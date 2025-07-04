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Sexta-feira é dia de "Geração V", o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o voto, e neste Fourth of July tenho os meus comentadores residentes, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. How are you doing, guys?

Great, Vasco. Thank you so much.

Great. Not so great, but-

Not so great? Já vamos falar sobre isso. E esta semana convidámos a Inês Guerreiro, que tem 23 anos e é membro da Comissão Política e do Secretariado da Juventude Comunista Portuguesa e que participou no nosso debate com as juventudes partidárias. Olá, Inês, e bem-vinda novamente ao "Geração V".

Olá, mas eu tenho vergonha de falar inglês. É suposto falar inglês?

Foi a primeira vez que falámos em inglês neste podcast e não deve voltar a acontecer.

Tenho que admitir que já estava um bocado nervosa. "Ei, será que isto vai ser em inglês?"

Desculpa, não. Devia ter avisado antes, não te preocupes. Pois bem, arrancou esta semana oficialmente os julgamentos de José Sócrates, que vai ter pelo menos 527 testemunhas. Não sei se viram isto, 527 testemunhas. E uma dessas testemunhas conhecemos muito bem. António Costa, que foi ministro de Sócrates, primeiro-ministro de Portugal e atualmente presidente do Conselho Europeu, recebeu ontem uma acusação de cobardia do seu antigo chefe, que referiu que foi Costa quem o apresentou a Manuel Pinho. Já na Assembleia da República está a ser votada neste momento, entre outras coisas, a nova lei da nacionalidade. Tenho este e muitos outros assuntos para conversar com os meus comentadores, haja tempo suficiente. Joana, começo por ti, que és a nossa jurista. Estás a celebrar finalmente o início do julgamento da Operação Marquês?

Bem, eu não sei, é um grande peso aqui comentar a grande operação e o grande caso do Sócrates.

Passado tantos anos, não é?

Eu estava bem longe de saber que queria estudar Direito quando isto começou a acontecer.

Já viste, eu também. É verdade.

Eu estava mesmo muito longe. Aliás, estava a tirar Comunicação quando isto começou. Portanto, apanhei as alturas certas, porque no início deste julgamento eu acho que a grande questão foi a midiatização deste caso, e eu não sou especialmente a favor disso, porque já quando estudava Comunicação.

O julgamento em praça pública.

Já no início deste julgamento eu não concordava com a ideia de que nós devemos julgar um indivíduo em praça pública. Nós temos mecanismos legais para isso e nós devemos utilizar esses mecanismos legais, porque esses mecanismos legais também são dos suportes da democracia. Se nós tivermos julgamentos em praça pública e se os media representarem aqui um papel que deveria ser representado pelos tribunais, então os nossos alicerces da democracia começam a ficar um bocadinho baralhados e ela fica também mais fragilizada.

Ele está basicamente há 12 anos a ser julgado em praça pública.

Exatamente. Isso era a primeira posição que eu teria sobre este caso. No entanto, e muito embora eu seja muito defensora desta presunção de que toda a gente é inocente até prova em contrário, e que o ônus da prova aqui recai sobre o Ministério Público em provar se José Sócrates é ou não culpado, não me parece que José Sócrates, neste momento, esteja a ter a conduta necessária ou tudo aquilo que ele possa fazer para ir a julgamento. Eu acho que ele está a fazer precisamente o contrário. O José Sócrates está a tentar atrasar este julgamento o mais possível.

Quer prescrever tudo.

Exatamente. Aquilo que ele fez esta semana no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no fundo ele está a tentar, a meu ver, e eu ouvi a Daniela Oliveira dizer isto ontem no "Este ou Mal", eu gostei muito desta frase, que é: "O Sócrates mais do que se quer provar inocente está se querendo fazer de vítima." E parece-me que é um bocadinho isto, ou seja, claro que toda a gente tem que ser inocente até provar o contrário. No entanto, acho que neste momento Sócrates não está. Eu se estivesse no lugar dele e se fosse inocente, eu ia tentar ao máximo que o julgamento acontecesse o mais rapidamente possível, porque quem não deve, não tem, e portanto vamos embora para se provar, não é para ele provar, mas para se provar que eu não fiz nada. No entanto, o Sócrates está a fazer precisamente o oposto, depois de dezenas de recursos que já foram apresentados, depois de ele estar a agir até a desencadear mecanismos europeus para tentar travar isto. Eu acho que sim, senhor, temos que respeitar os mecanismos legais, mas acho que Sócrates neste momento está a ser o primeiro a não fazer isso.

Inês, queremos ouvir aqui a tua opinião sobre estes julgamentos.

Sim, eu acho que o que é importante é reforçar a justiça e trabalhar a partir da justiça. E isso também é um dos problemas, não só neste caso, mas no geral, que se tem levantado muito da falta de recursos que existe, todos esses problemas. E acho que essa discussão não está desligada também da forma como a justiça tem funcionado.

Não é normal estes anos todos.

Sim, e depois eu acho que a gente enquanto fala disto, não fala de outros problemas e de outras coisas que também vamos tendo. Inclusive em 2014, na altura o Jerónimo de Sousa fez um comunicado, ou seja, falou sobre esta situação e ele até tem uma expressão engraçada que fala sobre a promiscuidade entre o poder político e o poder econômico e como é que isso leva a todas estas questões, que depois muitas vezes são focadas em situações específicas no jogo político que especialmente o PS e o PSD acabam por fazer entre si, mas que na prática tem sido comum aos últimos governos e aos políticos do nosso país. E ele diz: "O que verificamos é que os governos são meros executantes para os mandatos." Eu gosto muito da expressão para os mandatos. Feitores da concretização dessa captura, ou seja, da captura do poder político pelo poder econômico, que leva a situações de corrupção já com nível sistêmico e não como acontecimentos esporádicos. E isto parece-me que há toda esta questão do Sócrates, mas depois também houve simultaneamente os acontecimentos em torno do BES, todas as questões da privatização e de uma expressão que a gente também gosta de utilizar, que é socializar a dívida, que os governos gostam muito de socializar a dívida e privatizar o lucro. E que isso acabe por ter consequências e causar injustiças. E acho que também há uma coisa que a gente tem vindo a afirmar e que também se aplica aqui, que é para os ricos é direitos sem deveres, para os pobres deveres sem direitos. E a gente tem ido Infelizmente temos ido nesse sentido. E acho que o que nós achamos é que isto tem que se resolver, mas o que nós vimos falar é de uma situação muito maior, mais sistémica, que acaba por acontecer no nosso país e que é de uma grande injustiça.

Muito bem, obrigado, Inês. Gonçalo.

Eu queria só acrescentar que esta questão das megaoperações, na verdade, vai corroendo um bocadinho a imagem que as pessoas têm dos políticos.

Já não era boa.

Já não era boa, mas nós temos tantas megaoperações. Claro que agora o Sócrates está se a arrastar durante anos e anos, mas o Tudo e Fruto começou agora, os arguidos saíram agora. No entanto, como depois demora tanto tempo, é tão espalhado no tempo estas megaoperações que nunca se resolvem pela complexidade jurídica da coisa.

Os políticos continuam nos seus lugares, normalmente.

E a imagem do político é deteriorizada de uma tal forma para a população.

Deixam arrastar a coisa. Gonçalo, tu estiveste em live ontem no teu canal.

Em live não, mas já fiz alguns vídeos sobre isto.

Desculpa, já não tinha sido em live.

Não, vai dar ao mesmo. O Sócrates, eu tenho que lhe agradecer, não só pelo maganés, mas pelo conteúdo que ele me dá. Tenho que fazer um agradecimento geral, cronológico.

Eu achei muita graça foi que um jornalista chamou-lhe doutor e tu disseste engenheiro.

Exato, depois a interpretação se é ou não.

Já sabemos que o Vasco é teu público, mete like e subscreve o canal.

Todos os dias. Obrigado, Vasco.

De nada.

Mas relativamente à situação do Sócrates. A Joana tocou aqui num ponto interessante que é a midiatização do caso em si, porque isso pode levar a condicionamentos da Justiça e da decisão judicial perante o caso em si. Isso é verídico. Só que a questão do Sócrates acaba por ser um pouco inevitável. Primeiro, porque estamos a falar de um ex-primeiro-ministro e na realidade portuguesa, os últimos primeiros-ministros, embora com gravidades e situações diferentes, dos últimos quatro que tivemos, só um é que não teve problemas diretos com a Justiça, independentemente de tudo fecho.

Foi quem?

Passos Coelho.

Eu sabia.

A Joana está só a dizer factos.

Mas isto aqui é um facto, mas nem queria entrar tanto por aí.

Mas o Costa não teve nenhum problema com a Justiça. Lembra-se daquele último parágrafo que depois veio se provar que não era nada com ele.

Daí eu ter dito com gravidades diferentes e quando fecho se diz: "Puxa, atenção, um pormenor importante, eu só calculei-se". Mas continuando com a situação do Sócrates. A realidade é que Sócrates também não ajuda propriamente a que o caso não seja midiatizado. Obviamente que a figura Sócrates gera sempre buzz, visualização e afins. Mas as justificações que eu já ouvi o Sócrates mencionar só nos últimos meses, que eu me lembre assim rapidamente, eu vou citar aqui só duas ou três. A primeira foi ouvir José Sócrates que isto é tudo uma cabala contra ele, porque estava tudo com medo neste país que ele se candidatasse a presidente da República em 2016 e portanto prenderam-no em 2014. Há formas mais eficazes e talvez mais simples do que tornar alguém o prisioneiro número 44 em Evora, digo eu. Essa é a primeira. Segundo aspecto, também já ouvi José Sócrates a dizer que a Operação Marquês foi criada quase propositadamente para impulsionar a extrema-direita em Portugal. Por quê? Qual é o argumento do senhor José Sócrates? Porque o Ventura em 2014, ninguém conhecia o Ventura em 2014.

Não, a malta da CMTV conhecia, o José Pedro Filipe.

Porque pagava um ordenado.

Fiquista não era o problema.

90% das pessoas neste país ou mais, quem é o André Ventura, não conhecia, até porque a CMTV na altura tinha um ano e portanto não era um canal propriamente tão conhecido como é hoje. E o argumento de José Sócrates é a Operação Marquês também é uma cabala contra mim, que foi utilizada para impulsionar a extrema-direita e o Chega, que só foi criado cinco ou seis anos depois, porque o Ventura era comentador da Operação Marquês. O Ventura, que era comentador, tal igual como para centenas de outras pessoas aqui em Portugal.

Mas ele também chegou a comentar a Operação Marquês?

O Ventura na CMTV, não era só comentador de futebol.

Eu achava que era só de futebol.

Se calhar era mais conhecido no futebol.

Era mais conhecido por isto, do futebol.

Não sabia, achava que era só futebol.

Estamos em Portugal, portanto há essa afinidade, mas ele fazia comentários também a nível de direito penal, etc. E portanto acabava-se por enquadrar em algum comentário da CMTV na altura. Olhando para isto, eu pergunto-me, no governo do José Sócrates estava Manuel Pinho, que além de ter alguns comportamentos que podemos considerar obscenos dentro do Parlamento, teve outras condenações a nível tribunal que se calhar também não são muito favoráveis a José Sócrates.

Também ainda não finalizaram.

Exatamente. E portanto, olhando para tudo isto, nós estamos a falar de um envolvimento de capital financeiro a rondar os 34 milhões de euros, com 23 crimes de acusação, em que todos eles rondam à volta de corrupção, falsificação de documentos, branqueamento de capitais. E a questão é: presunção de inocência. Correto, sem dúvida. Mas a questão é que estamos a chegar a uma altura em que a credibilidade da crítica, pelo menos do ponto de vista midiático do José Sócrates, é cada vez menor. Mesmo antes da investigação acontecer, da Operação Marquês ser criada, antes disso já existiam suspeitas elevadíssimas dentro do governo de Sócrates, na altura da maioria absoluta. É bom relembrar que há quase 20 anos atrás, na primeira governação de Sócrates, entre 2005 e 2009, já existiam investigações por parte de jornalistas em Portugal que ditavam que José Sócrates tinha, alegadamente, alguns envolvimentos preocupantes até em infiltração na Justiça e na banca, que alegadamente tinha controle sobre o sistema judicial e o sistema bancário. E portanto, a partir daí, não é só um problema de o público dizer: "Itália Lega Tuni". Isto não é o único problema aqui, é o problema mesmo da separação de poderes. Porque a partir do momento em que o primeiro-ministro, o representante máximo do órgão executivo de órgãos de soberania, se tenta infiltrar no Poder Judicial, que enfim, todos têm importância na democracia, mas se os tribunais são controlados, tudo o resto vai pelo cano abaixo, então aí temos um problema gravíssimo, já para não falar de andar a tentar censurar telejornais. Ele e Augusto Santos Silva.

Manuel Moragutes.

Portanto, exatamente.

Conseguiu.

E conseguiu. Era a mesma coisa que hoje em dia, vamos imaginar em termos comparativos, o Marcelo Rebelo de Sousa pedir a algum dos seus assessores em Belém dizer: "Olha, vai lá pressionar a Sandra Felgueiras porque me fez uma investigação nas gemas dos olhos brasileiras e eu não quero aquilo." Era exatamente a mesma coisa do ponto de vista cronológico. Portanto, isto não é só problemático de termos um primeiro-ministro, claro que é, ou um ex-primeiro-ministro a ser investigado na Justiça nesse aspecto. Tudo isso é problemático, certo. Mas nós tivemos uma altura problemática. Imaginem o escândalo que era, ainda bem que evoluímos nesse sentido na sociedade portuguesa hoje, quando um representante da República máxima, ou seja, o presidente da República ou primeiro-ministro, tenta direta ou indiretamente censurar telejornais porque andavam a fazer investigações que alegadamente eram caluniosas e que mais tarde se vêm a verificar que havia justificação, pelo menos para uma investigação, a mais midiática de sempre no pós 25 de abril.

Sim. Deixa eu só acrescentar uma coisa.

Diz, Inês.

Este número que o Gonçalo acabou de dizer dos 34 milhões é revelador daquilo que eu estava a colocar.

É verdade.

Na prática, ainda agora isto foi uma discussão na Assembleia da República, só em 2024, não foram 34, foram 8 mil milhões de euros só a sair do país em benefícios fiscais. E é interessante, porque eles estão nos jogos políticos entre si, mas depois convergem todos em ocultar e em esconder essas coisas que se estão a passar. Quer dizer, há maior corrupção do que isto? E revela esta promiscuidade que existe e os interesses que eles acabam por estar a defender lá. Este é um problema gigante, isto dava para assegurar uma rede pública de creches para as crianças.

Eles que estás a dizer os partidos do sistema PSD e PS?

E também o Chega e a Iniciativa Liberal.

Os neoliberais.

Acabam por ocultar isso. Isto não é um tópico, não é uma questão, nem a própria comunicação social não fala disto. Torna-se um problema os casos individuais de determinados políticos, mas era o que eu estava a colocar, é uma questão sistémica.

Muito mais importante.

Sim, que dificilmente passa nas televisões e as pessoas ouvem. Este dinheiro que está a sair do nosso país e que faz muita falta.

Deixa-me só dar aqui um parecer. Eu não sou contra benefícios fiscais quando eles efetivamente resultam para a questão da classe média. Agora, concordando claramente com a crítica mais à esquerda que muitas vezes é feita, o benefício fiscal que muitas vezes é feito em Portugal, e não só, mas tem muita questão de proveito próprio. E por isso é que depois se dá muita questão de caso de corrupção, e não só. Mas isso é verdade no sentido da crítica.

Joana, eu queria te perguntar o que vocês falam sobre esta acusação de António Costa.

Eu queria falar uma coisa especificamente que não queria que passasse em branco aqui nesta semana, que é a oposição de Luís Montenegro à declaração dos rendimentos dele.

Expliquem-me isso. Qual é o racional?

Primeiro quero só dar um parabéns aqui ao Gonçalo, porque a quantidade de vezes que usaste a palavra alegadamente .

Ele está a ficar habituado. Nós estamos aqui numa rádio.

Isto é de passar tanto tempo com uma jurista, portanto assim mesmo legalmente, está jeita.

Está tudo bem, com este alegadamente conseguimos.

Estou protegido, exatamente.

A questão é: está a ser feita uma investigação a Luís Montenegro. Dão-me também aqui uma ajuda, por causa da Comissão de Transparência está a fazer uma investigação a Luís Montenegro, no fundo, para perceber se há aqui algum caso de conflito de interesses, ou de corrupção, ou de má conduta, no caso da empresa Spinum Viva, que recordo, foi aquilo que nos levou a eleições. E muito embora o povo tenha votado nas Montenegro, isso não significa que ele seja inocente, porque nós também temos o ex alto in Morais que continua e não é porque as pessoas continuam a votar nele que ele é inocente.

Ainda agora houve buscas em Oeiras a semana passada.

Exatamente. Isto é que esta semana foi, tem para acontecer. E aquilo que nós estávamos a falar do fato das megaoperações demorarem tanto tempo e dos casos tão mediáticos e com os políticos demorarem tanto tempo e arrastarem tanto tempo na justiça e que isso também contribui para o estrago na imagem de um político e dos políticos no geral. Luís Montenegro agora está a ser investigado e ele disse, não sei se recordam, que era um livro aberto, que não havia ninguém naquela Câmara.

Foi isso que eu estranhei.

Ele dentro da assembleia disse: "Não há ninguém nesta Câmara que seja tão transparente quanto eu e não sei o quê, não sei que mais".

Respondo a tudo.

Eu respondo a tudo. Tenho mais o que fazer do que responder a essas perguntas para os jornalistas, mas eu respondo quando for preciso.

Não, mais que fazer era aos votados, não era aos jornalistas, era aos votados.

O que eu acho que ainda é pior.

É pior. Acho que é pior. Aos votados é que tens mesmo que responder também. Ao jornalista também.

Mas acho que os votados ainda mais grave.

Depois deste escândalo todo, deste bradar aos céus que era a pessoa mais transparente e mais incrível que existia no Parlamento, não havia ninguém no Parlamento, não havia uma alma no Parlamento que fosse mais transparente do que ele. E agora pedem a declaração de rendimentos dele, ele diz que não.

E por quê?

Diz que não, e diz que é para levantar a inconstitucionalidade e vai mandar aquilo para o Tribunal Constitucional. Não é? É isto?

É basicamente forma de finta e agora o que o Tribunal Constitucional vai analisar é se o pedido de recusa da apresentação de prova de Montenegro é válido ou não.

Ou seja, na verdade, pediram a Montenegro a declaração dele para ver quais foram os rendimentos dele, porque só assim é que conseguem perceber.

E os trabalhos feitos também. Que também era uma grande dúvida. Ok, há clientes, mas e houve trabalho?

Exatamente, para perceber qual foi o rendimento que Luís Montenegro teve, de que empresas é que vieram, para analisar completamente as contas do primeiro-ministro. Quando há aqui esta questão da empresa e desta possível também questão de conflito de interesses, de trabalhar num sítio quando requer exclusividade no cargo de primeiro-ministro. Perante isto, ele disse que não, e agora o Tribunal Constitucional vai ter que averiguar se efetivamente o pedido foi válido como foi feito e se Luís Montenegro realmente é obrigado a dar a declaração ou não. Andamos aqui em mesquinhices, desculpem a expressão, mas é verdade, porque sim, senhor, toda a gente tem o direito de fazer valer os seus direitos. Faço o plural, mas é isto, toda a gente tem o direito de fazer valer os seus direitos concretos. No entanto, então Luís Montenegro não tinha nada que ter vindo dizer há não sei quantos meses que era a pessoa mais transparente do mundo. A pessoa mais transparente do mundo para apresentar declaração aos homens de comunicação e toda a gente.

Deixa eu só dar uma nota.

À comunicação não, mas à Comissão de Transparência.

O Tribunal Constitucional, se negar este pedido de apresentação de prova de Luís Montenegro, ele se recusar, Luís Montenegro não só é obrigado a apresentar as provas, como também se não as apresentar, está sujeito a coimas elevadas e a consequências e crimes ilícitos.

Um crime de obediência.

Exatamente.

Inês, o que tu achas dessa recusa de transparência do nosso primeiro-ministro?

Não sei. Acho que se ele tiver coimas vai ter dinheiro para as pagar. Não sei como é que eu estou mais irritada do que a Inês. Já não estás surpreendida. Não esperas mais.

É muito isso.

Tendo em conta, acompanhando até as discussões sobre a corrupção que vão sentidas, era isso que eu estava a colocar. Nunca se vai ao cerne da questão, nunca se vai ao essencial. É sempre sobre atos individuais, pessoas individuais, quando na prática isso está sempre a acontecer porque trata-se de um problema sistémico, que inclusive eu acho que a gente vai vendo a ponta do iceberg, porque é o que vão deixando mostrar, tentando entrar em guerras uns com os outros e é complicado. E entretanto, descute-se que não é possível aumentar os salários

Não se discute bem, porque não há assim grande tempo para isso.

Sim, não se discute bem, é complicado.

Temos de fechar aqui a primeira parte do "Geração V". Vamos agora para um curto intervalo e já voltamos para a segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do "Geração V" e como sempre vou querer ouvir as sugestões da semana dos meus comentadores. Inês, começamos por ti esta semana, o que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores?

A minha recomendação é o projeto de resolução política do 13º Congresso da JCP.

Para quem está a ver no YouTube consegue ver aqui.

Aliás, eu até vou oferecer um.

A Inês vai oferecer.

Vais me oferecer um a mim?

A Joana já está habituada a fazer o momento Marcelo Rebelo de Sousa, como o Gonçalo se lembrou.

Vou oferecer ao programa.

Ao Gonçalo, obrigado.

É da cooperativa.

Ainda está em construção. É do Congresso da JCP, que vai ser em novembro, e faz a caracterização da vida da juventude, os problemas que atravessamos e inclusive está aberto aos contributos de outros jovens que não são da JCP.

Muito bem. Obrigado, Inês.

Não, dá-lhe nos contributos.

O Gonçalo vai pensar nisso.

Os contributos que há à JCP?

Exatamente.

Vou mandar.

Eles estão a gastar aí.

É aberto a considerações sobre a vida da juventude.

Olha que eu em algumas matérias concordo, não com a solução, mas com a crítica do PCP, concordo em algumas instâncias.

Unidos pela crítica.

Obrigado, Inês. Joana?

Eu vou recomendar um artigo da revista Visão de 2024, que se chama: "Como identificar a vespa asiática, uma espécie perigosa para abelhas e humanos".

E porquê, Joana?

E porquê, Joana? Contemos lá.

Neste momento, na varanda da minha casa está a formar-se um ninho de vespas asiáticas. E eu preciso só de dizer aqui uma coisa, que é daquelas coisas que nós, quando não lidamos com elas, não percebemos que está errado. E eu tenho mesmo que alertar o país para isto, que é primeiro, informem-se para conseguirem ver o que é uma vespa asiática.

São muito perigosas.

Não, porque é perigoso.

É porque é perigoso. Eu comecei a ver os bichinhos lá no ar e pareciam-me abelhas, mas depois foi por causa deste artigo, que tem lá medições, cores e comparações.

As vespas até é fácil de conseguir, são mais amarelas.

São maiores.

É que esta é maior, mas é muito preta e depois tem o rabinho amarelo, ou seja, é ali um mix entre uma abelha normal e uma vespa.

Eram pequeninas ainda, será?

Não, são grandes.

Não, mas tu notas bem a diferença.

Estavam lá muito no teto, portanto eu acho que é bom as pessoas saberem o que é uma vespa asiática.

Claro, nesta altura, sim.

Eu não sabia o que fazer com uma vespa asiática e também vou explicar às pessoas o que é que elas têm que fazer.

Muito bem, muito didático.

Pus no Google, porque eu achava que uma vespa asiática era capaz de matar uma pessoa. Se calhar é ignorância da minha parte, eu não achava que uma era capaz, mas achava que algumas. E eu acho que tu percebes-me, Gonçalo, porque nós temos os dois muito medo destas coisas. Vivemos em uma situação de medo de jantar com uma vespa asiática.

Eu prefiro lutar com um cão na rua do que propriamente com uma vespa asiática.

E então eu meti no Google o que é que eu devia fazer e mandaram-me ligar para uma linha do país, que é gerida pela GNR, que é uma linha que se chama Linha SOS Ambiente e Território. É uma linha de SOS, malta, é um 1808. E eu liguei, fiquei à espera um bom par de minutos e gastei 1 € porque essa linha é paga, e não deve ser mal paga, porque foram par de minutos e cada vez dava para 15 cêntimos por minuto. E ninguém me atendeu a chamada!

O problema é esse.

Ninguém me atendeu a chamada. Eu tive que ligar para o 112 para depois me dizerem: "Olhe, vou passar..." É que eu não queria ligar para o 112, mas não sabia o que fazer mais.

Tentaste outro número antes?

Mandaram-me para a polícia e para os bombeiros de outra região muito longe da minha, mas tudo bem. Ninguém sabia informar-me do que fazer. Eu só perguntava: "Mas olhe, diga-me lá isto, elas realmente são perigosas, não são? Como é que é isto das alergias, dos venenos?" Não sabiam. E diziam-me só, que é o que eu vou ter paciência de fazer: "Se virem uma vespa asiática, vão a um site que se chama Stop Vespa Asiática, inscrevam lá a vossa casa ou o sítio onde vocês vivem. Tirem uma foto, ponham as coordenadas", porque o que agora tenho que dizer isto, está aqui a Inês, o mérito está aqui a Inês, que é, a minha habitação fica na Câmara do Seixal. E a verdade é que a Câmara do Seixal recebeu a queixa, passado meia hora estava um senhor a ligar-me e a aparecer na minha casa para resolver o problema.

Foi espetacular.

Os trabalhadores da câmara é que são impecáveis.

Camaradas unidos, sim, senhor. Um senhor muito simpático, que me acalmou. Depois ligou à engenheira do ambiente para ela falar comigo por telefone, explicar-me qual era o perigo das vespas asiáticas. Estou muito mais calma, elas continuam lá.

Muito bem. Obrigado, Joana. E Gonçalo, neste seguimento?

Neste seguimento, a Joana disse-me isto e eu pensei: eu às vezes faço recomendações musicais.

É verdade, já cantaste e tudo.

É verdade. De vez em quando, Taylor Swift, também.

Alguma vez pensaste, Inês, o Gonçalo a cantar Taylor Swift?

É verdade. E é para ter audiência, já te adianto. Vender o espetáculo.

É tudo pela audiência.

Exatamente. Mas a Joana está a falar de vespa asiática e eu de vez em quando, é raramente, mas de vez em quando faço aqui recomendações musicais, normalmente música portuguesa. Ele não é bem rapper

Vamos dizer cantor português que se chama literalmente Vespas Asiática e tem músicas muito porreiras que eu gosto bastante. Acredito que vais gostar mais dele do que das vespas asiáticas.

Eu vou gostar mais dele quando me tirarem aquele chão de casa.

Se calhar ele percebe alguma coisa de vespas asiáticas, não sei, não conheço. Mas recomendo quem quiser ouvir algumas músicas, são porreiras.

Muito bem, obrigado, Mascaras. Joana, agora passava para ti, que queres trazer-nos um tema preocupante que aconteceu esta semana.

Vou tentar usar pouco tempo. Vamos lá ver. Eu acho que é tão recorrente que eu sinto que às vezes digo sempre a mesma coisa.

Mas esta semana realmente foi muito falado.

Esta semana, na quinta-feira, creio eu, espero não estar a dizer errado. Não, quarta-feira. Houve cinco detenções por caso de violação, portanto, tiveram cinco alegados agressores. E eu acho que este dia e relatar estes cinco casos mostra muito bem a forma como este crime existe por todo lado, para todas as mulheres. Não tem a ver com extrato social, não tem a ver com ser uma zona rural ou uma zona urbana.

Foi isso que identificaste, eram cinco zonas completamente diferentes.

Eram cinco zonas completamente diferentes, as idades dos agressores são completamente diferentes, a forma de atuação para o crime é completamente diferente. Vou passar a dizer os cinco casos. Um caso foi um doente no hospital de Portalegre, na ala psiquiátrica, que ataca uma rapariga que estava na ala psiquiátrica. As cinco raparigas atacadas, a única coisa que é comum no caso é que são cinco mulheres jovens. Esta era uma mulher jovem, estava na ala psiquiátrica do Hospital de Portalegre, este doente que lá estava também internado abusou dela e só parou no momento em que entra um enfermeiro pelo quarto adentro. Podemos dizer: "Mas ele estava na ala psiquiátrica." Sim, mas ele estava na ala psiquiátrica, mas já tinha sido acusado deste crime várias vezes antes e deixaram-no na ala psiquiátrica, com capacidade para fazer isso.

Mas isso faz com que ele seja inimputável ou não?

Imagina.

Eu não faço ideia. Estou a perguntar.

Depende do nível de incapacidade dele por doença mental e se ele realmente tem ou não.

Mas se fosse esse o caso, ele estava sozinho ou não?

Depende, porque o problema é que tem que se perceber se esta pessoa realmente já foi declarada inimputável, se já foi a julgamento.

Nesses casos eu não acho que seja possível ser inimputável.

O problema é ele estar dentro de um hospital psiquiátrico, já ter sido acusado por este crime mais do que uma vez e estar num sítio onde é possível perpetuar este crime, fazer este crime outra vez. Hospital psiquiátrico em Portalegre, uma pessoa que já tinha registo deste crime antes, várias vezes. Depois, Cascais, um PT de ginásio que abusou de uma jovem de 18 anos. Ele geria o ginásio, marcava as aulas com ela para horas menos movimentadas e abusou dela numa sala dentro do ginásio. Portanto, PT, Cascais. Fomos Portalegre, agora estamos em Cascais. A seguir, vamos para Portimão. Um encontro marcado através da internet. A vítima tinha 16 anos e o agressor tinha 26.

Era menor.

Ela era menor. Chegou ao pé do agressor e o agressor arrastou-a para dentro do carro dele e abusou dela. Isto é em Portimão. Estamos a ver, um foi no hospital, outro foi no ginásio, outro foi num encontro marcado na internet. A seguir, Oliveira do Bairro, uma zona que não é Cascais nem Lisboa no que diz respeito à sua urbanidade. Oliveira do Bairro, uma rapariga com problemas cognitivos, tinha 18 anos, o agressor tinha 54, começou a aperceber-se disto, começou a aproximar-se dela no tempo, espaçadamente, e há um dia que decide encetar os atos sexuais, de alguma maneira. A seguir, Lisboa. Uma rapariga de 12 anos que foi abusada pelo padrasto de 37, denunciou à escola e foi assim que se conseguiu retirar a rapariga de casa, porque a mãe mantinha o relacionamento com o padrasto. O aumento da violação no RASI, do crime de violação no RASI, é de 9,9%, é de quase 10%, diz-nos o RASI. E nós esta semana no Parlamento estivemos a discutir, sobretudo, a lei da imigração. É só isto que eu queria dizer.

Muito bem. Inês, querias trazer aqui o tema da cimeira da NATO. O que nos tens a dizer?

Sim, eu acho que isto efetivamente preocupa.

Ou se queres também comentar este tema, não sei, estás à vontade.

Se eu tiver tempo.

Sim, tens um pouquinho.

Sim, na verdade, são duas situações que me preocupam muito e efetivamente a violência contra as mulheres tem crescido, mas eu depois também acho que isto não está desligado da forma como se têm desenvolvido questões como a pornografia e a idade com que os rapazes veem pornografia. Ou seja, o tipo de modelo de relacionamento e a forma como as mulheres são apresentadas desde muito jovens, tanto a mulheres como a homens, porque isso depois também acaba por afetar a própria visão que as mulheres têm de si próprias. E a normalização da violência.

E os Andrew Tates da vida.

Sim, ou seja, acho que tem-se normalizado muito a violência, em particular contra as mulheres, e isto depois leva a este tipo de consequências. Ou seja, às tantas é normal encarar uma mulher desta maneira, é normal magoar uma mulher desta maneira, porque é uma coisa que se vai normalizando na sociedade, e efetivamente é um problema, e que não está desligado de a educação sexual não se concretizar nas escolas, não está desligado de todos estes mecanismos que eram muito importantes e que eram necessários, inclusive para a forma como até os jovens encaram as relações amorosas, as relações sexuais, que eu acho que podiam estar muito mais avançadas do que estão neste momento.

Tem que se fazer um grande trabalho nesse campo.

Sim, inclusive a discussão, na prática, tem sido no sentido contrário, que é eliminar todas as referências à educação sexual e todas essas dinâmicas na escola, que na prática deviam era servir para também evitar essas questões. Também outra forma de violência, as guerras, que eu acho que tem sido mesmo, especialmente enquanto jovem, eu acho que é surreal.

Esta fase que estamos a viver.

É caso para perguntar, primeiro, quem é que vai pagar? Porque com a Cimeira da NATO, o nosso primeiro-ministro, o governo comprometeu-se com o aumento do orçamento pra defesa, inclusive pra valores muito acima dos orçamento pra cultura, inclusive uma maior visibilidade sobre a saúde, a educação, todas essas questões, com a promessa de que não vai ser sacrificando os direitos das pessoas, os serviços públicos, etc. Mas quer dizer, de onde é que vamos tirar o dinheiro? E o dinheiro podia sair dos lucros recorde da banca ou dos grupos económicos do nosso país, mas eu acho que seria uma coisa inédita.

Achava que ias dizer dos lucros do Luís Montenegro, da TV Nova.

Também podia ser ele a pagar.

Deixa ele pagar a sub.

Mas eu acho que mesmo se fossem eles a pagar, eu acho que é profundamente negativo, porque onde é que na história da humanidade está a prova de que as guerras se resolvem com mais armas, com mais investimento em armamento, já pra não falar dos lucros das empresas do armamento, que está se tornando um dos negócios mais lucrativos do mundo. O sofrimento que isso causa em povos por todo o mundo, seja na Ucrânia, seja na Palestina. E depois as consequências que isso também traz, inclusive pros nossos jovens, pro nosso país. Eu não sei quem é que vai pra guerra, se for preciso. Que eu não quero ir.

Nem eu.

E acho que efetivamente é uma questão que é muito preocupante e que inclusive desrespeita a nossa Constituição. O nosso povo construiu a nossa Constituição na Revolução de Abril e face às consequências das guerras em que a gente tinha participado, que tiveram no nosso povo e nos outros povos, inscreveu que o nosso país deve contribuir pra soluções pacíficas, pra construção da paz, pra solidariedade entre os povos, pra defesa da soberania, a nossa e a de cada povo. E nos últimos anos temos visto exatamente o caminho contrário. E é um desrespeito muito grande pelo nosso povo, pela juventude, por quem fez o 25 de Abril, por quem conseguiu pôr fim às guerras. E parece que nos esquecemos que houve um momento, particularmente a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que os povos, independentemente das suas ideologias, da sua forma de organização, decidiram que íamos construir a paz, que havia espaço pra vivermos em paz. E portanto, se isso era possível à altura, agora também é. E é uma coisa que se tem vindo a degradar cada vez mais, e preocupa-me, porque nesta fase nós estamos a lidar com armas, com bombas atômicas. Coisa que é possível, mesmo consequências catastróficas. Ou seja, não querendo estar aqui a entrar em detalhe. Mas efetivamente é uma coisa muito séria, que eu acho que não se pode tratar de ânimo leve como eles trataram, e servir os interesses do imperialismo e dos Estados Unidos, que na prática é isso que estamos a falar. E eles falam da defesa, de que a NATO é uma instituição de defesa, mas nunca foi, é ofensiva. Ou seja, a NATO, os países da NATO, na prática, investem muito mais em conjunto do que o resto dos países do mundo em defesas militares. Estão em condições, quer dizer, estão se a defender de quem? Se já são eles que têm maior capacidade de armamento, maior capacidade de resposta, é defesa em relação a quem? E acho que isso vai exigir uma resposta também dos outros países, que inclusive desrespeita acordos internacionais e que acho que temos que efetivamente tomar medidas e sair às ruas. Têm acontecido muitas manifestações pela paz, em solidariedade com a Palestina, com os jovens e o povo da Palestina. E acho que tem que ser esse o caminho e temos que exigir ao nosso governo que cumpra o artigo sétimo da Constituição. Que eu acho que se o povo sair cada vez mais à rua, será esse o caminho.

Obrigado, Inês Gonçalo. Não sei se queres falar deste tema ou se queres aligeirar agora com o teu tema. Fala então.

Se quer falar disso, depois logo vejo se temos tempo pro tema mais ligeiro. Na questão belicista da NATO, há um pressuposto de que quem investe mais em material bélico está protegido. E advém também da teoria da destruição mútua. Porque se um país tiver armas nucleares, destruição massiva, se algum país que também as tem atacar o outro país, a destruição será pros dois lados.

É o fim do mundo, sim.

E isso funciona quase como uma espécie de Deus julgador que irá impedir que haja esse mesmo conflito.

Explosão, não é? Exato.

Por isso é que ninguém ataca a Coreia do Norte, por exemplo.

Pois.

O que eu quero dizer com isto, que nos leva ao que a Inês estava aqui a mencionar, algumas coisas eu ouvi e concordei, outras nem tanto.

Mas a Coreia do Norte também não tem tantos recursos no sentido que não é assim tão rica.

Sim, mas tem bombas nucleares.

Não precisa de ninguém.

Mas também não é assim interessante pro Trump atacar a Coreia do Norte. Não é tão rico quanto a China.

Não é agora, mas poderá ser no futuro. Esta geopolítica vai se alterando. A Rússia há 100 anos atrás era aliada do bloqueio norte-americano.

A Coreia do Norte no primeiro mandato do Trump esteve muito ali em voga também.

Um país atacar outro país não é só por causa das armas que ele tem, mas também por causa das riquezas que tem, por causa dos motivadores.

Certo, obviamente.

E o facto também de decidir muitas vezes não baixar a cabeça às imposições econômicas que vêm dos Estados Unidos.

Isto pra dizer. Obviamente que tem que haver mais investimento em defesa. E não é pela perspectiva da NATO querer ou dos Estados Unidos ou da União Europeia querer. Nós em Portugal necessitamos mesmo de investir mais em defesa, porque as nossas infraestruturas militares estão obsoletas. Se falarmos com a Marinha, os militares, fuzileiros, com quem quiserem, estão claramente obsoletas. É preciso investimento, porque a carreira, a nível salarial, não é positiva.

Sim, não é atrativa também.

Não é atrativa pra quem trabalha no ramo. Portanto, tem que existir o investimento a nível de capital fixo e a nível de capital humano, que não tem existido nas últimas décadas.

E este aumento também é pra isso, ou não? Não é só pra armas.

Isto vem a parte favorável que eu tenho ao investimento na defesa, que eu acho que é justificado, em que Portugal precisa, a meu ver, de ter mais mão naquilo que é a sua política externa, porque nem sempre a política externa dos americanos ou da União Europeia vai ditar aquilo que é mais benéfico pra Portugal em termos de soberania nacional.

Mas nós conseguimos ter essa voz?

Devíamos conseguir, porque andamos há décadas e décadas constantemente a dizer que se faz na Europa é bom, se faz nos Estados Unidos é bom. Por que isso é um argumento necessariamente? É que nem sempre o que se faz lá fora é positivo. A guerra do Iraque Foi positivo?

Não.

É um exemplo. Há outras coisas extremamente positivas, especialmente em termos de soft power. Agora nós temos é que perceber que temos que ter mais investimento em defesa. Eu percebo que as pessoas tenham questões do investimento na saúde, na educação, na cultura, etc. Mas nós para termos saúde, educação e cultura, nós temos que, em primeiro lugar, preocupar-nos com dois ministérios principais: Negócios Estrangeiros e Defesa, porque é isso que protege as fronteiras de um país, a segurança em termos gerais. Se eu não tiver segurança no país, se o país estiver em guerra, não há saúde nem educação, porque eu não tenho condições para implementar. Há ordens de ministérios e os mais importantes são sempre Administração Interna, Defesa e Negócios Estrangeiros, depois Economia e Finanças, porque se eu não tiver dinheiro e contas públicas estáveis, eu não tenho dinheiro e capacidade financeira para redistribuir a riqueza para saúde, educação e cultura. Uma defesa mais protegida, digamos assim, vai nos levar a uma melhor cultura, educação, saúde, etc. Isto é um fio condutor. Agora, eu acho que o incremento a 5% não faz sentido, acho que é demais. Acho que tem que ser aumentado para 2%, 3%, acho que é exequível. Mas Luís Montenegro fez uma coisa que foi particular, que foi dizer: "Eu faço isto até 2035", mas em 2035 não será, muito provavelmente, Luís Montenegro o primeiro-ministro em Portugal. Ou seja, ele acaba por prometer uma determinada quantia de investimento pela qual, muito provavelmente, não será ele a ter que cumprir. Portanto, para ele é confortável, para quem vier já será mais complicado.

Para fechar.

Agora, para concluir.

É uma coisa vazia, porque não sabemos se vai acontecer.

Sim, não sabemos se vai acontecer ou não.

Esperamos que não.

Agora, isto é a parte da necessidade de investir em armamento. A parte má desta questão do investimento é que há outras consequências, porque desengane-se, e aqui eu tento sempre equilibrar as coisas do outro lado, quem diz que há um mercado e uma indústria que ganha e capitaliza com as guerras, tem razão.

Verdade.

E há outro aspecto que eu vejo pouca gente a falar, é que vão ser impressos, não sei se já foram, mas a decisão já foi tomada, 800 mil milhões de euros para a Europa investir em defesa.

A inflação vai disparar outra vez.

Portanto, se é impressa mais moeda, essa moeda vai ter que ter uma representação. Se essa representação em termos dos bens e serviços militares existentes não existe, passa a redundância, o que significa é que os preços vão disparar. E nós já tivemos um processo inflacionário, um período inflacionário gigante da impressão de moeda que houve por parte do Banco Central Europeu na altura do Covid. E agora vamos ter outra. Depois quando se perguntarem: "Ah, por que as coisas estão tão caras?" As coisas têm consequências.

Tenho pena que não possamos falar.

Não é só imprimir dinheiro, porque senão acontece quem quiser estudar o caso mais ridículo de impressão de moeda, assim ao desbarato, tem o exemplo do Zimbabué em 2007.

Sim.

Que foi uma coisa surreal. Não é todo comparável, obviamente, mas é só para se perceber.

Infelizmente, não podemos acabar em bem com a Joana Marques, mas deixamos se calhar para a próxima semana.

Ou se quiserem ficar em podcast, não sei se...

Não podemos, há outras gravações. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa e Inês Guerreiro. Voltamos todas as sextas com novo episódio e estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em vídeo, no YouTube e em podcast. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galharde, muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.