou a tentar se posicionar como a pessoa que vem de fora, contra aquilo que existe. Traz um discurso nacionalista, traz um discurso de America First, traz um discurso forte em política da imigração e traz também uma pata muito forte naquilo que vai ser o seu papel, eu acho, na geopolítica e naquilo que é e vai ser também o seu comportamento a trabalhar com aliados, que é das duas uma: ou vocês se aliam a nós naquilo que para nós é a música que nós queremos tocar, ou então as alianças vão ficar comprometidas. E aqui eu quero falar, por exemplo, do Canadá, quando ele traz, por exemplo, o tema das tarifas a produtos que vêm do Canadá. Portanto, isto relativamente ao discurso, foi o discurso que foi, foi como foi, sobretudo depois tem piada ver lá algumas pessoas caricatas como o Elon Musk a celebrar aquilo como se alguém fosse sair ao McDonald's. Mas enfim, tem muita piada depois ver as pessoas também que lá estiveram, também tem piada nesse sentido. Portanto, temos os grandes oligarcas da tecnologia. Deve ter sido uma estreia em que eles estiveram num grande palco assim.

Todos juntos, não é?

Todos juntos, lado a lado Rivalidades completamente postas de parte. E também dar esta grande nota de que a partir de hoje a tecnologia é e vai continuar a ser estratégia primária ou primeira para os Estados Unidos e acho que estão lançadas as cartas. Se eu agora olhar para aquilo que imediatamente a seguir ao seu discurso e tomada de posse ele fez, ele aprova aqui um conjunto de medidas e decreta uma ideia de coisas.

São dezenas ou centenas.

Exatamente. Mas eu quero aqui destacar três ou quatro principais. Quero destacar o facto de que ele saiu do Acordo de Paris. Os Estados Unidos retiram-se do Acordo de Paris.

Eles já tinham saído também antes em 2017.

Sim, e portanto reforça esse passo. Quero destacar, por exemplo, também a saída da Organização Mundial da Saúde. Também está alinhado com aquilo que foi a visão que ele sempre falou de que a OMS foi o maior bottleneck na gestão do COVID. Quero também falar, por exemplo, precisamente do tema das tarifas, agora com o México, Canadá a entrarem em cima do tema também. Quero, por exemplo, também falar, e isto então eu achei altamente cômico, da renomeação do Golfo do México para Golfo da América. E agora também, relativamente a tudo isso, só deixar aqui uma última nota sobre o que foram algumas das reações. Temos Putin logo imediatamente a dizer que está aberto a um diálogo, inclusive para o fim da guerra na Ucrânia. Temos Netanyahu a dizer também que está aberto ao diálogo. Aquilo que eu noto é: goste-se ou não de Trump, Trump está a agitar as águas, vem com uma liderança forte, America First, defesa, reindustrialização, aumento dos orçamentos da defesa e assim sucessivamente. Só deixar duas últimas notas. Davos, para quem não sabe, Davos é basicamente onde todos aqueles que mandam em todos nós se reúnem uma vez por ano para beberem uns cafés e falarem como é tão giro à vista de cima. E Trump falou a Davos para líderes internacionais e eu só quero deixar aqui duas notas, um apelo à OPEP, sobretudo à Arábia Saudita, para a redução dos preços de petróleo, que para quem não sabe, passa a ser uma estratégia de Trump é voltar ao consumo do petróleo e a garantir que o petróleo é assegurado pelos Estados Unidos. Ele faz este apelo à OPEP pedindo a redução do preço do petróleo para tentar pôr um fim à guerra na Ucrânia. Isto é uma estratégia nunca antes vista. E depois também encosta a União Europeia a pedir um aumento dos gastos dos países aliados da NATO para 5% do PIB. Só concluir aqui com uma nota, que é o tal ponto final relativamente ao modelo e àquilo que eu acredito que hoje em dia é a União Europeia. Como todos nós sabemos, a União Europeia há muitos anos que tem feito este caminho relativamente bacuco de criar leis e regulamentações, e a última grande inovação europeia foi a tampa das garrafas que já não sai. Esta foi a última grande inovação. Os Estados Unidos, por sua vez, têm levado coisas ao espaço e agora lançam-se com inteligência artificial. E eu acho que o primeiro grande passo é o lançamento por Trump e Sam Altman, CEO da OpenAI, esta semana do grande projeto Stargate. Para quem não sabe, o projeto Stargate é um investimento de 500 bilhões de dólares, portanto dois Portugais inteiros, só para garantir que a América fica na liderança daquilo que é o tema da inteligência artificial, com a construção de imensas bases, 30 por uma linha, mas sobretudo com aquilo que é na provisão deles a criação de 100 mil empregos. E fecha-se assim. Estão lançadas as cartas para Trump.

Obrigado, Bernardo. Joana, estavas a suspirar com a intervenção do Bernardo.

Claro, porque o Bernardo escolheu aqui umas medidas. O Trump também fez tantas que a pessoa pode escolher o que quiser e é como o Gonçalo disse, as coisas podem ser verdade ao mesmo tempo.

É verdade. Já é da minha autoria.

É a Janelinha.

Tem a assinatura.

Nós temos a Janelinha, portanto, esta foi a Janelinha do Bernardo. Então agora eu vou dar aqui outra Janelinha das medidas do Trump. Uma das medidas do Trump foi demitir a primeira mulher a chefiar um ramo do exército dos Estados Unidos da América. Nomeou uma pessoa para assumir a pasta da defesa, que teve o testemunho da própria irmã da pessoa, que era um homem, a própria irmã deste homem, a dizer que ele tinha sido violento com a sua primeira mulher. Decidem abandonar a OMS, eu percebo que vocês concordem por causa do COVID, porque não concordaram com as medidas do COVID.

A OMS era uma organização homofóbica. A OMS até 1994 dizia que a homossexualidade era uma doença.

Exatamente, até 1994. Agora, acho que a equipa já reformou todas, as pessoas já estão todas bastante diferentes, eu também não concordo nada com essa decisão.

Acho que se calhar até ficou pior, que as restrições de liberdades e garantias que a OMS defendeu na pandemia, se calhar até ainda ficaram pior.

No entanto, sem a OMS, se calhar não tínhamos vacina para o COVID. Porque a OMS o que é que vai fazer? Qual é o problema aqui de os Estados Unidos da América sem a OMS?

A OMS ou as empresas no mercado privado que produzem?

Isso, os avanços e progressão da tecnologia, que é um pouco diferente.

O problema é que essas empresas não podem começar a fazer vacinas e serem aprovadas e legalmente serem aprovadas com tanta agilidade se não tiverem por trás uma organização mundial que consiga reunir os líderes e que consiga chegar a consensos para alterar aqui-

Consensos que são prejudiciais, porque em muitos casos os governos não se responsabilizaram pelos efeitos secundários das vacinas nas pessoas.

Tudo bem, mas a verdade é: não tinha existido vacina. Agora, a questão é: perdemos aqui um grande investidor, que é os Estados Unidos da América, na OMS, para agilizar aquilo que é o desenvolvimento da saúde. Vocês estão sempre tão de acordo com o desenvolvimento, inclusive tecnológico, e eu acho que o desenvolvimento da saúde, em princípio, acho que será mais importante.

E dos principais fatores para o investimento do Stargate, até.

Deixa-me só terminar. Em seguir, perdoa os invasores do Capitólio, que tinham sido condenados à prisão. Pelo que eu estive a perceber, acho que eram 1500 pessoas que são libertadas. Mortos e feridos sobre o dia 6 de janeiro da invasão do Capitólio. Como é que aconteceu nesse dia? Morreu um polícia, quatro suicidaram-se após isto, alguns registaram estresse pós-traumático, bastantes, morreu também um dos atacantes e 141 ficaram feridos. E agora todas as pessoas responsáveis por isto vão sair, inclusivamente o registro de pessoas que invadiram o Capitólio com símbolos nazis na roupa. J.D. Vance era contra esta medida. Foi feita uma sondagem, e as sondagens valem o que valem, mas foi feita uma sondagem e 60% dos americanos estavam contra a libertação, o indulto destas 1500 pessoas libertadas. Mas Trump libertou-os, claro, portanto, está tudo a valer para conseguir segurar o seu eleitorado. Sobre a medida da imigração Eu acho que é importante nós percebermos que para uma ditadura começar, eu vi um comentador falar sobre isto, portanto isto não é um pensamento que tenho só minha cabeça. Daniel Oliveira falou sobre isto na SIC Notícias.

A tua cabeça e a do Daniel Oliveira estão bastante próximas, entenda-se.

Olha, isso é um elogio para a minha pessoa.

Ou demérito para o Daniel. Tenhamos as coisas em perspetiva.

Joana, tens um minuto, sim.

Para uma ditadura começar, é preciso que exista um estado de exceção, passar uma mensagem de que nós estamos sob um perigo iminente muito gravoso, que é para podermos contornar uma série de leis e agilizar algumas leis mais rapidamente. Estamos a falar do que aconteceu no Covid. E é preciso que exista um inimigo interno comum, para que nós possamos lutar contra eles. É aquilo que o Donald Trump está a fazer relativamente aos imigrantes e eu temo muito sobre o futuro da imigração, não só na América, mas depois pela forma como isso se espalha para o resto do mundo e como se está a espalhar para o resto do mundo.

Joana, calma que a tônica do Donald Trump é sobre imigração ilegal.

Sobre a Meta e o X.

Mesmo para fechar, Joana.

Nós estamos a chegar a um sítio onde nós percebemos que três ou quatro pessoas têm o poder de mudar o que é verdade ou não. O Trump lançou uma criptomoeda, também só para dizer isto, portanto isto a nível de corrupção e de poder, não sei muito bem como é que ele vai defender isto, porque ele é contra também a corrupção, como todos os partidos de extrema-direita, mas depois são eles os corruptos. Três ou quatro pessoas têm o poder de mudar a verdade relativamente às redes sociais e agora o meu ponto é este, relativamente ao Meta e ao X. Nós tivemos aqui um problema que foi uma série de pessoas perceberam que estavam a seguir Judy Vance e depois veio a Meta dizer que só estavam a seguir Judy Vance no Instagram porque eles estavam a seguir a Kamala e a conta passa de um para o outro. A verdade é que eu estava a seguir a Kamala na conta de VP, que é a conta oficial da Casa Branca, e não estava a seguir Judy Vance. Tal como a Demi Lovato veio dizer, por exemplo, que é uma figura bastante reconhecida. Houve vários relatos, mas a Demi Lovato, que é muito conhecida, veio dizer que deixou de o seguir três vezes ou duas durante aquele mesmo dia. Há uma série de incongruências ao que a Meta vai responder: "Mas isso são erros técnicos". São erros técnicos ou se calhar é um bocadinho estranho, como é que de repente aquela pessoa tem tantos seguidores.

Fiquem atentos às vossas contas de Instagram.

E vão ver se estão a seguir Judy Vance, se estiverem, deixem de seguir se não quiserem.

Catarina, como é que tu viste estes primeiros dias de Donald Trump?

Eu infelizmente não consegui ver tudo em direto, que era uma coisa que eu gostaria de ter tempo para fazer. Tive que ir ler, apanhar e ver os highlights, mas vou ver tudo, só que ainda não tive essa oportunidade. Agora, para mim, o mais constrangedor mesmo é ver aquela gente à volta de Trump a implorar para lhe engraxar os sapatos. Aqueles líderes todos bilionários do X, o Elon Musk, ver o Zuckerberg, ver o do Alphabet, todos ali à volta de Trump, que nem um rei Sol da América, Trump segundo.

E ao lado da família dele e tudo mais.

O rei Sol não é o Trump, é o poder e o dinheiro. Mas é mesmo, porque a Google foi a principal financiadora do Partido Democrata, mas agora estava representada na tomada de posse.

O que é que acontece? Trump é literalmente o Luís XIV da América neste momento. Os Estados Unidos são um país muito recente, não chegaram a ter monarquia, mas agora vão ter uma espécie de monarquia dentro da república, que é Trump. Ele cultivou o seu poder de tal forma e testou os limites de tal forma, que as pessoas já perceberam: ou entram no jogo dele ou vão abaixo. E por isso é que estas empresas todas, de repente, se estão a virar para Trump e implorar-lhe se lhe podem engraxar os sapatos, que é para ter certeza de que estão nas boas mãos do presidente. Isto é literalmente uma cultura de monarquia, de culto ao líder e de poder absoluto, todo concentrado numa pessoa. E depois Trump guia-se inteiramente por isto, cultivar a sua imagem, ganhar mais poder, e isso leva ao quê? Ele escolhe lealdade sobre competência. Escolhe as pessoas, as políticas vêm depois. Ou seja, ele não é uma pessoa que se defina por políticas. E isso fez com o TikTok. Quem meteu em cima da mesa a história do TikTok foi Trump, para depois vir dizer que ele é que salvou o TikTok. Quer dizer, ele muda de opinião de um dia para o outro, radicalmente, e isso não tem problema nenhum, porque ele não tem uma visão de política. Tudo nele se trata de cultivar o seu poder e cultivar a sua imagem. Eu estou muito desilidida com esta nova fase da América, mas vamos ver.

Vamos ver. Vamos estar aqui para comentar. Gonçalo, para terminar.

Para terminar, só uma nota aqui relativamente à monarquia.

Tens dois minutos.

Sim, eu não sou monárquico, mas os países mais democráticos do mundo são monárquicos, curiosamente.

Não são absolutistas.

Não são absolutistas. Curiosamente, os mais desenvolvidos também. Agora a malta monárquica vai ficar em êxtase.

Em cheio de espanhóis.

Exatamente. Mas continuando, Trump. Eu acho curioso porque já toda a gente se focou aqui nas questões, não vou entrar por aí, quero dar uma abordagem um pouco diferente, mais geral. Isto é o reformular da ordem mundial existente. Nós vivemos numa ordem mundial desde o pós-Segunda Guerra baseada no multilateralismo liberal, que vai acabar ou que está a acabar neste momento. E Trump está a reformulá-lo de uma forma muito interessante. Isto é um marco importante no decorrer cronológico da história.

Estamos a voltar para trás?

Não, eu acho que é só apenas uma alteração da reformulação global. Da mesma forma que havia uma ordem global em 1494 com o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, nessa mundivisão dual

Passou a haver também uma nova mundivisão diferente em 1815 com o Congresso de Viena, outra alteração na ordem global em 1883 ou 1884 com a Conferência de Berlim e a divisão dos territórios africanos pelas potências europeias, e passa a haver também uma no pós-Primeira Guerra Mundial com a League of Nations em 1919 e agora no pós-Segunda Guerra Mundial. Estas alterações à ordem mundial são bastante significativas e o Donald Trump sabe disto. Não diria propriamente o Donald Trump, mas a assessoria à nível de política externa do Donald Trump percebe isto e percebe também que tem que criar uma narrativa de perceção diferente. Se na Segunda Guerra Mundial, no pós-Segunda Guerra, a visão geopolítica e de política externa dos americanos era virada numa perspectiva transatlântica com a Europa, agora é diferente.

E era inevitável. Eles à altura ajudaram na conquista da vitória.

Agora a política externa do Donald Trump e desta nova vertente da direita americana é visada naquilo que é o panorama da sua perspectiva económica, isolacionista de protecionismo. Reparem que territórios é que o Donald Trump quer "anexar", como invasão militar, ele não vai fazer isso. Mas que territórios é que ele quer anexar do ponto de vista político? A Gronelândia, que está "ali ao lado". O Canal do Panamá.

É derreter. Desculpa.

Sim, exatamente, mas também é verdade.

Mas isso é importante, é uma das razões porque a Gronelândia é importante é porque está a derreter.

E é um território grande, com vários recursos que poderão estar debaixo do gelo. Portanto, a Gronelândia está ali perto. O Canal do Panamá foi construído pelos americanos com financiamento no início do século XX, em 1910. Portanto, está mesmo ali ao lado. O Canadá, o 51º estado, com grande território, que também está a derreter. Portanto, se repararem, tudo ali à volta é uma reconstrução do império. Há empresas que fazem rebranding e a empresa Estados Unidos da América está a fazer o seu rebranding territorial por uma nova expansão do império. Deixa a Europa atrás, que está completamente atrasada, e agora foca-se em novos pontos de expansão a nível político e económico.

Mas tudo o que vai ficar a derreter vai ficar na mão de um homem que não acredita em alterações climáticas.

O Trump está ali há quatro anos e a Constituição, mesmo que ele fosse um pior ditador do mundo, a Constituição americana não.

Seja como for, cuidado com os vossos congeladores, as geleiras no verão, não vai alguém roubá-las.

Exaltações climáticas.

Vamos estar aqui para ver os próximos capítulos. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado Vera Marques Braz, Gonçalo Sousa, Catarina Dores e Bernardo Faro. Temos encontro marcado todas as sextas-feiras às 21h e estamos sempre disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O "Geração V" é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.